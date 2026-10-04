▲아이폰 촬영
케이스까지 온전한 라이카 R5이재필
'라이카(Leica)'라는 이름을 들으면 사람들은 어떤 모습을 가장 먼저 떠올릴까?
아마 십중팔구는 작고 매끈한 직사각형의 검은 몸체, 한쪽으로 스르륵 치우친 뷰파인더, 그리고 카메라 정면 어딘가에 박힌 작고 빨간 동그라미 로고를 떠올릴 것이다. 영화나 드라마 속에서 누군가 목에 툭 걸고 나오면, 별다른 설명 없이도 "아, 저 사람은 남다른 취향과 고집을 가진 사람이구나" 하고 고개를 끄덕이게 만드는 그런 라이카 M 시리즈의 전형적인 모습 말이다.
그래서 오늘 소개할 라이카 R5를 처음 마주하면 고개부터 갸우뚱해진다. 우리가 머릿속으로 그리던 그 '멋들어진 라이카'의 얼굴이 전혀 아니기 때문이다.
슬기로운 라이카 입문법
R5는 정수리에 커다란 사각형 지붕(펜타프리즘 : 반사식 거울이 들어간 파인더유닛)이 툭 솟아있고, 오른손으로 묵직하게 움켜쥐어야 하는 수동 SLR(일안반사식)의 형태를 하고 있다. 멀리서 보면 80년대 니콘이나 캐논, 미놀타가 만들었던 투박한 기계식 카메라와 구분이 잘 안 갈 정도다.
만약 정면의 빨간 딱지가 없었다면 누군가는 이것이 라이카인지조차 알아보지 못했을지도 모른다. 하지만 카메라 커뮤니티나 필카 좀 찍는다는 사람들 사이에서는 이 SLR(일안반사식) R 시리즈를 두고 늘 이런 이야기가 따라다닌다.
"라이카의 프리미엄 렌즈를 가장 저렴하게 경험할 수 있는 가성비의 문턱."
물론 여기서 '저렴하다'는 말에는 꽤 많은 뼈가 있다. M 시리즈 바디 값이 워낙 천정부지로 솟아있다 보니 상대적으로 착해 보일 뿐이니까. 사실 라이카는 M 시리즈만 만든 회사가 아니다. 1960~1970년대 라이카플렉스(Leicaflex)를 시작으로 R 시리즈로 이어지는 35mm SLR의 묵직한 계보가 존재한다. R5 역시 그 한가운데에 있는 모델이다.
"옛날 필름 카메라니까 다 손으로 맞춰야겠지?" 하고 겁먹을 필요는 전혀 없다. R5는 조리개 우선(A), 셔터스피드 우선(S), 완전 자동(P), 그리고 매뉴얼(M) 모드를 모두 지원하는 아주 똑똑한 녀석이다. 필름을 넣고 감도만 맞춰두면, 필자가 할 일은 뷰파인더를 보며 돌려서 초점을 맞추는 것뿐이었다. 노출 계산은 카메라가 알아서 다 해주기 때문이다. 오래된 카메라를 들고 나섰지만, 기계를 조작하느라 풍경을 놓칠 일이 없다는 뜻이다.
다만, R 시리즈를 둘러싼 '가성비 라이카'라는 말에는 치명적인 함정이 하나 숨어있다. 바디 가격은 M 시리즈에 비해 수긍할 만하지만, '라이카 렌즈'의 문턱은 여전히 높다는 점이다.
특히 같은 R 렌즈라도 '독일(Germany)' 생산 제품인지, '캐나다(Canada)' 생산 제품인지에 따라 중고 가격이 묘하게 달라진다. 사진의 결과물에 집중해야 할 카메라 시장에서 렌즈에 각인된 '생산국 이름' 하나에 프리미엄이 붙는다는 건 약간 기이한 일이다.
필자가 어렵게 구했던 표준 줌렌즈 역시 독일 생산 모델이었다. 렌즈 값에 통장이 비어가는 걸 보며 속으로 헛웃음을 삼켰다. '가장 저렴한 라이카'라는 말에 제대로 낚였구나, 하면서 말이다.