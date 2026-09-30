기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.09.30 17:33최종 업데이트 26.09.30 18:10
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
충남 천안의 한 아파트에서 의붓아들을 여행용 가방에 가둬 심정지 상태에 이르게 한 의붓어머니가 2020년 6월 3일 영장 실질심사를 위해 대전지방법원 천안지원으로 들어서고 있다.
충남 천안의 한 아파트에서 의붓아들을 여행용 가방에 가둬 심정지 상태에 이르게 한 의붓어머니가 2020년 6월 3일 영장 실질심사를 위해 대전지방법원 천안지원으로 들어서고 있다.연합뉴스

2020년 6월 1일 낮 12시 무렵이었다. 충남 천안의 한 아파트에서 아홉 살 아이가 계모 앞에 섰다. 게임기를 고장 내고도 그러지 않았다고 거짓말을 했다는 이유였다. 계모의 표현으로 '훈육'이 시작됐다. 아이는 가로 50cm, 세로 71.5cm, 폭 29cm의 여행용 가방 안에 들어가야 했다. 몸무게 23kg의 아이는 몸을 접어 그 안에 갇혔다. 계모는 가방을 닫아둔 채 3시간 동안 외출도 했다.

아이가 가방 안에서 용변을 보자 계모는 그 아이를 더 작은 가방으로 옮겼다. 가로 44cm, 세로 60cm, 폭 24cm. 재판 과정에서 확인된 아이의 어깨너비는 가방 폭보다 10cm가 넓은 34cm였다. 계모는 여기서 멈추지 않고 가방 위에 올라가 뛰고 짓밟았다.


"숨이 안 쉬어져요." 아이가 호소하자 계모는 오히려 그 가방 속으로 뜨거운 헤어드라이어 바람을 불어 넣었다. 검찰은 결심공판에서 좁은 가방에 갇힌 23kg의 아이가 최대 160kg의 압박을 받았다고 밝혔다. 재판부에 따르면 아이는 마지막까지 계모를 '엄마'라고 부르며 살려 달라고 애원했다. 감금은 오후 7시 25분까지 이어졌고 아이는 저산소성 뇌 손상 및 질식으로 사망했다.

재판 기록에 따르면 계모는 그해 5월 초부터 사망 당일인 6월 1일까지 한 달 동안 숟가락이나 옷걸이 등으로 아이를 상습 폭행하고 밥도 제대로 주지 않는 등의 지속적인 학대를 일삼았다. 어린이날인 5월 5일 아이가 머리 부위를 다쳐 병원 응급실에서 치료받는 과정에서 의료진이 학대 정황을 의심해 경찰에 신고했다. 경찰과 아동보호전문기관이 조사를 진행했지만 피해자와 가해자가 분리되지 않은 상태에서 사건이 발생한 것이다.

서울 양천구에서 생후 16개월 '정인이'를 학대해 숨지게한 양부모에 대한 첫 공판이 열린 2021년 1월 13일 서울 양천구 남부지방법원에서 양부인 안모씨가 공판을 마친 후 법원을 나서고 있다.
서울 양천구에서 생후 16개월 '정인이'를 학대해 숨지게한 양부모에 대한 첫 공판이 열린 2021년 1월 13일 서울 양천구 남부지방법원에서 양부인 안모씨가 공판을 마친 후 법원을 나서고 있다.공동취재사진

그로부터 4개월 뒤인 10월 13일, 서울 양천구에서 생후 16개월 정인이가 죽었다. 그해 1월 입양되고 9개월이 채 지나지 않았을 때였다. 몸무게는 9.5kg, 영양실조 상태였고 췌장이 절단되고 장간막은 파열되어 있었다. 부검을 맡았던 법의학자는 학대 여부를 굳이 따질 필요가 없을 만큼의 손상이었다고 증언했다.

첫 신고는 그해 5월 어린이집 원장이 했다. 아이가 죽음에 이르기까지 세 차례에 걸친 학대 신고가 있었지만 아이는 번번이 가해자인 양부모의 집으로 돌려보내졌다. 입양기관의 사후관리보고서엔 아이가 양모의 품에서 비교적 안정적으로 상호작용한다는 식으로 양모의 거짓된 진술에 의존한 내용이 적혀 있었다.

두 사건에 대한 사회적 충격은 컸지만 반응은 이상하리만치 달랐다. 가방 사건의 분노가 계모 개인의 잔혹성을 성토하는 데 그친 반면, 정인이 사건의 분노는 입양 절차와 사후관리 전반이라는 구조적 통제로 번져 나갔다.

