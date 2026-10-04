이승형 소설가, 한겨레출판

"서버실에서 두려움이 사라지는 순간이 있었다고 말했죠. 그때 떠오른 게 있어요. 아버지도 매일 현장에 가면서 두려움이 사라졌을 거란 생각이요. 처음에는 무서웠을 거예요. 높은 데서 일하니까. (중략) 익숙해지면 안전모를 벗어요."

- <아르고스>(이승형) 중에서

제31회 한겨레문학상 수상작 <아르고스>재일은 혈압을 재는 척하며 노동자들의 혈액을 '갈취'한다. 빚더미에서 자신을 해방시켜줄 '기적의 세포'를 추출하기 위하여. 그리고 체온을 가진 사람들이 잃어가는 한 가지를 보고 만다.피로를 없앤 대가로 잃은 것은 '잠'. 기쁨과 고통, 즉 감각에 무력해지는 '불면 노동자'들은 화상을 입어도 상자 옮기는 일을 멈추지 않는다. 고로 물류센터의 수익률은 고공행진하고, 센터장은 감염 사태를 알면서도 모른 척 한다. 이 모든 것의 중심에는 물류센터 관제시스템 '아르고스'가 있다.그리스 신화에 백 개의 눈을 가진 거인으로 등장하는 괴물, 아르고스. 책제목이기도 한 아르고스는 2026년, 한 물류센터를 감시하는 AI 파놉티콘으로 분해 노동자들을 조정한다. 인간을 각성시키면 고도의 효율을 낼 수 있다는 것을 학습한 아르고스는 공기 중에 8.3헤르츠의 초저주파를 흘려보낸다. 그렇게 "꿈의 노동력"이 성취되는 일터, 인간은 쥐도 새도 모르게 '명줄'이 줄어든다.소설 중반부쯤 다다르면, 작가 특유의 건조한 문체가 빛을 발하는데, 여느 노동자들처럼 잠을 잃어가는 주인공의 관찰일지가 점점 단순해지는 것. 한 인간의 증상과 행동을 세밀하게 기록하던 재일은 혈압과 맥박 수치로만 인간을 기록한다. 감염된 동료들과 자신의 존재마저 '데이터'로 감지한다.이 건조한 세계를 역행하는 인물이 2장에 등장한다. 로봇 수리공 '수아'. 물류센터가 세워지던 자리, 굴착기에 묻힌 아버지의 억울함을 풀기 위해 잠입한 수아는 감염되지 않는 항체를 가진 희망의 인물. 감염자들은 수아가 들려주는 꿈 이야기를 숨구멍 삼아 잃어버린 잠을 보충한다. 이윽고 재일과 수아는 모종의 거래를 트고 '말'을 나눈다.재일과 수아는 각자 원하는 것을 얻기 위해 협력한다. 그러던 중 아르고스 서버실에 침입한 수아는 "5분이 50분 같았던" 서버실에서의 경험을 재일에게 들려준다. 생각이 빨라지고, 감각이 날카로워져 긴장감이 사라진 그곳은 "무서운 맑음"이 판을 치는 세계. AGI(인간과 흡사한 지능을 가진 인공지능)을 넘어선, 초지능이 도래한 미래 노동의 축소판이 선연하다.'무서운 맑음'이 삽시간에 퍼진 센터에서 사람들은 정신이 또렷해지는 대신, '안전할 권리'를 잃는다. 소설 말미, 계속되던 비로 왕릉의 흙이 센터 쪽으로 기울어 벽이 무너지지만 사람들은 대피하지 않는다. 아르고스는 노동자들 허리춤까지 흙과 물이 쏟아져도 컨베이어 벨트를 멈추지 않는다. "아르고스에게 벽의 붕괴는 변수이지, 종료 조건"이 아니기 때문이다.