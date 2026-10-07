BSR

▲음식물과 정원쓰레기 순환도. 인공지능으로 번역한 이미지. BSR

베를린의 공동주택 안뜰에는 대개 여섯 개의 쓰레기통이 서 있다. 몸통은 모두 검은데 뚜껑 색이 다르다. 파란 뚜껑, 노란 뚜껑, 회색 뚜껑이 달린 통에는 각각 종이와 상자, 플라스틱, 캔, 복합재 등 재활용품과 일반 쓰레기가 들어간다.



갈색 뚜껑의 통이 또 있는데, 여기엔 음식물과 낙엽 등의 정원 쓰레기가 섞여 들어간다. 유리병 수거통도 색깔 별로 두 개가 있다. 녹색 뚜껑 쪽으로는 색깔이 있는 병이 들어가고, 흰 통은 무색의 유리병용이다.



페트병, 맥주병과 캔은 슈퍼마켓의 반환기로 되돌린다. 보증금이 붙은 페트병과 캔, 유리병을 기계에 넣으면 영수증이 나오고, 계산대에서 현금으로 반환받거나 구매 금액에서 빼는 방식이다. 빈 용기는 쓰레기통에 넣어 버릴 물건이 아니라, 매장으로 되돌려야 할 소액의 자산이다.



그러나 색깔만 익히면 되는 것은 아니다. 집에서 미리 분리하여 쓰레기통으로 옮겨야 하는데 확신이 서지 않을 때가 잦다. 배송 상자는 대체로 파란 통으로 가지만, 넓은 플라스틱 테이프와 완충 비닐이 붙어 있다면 떼어낼 수 있는 만큼 떼어내야 한다. 우유나 주스팩은 노란색의 재활용 통으로 가야 한다. 종이와 플라스틱, 때로는 알루미늄까지 붙어 있는 복합재이기 때문이다.



음식물이 묻어 기름진 피자 상자는 재활용이 어렵다. 유리로 된 물건도 모두 유리 수거함에 들어가는 것은 아니다. 잼병과 와인병은 되지만, 깨진 유리컵과 도자기 접시, 포슬린 찻잔은 일반 쓰레기통으로 보내야 한다.



독일의 분리배출은 흔히 환경 의식이 높은 시민의 습관으로 소개되지만, 일상에서 터득해야 하는 작은 '재료과학'에 가깝다. 버리려는 물건이 종이인지, 플라스틱인지, 금속인지, 여러 재료가 서로 붙어 있는 복합재인지 먼저 가려야 한다. 시민은 쓰레기를 내놓기 이전에 산업적 선별과 재활용 공정에 들어가기 전 첫 번째 분류자이기 때문이다.



그러므로 수거 뒤에 어떤 일이 벌어지는지 알아야 비로소 쓰레기와 '헤어질 결심'을 제대로 할 수 있다. 파란 통에 들어간 종이와 판지는 섬유로 풀려 다시 종이와 상자 재료가 될 수 있다. 노란 재활용 통에는 플라스틱 포장재뿐 아니라 플라스틱 대야나 금속 냄비 같은 동질 재질의 생활용품도 다 넣을 수 있다. 하지만 유리창 깨진 것, 전자제품, 배터리는 재활용 센터로 가져가거나 BSR에 연락하면 별도로 수거해 간다.



일반 쓰레기의 갈림길



▲베를린 폐기물 소각발전소 BSR

일반 쓰레기의 운명은 두 갈래로 나눠진다. 한 갈래는 도시 외곽의 소각 발전소로 간다. 이 발전소는 1967년 가동을 시작했는데 가정 쓰레기의 약 절반, 연간 50만 톤 이상을 태운다. 반만 태우는 이유는 오래된 시설이라 용량이 모자라기 때문이다.



나머지는 매립했는데 2005년 매립이 금지되면서 새로운 시설을 두 곳에 지었다. 새로운 시설에는 새로운 기술이 따르는 법. 소위 말하는 '물리적 폐기물 선별 및 고형연료화 시설'(MPS)이다. 일반 쓰레기의 나머지 반은 이곳으로 간다. 거기서 잘게 부수고 말려 고형 연료로 만든다. 한국의 고형연료(SRF) 제조시설과 비슷하지만 생물이 아닌 물리적 공정이라는 점이 다르다.



