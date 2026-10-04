이재필

"라이카의 프리미엄 렌즈를 가장 저렴하게 경험할 수 있는 가성비의 문턱."

▲Leica R5촬영-남산을 바라보다수없이 보았던 남산타워도 필름 한 장 안에 놓이면 처음 바라본 풍경처럼 조금 멀어진다. 익숙한 것을 낯설게 바라보는 일도 사진의 몫이다. 이재필





이태원에서 후암동, 그리고 충무로까지



지갑은 가벼워졌지만, 손에 들린 라이카 R5의 시원하고 밝은 뷰파인더를 보고 있노라니 서둘러 밖으로 나가고 싶어졌다. 계절이 여름과 가을의 경계선에서 머뭇거리던 어느 날, R5를 들고 무작정 서울 골목길을 걸었다.



이태원에서 시작해 후암동을 지나, 충무로까지 이어지는 길. R5의 뷰파인더는 시야율이 약 92%다. 즉, 실제 필름에 찍히는 전체 면적 중 92%의 범위를 우리 눈으로 미리 확인할 수 있다는 뜻인데, 눈을 대고 있으면 검은 암혹 속에서 오롯이 눈앞의 장면에만 집중하게 만드는 묘한 몰입감을 준다.



▲Leica R5촬영-한길교회와 남산골목의 십자가 너머로 남산의 송신탑이 겹쳐졌다. 서로 다른 신호를 보내는 두 개의 탑이 서울의 하늘에서 잠시 같은 방향을 바라보고 있었다. 이재필

후암동 골목길을 걷다 문득 고개를 들었다. 낡은 교회 십자가 뒤로 남산 N서울타워가 겹쳐 보였다. 신에게 닿기 위해 하늘로 솟은 십자가와 사람들의 목소리와 신호를 멀리 보내기 위해 세워진 철골 탑. 서로 다른 목적을 가진 두 개의 뾰족한 탑이 라이카 렌즈의 프레임 안에서 묘하게 닮은꼴로 서울 하늘을 가르고 있었다.



충무로 골목으로 들어서자 분위기는 싹 바뀌었다. 닭한마리, 꼬리곰탕, 식당과 술집의 원색 간판들이 층층이 매달려 있고, 그 사이를 거미줄 같은 전선들이 가로지르고 있었다.



필자는 이번에 일반 필름 대신 '영화 촬영용 필름(영화용 필름)'을 카메라에 말아 넣었다. 영화용 필름 특유의 거친 입자감과 따뜻하게 번지는 색감은, 평범했던 서울의 오후를 순식간에 클래식 영화의 한 장면으로 바꿔놓았다. 사진은 가끔, 찍고 난 뒤에 중요해진다.



▲Leica R5촬영- 골목의 고양이가까이 다가가지 않았다. 고양이가 있던 자리와 나와의 거리까지 함께 남겨두고 싶었다. 이재필

카페에 앉아 마시던 잔을 찍고, 버스 창가로 길게 들어오는 늦은 오후의 주황빛 노을을 담았다. 벽돌 계단 사이에 웅크리고 햇볕을 쬐던 길고양이에게는 굳이 다아가지 않고 멀찌감치 서서 초점을 맞췄다.



R5는 필자에게 무언가를 강요하지 않는 카메라였다. 노출계를 보며 셔터스피드를 돌리고 조리개를 다듬는 사이에 빛과 사람은 저만치 달아나버리곤 하는데, R5는 '바라보는 일' 외의 모든 짐을 알아서 덜어주었다. 덕분에 필자의 시선은 한 순간도 길거리의 빛과 사람들의 뒷모습에서 벗어나지 않을 수 있었다.



현상소에서 스캔받은 사진들을 한 장씩 넘겨보았다. 거친 입자감 사이로 흐르는 빛, 버스 좌석의 색깔, 멀찍이 떨어져 있던 고양이의 무덤덤한 표정. 그 사진들에는 대단한 사건도, 거창한 주인공도 없었다. 하지만 시간이 흐른 뒤 우리가 오래도록 꺼내보게 되는 사진은 바로 이런 '아무 일도 일어나지 않았던 날의 기록'이다.



