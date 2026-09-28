기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.09.28 09:56최종 업데이트 26.09.28 09:56
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
틱톡(TikTok)을 만든 바이트댄스(ByteDance)가 신약을 만들겠다고 선언했습니다. 정확히 말하면 인공지능으로 단백질 구조를 읽고, 질병을 일으키는 표적을 찾아 새로운 치료 분자를 설계하고 있는 것입니다.

지난 6월 바이트댄스에서 분사한 AI 신약개발 기업 어뉴랩스(Anew Labs·新生实验室)는 최근 첫 외부 투자에서 2억 9000만 달러를 조달했습니다. 투자 후 기업 가치는 15억 달러, 한화로 약 2조 300억원입니다. 중국 AI 신약 개발 분야에서 올해 공개된 단일 투자로는 최대 규모입니다. 홍산차이나 (옛 세쿼이아차이나), IDG캐피털(IDG Capital), GL벤처스(GL Ventures), 5Y캐피털(5Y Capital) 등이 투자했고, 중국생물제약과 국유 자본인 상하이미래산업기금도 참여했습니다.


그런데 더 흥미로운 숫자는 2억 9000만 달러가 아니라 바이트댄스 CEO 장이밍이 지분 56%를 보유했다는 사실입니다. 회사를 밖으로 내보냈지만 지배권은 놓지 않은 것입니다. 왜 그랬을까요.

틱톡을 만든 회사는 왜 신약을 만들기 시작했나

SeedFold 연구 논문.
SeedFold 연구 논문. 자료이미지

어뉴랩스의 뿌리는 바이트댄스의 연구랩 "시드(Seed)"입니다. 이 랩에서는 대규모 언어모델(LLM), 멀티모달, AI 에이전트, 강화 학습 뿐만 아니라 과학 인공지능(AI for Science·AI4S)도 연구합니다. 바이트댄스는 이미 2020년 말부터 AI 신약개발 인재를 채용하기 시작했고, 2021년 본격적인 조직을 구성했습니다. 지난 6월에는 이 조직의 인력과 알고리즘 플랫폼, 개발 중인 신약 파이프라인을 새로운 법인으로 옮겼습니다. 그동안 상당한 기술도 축적했습니다.

프로테닉스(Protenix)와 시드폴드(SeedFold)는 단백질을 비롯한 생체분자의 3차원 구조를 예측합니다. 특히 시드폴드는 공개 벤치마크에서 항체-항원 구조예측 성공률 53.21%를 기록해 구글 딥마인드의 알파폴드3(AlphaFold 3)의 47.90%를 앞섰습니다. PX디자인(PXDesign)과 시드프로테오(SeedProteo)는 여기에서 한 단계 더 나아갑니다.

이미 존재하는 단백질의 모양을 맞히는 것을 넘어 특정 질병 표적에 결합하도록 새로운 단백질을 직접 설계합니다. PX디자인은 실제 실험에서도 여러 표적에서 높은 나노몰 수준 결합체 적중률을 기록하며 딥마인드의 알파프로테오(AlphaProteo)를 넘어서는 결과를 제시했습니다.

그러나 더 중요한 것은 누가 벤치마크에서 몇 점 앞섰느냐가 아닙니다. 경쟁의 무대 자체가 바뀌고 있다는 사실입니다. 구글 딥마인드에서 아이소모픽 랩스(Isomorphic Labs)가 태어났듯, 바이트댄스의 AI4S에서도 어뉴랩스가 태어났습니다. 두 진영 모두 이제 '단백질 구조를 얼마나 정확하게 예측하는가'에서 'AI가 실제 치료제를 설계할 수 있는가'로 이동합니다.

현재 어뉴랩스는 소분자, 펩타이드, 항체, 핵산 등 서로 다른 치료제 형태를 하나의 생성형 분자설계 체계에서 다루는 어뉴옴니(AnewOmni) 등을 전면에 내세우고 있습니다. 생성형 AI가 문장을 만드는 것처럼 이제 AI가 치료 후보물질을 '생성'하는 단계로 넘어가고 있는 것입니다.

AI는 신약을 '찾는 것'에서 '설계하는 것'으로 넘어간다

바이트댄스 SeedFold 구조와 성능.
바이트댄스 SeedFold 구조와 성능. 자료이미지

전통적인 신약 개발은 긴 여정입니다. 질병의 원인이 되는 표적을 찾고 여기에 작용하는 후보 물질을 발굴한 뒤 최적화합니다. 이후 전 임상시험을 거쳐 사람을 대상으로 임상 1상·2상·3상을 진행해야 합니다. AI가 가장 먼저 바꾸고 있는 것은 이 과정의 앞부분입니다. 수많은 단백질과 화합물을 컴퓨터 안에서 탐색하고, 결합 가능성을 시뮬레이션 할 뿐만 아니라 이전에는 존재하지 않았던 후보 물질까지 설계합니다. 연구자가 하나씩 가설을 세워 실험하던 일부 과정을 AI가 거대한 탐색 문제로 바꾸는 것입니다.

