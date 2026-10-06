이민호

- 이번 사업에도 참여하는 '대구 사람센터(사단법인 대구사람장애인자립생활센터)'가 예전에 대구 GS25 편의점을 대상으로 경사로 전수조사를 했다. 그걸 보고 감탄하기도 했다.

- '모두의 1층X로컬' 사업 당시 가장 먼저 참여신청을 한 곳이 대구였다. 프로젝트에는 어떤 계기로 참여하게 됐나.

▲'모두의1층X로컬' 사업에서는 경사로 확대를 위해 건축사가 직접 지역 장애인 활동가들을 교육한다. 지난 7월 모두의1층X로컬 대구 교육에서 이충현 브라이트건축사사무소 대표가 장애인 활동가들에게 경사로 설치에 대해 설명하고 있다. 홍윤희

- 휠체어 이용 당사자로서 동네 점포에 '경사로를 놓아 보라'고 설득하는 일이 쉽지 않을 수 있는데 설득 비결이 있다면?



"가게 입구부터 휠체어 접근이 어려우니, 처음에는 전화로 소통하는 방법을 많이 썼다. 휠체어 접근 가능한 식당을 이용하면서 동네 주민으로서 자연스럽게 관계를 만들었다. 그렇게 하니 노골적인 거부감이 줄었다."



- 장애인 당사자로서 '모두의 1층 X 로컬' 사업 참여의 의미를 찾는다면?



"경사로 사업은 장애인을 위한 시혜적인 정책처럼 보이는 경우가 많다. 반면 이번 '모두의1층X로컬' 사업은 지역 장애인 단체가 직접 건축과 법 지식을 갖추게 돕고 경사로 설치 데이터 수집까지 할 수 있도록 한다. 지원받은 맞춤형 경사로 10개를 설치한 매장을 포함해 우리가 수집한 정보를 네이버 지도에 넣어 계속 업데이트하면 지역에서 경사로를 확대하는 데 마중물이 될 거라 본다. 그 뒤로는 우리 힘으로 접근성 개선 활동을 계속 이어갈 예정이다."



- 이번 사업 목표 중 하나가 각 지역에서 경사로 확대 조례 등을 실제로 이끌어내는 것인데 수성구에 실제 조례를 이끌어 내셨다.



"평소 동네 주민으로서 경사로와 인도 문제를 계속 SNS에 올렸는데 그 활동을 눈여겨 봤는지 수성구 김두현 의원이 지난 지방선거 당선 직후 내게 직접 연락을 해 왔다. 당시 '모두의1층X로컬 사업을 하기로 결정했던 터라 시너지를 낼 수 있는 경사로 설치 지원 조례를 만들기로 하고 두루 변호사님들이 공유해 준 서울 성동구 조례를 비롯해 '모두의1층X로컬' 사업 자료를 드렸는데 발의까지 일사천리로 진행하셨다(기자주- 이 발의안은 실제 9월 회기에 통과됐다). 수성구에서 경사로 설치 사업이 확정되고 예산이 편성되면 시행 주무 부서인 장애인복지과와 만나서 실제로 사업을 어떻게 집행할지 논의할 예정이다. 아마도 수성구 일대를 돌면서 경사로 설치 홍보를 하게 되지 않을까 상상해 본다."



- 이번 '모두의 1층 X 로컬' 사업을 통해 경사로가 없는 상가 데이터도 모으고 있는데.



"대구 3개 지역에서 경사로가 설치되지 않은 상가 데이터 수 백개를 모았다. 개선 자료로 활용할 예정이다."



▲'모두의1층X로컬' 사업에 참여하는 대구 장애인 접근성 활동가가 경사로가 놓인 한 편의점의 접근성 정보를 수집하고 있다. 수집한 정보는 자체적으로 지도를 만들어 지역 장애시민들에게 보급할 예정이다. 이민호

- 마지막으로 지역 장애 접근성 확대를 위해 법과 제도적 측면에서 더 바뀌어야 할 것이 있다면?



"동네 가게(근린생활시설)의 경우, 경사로 같은 장애 편의시설 설치 의무에 있어 바닥 면적 50제곱미터(약 15평) 미만 매장은 해당되지 않는 독소 조항이 있다. 예전에 가게 앞 턱은 침수를 막거나 마케팅 효과 때문에 만들었다고 하지만 이제는 이런 턱이 이동약자는 물론 비이동약자의 접근성을 막고 있다. 옛날 음식점들 중에 신발을 벗고 들어가는 좌식 형태도 많은데 바뀌어야 한다. 어르신들 앉았다 일어나시기에도 좌식보다는 입식이 낫지 않은가. 캠핑장이나 교외 식당들은 또 어떤가. 가게 앞에 파쇄석이나 자갈을 깔아 놓아서 휠체어나 유아차로 접근하기 힘든 데가 많다. 경사로 설치뿐 아니라 이런 문화적·환경적 요인들까지 법으로 함께 개선해야 한다."



