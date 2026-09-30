한국일보

9월 30일 한국일보 10면 기사.10월 2일 출범하는 중대범죄수사청(중수청)이 초대 청장 후보자의 인사청문 일정조차 잡지 못한 채 '리더십 공백' 상태로 문을 열게 됐다. 검찰청이 하던 기소 기능을 맡을 공소청장 자리도 마찬가지다.이재명 대통령은 29일 현재 국회에 김지용 중수청장 후보자의 인사청문요청안을 제출하지 않았다. 이 대통령은 이날 비공개로 전환된 국무회의에서 중수청 출범을 철저하게 준비하라는 지시를 내렸지만, 인사 문제는 거론하지 않았다고 한다. 강유정 청와대 수석대변인은 브리핑에서 송부 시점을 묻는 질문에 "조금 더 지켜봐야 할 것 같다"고 답했다. 익명의 청와대 관계자는 경향신문에 "추가 검증에서 새로운 문제가 발견됐다기보다는 정무적인 고민을 하고 있다"고 말했다.공소청으로 간판을 바꿔 다는 대검찰청은 2일 개청식을 언론에 공개하지 않고 일부 간부만 참석해 간소하게 치르기로 했다. 중수청 역시 같은 날 비공식 개청식을 계획하고 있다.2004년부터 사용한 검찰 CI(기관 상징)도 공소청 출범과 함께 교체된다. 법무부는 전국 67개 검찰 청사의 로고와 문구 제거에 예비비 65억원을 편성했다. 공소청은 태극 문양을 임시 로고로 쓰기로 했는데, 지난달까지 검찰 로고를 유지하는 방안이 검토됐으나 비판 여론이 나오자 방침이 바뀌었다. 중앙일보에 따르면, 광주지검은 대나무 로고 조형물 등을 제거하는 데 2억원을 써야 하고 서울동부지검도 건물 외벽에 붙은 검찰 로고 제거에 1억 7000만원이 필요하다고 한다.로고만이 아니라 전국 버스·지하철 노선도와 정류장 안내, 출구 명칭 등도 모두 바꿔야 한다.박상웅 국민의힘 의원실이 제출받은 자료에 따르면 서울교통공사는 각종 표시 등에서 검찰 이름을 제거하고 안내 방송을 새로 녹음하는 데 11억 2900만원이 필요할 것으로, 서울시는 표지판 75개 교체에 6200만원이 든다고 각각 추산했다.법무부는 이날 공소청 검사급 검사 2명을 신규 보임하고 190명을 전보했다. 공소시효가 임박한 선거 사건 등을 염두에 둔 조치다.박철우 서울중앙지검장 등 지방 검사장 18명 중 17명이 지방공소청장으로 유임됐고, 임은정 서울동부지검장의 중수청 이동으로 서정민 법무부 법무실장이 서울동부지방공소청장에 보임돼 유일하게 교체됐다.법무부 검찰국을 대신할 형사사법국장에는 이응철 검찰국장이 전보됐다.서울고검장·수원고검장 자리는 인사가 이뤄지지 않아 서울광역공소청장과 수원공소청장은 당분간 공석이다.공소청 중대범죄부장에는 박진성 법무연수원 기획부장이, 공소청 공공안전부장에는 최지석 대검 공공수사부장이 각각 임명됐다.군사분계선(MDL) 이남에서 폭발해 우리 장병에게 부상을 입힌 지뢰가 2024년 시작된 북한의 국경선 요새화 작업으로 매설됐을 가능성이 높아지고 있다.합동참모본부는 비무장지대(DMZ)에 투입된 현장 조사팀이 폭발 사고 현장 근처에서 플라스틱 재질의 북한제 반보병지뢰 1발을 추가로 발견했다고 29일 밝혔다. 폭발 현장에 앞서 폭발한 지뢰를 포함해 최소 4발의 지뢰가 매설되어 있었다는 얘기다. 