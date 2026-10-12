Myo Htet Hla Thaw

소총을 휴대한 미얀마 시민방위군(PDF) 대원들이 잠시 쉬고 있다. 2026년 9월 현지 매체 MPA 보도에 따르면, 민족통합정부(NUG)의 명령체계에 속한 병력은 PDF 정규병력 약 6만 명과 지역방위조직 대원 약 4만 명을 합쳐 약 10만 명이다. PDF는 NUG 국방부와 PDF 총사령부의 지휘를 받으며 소수민족 무장조직들과 협력해 군부와 싸우고 있다. 사진가 Myo Htet Hla Thaw(묘탯라떠) 제공군부는 무장한 저항세력뿐 아니라 반대운동에 참여한 사람들도 체포해 처형했다. "그들은 머리에 총을 쏘지만, 혁명이 심장에 있다는 것은 모른다"고 노래했던 저항 시인 켓티(Khet Thi)는 2021년 5월 8일 연행된 뒤 바로 다음날 몸 속 장기가 제거된 시신으로 가족에게 돌아왔다.2022년 7월, 군부는 전직 국회의원이자 래퍼였던 표 제야 떠와 1988년 민주항쟁에 참여했던 활동가 쪼 민 유 등 4명의 사형을 집행했다. 군사법정은 이들에게 테러 관련 혐의를 적용했지만, 국제앰네스티는 재판이 심각하게 불공정했으며 군부가 사형을 반대세력을 박해하고 위협하는 수단으로 이용하고 있다고 비판했다.전쟁이 길어지면서 군부는 부족해진 병력을 채우기 위해 대규모 징병에 나섰다. 2024년 2월, 2010년에 제정됐지만 그동안 시행되지 않았던 국민군복무법을 발효한다고 발표했다. 징병 대상은 18~35세 남성과 18~27세 여성이다.미얀마 동남부의 주민 피해를 기록하는 카렌 인권그룹(Karen Human Rights Group·KHRG)은 2024년 1월부터 2025년 2월까지 접수한 제보를 분석해 강제 모집 과정에서 자의적 체포와 협박, 신체적 폭력이 발생했다고 밝혔다. 본인의 뜻에 반해 군부 병력에 편입된 사례도 확인했다. 젊은이들 중에는 징병을 피해 마을을 떠나거나 태국 국경을 넘는 이들도 있었다.전투 양상도 달라졌다. PDF는 여러 지역에서 군부를 몰아내고 미얀마 국토의 20%를 실질적으로 통제하고 있지만, 군부는 공군력과 대규모 병력을 동원해 잃었던 마을을 되찾으려 하고 있다. 세계 각지의 무력충돌 사건을 수집·분석하는 국제 조사기관 ACLED(무력충돌 위치·사건 자료 프로젝트)는 2026년 들어 군부가 일부 요충지를 다시 점령했으며, 사가잉·마궤·만달레이 등 미얀마 중부에서 전투가 더욱 치열해지고 있다고 밝혔다.어느 한쪽의 승리도 장담하기 어려운 전쟁은 막대한 인명 피해를 남겼다. ACLED가 올해 7월 공개한 집계에 따르면, 2021년 2월 쿠데타 이후 분쟁 관련 사망자는 10만 114명에 이른다.살아남은 주민들의 삶도 무너지고 있다. 유니세프가 9월 발표한 자료에 따르면, 올해 6월 말 기준 미얀마 국내에서 집을 떠난 사람은 약 380만 명이고 1620만 명은 인도적 지원이 절실하다. 공습과 전투를 피해 고향을 떠난 사람들은 일터와 학교도 잃었다. 전선이 움직일 때마다 누군가는 다시 피난길에 오른다.'트웨 띳사'는 이제 시위 현장을 넘어 다른 곳에서도 흐른다. 군부에 반대하다 재판받은 학생들은 법정에서 교도소로 이송되는 길에 이 노래를 불렀다. 전사한 PDF 대원의 장례식에서는 전우들이 이 노래로 마지막 인사를 건넸다. 1988년 국경지대에서 시작된 다짐은 다른 장소, 다른 세대의 목소리로 이어졌다.2026년 5월, 군부가 소유한 <먀와디TV>는 '트웨 띳사'의 선율과 구성을 그대로 가져다 쓴 뮤직비디오를 방송했다. 제목은 '군인의 붉은 피, 앞으로 전진하라'였다. 원곡의 "우리의 피로 새로운 역사를 썼다"는 가사에서 '우리'는 군부에 맞선 사람들이었다. 군부는 그 피를 자기 군인들의 것으로 바꾸었다. 자신들이 흘리게 한 피를 기억하는 노래를 자신들을 찬양하는 노래로 뒤집은 것이다.뮤직비디오 제작자 측은 오히려 '트웨 띳사'가 1960년대 군가의 영향을 받았다고 주장했다. 문 아웅은 그런 원곡이 있다면 음원을 공개하라고 요구했다. 제작자 측은 주장을 뒷받침할 증거를 제시하지 못했다.