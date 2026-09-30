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국내입양수급불균형 현황이런 과정에서 정인이 사건에 대해 정부는 '국가가 책임지는 공적 입양 체계 개편'을 외치며 대대적인 법 개정과 정책 개편에 착수했다. 국가가 60년 동안 외면해 왔던 입양 체계를 공공의 영역으로 가져오겠다는 취지 자체는 부정할 수 없다.그러나 혐오와 낙인이라는 일그러진 배경 속에서 구조화된 법과 정책이 과연 입양이 필요한 아동을 향하고 있는가는 별개의 문제다. 결론적으로 '아동 최우선의 이익'이라는 거창한 수식어는 수사에 불과했다. 실상은 입양 체계 전반에 과도한 규제와 검열 그리고 행정 편의주의로 인한 장벽을 겹겹이 쌓아 올린 것에 불과했다.그 적나라한 실태를 보여주는 것이 바로 2025년 시행된 공적 입양 체계의 핵심인 국내입양 결연위원회 운영 현황이다. 2026년 8월 말 기준 가정을 기다리는 미결연 입양대기아동은 271명이다. 반면 입양을 희망하며 신청한 예비 양부모는 613가정에 달한다.아이와 예비입양부모가 모두 준비되어 있지만 정작 결연위원회 1회 심의에 상정되는 아동은 겨우 20~30명 수준이다. 심지어 2026년 4월 94%에 달했던 아동 기준 결연율은 불과 넉 달 만인 8월 50% 안팎으로 폭락했다.적격 판정을 받고도 수개월간 결연되지 못해 회차마다 재상정되는 예비양부모 가정은 수십 가구에 이른다. 부모가 없어서 시설에 남아 있는 게 아니다. 위원회의 심의 구조 자체가 결연을 제대로 성립시키지 못하고 있는 것이다. 말하자면 국가가 아이를 시설에 방치하고 있다.정작 문제는 속도가 아니라 기준이다. 정보공개청구 결과 심의를 규율할 세부 평가 기준표나 지침조차 문서로 존재하지 않았다. 객관적 기준이 없다 보니 심의는 개별 위원의 주관과 자의적 표결에 좌우된다. 동일한 조건임에도 결론이 엇갈리고 부결 사유조차 서면 통지되지 않는 부실한 운영이 지속되는 이유다.이것이 법 통과 후 시행까지 2년이라는 시간을 준 결과다. 그들은 그 기간동안 입양실무매뉴얼은 만들었지만, 정작 입양아동의 산파 역할을 하는 결연위원회 운영을 규율할 세부 운영가이드는 여전히 만들지 않았다.이런 식의 자의적이고 관료화된 공적 입양 체계 속에서 진짜 희생되는 이는 입양을 기다리다 가정을 만나지 못하고 시설에서 나이 들어가는 아이들이다. 양부모들은 불합리하고 모욕적인 검열을 견디다 못해 입양을 포기하면 그만이다.하지만 국가의 가혹한 규제와 실증적 기준조차 없는 자의적인 심의 때문에 가정을 찾을 기회조차 박탈당한 아동들은 보육원과 시설에서 영유아기를 보내야 한다. 입양 혐오의 대가를 아무런 죄 없는 아이들이 온몸으로 치르고 있는 것이다.20년 동안 축적된 데이터가 증명한 진실은 단 하나다. 정상적인 입양 절차를 통해 입양된 아동의 절대다수는 안전하고 행복한 환경에서 자란다. 공적 입양 체계 이전 그들이 그토록 못마땅해하는, 민간 입양기관 주도로 입양했던 불과 1년 전까지의 통계로도 그건 입증된다.그러나 예외적이고 비극적인 사건이 몰고 온 혐오의 광풍 속에서 그 진실은 매장되어 버렸다. 정인이 사건 이후 뒤바뀐 입양 체계에서 국가의 세심한 배려나 입양에 대한 사회적 긍정성은 자취를 감추었다. 남아 있는 것은 오직 소수 집단을 향한 잠재적 범죄자 취급과 행정 편의주의로 무장한 관료적 통제뿐이다.지난 20년 동안의 학대 관련 데이터는 절차적으로 완성된 입양가정의 참된 모습을 말해주고 있다. 공적입양 체계 개편은 거기에서 출발해야 했다. 진실을 외면한 혐오의 대가를 지금 아이들이 자기 삶으로 대신 치르고 있다. 공공의 이름으로 방치되는 이 부당한 관행을 언제까지 이어갈 것인가.