▲Leica R5촬영- 버스 안에서목적지로 가는 동안 창문으로 오후가 흘러들었다. 붉고 노란 좌석 사이에서 서울의 하루도 조금씩 저물고 있었다. 이재필

브랜드의 허상과 논쟁을 넘어



카메라 세상에서 '라이카'라는 브랜드는 늘 끊이지 않는 논쟁의 중심에 서곤 한다. 어떤 이들은 라이카라는 이름 자체를 맹목적으로 추앙하고, 또 어떤 이들은 시대에 뒤처진 광학 기술과 상술이 만든 허상이라며 손가락질을 하기도 한다.



하지만 며칠 동안 R5와 함께 서울 골목을 누비면서 깨달았다. 적어도 라이카 R5만큼은, 브랜드를 둘러싼 그 모든 소란스럽고 피곤한 논쟁으로부터 우리를 자유롭게 만들어주는 아주 특별한 라이카라는 사실을.



M 시리즈처럼 목에 걸었다고 해서 사람들의 시선을 한몸에 받지도 않고, "나 라이카 찍는 사람이야"라며 과시할 수 있는 기계도 아니다. 묵직하고 투박하며, 자신의 존재를 자랑하기보다 사진을 찍는 순간 카메라의 존재 자체를 잊게 해주는 카메라.



붉은 동그라미 로고의 무게에 잡아 먹히지 않고 오롯이 서울의 빛과 골목을 바라볼 수 있게 해준 시간. 그날 필름 속에 찍힌 것은 라이카라는 이름의 허상이 아니라, 짧아지고 있던 서울의 아름다운 가을빛이었다.



▲Leica R5촬영- 빛보다 먼저 지나가는 것계단을 오르는 사람보다 그림자가 먼저 벽을 지나갔다. 얼굴보다 오래 남은 것은 그날 오후의 낮고 긴 빛이었다. 이재필