이번 인터뷰를 한 후 그의 소셜미디어 포스팅을 다시 살펴봤다.



"저 강들이 모여드는 곳.

성난 파도 아래 깊이 한 번만이라도 이를 수 있다면...

긴 여행을 끝내리 미련없이

아무도 내게 말해주지 않는

정말로 내가 누군지 알기 위해."

(이민호 팀장 페이스북 포스팅. 신해철 '민물장어의 꿈' 가사 중)

흔히 '장애인 활동가'라고 하면 비장애인들은 몇 가지 고정관념만으로 상상하는 경향이 있다. 장애인을 친구로 두지 않은 사람들은 '이웃'으로 상상하기 어려워한다. 이민호 팀장의 소셜미디어 포스팅엔 그가 장애인 권익옹호활동을 하는 사진이 단연 많지만, 동네 가게 주인을 어떻게 '꼬드겨서' 경사로를 놓게 할지 고민하는 모습, 자녀들이 이 팀장 휠체어 뒤에 타고 외출에 나서는 모습도 있다.



사진을 훑어 내려가다가 보면 접근성 확대라는 게 거창한 구호처럼 느껴지지 않고 이민호라는 이웃과 함께 살아가는 방법임을 저절로 알게 된다. 그가 오늘도 '모두의 1층'을 외치며 경사로 설치를 설득하는 이유는 '장애인 활동가'라는 이름을 넘어 '정말로 이민호라는 사람'이 스며들 수 있는 환경을 원하기 때문일 것이다.

#장애인권 #장애접근성 #모두의1층 #다릿돌장애인자립지원센터 #경사로 프리미엄 홍윤희의 다채로운 세상 이전글 AI는 이렇게 사용해야... 예술의 전당 주변이 들썩들썩 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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다릿돌장애인자립센터 이민호 팀장."이전에도 대구 동구청에서 경사로 설치 사업(턱이 있는 매장에 구청에서 비용을 지원해 휠체어가 들어가도록 경사로를 놓는 사업)을 작게 할 때 센터가 직접 전단지를 만들어 뿌리고, 구청과 경사로 설치를 원하는 상가를 연결하는 역할을 하기도 했다. 구청이 요청한 건 아니고 우리가 자청해 2023년 동구 상가 30여 곳을 조사했다. 구조상 설치가 불가능하거나 폐업한 곳을 빼고 처음에는 5곳을 설득해서 경사로를 설치했다. 사장님들을 설득하면서 명함과 전단지를 나눠 드렸더니 주변에 입소문이 나서 4곳 정도가 더 늘었던 경험이 있다.""막상 현장을 가 보면 경사로 설치에 걸림돌이 많다. 경사로 설치를 설득하러 동네 가게에 방문하면 사장님들이 '여기 경사로 놓을 수 있는 것 맞아요?'라고 질문하신다. 그럴 땐 어떻게 답해야 할지 어려웠다. 건축사 교육을 통해 경사로를 법적으로 안전하게 설치하는 기준과 경사로가 도로를 점유하게 될 때 도로 점용 허가 신고 방법 등을 어떻게 하는지 정확히 알고 싶다는 실무적 갈망이 있었다.2024년 서울에서 경사로 9개 도로점용허가를 한꺼번에 받은 사례를 만든 모두의 1층 팀이 맞춤형 경사로 놓는 방법을 제대로 알려준다고 하기에 올해 기꺼이 신청했다(기자주-경사로 도로점용허가는 이후 민원 등을 우려해 지자체 도로과에서 잘 내 주지 않는 경향이 있다). 이번 사업에는 다릿돌센터(동구), 사람센터(중구), 다사센터(달성군)가 연대하여 참여한다. 각 지역 소상공인을 대상으로 맞춤형 경사로 설치를 설득하는 한편, 휠체어 접근이 가능한 곳 데이터는 따로 모아 지도 제작을 할 예정이다.이번 사업을 통해 여러 전문 교육을 받았다. 접근성 데이터 관리 방법은 무의에게, 맞춤형 경사로를 제대로 놓고 어떤 경우에 도로점용허가를 받을 수 있는지는 건축사님에게, 지역에서 법제도 확대 방법에 대한 건 변호사님에게 교육받았다. 교육 후 교육장 주변으로 현장 실습도 나갔다. 건축사님이 대동해 직접 줄자를 들고 경사로를 제대로 설치하는 방법을 알려주셨다. 어렴풋이 알던 것을 전문가에게 제대로 교육받으니 만족스러웠다."