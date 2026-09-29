▲건강의 결정요인 무지개(Dahlgren & Whitehead, 2007)
건강의 사회적 결정요인과 함께 가장 흔히 인용되는 모형이다. 저자들은 30년 뒤[2], 그 의도를 다시 한번 설명하면서 이 모형은 인구 건강의 주요 결정요인을 그린 것으로, 요인들 다수가 사회적이며 상호 연결된 층위를 이루고, 따라서 사회의 조직적이고 의도적인 행동으로 바꿀 수 있다 말했다. 하지만 이 모형은 여전히 건강의 단위로 개인을 중심에 두고 개인의 속성, 그리고 개인을 둘러싼 조건을 나열한다는 점에서 사회를 외부 환경으로 납작하게 이해하는 듯 보인다.Dahlgren & Whitehead
'건강이 사회적으로 결정된다'는 이 명제는 보건학이 목적 지향적 학문이라는 공동의 이해 위에서 출발한다. 대부분의 학문이 대상(무엇을 다루는가)이나 방법(어떻게 아는가)으로 자기를 규정한다면, 보건학은 주로 목표(무엇을 해결하고자 하는가)를 중심으로 자기규정을 해 왔다. 앎 그 자체보다는 인구 집단의 건강이라는 현실의 '결과'를 향한 학문이라는 뜻이다.
이 말의 의미가 단순히 개인과 인구 집단 건강을 증진하거나 약화시키는 사회적 요인에만 국한되지 않는다는 점을 두고도 깊고 너른 논의가 이루어져 왔다. 이 조건들이 불평등한 위치에 선 집단 사이에 불평등하게 배분되는 사회적 과정이자, 이 과정에서 작동하는 국제-국가-지역적 자원과 돈, 그리고 권력을 아우르는 거대한 개념이라는 데 대한 논의가 여기에 해당한다.
두 접근이 분절적으로 다르게 분화하고 있다는 점을 차치하고, 건강의 사회적 결정요인을 어느 쪽으로 이해하든, "건강에 나쁜 정책을 확인하고, 가능하면 변경한다"는 하나의 도그마를 내세우고 있고, 이 원칙 역시 보건학의 목적 지향에서 벗어나지 않는다.
'모두의 건강'(Health for all)은 그 목적 지향을 가장 잘 드러내는 구호다. 세계보건기구 사무총장이었던 할프단 말레르가 말했듯, 이 구호는 모든 질병을 근절하겠다는 불가능을 선언하기보다는, 세계의 주의를 건강 불평등에 집중시키고, 모두가 받아들일 수 있는 적정 수준의 건강을 전 세계에 형평에 맞게 분배하자는 의미를 담고 있다. 더 중요한 사실은 배제되고 불리한 곳에 선 사람들도 건강할 수 있도록 하자는 이 선언이 사람들의 건강이 불평등하다는 현실 위에 서 있다는 사실이다.
지식을 책임의 자리로
아는 것과 실천하는 것은 다르다. 연구하는 이들은 이 현실을 자주 박제된 한 장의 사진이나 사파리 풍경처럼 그저 대상화한다. 예를 들어, 격차나 기울기, 지수를 더 정교하게 보여주지만, 그다음으로 나아가는 질문을 자주 깜빡한다. 그 질문은 대략 이런 것들이다. "이 현실은 누구의 어떤 현실인가?", "이 현실을 이해하고 설명하는 '우리'는 또 누구인가?", "그럼으로써 이러저러한 해결의 필요와 그 방법을 고하는 자격이 따로 있는 것인가?"
건강을 악화시키거나 증진시키는 일련의 '조건'으로 사회적 결정요인을 일별하는 작업은 가장 익숙한 접근이다. 이 과정에서 우리는 현실을 '변수'나 '개념'이라는 단순한 형태로 측정하거나 의미를 부여한다. 측정 가능하거나 이름 붙이기 용이한 것이 연구되고, 연구를 통해 체계적으로 산출된 결과가 '중요한 결정요인'으로 사회적으로 승인되면서 이 조건들이 현실과 멀어진다는 점을 경계해야 한다.
이 단절이 연구자들이 현실을 숫자나 언어로 온전히 포착할 수 있다고 믿어서는 아닐 것이다. 건강이 악화되거나 증진되는 과정이 '체계적이고 구조적'이라는 점을 놓쳐서는 안 된다. 무엇이 측정 가능하고, 무엇이 어려운지, 조작화 과정에서 소거되는 조건은 무엇이고 또 누구의 조건이 쉽게 누락되는지 물어야 하는 이유다.
이를테면 장시간 노동, 연차 미사용, 사대보험 미가입을 건강의 악조건으로 정의하고, 제도적 변화를 촉구하지만, 이러한 악조건이 누군가에게는 생계 앞에 놓인 유일한 선택지일 수 있다는 사실에 대해서는 좀처럼 알려 하지 않는 듯 보인다. 지식을 수단 삼는 이들이 유독 이 질문은 일부 활동가나 당사자의 몫으로 책임을 미루고 있지는 않은가?