합참은 폭발 위험 등을 고려해 새로 발견된 지뢰에 식별 표시 등 안전조치만 하고 수거하지 않았다.양욱 아산정책연구원 연구위원은 한국일보에 "2015년 북한의 목함지뢰 도발 당시에도 첫 번째 지뢰가 터지고 후송하는 길에 또 터지지 않았느냐"며 "21일 지뢰가 두 번 터진 것을 보면 북한의 전형적인 지뢰 매설 방법"이라고 설명했다.여당 내에서는 엇갈린 반응이 나왔다. 진성준 민주당 의원은 KBS 라디오 '전격시사'에서 "우리 군을 상해할 목적으로 (MDL을 넘어와) 심었다고 단정하기 좀 어려운 측면이 있다"고 말했다. 반면, 같은 당 정성호 의원은 "고의 매설이든 유실이든 그 책임의 종착지는 북한"이라며 북한의 사과와 재발방지 약속을 주문했다.강신철 국방부 장관은 국회 국방위에 나와 "(북한이) 국경선 요새화를 위해 매설했다고 보인다"며 "정전협정 위반이 명백하다"고 말했다. 강신철은 "책임이 북한에 있기 때문에 상응하는 조치를 해 나갈 것"이라고 했지만 구체적인 내용은 밝히지 않았다. 국방위의 북한 규탄 결의문은 여야 대치로 채택이 불발됐다.북한의 지뢰 매설이 최종 확인되더라도 우리 정부가 할 만한 조치가 마땅치 않은 것도 문제다. 지난해 6월 대북 확성기 방송을 중단한 이재명 정부가 국민의힘 등 일부 야당이 요구하는 '방송 재개'를 수용할 가능성은 낮다.김정섭 세종연구소장은 한겨레에 "대북 확성기는 남북관계에 너무 큰 악재라 검토하기 어렵다"고 말했고, 조성렬 경남대 초빙교수는 "남북의 군사분계선 기준선에 대한 인식이 다른 만큼 남북 군사대화 재개로 경계선을 획정해 재발방지 대책을 세워야 한다"고 말했다.한국 아시안게임 야구 대표팀이 아시안게임 5연패로 병역 미필 선수 16명이 병역 혜택을 받은 것을 놓고 뒷말이 무성하다.프로팀 선수들로 구성된 한국팀이 27일 결승에서 일본 사회인 야구팀을 3-1로 간신히 꺾고 우승했기 때문이다. 25일 수퍼라운드에서는 같은 팀에 0-5로 완패했다.주장 노시환은 경기력 비판에 "솔직히 신경 안 쓴다"며 "어쨌든 땄고, 과정은 필요 없다고 생각한다"고 했다.국회의원 출신 하태경 보험연수원장은 28일 페이스북에 "아시안게임 금메달 군 혜택을 모두 없애야 한다"고 썼다. 그는 한국만 프로 선수로 대표팀을 꾸리는 야구를 공정한 승부가 아니라고 주장했다. 일부 스포츠 팬들도 "BTS도 군대에 가는 마당에 아시안게임 금메달에 병역 혜택을 주는 게 공정한가", "병역 혜택이 없어도 열심히 뛰는 여자부 경기가 더 감동적이다"는 의견을 내놓았다.현행 예술·체육요원 병역특례 제도는 1972년 뮌헨올림픽에서 북한에 밀리자 이듬해 도입됐다. 한국의 아시안게임 금메달은 1974년 16개에서 2002년 96개로 늘었다. 종목이 크게 늘어나면서 대회에 2진급을 내보내는 국가도 많아졌고, 종목 간 형평성의 문제도 있다. 축구의 경우 월드컵에서 우승해도 병역 혜택이 없다.체육철학자 김정효 서울대 연구교수는 중앙일보에 "반도체와 방산, K컬처가 세계 1등을 다투는 나라에서, 아시아 1위를 명분으로 국가의 신성한 의무를 면제하는 제도는 시대와 국민 눈높이에 맞게 손볼 필요가 있다"고 말했다.일본처럼 아마추어 선수를 내보내거나 입대 기한을 30대 중반까지 유예하는 방안도 거론된다. 