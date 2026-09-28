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Anew Labs의 AnewOmni 생성형 분자설계 구도.자료이미지
여기에서 중국이라는 변수를 봐야 합니다. AI 신약 개발의 경쟁력을 결정하는 것은 알고리즘이나 컴퓨팅 파워만이 아닙니다. 생물학적 데이터와 의료 데이터, 실제임상데이터(Real-World Data·RWD), 실험 결과를 얼마나 풍부하게 확보하고 다시 AI에 학습시킬 수 있는지가 중요합니다.
중국 정부는 2026년 발표한 '국민건강 15·5 규획'에서 의료·의료보험·의약 데이터를 연계하고, 주요 지역에 의약산업용 고품질 데이터셋과 신뢰 데이터 공간(Trusted Data Space)을 구축하겠다고 명시했습니다. 혁신 신약과 임상적으로 긴급한 의약품의 심사·승인 체계를 최적화하고 AI를 의약 산업 전반에 적용한다는 방향도 제시했습니다.
최근 발표된 '의약공업 발전 15·5 규획'은 더 구체적입니다. 멀티오믹스(Multi-omics) 빅데이터를 활용한 약물 표적 발굴, AI 기반 오가노이드(Organoid)·장기칩(Organ-on-a-Chip) 평가, 실제 임상 데이터 플랫폼 구축, AI 기반 신약 개발을 정책적으로 추진합니다. 특히 종양, 자가면역질환, 대사질환, 심혈관질환, 신경계질환을 혁신 신약의 주요 영역으로 명시했습니다.
중국의 바이오 데이터 정책에서도 생물학적 오믹스, 의료건강, 공중보건, 생활습관, 환경, 연구문헌, 신약개발 데이터를 AI for Science와 AI 신약개발의 중요한 기반 자원으로 규정하고 있습니다.
이것을 단순히 중국이 '규제를 푼다'고 이해하면 정확하지 않습니다. 더 중요한 변화는 AI가 활용할 수 있는 의료·바이오 데이터 인프라를 국가가 만들고, 혁신 신약에는 연구·심사·임상·산업화를 연결하는 통로를 넓히고 있다는 점입니다.
14억 명에 가까운 인구, 거대한 병원과 제약 산업, 바이오 데이터, AI 컴퓨팅 인프라가 연결된다면 이야기가 달라집니다. AI 시대의 신약 경쟁력은 누가 가장 큰 모델을 가지고 있느냐보다 누가 가장 좋은 생물학적 데이터를 실험과 임상을 통해 계속 모델에 강화학습 시킬 수 있느냐에서 결정될 수도 있기 때문입니다.
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