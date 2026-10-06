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다릿돌장애인자립센터 이민호 팀장.이민호
- 이번 사업에도 참여하는 '대구 사람센터(사단법인 대구사람장애인자립생활센터)'가 예전에 대구 GS25 편의점을 대상으로 경사로 전수조사를 했다. 그걸 보고 감탄하기도 했다.
"이전에도 대구 동구청에서 경사로 설치 사업(턱이 있는 매장에 구청에서 비용을 지원해 휠체어가 들어가도록 경사로를 놓는 사업)을 작게 할 때 센터가 직접 전단지를 만들어 뿌리고, 구청과 경사로 설치를 원하는 상가를 연결하는 역할을 하기도 했다. 구청이 요청한 건 아니고 우리가 자청해 2023년 동구 상가 30여 곳을 조사했다. 구조상 설치가 불가능하거나 폐업한 곳을 빼고 처음에는 5곳을 설득해서 경사로를 설치했다. 사장님들을 설득하면서 명함과 전단지를 나눠 드렸더니 주변에 입소문이 나서 4곳 정도가 더 늘었던 경험이 있다."
- '모두의 1층X로컬' 사업 당시 가장 먼저 참여신청을 한 곳이 대구였다. 프로젝트에는 어떤 계기로 참여하게 됐나.
"막상 현장을 가 보면 경사로 설치에 걸림돌이 많다. 경사로 설치를 설득하러 동네 가게에 방문하면 사장님들이 '여기 경사로 놓을 수 있는 것 맞아요?'라고 질문하신다. 그럴 땐 어떻게 답해야 할지 어려웠다. 건축사 교육을 통해 경사로를 법적으로 안전하게 설치하는 기준과 경사로가 도로를 점유하게 될 때 도로 점용 허가 신고 방법 등을 어떻게 하는지 정확히 알고 싶다는 실무적 갈망이 있었다.
2024년 서울에서 경사로 9개 도로점용허가를 한꺼번에 받은 사례를 만든 모두의 1층 팀이 맞춤형 경사로 놓는 방법을 제대로 알려준다고 하기에 올해 기꺼이 신청했다(기자주-경사로 도로점용허가는 이후 민원 등을 우려해 지자체 도로과에서 잘 내 주지 않는 경향이 있다). 이번 사업에는 다릿돌센터(동구), 사람센터(중구), 다사센터(달성군)가 연대하여 참여한다. 각 지역 소상공인을 대상으로 맞춤형 경사로 설치를 설득하는 한편, 휠체어 접근이 가능한 곳 데이터는 따로 모아 지도 제작을 할 예정이다.
이번 사업을 통해 여러 전문 교육을 받았다. 접근성 데이터 관리 방법은 무의에게, 맞춤형 경사로를 제대로 놓고 어떤 경우에 도로점용허가를 받을 수 있는지는 건축사님에게, 지역에서 법제도 확대 방법에 대한 건 변호사님에게 교육받았다. 교육 후 교육장 주변으로 현장 실습도 나갔다. 건축사님이 대동해 직접 줄자를 들고 경사로를 제대로 설치하는 방법을 알려주셨다. 어렴풋이 알던 것을 전문가에게 제대로 교육받으니 만족스러웠다."
"문화적·환경적 요인들까지 법으로 함께 개선해야"