여기서 끝이 아니었다. 정인이 사건 직후 당시 대통령이 입양아동 사후관리를 공개적으로 언급하자 청주, 서울 성동, 서울 마포, 대전 대덕, 전북 고창, 경남 함안, 경북 울진 등 7개 지자체는 입양가정 방문 전수조사에 나서거나 그중 일부는 입양가족들의 항의를 받고 전수조사를 철회했다.

아무런 법적 근거조차 없는 명백한 공권력의 오남용이었다. 그 일부마저 항의가 없었다면 실행했을 일이었고 심지어 어떤 지자체는 각 관할 기관에 보낸 협조 공문에 입양아동의 이름과 생년월일, 양부모의 실명까지 버젓이 적시하여 치명적인 인권 침해와 개인정보 유출을 감행했다.

평범한 일상을 살아가던 입양가족들은 느닷없는 공무원의 방문 예고에 당황했고, 냉장고 문을 열어 양육 실태를 증명해야 했다(과거에는 공무원 앞에서 아이의 벗은 몸을 보여주어야 했던 참담한 사례도 있었다). 우리 사회는 왜 입양가정에 대해서만 이러한 폭력적 통제를 당연시하는지 물어야 한다.

혈연 맹종과 비혈연 혐오가 만든 차별

2021년 1월 8일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 일명 '정인이법'으로 불리는 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 일부개정법률안이 가결되고 있다.
2021년 1월 8일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 일명 '정인이법'으로 불리는 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 일부개정법률안이 가결되고 있다.공동취재사진

2021년 1월 이른바 '정인이법'이 통과됐고 3월에는 즉각분리제도가 도입됐다. 실제로 아이를 지키는 힘은 여기에서 나왔다. 즉각분리 조치는 2023년 한 해에만 1431건이 이루어졌다. 천안 계모 아동학대 사망 사건이나 정인이 사건 모두 근본 원인은 가해자 개인의 잔혹함과 그 죽음을 막지 못한 공적 학대 관리 체계의 실패에 있었다.

그럼에도 유독 정인이 사건만 입양 체계의 실패로 오역됐다. 정인이 사건의 본질은 입양 그 자체에 있었던 것이 아니라 소아과 의사와 어린이집 교사 등이 세 차례나 학대 정황을 신고했음에도 이를 무시했던 공적 대응 시스템의 총체적 무능과 방임에 있었다.

이럴 수 있는 배경에는 우리 사회 근간에 '혈연 중심주의'라는 비이성적 집단 무의식과 이에 기인한 입양에 대한 혐오 문화가 넓고 깊게 깔려있기 때문이다. 가방 학대 사건이 계모 한 사람에게 집중되는 이유도 혈연관계인 아버지의 존재가 우리의 무의식에서 함부로 넘어서는 안 될 '진짜 가족'의 울타리가 되어서라고 본다.

말하자면 피 한 방울 섞이지 않은 입양가족은 우리 사회에서 무의식으로 작동하는 '진짜 가족'이 아니라 어느 페미니즘 학자의 표현대로 '대리 양육 가정'이거나 '임시 가정'으로 치부되고 만 것이다.

하지만 이런 혈연중심주의 아래에서도 정작 혈연으로 맺어진 친부모의 학대도 잔혹성은 마찬가지였다. 2025년에는 전남 여수에서 생후 4개월 된 아이를 19차례에 걸쳐 상습 학대해 숨지게 한 혐의로 친모가 징역 35년을, 학대를 방치한 친부가 징역 4년 6개월을 선고받았다. 강원 원주에서는 친부모가 2016년 둘째 딸을 살해한 후 암매장하고, 이어 3년이 지난 2019년 셋째 아들마저 학대 살해하고 암매장했다.

이 사건이 세상에 밝혀진 때도 정인이 사건이 일어나기 8개월 전인 2020년 2월이었다. 이미 친부모에 대한 잔혹한 학대와 살해 사건은 끝없이 이어져 왔다.

하지만 우리 사회는 단 한 번도 어느 쪽으로든 혈연으로 맺어진 친부모 가정을 잠재적 범죄 집단으로 규정하거나 통제의 대상으로 삼지 않는다. 만약 그랬다면 전 세계적인 조롱거리가 됐을 것이다. 심지어는 계부모 가정도 마찬가지인데 2015년 인천에서 16kg의 기아 상태로 가스 배관을 타고 목숨을 걸고 집을 탈출한 11세 아동 사건의 가해자는 친부와 그 동거인 여성이었다.

