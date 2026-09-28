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[참고자료]

1. 중국정부가 2026년 7월 발표한 국민건강의료 15차 5개년 규획

http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/zhengce/content/202607/content_7075213.htm

2. 중국 정부가 2026년 9월 발표한 <의약 공업 발전 15차 5개년 규획>

https://www.gov.cn/lianbo/202609/content_7081455.htm

3. 바이트댄스 어뉴랩스 홈페이지

https://anewbt.com/

최근 어뉴랩스에서 발표한 AnewDDE: 생체분자 상호작용 모델링과 폐쇄루프 설계를 위한 에이전트형 신약발견 엔진.그렇다면 이렇게 중요한 사업을 바이트댄스는 왜 굳이 분사시켰을까요. AI와 신약은 시간의 속도가 너무 다르기 때문입니다. AI 기업은 서비스를 출시하고 다음 날 사용자 반응을 확인할 수 있습니다. 신약은 후보 물질 하나를 찾아도 실험과 독성평가, 전임상을 거쳐 임상 1·2·3상을 통과해야 합니다.10년을 투자하고도 실패할 수 있습니다. 필요한 사람도 다릅니다. AI 연구자뿐 아니라 생물학자, 의약화학자, 임상의, 규제 전문가가 필요합니다. 제약회사와 병원, 임상시험수탁기관(CRO)과도 협력해야 합니다. 바이트댄스가 밝힌 분사의 배경 역시 AI 신약 개발이 기존 핵심 사업과 다른 산업 논리와 경영 방식을 필요로 하기 때문입니다. 독립하면 어뉴랩스는 바이오 전문 인력을 영입하고 제약회사와 협력하며 외부 전문 자본을 받을 수 있습니다.그리고 장이밍은 56% 지분을 보유하며 경영권을 가져갔습니다. 신약 개발이라는 긴 시간은 회사 밖으로 내보냈지만 그 시간이 만들어낼 미래 가치는 놓지 않은 것입니다. 어뉴랩스에는 이미 전임상 단계의 IL-17 계열 소분자 억제제를 비롯한 복수의 파이프라인이 있습니다. 아직 성공을 이야기하기에는 매우 이른 단계입니다. 그러나 바이트댄스가 단순한 AI 연구 프로젝트가 아니라 실제 신약 파이프라인까지 가져가고 있다는 점은 분명합니다.물론 지금 AI가 암을 치료하고 있는 것은 아닙니다. 단백질 구조를 정확히 예측하는 것과 사람의 생명을 구하는 의약품을 만드는 것 사이에는 엄청난 거리가 있습니다. 전임상에서 뛰어난 후보 물질도 사람에게 투여하면 독성이나 예상하지 못한 생물학적 반응 때문에 실패할 수 있습니다. 그래서 AI 신약개발의 진짜 경쟁은 모델의 벤치마크 점수에 있지 않습니다.AI가 예측한 세계와 인간의 몸 사이의 거리를 누가 가장 먼저 줄이느냐에 있습니다. 그런데 이 경쟁에 참여하는 기업아 달라지고 있습니다. 구글 딥마인드(Google DeepMind)에서 아이소모픽 랩스(Isomorphic Labs)가 나왔고, 바이트댄스 시드에서 어뉴랩스가 나왔습니다. 과거에는 제약회사가 IT 기업의 기술을 가져다 사용한 데 반해 이제는 AI 기업의 연구실에서 아예 신약 회사가 탄생하고 있는 것입니다.특히 "틱톡"은 인간이 다음에 어떤 영상을 보고 싶어 할지를 예측하는 영상 기반 알고리즘 기술에서 성장했습니다. 그리고 그 회사를 만든 AI 연구진은 이제 어떤 단백질과 어떤 분자가 인간의 질병을 치료할 수 있는지를 탐색 중입니다. 어쩌면 인간의 관심을 가장 잘 읽고 마음의 추이를 분석해 낸 회사가 이제 인간의 신체 구조가 어떻게 변해갈지를 예측하고 인류가 이제까지 해결하지 못했던 난치병 치료에 답을 생성해 낼 지도 모릅니다.임선영씨는 중국 칭화대 전산언어학 석사를 마친 중국경제전문가이며 <중국경제 미래지도>, <중국AI 미래지도>의 저자입니다. 이 글은 본인의 페이스북에도 올렸습니다.