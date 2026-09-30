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2019년 아동학대 행위자 유형별 비중이지만 이 통계는 지난 20년 동안의 비중과 거의 일치한다.AI생성 그래프
이는 통계로도 확인되는 사실이다. 입양가정이 아동학대의 고위험군이라는 인식이 얼마나 허구적인지, 보건복지부와 국가아동권리보장원의 20년간(2004~2023년) 통계가 보여준다.
지난 20년 동안 판정된 전체 아동학대 사건은 29만 4520건이었다. 이 중 가해자가 부모인 비율은 80.8%에 달하는 23만 8106건이었다. 그러나 이 부모(친부모, 계부모, 입양부모)라는 거대한 범주를 세부적으로 분류해 보면 통계는 충격적인 이면을 드러낸다.
혈연 친부모에 의한 학대가 전체 부모 학대의 96.2%(22만 9058건)를 차지하고, 한쪽만 혈연인 계부모 학대가 3.3%(7858건)인 반면, 비혈연 입양부모에 의한 학대는 0.5%(1190건)에 불과했다. 최근 2012년부터 2023년까지로 범위를 한정해도 양부모에 의한 학대 비중은 전체의 0.27%(692건)로 더욱 낮아진다. 전체 아동학대 사건 1000건이 발생할 때 입양부모에 의한 사건은 2~3건에 불과하다는 의미다.
심지어 이 0.27%라는 소수점 이하의 수치조차 왜곡되어 있다. 현재 국가 통계상 입양부모에는 정식 입양기관이나 입양특례법 이후 법원의 결정 과정을 거친 입양특례법 입양뿐만 아니라 혈연관계인 재혼 가정의 자녀 입양이나 친척 간 입양 등이 포함된 민법 입양이 혼용되어 집계되기 때문이다.
2012년 이후 연평균 입양 아동 수를 비교해 보면 그 불균형은 극명하다. 민법 입양이 연평균 1000명 이상을 유지한 반면, 엄격한 기관 검증을 거치는 입양특례법 입양은 연평균 수백 명 선에 불과했고 2023년에는 212명까지 급감했다. 민법 입양이 기관 입양보다 적게는 2배, 많게는 5배 이상 압도적으로 높은 비중을 차지해 온 것이다.
결국 국가 통계상 '양부모 학대'로 집계되는 연간 수십 건의 사건조차, 대부분 정식 기관을 거치지 않은 민법 입양 영역에서 발생한다. 엄격한 사전 검증을 거치는 입양특례법상 입양가정에서 발생하는 학대는 지난 20년간 혼용되어 집계된 3만여 건의 전체 입양 건수 안에서도 손으로 꼽을 정도로 극히 미미한 수준이다.
물론 입양가정 수 자체가 적어 학대 건수도 자연히 적게 나오는 것 아니냐는 반론도 가능하다. 하지만 모수 대비 학대 발생률을 비교해 보아도 결과는 명확하다. 미성년 자녀를 양육하는 일반 혈연 친생가구(약 420만~450만 가구)의 연간 학대 발생률은 약 0.37~0.39%(10만 가구당 380건)인 반면, 공식 통계가 없어 추산 외엔 계량할 수 없는 입양특례법상 누적 입양가구(약 3만~4만 가구)의 연간 학대 발생률은 0.14~0.19%(10만 가구당 160건)다. 이는 어디까지나 추산이지만 방향은 뚜렷하다.
하지만 입양가정은 소득·범죄경력·정신건강 검증을 거친 선별 집단이니 아무 검증 없이 형성되는 친생가정과 발생률을 단순 비교하는 것이 불공정하다는 반론도 가능하다. 타당한 지적이다. 그러나 그 선별 효과를 감안하더라도 결론은 달라지지 않는다.
어떤 검증 시스템도 실패율 0%를 만들 수 없다. 의사면허나 경찰 시험을 통과한 이들 중에서도 사고와 범죄는 나온다. 그렇다고 그들 집단 전체를 재검증하지는 않는다. 검증을 거친 집단에서 단 한 건의 실패가 나왔다는 사실이 그 집단 전체를 다시 의심할 근거가 되지는 않는다.
그렇다면 왜 이토록 극명하게 낮은 통계적 진실은 묻히고 입양가정이 마치 학대의 온상인 것처럼 사회적 매장이 이루어졌는가. 거기에는 이례적이고 비극적인 사건을 포착하여 이를 입양 체계 전체의 문제인 양 부풀리고 선동한 세력이 있지 않나 하는 지적도 나온다.
여기에 더해서 대중적 공분에 편승한 정치권은 '공적 학대 예방 체계의 개혁'이라는 본질 대신 '입양 규제'라는 프레임을 앞세웠다. 공적 책임 강화라는 명분 뒤에서 정작 현장의 전문성과 아동의 시간은 소외되었다.
지자체들이 법적 근거도 없이 은밀한 개인식별정보까지 노출해 가며 감행한 입양가정 방문 전수조사는 행정 포퓰리즘이 어떻게 특정 소수 집단에 대한 국가 폭력으로 변질될 수 있는지를 보여주는 비참한 단면이었다.
혐오가 정책이 되는 순간