이 사건은 전국을 충격에 빠뜨렸지만, 그렇다고 재혼가정이나 동거가정 전체를 대상으로 한 전수조사가 뒤따르지는 않았다. 오직 입양가정에 대해서만 엄격한 잣대를 들이대고 전수조사라는 반인권적 행위를 당연시한다.

물론 입양은 국가가 인허가한 절차이니 사후 점검이 정당하다는 반론도 가능하다. 그러나 그 점검에는 법이 정한 기한이 있다. 입양특례법 제25조는 입양기관의 사후관리 의무를 입양 성립 후 1년으로 못 박고 있다.

그 기간이 지나면 입양가정은 법적으로 일반 가정과 다르지 않다. 그럼에도 지자체들은 법적 기한을 무시한 채 오직 '입양가정'이라는 이유만으로 소급 조사를 강행했다. 이는 혈연 맹종과 비혈연 혐오가 만든 차별이다.

극명하게 낮은 통계적 진실

2019년 아동학대 행위자 유형별 비중이지만 이 통계는 지난 20년 동안의 비중과 거의 일치한다.
2019년 아동학대 행위자 유형별 비중이지만 이 통계는 지난 20년 동안의 비중과 거의 일치한다.AI생성 그래프

이는 통계로도 확인되는 사실이다. 입양가정이 아동학대의 고위험군이라는 인식이 얼마나 허구적인지, 보건복지부와 국가아동권리보장원의 20년간(2004~2023년) 통계가 보여준다.

지난 20년 동안 판정된 전체 아동학대 사건은 29만 4520건이었다. 이 중 가해자가 부모인 비율은 80.8%에 달하는 23만 8106건이었다. 그러나 이 부모(친부모, 계부모, 입양부모)라는 거대한 범주를 세부적으로 분류해 보면 통계는 충격적인 이면을 드러낸다.

혈연 친부모에 의한 학대가 전체 부모 학대의 96.2%(22만 9058건)를 차지하고, 한쪽만 혈연인 계부모 학대가 3.3%(7858건)인 반면, 비혈연 입양부모에 의한 학대는 0.5%(1190건)에 불과했다. 최근 2012년부터 2023년까지로 범위를 한정해도 양부모에 의한 학대 비중은 전체의 0.27%(692건)로 더욱 낮아진다. 전체 아동학대 사건 1000건이 발생할 때 입양부모에 의한 사건은 2~3건에 불과하다는 의미다.

심지어 이 0.27%라는 소수점 이하의 수치조차 왜곡되어 있다. 현재 국가 통계상 입양부모에는 정식 입양기관이나 입양특례법 이후 법원의 결정 과정을 거친 입양특례법 입양뿐만 아니라 혈연관계인 재혼 가정의 자녀 입양이나 친척 간 입양 등이 포함된 민법 입양이 혼용되어 집계되기 때문이다.

2012년 이후 연평균 입양 아동 수를 비교해 보면 그 불균형은 극명하다. 민법 입양이 연평균 1000명 이상을 유지한 반면, 엄격한 기관 검증을 거치는 입양특례법 입양은 연평균 수백 명 선에 불과했고 2023년에는 212명까지 급감했다. 민법 입양이 기관 입양보다 적게는 2배, 많게는 5배 이상 압도적으로 높은 비중을 차지해 온 것이다.

결국 국가 통계상 '양부모 학대'로 집계되는 연간 수십 건의 사건조차, 대부분 정식 기관을 거치지 않은 민법 입양 영역에서 발생한다. 엄격한 사전 검증을 거치는 입양특례법상 입양가정에서 발생하는 학대는 지난 20년간 혼용되어 집계된 3만여 건의 전체 입양 건수 안에서도 손으로 꼽을 정도로 극히 미미한 수준이다.

물론 입양가정 수 자체가 적어 학대 건수도 자연히 적게 나오는 것 아니냐는 반론도 가능하다. 하지만 모수 대비 학대 발생률을 비교해 보아도 결과는 명확하다. 미성년 자녀를 양육하는 일반 혈연 친생가구(약 420만~450만 가구)의 연간 학대 발생률은 약 0.37~0.39%(10만 가구당 380건)인 반면, 공식 통계가 없어 추산 외엔 계량할 수 없는 입양특례법상 누적 입양가구(약 3만~4만 가구)의 연간 학대 발생률은 0.14~0.19%(10만 가구당 160건)다. 이는 어디까지나 추산이지만 방향은 뚜렷하다.