이 소각시설에서 쓰레기 1톤으로 고압 증기 2.3톤 이상을 만들어 이웃 로이터 발전소에 보내면, 거기서 전기를 만들고 남은 열은 지역난방망으로 들어간다. 베를린 가구 약 5%에 에너지를 공급하는 규모다. 일반 쓰레기에 잘못 들어간 고철은 골라내 팔고 슬래그는 매립지를 덮는 데 쓴다.



음식물쓰레기뿐 아니라 낙엽, 잔디 깎은 풀과 잘라 낸 작은 가지도 갈색 통에 들어간다. 이 유기성 폐기물은 바이오가스 시설에서 발효시킨다. 이곳에서는 연간 약 7만 톤의 바이오 폐기물을 처리해 가스를 만들고, 정제된 바이오메탄을 가스망에 주입한다. 이 연료는 다시금 BSR의 수거차 연료로 활용한다.



베를린에서는 일반적으로 쓰레기 비용이 개별 봉투 가격으로 드러나지 않는다. 수거 횟수에 따라 부동산 단위로 비용이 산정되고, 주민들은 그 비용을 대개 관리비를 통해 나눠 낸다. 반면 재활용품 수거 비용은 청구되지 않는다. 제조업체와 유통업체가 포장재 처리비를 부담하는 이중 시스템의 비용이 상품 가격에 이미 포함돼 있기 때문이다. 분리배출을 잘하면 개인이 즉시 보상받는 구조라기보다, 제로웨이스트로 가자는 공동의 목표에 일조하는 것이다.



베를린은 폐기물을 매립하지 않고 상당량을 에너지로 회수하지만, 통계의 모호함 탓인지 물질을 다시 원료로 돌려보내는 재활용이라는 관점에서는 2024년 37%에 머물러 독일 전체의 67%는 물론이고 유럽 평균 48%에도 미치지 못한다. 베를린은 인구 밀도가 높은 임차 가구 중심 대도시이고, 혼합 잔재 폐기물 비중과 에너지 회수 의존도가 상대적으로 높기 때문이다.