국제대회 누적 점수를 합산해 병역 혜택을 주는 '포인트제'는 2013년 병무청이 추진했다가 체육계의 반발로 백지화됐다.한국출판인회의가 29일 출판계 첫 'AI 사용 원칙'을 발표했다.최근 인공지능(AI) 기술을 이용한 양산형 도서, 이른바 '딸깍도서'에 대해 출판계가 일종의 가이드라인을 내놓은 셈이다.지난 1월 시행된 AI 기본법은 AI 활용 창작물의 식별 표시를 의무화했다. 1년의 계도기간이 끝나면 위반 시 3000만원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.출판인회의가 7월 조사한 출판사 188곳 중 76.1%가 AI를 활용하거나 시험 중이었고, 85.1%는 'AI가 활용된 출판물을 식별하고 관리할 체계가 필요하다'고 답했다.윤성훈 출판인회의 AI미래전략위원장은 "AI는 도구로 활용될 뿐 저작자 지위를 갖지 않고, 출판 과정에서 AI를 사용했다면 그 사실을 독자에게 투명하게 알려야 한다"고 말했다.가이드라인에 따르면, '인간 저작물'은 AI를 교정·교열 등에 제한적으로 쓴 경우도 포함하며 별도 표시가 없다. 인간이 충분한 통제와 검증을 거친 'AI 보조 저작물'부터는 AI 활용 사실을 표시한다. 인간의 실질적 검증이 없는 'AI 생성 출판물'은 저작권 보호 대상이 아니라는 취지다. 다만, 가이드라인의 적용 여부는 각 출판사가 자율로 정하며 강제성은 없다.29일 부산 북항 친수공원 수로의 상어 '부캉이'를 바다로 보내려던 구조 작업이 4시간 만에 중단됐다. 당국은 다음 달 2일께 맞춤형 그물을 이용해 재시도한다.이날 경비정들은 뒤와 측면, 중앙에서 고압수(물대포)를 쏘며 상어를 포위했다. 2004년 미국 매사추세츠주 백상아리 구조 사례를 참고한 방식이지만 수로 폭이 넓어 경비정 사이에 빈틈이 생겼다.김현우 국립수산과학원 연구관은 "물 펌프로 밀어내는 것은 효과가 없었고, 포말과 소음에 상어가 별다른 반응을 하지 않고 있는 것으로 보인다"고 말했다. 김창덕 부산시 푸른도시국장은 "자연스럽게 외해로 유도하려 했지만, 고압수로 파동을 일으키는 방식은 효과적이지 않았다"고 했다.부캉이는 18일 처음 발견된 뒤 12일째 수로에 머물고 있다. 관계기관은 장기 체류 시 상어의 체력이 떨어질 수 있다고 본다.올해 1~8월 동해안에서 발견된 대형 상어류는 73마리로 지난해의 2.5배다. 최황 녹색연합 자연생태팀 활동가는 중앙일보에 "국내 해양생태계법상 보호생물로 지정된 대형 어류는 고래상어와 홍살귀상어뿐"이라며 "멸종위기종에 대한 보호를 확대하고 구조 원칙도 마련해야 한다"고 말했다.▲ 경향신문 = "북 지뢰, 유실 아닌 매설"…현장서 1발 추가 발견▲ 국민일보 = 인력도 장비도 준비중 청장 관용차만 대기중▲ 동아일보 = 강신철 "北 지뢰 매설, 명백한 정전협정 위반"▲ 서울신문 = 최소 4발…北 지뢰밭이었다▲ 세계일보 = "北지뢰 유실 아닌 매설…정전협정 위반"▲ 조선일보 = 北 지뢰 도발, 폭발 지점에 최소 4발 묻었다▲ 중앙일보 = 반도체 기술 유출범 절반도 실형 안산다▲ 한겨레 = 북 지뢰 1발 추가발견…강 "정전협정 위반 명백"▲ 한국일보 = "학교 옆 15만V" 항의에 전자파 신호등 켰다