바이트댄스 출신 연구자 구취안취안(顾全全)의 행보도 흥미롭습니다. 그는 바이트댄스에서 시드폴드와 시드프로테오 등의 연구를 이끈 뒤 올해 6월 회사를 떠났고 9월 지오데식 인텔리전스(Geodesic Intelligence)를 설립했습니다.

이 회사는 AI 에이전트, 생물학 기초모델, 자동화 습식실험실(wet lab)을 연결해 생물학적 가설에서 실제 후보 치료 물질까지의 거리를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 결국 바이트댄스 내부의 연구자도 바이트댄스라는 기업도 비슷한 질문에 도달했습니다. 좋은 AI 모델을 만드는 것 그다음은 무엇일까요. 답은 생물학입니다. 인간의 언어를 이해하기 시작한 AI가 이제 인간이 아직 풀지 못한 질병에 답을 찾기 시작했습니다. 그곳에 거대한 시장이 있기 때문입니다.

중국이 만드는 거대한 AI 신약 개발 데이터 인프라

Anew Labs의 AnewOmni 생성형 분자설계 구도.
Anew Labs의 AnewOmni 생성형 분자설계 구도.자료이미지

여기에서 중국이라는 변수를 봐야 합니다. AI 신약 개발의 경쟁력을 결정하는 것은 알고리즘이나 컴퓨팅 파워만이 아닙니다. 생물학적 데이터와 의료 데이터, 실제임상데이터(Real-World Data·RWD), 실험 결과를 얼마나 풍부하게 확보하고 다시 AI에 학습시킬 수 있는지가 중요합니다.

중국 정부는 2026년 발표한 '국민건강 15·5 규획'에서 의료·의료보험·의약 데이터를 연계하고, 주요 지역에 의약산업용 고품질 데이터셋과 신뢰 데이터 공간(Trusted Data Space)을 구축하겠다고 명시했습니다. 혁신 신약과 임상적으로 긴급한 의약품의 심사·승인 체계를 최적화하고 AI를 의약 산업 전반에 적용한다는 방향도 제시했습니다.

최근 발표된 '의약공업 발전 15·5 규획'은 더 구체적입니다. 멀티오믹스(Multi-omics) 빅데이터를 활용한 약물 표적 발굴, AI 기반 오가노이드(Organoid)·장기칩(Organ-on-a-Chip) 평가, 실제 임상 데이터 플랫폼 구축, AI 기반 신약 개발을 정책적으로 추진합니다. 특히 종양, 자가면역질환, 대사질환, 심혈관질환, 신경계질환을 혁신 신약의 주요 영역으로 명시했습니다.

중국의 바이오 데이터 정책에서도 생물학적 오믹스, 의료건강, 공중보건, 생활습관, 환경, 연구문헌, 신약개발 데이터를 AI for Science와 AI 신약개발의 중요한 기반 자원으로 규정하고 있습니다.

이것을 단순히 중국이 '규제를 푼다'고 이해하면 정확하지 않습니다. 더 중요한 변화는 AI가 활용할 수 있는 의료·바이오 데이터 인프라를 국가가 만들고, 혁신 신약에는 연구·심사·임상·산업화를 연결하는 통로를 넓히고 있다는 점입니다.

14억 명에 가까운 인구, 거대한 병원과 제약 산업, 바이오 데이터, AI 컴퓨팅 인프라가 연결된다면 이야기가 달라집니다. AI 시대의 신약 경쟁력은 누가 가장 큰 모델을 가지고 있느냐보다 누가 가장 좋은 생물학적 데이터를 실험과 임상을 통해 계속 모델에 강화학습 시킬 수 있느냐에서 결정될 수도 있기 때문입니다.

바이트댄스 장이밍이 56% 지분을 보유한 이유

최근 어뉴랩스에서 발표한 AnewDDE: 생체분자 상호작용 모델링과 폐쇄루프 설계를 위한 에이전트형 신약발견 엔진.
최근 어뉴랩스에서 발표한 AnewDDE: 생체분자 상호작용 모델링과 폐쇄루프 설계를 위한 에이전트형 신약발견 엔진.자료이미지

그렇다면 이렇게 중요한 사업을 바이트댄스는 왜 굳이 분사시켰을까요. AI와 신약은 시간의 속도가 너무 다르기 때문입니다. AI 기업은 서비스를 출시하고 다음 날 사용자 반응을 확인할 수 있습니다. 신약은 후보 물질 하나를 찾아도 실험과 독성평가, 전임상을 거쳐 임상 1·2·3상을 통과해야 합니다.