하지만 입양가정은 소득·범죄경력·정신건강 검증을 거친 선별 집단이니 아무 검증 없이 형성되는 친생가정과 발생률을 단순 비교하는 것이 불공정하다는 반론도 가능하다. 타당한 지적이다. 그러나 그 선별 효과를 감안하더라도 결론은 달라지지 않는다.

어떤 검증 시스템도 실패율 0%를 만들 수 없다. 의사면허나 경찰 시험을 통과한 이들 중에서도 사고와 범죄는 나온다. 그렇다고 그들 집단 전체를 재검증하지는 않는다. 검증을 거친 집단에서 단 한 건의 실패가 나왔다는 사실이 그 집단 전체를 다시 의심할 근거가 되지는 않는다.

그렇다면 왜 이토록 극명하게 낮은 통계적 진실은 묻히고 입양가정이 마치 학대의 온상인 것처럼 사회적 매장이 이루어졌는가. 거기에는 이례적이고 비극적인 사건을 포착하여 이를 입양 체계 전체의 문제인 양 부풀리고 선동한 세력이 있지 않나 하는 지적도 나온다.

여기에 더해서 대중적 공분에 편승한 정치권은 '공적 학대 예방 체계의 개혁'이라는 본질 대신 '입양 규제'라는 프레임을 앞세웠다. 공적 책임 강화라는 명분 뒤에서 정작 현장의 전문성과 아동의 시간은 소외되었다.

지자체들이 법적 근거도 없이 은밀한 개인식별정보까지 노출해 가며 감행한 입양가정 방문 전수조사는 행정 포퓰리즘이 어떻게 특정 소수 집단에 대한 국가 폭력으로 변질될 수 있는지를 보여주는 비참한 단면이었다.

혐오가 정책이 되는 순간

국내입양수급불균형 현황
국내입양수급불균형 현황AI 생성 그래프

이런 과정에서 정인이 사건에 대해 정부는 '국가가 책임지는 공적 입양 체계 개편'을 외치며 대대적인 법 개정과 정책 개편에 착수했다. 국가가 60년 동안 외면해 왔던 입양 체계를 공공의 영역으로 가져오겠다는 취지 자체는 부정할 수 없다.

그러나 혐오와 낙인이라는 일그러진 배경 속에서 구조화된 법과 정책이 과연 입양이 필요한 아동을 향하고 있는가는 별개의 문제다. 결론적으로 '아동 최우선의 이익'이라는 거창한 수식어는 수사에 불과했다. 실상은 입양 체계 전반에 과도한 규제와 검열 그리고 행정 편의주의로 인한 장벽을 겹겹이 쌓아 올린 것에 불과했다.

그 적나라한 실태를 보여주는 것이 바로 2025년 시행된 공적 입양 체계의 핵심인 국내입양 결연위원회 운영 현황이다. 2026년 8월 말 기준 가정을 기다리는 미결연 입양대기아동은 271명이다. 반면 입양을 희망하며 신청한 예비 양부모는 613가정에 달한다.

아이와 예비입양부모가 모두 준비되어 있지만 정작 결연위원회 1회 심의에 상정되는 아동은 겨우 20~30명 수준이다. 심지어 2026년 4월 94%에 달했던 아동 기준 결연율은 불과 넉 달 만인 8월 50% 안팎으로 폭락했다.

적격 판정을 받고도 수개월간 결연되지 못해 회차마다 재상정되는 예비양부모 가정은 수십 가구에 이른다. 부모가 없어서 시설에 남아 있는 게 아니다. 위원회의 심의 구조 자체가 결연을 제대로 성립시키지 못하고 있는 것이다. 말하자면 국가가 아이를 시설에 방치하고 있다.

정작 문제는 속도가 아니라 기준이다. 정보공개청구 결과 심의를 규율할 세부 평가 기준표나 지침조차 문서로 존재하지 않았다. 객관적 기준이 없다 보니 심의는 개별 위원의 주관과 자의적 표결에 좌우된다. 동일한 조건임에도 결론이 엇갈리고 부결 사유조차 서면 통지되지 않는 부실한 운영이 지속되는 이유다.

이것이 법 통과 후 시행까지 2년이라는 시간을 준 결과다. 그들은 그 기간동안 입양실무매뉴얼은 만들었지만, 정작 입양아동의 산파 역할을 하는 결연위원회 운영을 규율할 세부 운영가이드는 여전히 만들지 않았다.

이런 식의 자의적이고 관료화된 공적 입양 체계 속에서 진짜 희생되는 이는 입양을 기다리다 가정을 만나지 못하고 시설에서 나이 들어가는 아이들이다. 양부모들은 불합리하고 모욕적인 검열을 견디다 못해 입양을 포기하면 그만이다.

