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2021년 2월 8일, 양곤의 한 민간병원에서 의료진과 환자 가족들이 세 손가락 경례로 쿠데타에 항의하고 있다. 군부에 반대하는 저항은 거리뿐 아니라 시민들의 일터에서도 이어졌다.Maung Sun / 위키미디어 공용
시민들에게 쿠데타는 2011년 이후 제한적이나마 넓혀 온 정치적 자유를 빼앗긴 사건이었다. 시민들이 되찾으려 한 것은 특정 지도자의 자리만이 아니었다. 자신들이 행사한 한 표와 그 표로 정부를 선택할 권리였다.
처음엔 평화적 저항이었다. 시민들이 들어 올린 세 손가락은 군부 독재를 거부하고 민주주의를 지키겠다는 뜻이었다. 영화 <헝거 게임>에서 유래해 태국의 민주화 시위에서도 쓰인 저항의 상징이다. 시위대는 자신들이 투표로 선택한 정부를 돌려달라고 요구했다. 군부에 협조하지 않겠다며 일터를 떠나는 시민불복종 운동이 확산됐고, 사람들은 거리를 행진하고 노래하며 쿠데타에 맞섰다.
이 투쟁은 '봄 혁명(Spring Revolution)'이라 불렸다. 2월에 시작된 항쟁에 새로운 시대를 기다리는 마음을 담은 이름이었다. 시민들이 바란 것은 단순히 쿠데타 이전의 상태로 돌아가는 데 그치지 않았다. 선거를 치른 뒤에도 군부가 정치에 개입하고 언제든 권력을 빼앗을 수 있다면, 같은 일이 다시 일어날 수 있었다. 시위대는 군부가 정치에서 손을 떼고 여러 민족이 함께 어울려 살아갈 새로운 나라를 요구했다.
그 거리에서 항쟁의 노래 '트웨 띳사'가 다시 불리기 시작했다. 부모 세대에게는 30여 년 전 군부의 유혈진압과 투쟁을 떠올리게 하는 노래였지만, 젊은 세대에게는 지금 자신들의 싸움과 함께하는 노래였다. 이 노래가 어디서 태어났는지 알려면 1988년, 군부의 유혈진압을 피해 학생들이 숨어들었던 국경지대로 돌아가야 한다.
촛불 아래에서 만들어진 저항가
1962년 쿠데타로 권력을 잡은 미얀마 군부는 이후 수십 년 동안 독재체제를 유지했다. 이에 맞서 1988년 8월 대규모 민중항쟁이 일어났지만, 군부는 시위를 무력진압했다. 국제앰네스티는 이 과정에서 약 3000명이 숨진 것으로 추산했다. 살아남은 학생들 가운데 일부는 태국과의 국경지대로 피신했다.
음악인 흐뚜 에인 띤(Htoo Eain Thin)과 가수 문 아웅(Mun Awng)도 그곳에서 저항을 이어 갔다. 흐뚜 에인 띤은 1986년 첫 음반을 발표해 이름을 알린 싱어송라이터였다.
문 아웅은 국경의 메탈레이 숙영지에서 자신이 말라리아를 앓고 있을 때, 흐뚜 에인 띤이 촛불 아래 밤새 곡을 썼다고 회고했다. 다음 날 겨우 몸을 추스른 문 아웅에게 흐뚜 에인 띤은 하모니카를 불며 새 노래를 들려주었다고 한다. 널리 알려진 이름은 '트웨 띳사', '피의 맹세'다. 첫 가사를 따 '중대한 때가 왔다'는 제목으로도 불린다.
"우리의 피로 새로운 역사를 썼다." 함께 흘린 피를 기억하고 싸움을 이어 가겠다는 다짐이었다. 동료의 죽음을 목격하고 국경으로 밀려난 학생들에게는 어제 곁에 있었지만 오늘은 보이지 않는 사람들을 떠올리게 하는 노랫말이었을 것이다.
문 아웅은 1992년 태국 방콕에서 녹음한 앨범 <평화를 위한 투쟁>(Battle for Peace)에 이 노래를 수록했다고 회고했다. 외국에서 녹음된 노래가 미얀마 시민들에게 닿기까지는 또 다른 사람들의 손이 필요했다. 자유롭게 음반을 들여오거나 공연할 수 없는 시절이었다. 노래가 녹음된 테이프를 몰래 가지고 들어오다 발각되어 투옥되거나 고문을 받는 일도 허다했다.
문 아웅은 인사이트 미얀마(Insight Myanmar) 팟캐스트 인터뷰
에서 당시 노래들이 담긴 카세트 테이프를 미얀마로 가져가는 일이 위험하고도 어려웠다고 회고했다. 사람들은 테이프를 짐 밑바닥에 숨겨 운반했고, 발각될까 봐 땅에 묻어 두기도 했다. 국경을 건넌 노래는 누군가의 손에서 다시 다른 사람의 손으로 전해졌다.
흐뚜 에인 띤은 민주화된 조국을 보지 못하고 지난 2004년 세상을 떠났다. 그가 남긴 노래는 2021년 군부에 맞서 거리로 나온 시민들의 애창곡이 됐다.
평화시위를 벌이던 청년들이 총을 든 이유
군과 경찰은 파업과 행진, 노래로 이어진 비폭력 저항에 발포와 체포로 응답했다. 집회에서 친구를 잃거나 쫓기는 처지가 된 젊은이들은 도시를 떠났다. 학생과 회사원, 시민불복종 운동에 참여했던 사람들이 저항 세력의 거점에서 군사훈련을 받고 무기를 들었다.
쿠데타에 반대하는 정치세력들이 세운 민족통합정부(NUG)는 2021년 5월 5일 시민방위군(PDF) 창설을 선언했다. PDF는 오래전부터 군부와 싸워 온 소수민족 무장조직과 협력했다. 다만 군부에 맞서는 모든 부대가 하나의 지휘체계에 속한 것은 아니다. 지역에서 독자적으로 결성된 조직과 각자의 역사를 지닌 소수민족 무장세력도 함께 싸우고 있다.