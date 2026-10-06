ⓒ김세종

그 사람들 책상에서만 말을 듣고, 실제로 나가서 뭐 고기를 잡는다든가 뭐 그런 것도 없고. (…) 오징어는 지구가 변해 (새끼를) 안 낳을 수도 있고 낳을 수도 있고. 한 해 안 나면 그 새끼를 또 많이 낳을 수도 있고. 그걸 모른다니까.

그런 규제가 없으면 새끼고 뭐고 통발이나 안강망 쓰는 배들이 싸그리 잡아버려요. 고기가 조금 커서 올라와야 하는데 어린 고기를 다 잡아버리면 그러질 못해. (…) 물고기가 겨울에는 저 물 깊은 남해 쪽으로 빠졌다가, 가을이 되면 군산 쪽으로 올라와요. 그때부터 알도 낳고 하는 거지.

배에 뭐 기계를 많이 달더라고. 배들은 한 해에 몇 톤 딱 어획량이 있어. 그 이상 잡으면 판매도 안 해줘. 조개 행망도 아침 5시에 나가서 저녁 6시면 들어와야 해. 안 들어오면 바로 초소에서 불러들여.

지속가능성을 평가하기 위해 가장 기본이 되는 정보들이 일반에게 공개되지 않고 있습니다. 연근해 어업과 자원에 대한 국내외 NGO들의 독립적이고 재현 가능한 지속가능성 평가와 검증이 크게 제약됩니다.

국내외 학술기구, 국제수산기구 및 NGO의 평가에서도 한국 어업관리의 성과와 자료 공개 수준은 낮게 나타나고 있습니다.

김세종씨의 어선 ⓒ김세종TAC 배분량과 어획량이 불일치하는 이유를 묻자, 김씨는 정부 연구자들이 현장에 오지 않는다고 답했다.그는 TAC와 금어기·금지체장 같은 어업 규제의 필요성을 인정했다.어업인이 어획량을 축소해 보고하는지를 묻자, 김 어부는 "시스템이 잘 돼가지고 몰래 하기는 힘들다"라고 답했다.TAC는 필요하나 믿을 수는 없다는 그의 대답은, 7년 전 보고서가 들려준 어업인의 불신과 무척 닮아 있었다.나는 대전에서 박두현 오션아웃컴즈 선임 매니저를 만났다. 그는 2025년 <한국수산과학회지>에 실린 <한국과 주요 선진 어업관리국의 TAC제도 운영에 관한 비교연구>의 공동저자이기도 하다.박 매니저는 공개된 정보가 부족하다는 점을 먼저 짚었다.그는 한국 정부의 자료 공개 수준도 지적했다.시민사회가 TAC 산정 과정을 검토하려면, 적어도 세 종류의 문서가 공개되어야 한다. 첫째는 국립수산과학원(해수부 소속) 자원평가 그룹이 작성하는 자원평가 보고서이다. 보고서에는 어종별 자원량 평가 결과가 담겨 있다. 둘째는 TAC 전문위원회(국립수산과학원 산하)가 ABC를 검토하는 과정을 기록한 회의록, 셋째는 중앙수산조정위원회(위원장은 해수부 차관이다)가 TAC 계획을 심의하면서 기록한 회의록이다.