하지만 국가의 가혹한 규제와 실증적 기준조차 없는 자의적인 심의 때문에 가정을 찾을 기회조차 박탈당한 아동들은 보육원과 시설에서 영유아기를 보내야 한다. 입양 혐오의 대가를 아무런 죄 없는 아이들이 온몸으로 치르고 있는 것이다.

20년 동안 축적된 데이터가 증명한 진실은 단 하나다. 정상적인 입양 절차를 통해 입양된 아동의 절대다수는 안전하고 행복한 환경에서 자란다. 공적 입양 체계 이전 그들이 그토록 못마땅해하는, 민간 입양기관 주도로 입양했던 불과 1년 전까지의 통계로도 그건 입증된다.

그러나 예외적이고 비극적인 사건이 몰고 온 혐오의 광풍 속에서 그 진실은 매장되어 버렸다. 정인이 사건 이후 뒤바뀐 입양 체계에서 국가의 세심한 배려나 입양에 대한 사회적 긍정성은 자취를 감추었다. 남아 있는 것은 오직 소수 집단을 향한 잠재적 범죄자 취급과 행정 편의주의로 무장한 관료적 통제뿐이다.

지난 20년 동안의 학대 관련 데이터는 절차적으로 완성된 입양가정의 참된 모습을 말해주고 있다. 공적입양 체계 개편은 거기에서 출발해야 했다. 진실을 외면한 혐오의 대가를 지금 아이들이 자기 삶으로 대신 치르고 있다. 공공의 이름으로 방치되는 이 부당한 관행을 언제까지 이어갈 것인가.
덧붙이는 글 1. 사건 사례 사실관계 출처
- 천안 아동 가방 감금 학대 사망 사건(2020년 6월) 출처: 대법원 2021도2834 판결문 및 검찰 공소사실
- 서울 양천구 입양아동 학대 사망 사건 - 정인이 사건(2020년 10월 13일) 출처: 서울남부지방법원 2020고합567 판결문 및 국립과학수사연구원 부검의 증언
- 지자체 입양가정 전수조사 및 인권·개인정보 침해(2021년 1~2월) 출처: 국회 보건복지위원회 김미애 의원실 제출자료 및 당시 보도
- 친부모·계부모 주요 학대 사건 사례여수 생후 4개월 영아 학대 사망 사건(2025년 판결): 광주지방법원 순천지원 판결문
- 원주 3남매 암매장 사건(2016년/2019년 사망, 2020년 2월 구속기소): 대법원 2021도2995 판결문
- 인천 11세 아동 가스배관 탈출 사건(2015년 12월): 인천지방법원 판결문

2. 법률 조항 및 제도 출처
- 입양가정 사후관리 기한 (1년)출처: '입양특례법' 제25조(사후관리)즉각분리제도 도입 및 시행 건수 출처: '아동복지법' 제17조의2 및 보건복지부 '2023 아동학대 주요통계'

3. 아동학대 주요 통계 출처
- 20년간(2004~2023년) 누적 아동학대 및 가해자 비중 출처: 보건복지부·국가아동권리보장원(NCRC) 발행 '2004~2023 아동학대 주요통계'
- 최근 12년간(2012~2023년) 양부모 학대 비율 출처: 보건복지부 연도별 '아동학대 주요통계'
- 입양 유형별(민법 vs 입양특례법) 연평균 아동 수 출처: 보건복지부 연도별 '입양통계' 및 법원행정처 '사법연감'
- 모수(가구 수) 대비 연간 학대 발생률 추산치 출처: 통계청 '가구총조사' 및 보건복지부 아동학대 통계 재분석

4. 공적 입양체계 및 결연위원회 실태 출처
- 입양대기아동, 예비양부모 수 및 결연율 하락 (2026년) 출처: 보건복지부 및 국회의원실 제출자료 (2026.08. 기준)
- 운영가이드·세부지침·위원 서약서 부존재 실태 출처: 국가아동권리보장원(NCRC) 정보공개 결정통지서(접수번호: 17287954, 공개일자: 2026.09.07.)
#보이지않는아이들 #입양혐오 #공적입양체계 #보건복지부 #국가아동권리보장원
프리미엄

보이지 않는 아이들
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
10만인클럽 회원
김지영 (redoox) 내방

독자의견

목차17 첫화부터 읽기>
이전글 "내 심장으로 낳은 애야"... 잡지 속 사진 한 장이 바꾼 인생