#베를린 #폐기물 #재활용 프리미엄 2026 공동리포트 - 세계의 쓰레기 이전글 파리떼의 학교 습격... 그날 이후 도시가 달라졌다 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 베를린 폐기물 소각발전소일반 쓰레기의 운명은 두 갈래로 나눠진다. 한 갈래는 도시 외곽의 소각 발전소로 간다. 이 발전소는 1967년 가동을 시작했는데 가정 쓰레기의 약 절반, 연간 50만 톤 이상을 태운다. 반만 태우는 이유는 오래된 시설이라 용량이 모자라기 때문이다.나머지는 매립했는데 2005년 매립이 금지되면서 새로운 시설을 두 곳에 지었다. 새로운 시설에는 새로운 기술이 따르는 법. 소위 말하는 '물리적 폐기물 선별 및 고형연료화 시설'(MPS)이다. 일반 쓰레기의 나머지 반은 이곳으로 간다. 거기서 잘게 부수고 말려 고형 연료로 만든다. 한국의 고형연료(SRF) 제조시설과 비슷하지만 생물이 아닌 물리적 공정이라는 점이 다르다.이 소각시설에서 쓰레기 1톤으로 고압 증기 2.3톤 이상을 만들어 이웃 로이터 발전소에 보내면, 거기서 전기를 만들고 남은 열은 지역난방망으로 들어간다. 베를린 가구 약 5%에 에너지를 공급하는 규모다. 일반 쓰레기에 잘못 들어간 고철은 골라내 팔고 슬래그는 매립지를 덮는 데 쓴다.음식물쓰레기뿐 아니라 낙엽, 잔디 깎은 풀과 잘라 낸 작은 가지도 갈색 통에 들어간다. 이 유기성 폐기물은 바이오가스 시설에서 발효시킨다. 이곳에서는 연간 약 7만 톤의 바이오 폐기물을 처리해 가스를 만들고, 정제된 바이오메탄을 가스망에 주입한다. 이 연료는 다시금 BSR의 수거차 연료로 활용한다.베를린에서는 일반적으로 쓰레기 비용이 개별 봉투 가격으로 드러나지 않는다. 수거 횟수에 따라 부동산 단위로 비용이 산정되고, 주민들은 그 비용을 대개 관리비를 통해 나눠 낸다. 반면 재활용품 수거 비용은 청구되지 않는다. 제조업체와 유통업체가 포장재 처리비를 부담하는 이중 시스템의 비용이 상품 가격에 이미 포함돼 있기 때문이다. 분리배출을 잘하면 개인이 즉시 보상받는 구조라기보다, 제로웨이스트로 가자는 공동의 목표에 일조하는 것이다.베를린은 폐기물을 매립하지 않고 상당량을 에너지로 회수하지만, 통계의 모호함 탓인지 물질을 다시 원료로 돌려보내는 재활용이라는 관점에서는 2024년 37%에 머물러 독일 전체의 67%는 물론이고 유럽 평균 48%에도 미치지 못한다. 베를린은 인구 밀도가 높은 임차 가구 중심 대도시이고, 혼합 잔재 폐기물 비중과 에너지 회수 의존도가 상대적으로 높기 때문이다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 고정희 (yohannah) 내방 구독하기 목차6 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 파리떼의 학교 습격... 그날 이후 도시가 달라졌다 맨위로 다크 음식물과 정원쓰레기 순환도. 인공지능으로 번역한 이미지.베를린의 공동주택 안뜰에는 대개 여섯 개의 쓰레기통이 서 있다. 몸통은 모두 검은데 뚜껑 색이 다르다. 파란 뚜껑, 노란 뚜껑, 회색 뚜껑이 달린 통에는 각각 종이와 상자, 플라스틱, 캔, 복합재 등 재활용품과 일반 쓰레기가 들어간다.갈색 뚜껑의 통이 또 있는데, 여기엔 음식물과 낙엽 등의 정원 쓰레기가 섞여 들어간다. 유리병 수거통도 색깔 별로 두 개가 있다. 녹색 뚜껑 쪽으로는 색깔이 있는 병이 들어가고, 흰 통은 무색의 유리병용이다.페트병, 맥주병과 캔은 슈퍼마켓의 반환기로 되돌린다. 보증금이 붙은 페트병과 캔, 유리병을 기계에 넣으면 영수증이 나오고, 계산대에서 현금으로 반환받거나 구매 금액에서 빼는 방식이다. 빈 용기는 쓰레기통에 넣어 버릴 물건이 아니라, 매장으로 되돌려야 할 소액의 자산이다.그러나 색깔만 익히면 되는 것은 아니다. 집에서 미리 분리하여 쓰레기통으로 옮겨야 하는데 확신이 서지 않을 때가 잦다. 배송 상자는 대체로 파란 통으로 가지만, 넓은 플라스틱 테이프와 완충 비닐이 붙어 있다면 떼어낼 수 있는 만큼 떼어내야 한다. 우유나 주스팩은 노란색의 재활용 통으로 가야 한다. 종이와 플라스틱, 때로는 알루미늄까지 붙어 있는 복합재이기 때문이다.음식물이 묻어 기름진 피자 상자는 재활용이 어렵다. 유리로 된 물건도 모두 유리 수거함에 들어가는 것은 아니다. 잼병과 와인병은 되지만, 깨진 유리컵과 도자기 접시, 포슬린 찻잔은 일반 쓰레기통으로 보내야 한다.독일의 분리배출은 흔히 환경 의식이 높은 시민의 습관으로 소개되지만, 일상에서 터득해야 하는 작은 '재료과학'에 가깝다. 버리려는 물건이 종이인지, 플라스틱인지, 금속인지, 여러 재료가 서로 붙어 있는 복합재인지 먼저 가려야 한다. 시민은 쓰레기를 내놓기 이전에 산업적 선별과 재활용 공정에 들어가기 전 첫 번째 분류자이기 때문이다.그러므로 수거 뒤에 어떤 일이 벌어지는지 알아야 비로소 쓰레기와 '헤어질 결심'을 제대로 할 수 있다. 파란 통에 들어간 종이와 판지는 섬유로 풀려 다시 종이와 상자 재료가 될 수 있다. 노란 재활용 통에는 플라스틱 포장재뿐 아니라 플라스틱 대야나 금속 냄비 같은 동질 재질의 생활용품도 다 넣을 수 있다. 하지만 유리창 깨진 것, 전자제품, 배터리는 재활용 센터로 가져가거나 BSR에 연락하면 별도로 수거해 간다.