10년을 투자하고도 실패할 수 있습니다. 필요한 사람도 다릅니다. AI 연구자뿐 아니라 생물학자, 의약화학자, 임상의, 규제 전문가가 필요합니다. 제약회사와 병원, 임상시험수탁기관(CRO)과도 협력해야 합니다. 바이트댄스가 밝힌 분사의 배경 역시 AI 신약 개발이 기존 핵심 사업과 다른 산업 논리와 경영 방식을 필요로 하기 때문입니다. 독립하면 어뉴랩스는 바이오 전문 인력을 영입하고 제약회사와 협력하며 외부 전문 자본을 받을 수 있습니다.

그리고 장이밍은 56% 지분을 보유하며 경영권을 가져갔습니다. 신약 개발이라는 긴 시간은 회사 밖으로 내보냈지만 그 시간이 만들어낼 미래 가치는 놓지 않은 것입니다. 어뉴랩스에는 이미 전임상 단계의 IL-17 계열 소분자 억제제를 비롯한 복수의 파이프라인이 있습니다. 아직 성공을 이야기하기에는 매우 이른 단계입니다. 그러나 바이트댄스가 단순한 AI 연구 프로젝트가 아니라 실제 신약 파이프라인까지 가져가고 있다는 점은 분명합니다.

다음 신약을 만드는 회사는 제약 회사가 아닐 수도 있습니다

물론 지금 AI가 암을 치료하고 있는 것은 아닙니다. 단백질 구조를 정확히 예측하는 것과 사람의 생명을 구하는 의약품을 만드는 것 사이에는 엄청난 거리가 있습니다. 전임상에서 뛰어난 후보 물질도 사람에게 투여하면 독성이나 예상하지 못한 생물학적 반응 때문에 실패할 수 있습니다. 그래서 AI 신약개발의 진짜 경쟁은 모델의 벤치마크 점수에 있지 않습니다.

AI가 예측한 세계와 인간의 몸 사이의 거리를 누가 가장 먼저 줄이느냐에 있습니다. 그런데 이 경쟁에 참여하는 기업아 달라지고 있습니다. 구글 딥마인드(Google DeepMind)에서 아이소모픽 랩스(Isomorphic Labs)가 나왔고, 바이트댄스 시드에서 어뉴랩스가 나왔습니다. 과거에는 제약회사가 IT 기업의 기술을 가져다 사용한 데 반해 이제는 AI 기업의 연구실에서 아예 신약 회사가 탄생하고 있는 것입니다.

특히 "틱톡"은 인간이 다음에 어떤 영상을 보고 싶어 할지를 예측하는 영상 기반 알고리즘 기술에서 성장했습니다. 그리고 그 회사를 만든 AI 연구진은 이제 어떤 단백질과 어떤 분자가 인간의 질병을 치료할 수 있는지를 탐색 중입니다. 어쩌면 인간의 관심을 가장 잘 읽고 마음의 추이를 분석해 낸 회사가 이제 인간의 신체 구조가 어떻게 변해갈지를 예측하고 인류가 이제까지 해결하지 못했던 난치병 치료에 답을 생성해 낼 지도 모릅니다.

[참고자료]
1. 중국정부가 2026년 7월 발표한 국민건강의료 15차 5개년 규획
http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/content/202607/content_7075213.htm
2. 중국 정부가 2026년 9월 발표한 <의약 공업 발전 15차 5개년 규획>
https://www.gov.cn/lianbo/202609/content_7081455.htm
3. 바이트댄스 어뉴랩스 홈페이지
https://anewbt.com/

임선영씨는 중국 칭화대 전산언어학 석사를 마친 중국경제전문가이며 <중국경제 미래지도>, <중국AI 미래지도>의 저자입니다. 이 글은 본인의 페이스북에도 올렸습니다.
덧붙이는 글 임선영씨는 중국 칭화대 전산언어학 석사를 마친 중국경제전문가이며 <중국경제 미래지도>, <중국AI 미래지도>의 저자입니다. 이 글은 본인의 페이스북에도 올렸습니다.
#바이트댄스 #ANEWLABS #어뉴랩스 #틱톡 #중국AI미래지도
프리미엄

임선영의 중국 AI 미래지도
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
임선영 (nalgea) 내방

독자의견

목차104 첫화부터 읽기>
이전글 넷이즈 유다오는 어떻게 오픈AI와 엔비디아를 넘어섰나