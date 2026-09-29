AP 연합뉴스

26일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔 본부에서 열린 제81차 유엔 총회에서 사우디아라비아의 파이살 빈 파르한 알 사우드 외무장관이 연설하고 있다.그래서 세계는 다시 하나씩 더 만들기 시작했다. 중국에 집중됐던 생산 시설을 미국과 유럽에도 짓고, 반도체 공장과 액화천연가스(LNG) 터미널, 에너지 저장시설을 늘린다. 핵심 광물의 공급처를 분산시키고 항로가 막힐 경우를 대비해 우회로를 확보한다. 유럽은 탄약과 미사일 생산라인도 다시 늘리고 있다.예전의 경제학으로 보면 중복이고 비효율이다. 지금의 안보 논리에서는 보험이다. 중복은 낭비에서 보험으로 신분이 바뀌었다. 보험료는 작지 않다. 스톡홀름국제평화연구소에 따르면 2025년 세계 군사비는 2조 8870억 달러(3918조 2000억 원)에 이르렀다. 11년 연속 증가했고 10년 전보다 실질 기준 41% 늘었다. 전쟁이 없다면 다른 곳에 쓸 수도 있었던 막대한 자원이 안전을 확보하는 데 들어가고 있다.군사비만의 이야기도 아니다. 공급망을 여러 개 유지하려면 공장을 더 지어야 하고, 에너지 공급을 다변화하려면 발전시설과 저장시설, 송전망이 더 필요하다. 인공지능(AI) 경쟁도 데이터센터와 반도체, 막대한 전력을 요구한다.최근 주요국의 장기금리가 높은 배경을 중앙은행의 기준금리만으로 설명하기 어려운 이유도 여기에 있다. 국가부채와 물가 전망에 더해 정부와 기업이 동시에 장기자금을 찾고 있다. 돈이 사라진 것이 아니다. 돈을 쓰겠다는 곳이 많아졌다.지난 시대의 세계화가 '가장 싼 하나'를 찾아가는 과정이었다면 지금의 세계화는 '조금 비싸더라도 두 번째'를 확보하는 과정이 되고 있다. 연결을 포기하는 것이 아니라 연결이 끊기지 않도록 돈을 더 쓰는 것이다. 세계는 효율을 포기한 것이 아니다. 효율의 일부를 안전을 위한 보험료로 내기 시작했다. 그렇다면 보험은 많이 들수록 좋은 것일까.OECD가 공급망을 대규모로 국내에 되돌리는 상황을 모형으로 계산했더니 세계 무역은 18% 이상, 세계 실질 국내총생산(GDP)은 5% 이상 줄어들 수 있었다. 그런데 그렇게 공급망을 국내로 옮겨도 절반이 넘는 나라에서 GDP의 안정성이 오히려 나빠졌다. 모든 것을 자기 나라 안에 두는 것이 반드시 더 안전한 것은 아니다.안전에는 자연적인 상한선이 없다. 미사일을 100발 갖는 것보다 200발이 더 안전하다고 생각할 수 있고, 공급처도 둘보다 셋이면 더 안심할 수 있다. 그러나 안전을 조금 더 얻을 때마다 비용도 붙는다. 결국 어느 위험은 감수하고 어느 위험에는 돈을 쓸 것인지, 어디까지 보험료를 낼 것인지 정해야 한다.그 판단을 함께 조정할 세계의 능력은 오히려 약해지고 있다. 국제기구들은 협력이 더 필요한 시점에 세계 질서는 분절되고, 한나라의 안보조치가 다른 나라의 대응을 불러 비용을 키울 수 있다고 경고한다. 그 비용은 세금과 국가부채, 높은 상품 가격과 금리로 돌아온다.보험은 삶을 지키기 위한 안전장치다. 그런데 그 보험료가 정작 지키려던 삶을 잠식하기 시작한다면, 이제는 얼마나 더 안전해질 것인가 보다 무엇을 지키기 위해 어디까지 비용을 치를 것인가를 물어야 한다. 그런 판단을 함께 할 세계의 리더십이 지금 국제사회에는 보이지 않는다.