#라이카 #SLR #필름카메라 #서울 #가을 프리미엄 나의 오래된 사진이야기 이전글 끝을 알기에 셔터를 누른다, 붙잡아 두고 싶어서 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 계단을 오르는 사람보다 그림자가 먼저 벽을 지나갔다. 얼굴보다 오래 남은 것은 그날 오후의 낮고 긴 빛이었다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 이재필 (hongrang) 내방 구독하기 목차21 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 끝을 알기에 셔터를 누른다, 붙잡아 두고 싶어서 맨위로 다크 목적지로 가는 동안 창문으로 오후가 흘러들었다. 붉고 노란 좌석 사이에서 서울의 하루도 조금씩 저물고 있었다.카메라 세상에서 '라이카'라는 브랜드는 늘 끊이지 않는 논쟁의 중심에 서곤 한다. 어떤 이들은 라이카라는 이름 자체를 맹목적으로 추앙하고, 또 어떤 이들은 시대에 뒤처진 광학 기술과 상술이 만든 허상이라며 손가락질을 하기도 한다.하지만 며칠 동안 R5와 함께 서울 골목을 누비면서 깨달았다. 적어도 라이카 R5만큼은, 브랜드를 둘러싼 그 모든 소란스럽고 피곤한 논쟁으로부터 우리를 자유롭게 만들어주는 아주 특별한 라이카라는 사실을.M 시리즈처럼 목에 걸었다고 해서 사람들의 시선을 한몸에 받지도 않고, "나 라이카 찍는 사람이야"라며 과시할 수 있는 기계도 아니다. 묵직하고 투박하며, 자신의 존재를 자랑하기보다 사진을 찍는 순간 카메라의 존재 자체를 잊게 해주는 카메라.붉은 동그라미 로고의 무게에 잡아 먹히지 않고 오롯이 서울의 빛과 골목을 바라볼 수 있게 해준 시간. 그날 필름 속에 찍힌 것은 라이카라는 이름의 허상이 아니라, 짧아지고 있던 서울의 아름다운 가을빛이었다. 가까이 다가가지 않았다. 고양이가 있던 자리와 나와의 거리까지 함께 남겨두고 싶었다.카페에 앉아 마시던 잔을 찍고, 버스 창가로 길게 들어오는 늦은 오후의 주황빛 노을을 담았다. 벽돌 계단 사이에 웅크리고 햇볕을 쬐던 길고양이에게는 굳이 다아가지 않고 멀찌감치 서서 초점을 맞췄다.R5는 필자에게 무언가를 강요하지 않는 카메라였다. 노출계를 보며 셔터스피드를 돌리고 조리개를 다듬는 사이에 빛과 사람은 저만치 달아나버리곤 하는데, R5는 '바라보는 일' 외의 모든 짐을 알아서 덜어주었다. 덕분에 필자의 시선은 한 순간도 길거리의 빛과 사람들의 뒷모습에서 벗어나지 않을 수 있었다.현상소에서 스캔받은 사진들을 한 장씩 넘겨보았다. 거친 입자감 사이로 흐르는 빛, 버스 좌석의 색깔, 멀찍이 떨어져 있던 고양이의 무덤덤한 표정. 그 사진들에는 대단한 사건도, 거창한 주인공도 없었다. 하지만 시간이 흐른 뒤 우리가 오래도록 꺼내보게 되는 사진은 바로 이런 '아무 일도 일어나지 않았던 날의 기록'이다. 골목의 십자가 너머로 남산의 송신탑이 겹쳐졌다. 서로 다른 신호를 보내는 두 개의 탑이 서울의 하늘에서 잠시 같은 방향을 바라보고 있었다.후암동 골목길을 걷다 문득 고개를 들었다. 낡은 교회 십자가 뒤로 남산 N서울타워가 겹쳐 보였다. 신에게 닿기 위해 하늘로 솟은 십자가와 사람들의 목소리와 신호를 멀리 보내기 위해 세워진 철골 탑. 서로 다른 목적을 가진 두 개의 뾰족한 탑이 라이카 렌즈의 프레임 안에서 묘하게 닮은꼴로 서울 하늘을 가르고 있었다.충무로 골목으로 들어서자 분위기는 싹 바뀌었다. 닭한마리, 꼬리곰탕, 식당과 술집의 원색 간판들이 층층이 매달려 있고, 그 사이를 거미줄 같은 전선들이 가로지르고 있었다.필자는 이번에 일반 필름 대신 '영화 촬영용 필름(영화용 필름)'을 카메라에 말아 넣었다. 영화용 필름 특유의 거친 입자감과 따뜻하게 번지는 색감은, 평범했던 서울의 오후를 순식간에 클래식 영화의 한 장면으로 바꿔놓았다. 사진은 가끔, 찍고 난 뒤에 중요해진다. 수없이 보았던 남산타워도 필름 한 장 안에 놓이면 처음 바라본 풍경처럼 조금 멀어진다. 익숙한 것을 낯설게 바라보는 일도 사진의 몫이다.지갑은 가벼워졌지만, 손에 들린 라이카 R5의 시원하고 밝은 뷰파인더를 보고 있노라니 서둘러 밖으로 나가고 싶어졌다. 계절이 여름과 가을의 경계선에서 머뭇거리던 어느 날, R5를 들고 무작정 서울 골목길을 걸었다.이태원에서 시작해 후암동을 지나, 충무로까지 이어지는 길. R5의 뷰파인더는 시야율이 약 92%다. 즉, 실제 필름에 찍히는 전체 면적 중 92%의 범위를 우리 눈으로 미리 확인할 수 있다는 뜻인데, 눈을 대고 있으면 검은 암혹 속에서 오롯이 눈앞의 장면에만 집중하게 만드는 묘한 몰입감을 준다.