베를린청소공사(BSR)의 주황색 자부심. "우리는 비우고 배운다"라는 문구가 적혀 있다.독일 베를린에서는 쓰레기 수거부터 처리, 거리 청소, 공원 청소, 겨울철 제설까지 BSR이 도맡는다. 그 뿌리는 깊다. 1875년 10월 1일 왕의 칙령으로 베를린의 거리 청소가 시의 업무가 되었고, 1920년대에는 '베를린 쓰레기 수거 주식회사''가 생겨 거리 청소와 하나로 합쳐졌다.지금의 BSR은 1951년 서베를린에서 생겼고, 통일 뒤인 1992년 동베를린의 청소 조직과 합쳐 1994년부터 공법상 공기업이 되었다. 오늘날 BSR은 약 6200명이 일하는 베를린 최대 고용주 가운데 하나이자, 독일과 유럽연합(EU)을 통틀어 가장 큰 공공 폐기물 기업이다.베를린 거리를 물들이는 BSR 시그니처 주황색은 1999년부터 썼다고 전해진다. '주황색 사나이들(Männer in Orange)' 캠페인을 벌여 이미지를 쇄신하고 긍정적인 도시의 얼굴이 되고자 했다. 오랫동안 촌스럽다며 외면받던 형광색에 베를린 시민들은 익숙해질대로 익숙해져서 쓰레기 하면 주황색을 떠올리게 된다.베를린 전체에 거리 모퉁이마다 주황색 쓰레기통이 설치되어 있다. 거리의 쓰레기통만 2만 7000개가 넘고 청소 차량, 수거 차량, 환경미화원의 유니폼이 모두 주황색이니 도시가 주황색으로 물들었다고 해도 과언이 아니다.그러나 이 거대한 조직도 사람 구하기는 쉽지 않다. 1550명 넘는 운전기사가 청소차를 몰고 있지만 늘 운전기사를 찾고 있다. BSR 채용 페이지를 보니 "함께 끌고 갈 여성을 찾는다"며 여성 환경미화원 모집에 공을 들이고 있다. 신입 환경미화원의 월급은 수당을 포함해 세전 약 3800유로(580만 원) 수준이다. 일이 험하고 고될 뿐 아니라 악취와 더러움을 견뎌야 하는 기피 직업에 정당한 보수다.BSR은 연간 122만 톤의 쓰레기를 모으고, 거리와 인도 160만 km를 청소하며, 거리 쓰레기통을 700만 번 비운다. 이를 위해 1800대가량의 차량을 운영하고, 쓰레기 수거사업 본부가 4곳, 거리 청소 지역센터 5곳과 사업소 10곳, 가스 충전소 3곳을 두고 있다.물론 시민들이 드나들 수 있는 재활용센터는 별도여서 각 구마다 하나씩 설치되어 있다. 유해 폐기물 수거시설은 여섯 곳이다. 흥미로운 건 이들이 운영하는 '쇼핑몰'이다. 재활용센터에 들어온 물건 중 쓸만한 것을 골라 BSR이 운영하는 중고 백화점으로 보낸다. 백화점 이름이 '노흐몰'인데 이 역시 합성어다. 아직은 쓸 만하니 다시 사용하자는 뜻이 배어있다.물물교환, 나눔 플랫폼과 수거 일정도 BSR이 앱을 통해 운영한다. 이걸 '제로 웨이스트'와 재활용의 상징으로 내세우고 있다. BSR은 그늘이나 어둠에 속하는 기피 기업이 아니라 백주 대낮의 당당한 일상에 속한다.