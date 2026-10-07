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음식물과 정원쓰레기 순환도. 인공지능으로 번역한 이미지.BSR
베를린의 공동주택 안뜰에는 대개 여섯 개의 쓰레기통이 서 있다. 몸통은 모두 검은데 뚜껑 색이 다르다. 파란 뚜껑, 노란 뚜껑, 회색 뚜껑이 달린 통에는 각각 종이와 상자, 플라스틱, 캔, 복합재 등 재활용품과 일반 쓰레기가 들어간다.
갈색 뚜껑의 통이 또 있는데, 여기엔 음식물과 낙엽 등의 정원 쓰레기가 섞여 들어간다. 유리병 수거통도 색깔 별로 두 개가 있다. 녹색 뚜껑 쪽으로는 색깔이 있는 병이 들어가고, 흰 통은 무색의 유리병용이다.
페트병, 맥주병과 캔은 슈퍼마켓의 반환기로 되돌린다. 보증금이 붙은 페트병과 캔, 유리병을 기계에 넣으면 영수증이 나오고, 계산대에서 현금으로 반환받거나 구매 금액에서 빼는 방식이다. 빈 용기는 쓰레기통에 넣어 버릴 물건이 아니라, 매장으로 되돌려야 할 소액의 자산이다.
그러나 색깔만 익히면 되는 것은 아니다. 집에서 미리 분리하여 쓰레기통으로 옮겨야 하는데 확신이 서지 않을 때가 잦다. 배송 상자는 대체로 파란 통으로 가지만, 넓은 플라스틱 테이프와 완충 비닐이 붙어 있다면 떼어낼 수 있는 만큼 떼어내야 한다. 우유나 주스팩은 노란색의 재활용 통으로 가야 한다. 종이와 플라스틱, 때로는 알루미늄까지 붙어 있는 복합재이기 때문이다.
음식물이 묻어 기름진 피자 상자는 재활용이 어렵다. 유리로 된 물건도 모두 유리 수거함에 들어가는 것은 아니다. 잼병과 와인병은 되지만, 깨진 유리컵과 도자기 접시, 포슬린 찻잔은 일반 쓰레기통으로 보내야 한다.
독일의 분리배출은 흔히 환경 의식이 높은 시민의 습관으로 소개되지만, 일상에서 터득해야 하는 작은 '재료과학'에 가깝다. 버리려는 물건이 종이인지, 플라스틱인지, 금속인지, 여러 재료가 서로 붙어 있는 복합재인지 먼저 가려야 한다. 시민은 쓰레기를 내놓기 이전에 산업적 선별과 재활용 공정에 들어가기 전 첫 번째 분류자이기 때문이다.
그러므로 수거 뒤에 어떤 일이 벌어지는지 알아야 비로소 쓰레기와 '헤어질 결심'을 제대로 할 수 있다. 파란 통에 들어간 종이와 판지는 섬유로 풀려 다시 종이와 상자 재료가 될 수 있다. 노란 재활용 통에는 플라스틱 포장재뿐 아니라 플라스틱 대야나 금속 냄비 같은 동질 재질의 생활용품도 다 넣을 수 있다. 하지만 유리창 깨진 것, 전자제품, 배터리는 재활용 센터로 가져가거나 BSR에 연락하면 별도로 수거해 간다.
일반 쓰레기의 갈림길