케이스까지 온전한 라이카 R5'라이카(Leica)'라는 이름을 들으면 사람들은 어떤 모습을 가장 먼저 떠올릴까?아마 십중팔구는 작고 매끈한 직사각형의 검은 몸체, 한쪽으로 스르륵 치우친 뷰파인더, 그리고 카메라 정면 어딘가에 박힌 작고 빨간 동그라미 로고를 떠올릴 것이다. 영화나 드라마 속에서 누군가 목에 툭 걸고 나오면, 별다른 설명 없이도 "아, 저 사람은 남다른 취향과 고집을 가진 사람이구나" 하고 고개를 끄덕이게 만드는 그런 라이카 M 시리즈의 전형적인 모습 말이다.그래서 오늘 소개할 라이카 R5를 처음 마주하면 고개부터 갸우뚱해진다. 우리가 머릿속으로 그리던 그 '멋들어진 라이카'의 얼굴이 전혀 아니기 때문이다.R5는 정수리에 커다란 사각형 지붕(펜타프리즘 : 반사식 거울이 들어간 파인더유닛)이 툭 솟아있고, 오른손으로 묵직하게 움켜쥐어야 하는 수동 SLR(일안반사식)의 형태를 하고 있다. 멀리서 보면 80년대 니콘이나 캐논, 미놀타가 만들었던 투박한 기계식 카메라와 구분이 잘 안 갈 정도다.만약 정면의 빨간 딱지가 없었다면 누군가는 이것이 라이카인지조차 알아보지 못했을지도 모른다. 하지만 카메라 커뮤니티나 필카 좀 찍는다는 사람들 사이에서는 이 SLR(일안반사식) R 시리즈를 두고 늘 이런 이야기가 따라다닌다.물론 여기서 '저렴하다'는 말에는 꽤 많은 뼈가 있다. M 시리즈 바디 값이 워낙 천정부지로 솟아있다 보니 상대적으로 착해 보일 뿐이니까. 사실 라이카는 M 시리즈만 만든 회사가 아니다. 1960~1970년대 라이카플렉스(Leicaflex)를 시작으로 R 시리즈로 이어지는 35mm SLR의 묵직한 계보가 존재한다. R5 역시 그 한가운데에 있는 모델이다."옛날 필름 카메라니까 다 손으로 맞춰야겠지?" 하고 겁먹을 필요는 전혀 없다. R5는 조리개 우선(A), 셔터스피드 우선(S), 완전 자동(P), 그리고 매뉴얼(M) 모드를 모두 지원하는 아주 똑똑한 녀석이다. 필름을 넣고 감도만 맞춰두면, 필자가 할 일은 뷰파인더를 보며 돌려서 초점을 맞추는 것뿐이었다. 노출 계산은 카메라가 알아서 다 해주기 때문이다. 오래된 카메라를 들고 나섰지만, 기계를 조작하느라 풍경을 놓칠 일이 없다는 뜻이다.다만, R 시리즈를 둘러싼 '가성비 라이카'라는 말에는 치명적인 함정이 하나 숨어있다. 바디 가격은 M 시리즈에 비해 수긍할 만하지만, '라이카 렌즈'의 문턱은 여전히 높다는 점이다.특히 같은 R 렌즈라도 '독일(Germany)' 생산 제품인지, '캐나다(Canada)' 생산 제품인지에 따라 중고 가격이 묘하게 달라진다. 사진의 결과물에 집중해야 할 카메라 시장에서 렌즈에 각인된 '생산국 이름' 하나에 프리미엄이 붙는다는 건 약간 기이한 일이다.필자가 어렵게 구했던 표준 줌렌즈 역시 독일 생산 모델이었다. 렌즈 값에 통장이 비어가는 걸 보며 속으로 헛웃음을 삼켰다. '가장 저렴한 라이카'라는 말에 제대로 낚였구나, 하면서 말이다.