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그림 3. 한국 TAC 결정 과정과 자료 공개 여부양성윤
그러나 이 중에서 외부에 공개된 자료는, 없다. 해수부는 어종·업종·수역·관리기간·배분량과 이월·당겨쓰기 등 시행 사항을 공개하지만, 그 수치에 이르는 자원 평가와 과학자문 과정은 충분히 공개하지 않는다. 각 어기 TAC 산정에 실제 적용된 모델, 재생산 관계식, 자연 사망 계수와 그 선택 근거를 공식 자료를 통해 체계적으로 확인하기 어렵다. TAC 전문위원회와 중앙수산조정위원회에 누가 참여해 무엇을 논의했는지 시민과 어업인이 확인할 방법도 없다.
해수부가 자원평가 자료를 비공개하는 이유는 무엇일까. 정석근 제주대 교수는 "한국 정보기관에서 한일어업협정을 이유로" 수산분야 자료 공개가 막혀 있다고 밝혔다².
올해 9월 2일, 이를 확인하고자 나는 TAC 전문위원회에 제출된 어종별 자원평가 보고서 공개를 국립수산과학원(해수부 소속 기관)에 청구했다. 그리고 15일 뒤 비공개 통보를 받았다. 근거는 정보공개법 제9조 제1항 제2호, "외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보"였다.
수산 선진국 사례: 캐나다, 일본
캐나다 수산해양부(DFO) 산하 과학자문사무국(CSAS)은 동료 심사를 거친 어종별 자원평가 연구문서
와 과학자문보고서
를 공개하는데, 여기에는 개체군 모델의 구조와 조사 자료의 출처, 자원량 추정치의 신뢰 구간까지 적혀 있다.
일본 수산청은 홈페이지에 어종별 자원관리 방식
과 자원평가결과설명회 자료
를 게시하고, 자원평가회의 자료
는 참석자 명단까지 공개한다. 여기에는 한국 어선도 함께 잡는 삼치 일본해·동중국해계군의 회의록
도 포함된다. 외교 관계를 이유로 한국이 공개하지 않는 종류의 자료다.
FIRA 홈페이지가 공개하는 TAC 자료는 TAC 법적 근거 두 줄, 대상 업종·어종 목록, 어종별 소진현황
이 전부다. 그러면서도 FIRA는 데이터가 "투명하게 공개됨"으로써 "새로운 지속가능어업 모델 개발에 기여"
한다고 자평한다.
캐나다와 일본의 국익이 한국과 다른 것은 아니다. 두 나라는 자원평가를 공개하면서 지속가능어업을 추구하고 있다. 다만, 시민사회가 참여하는 평가 검증절차를 갖춘 것이다.
해수부가 여전히 약속하지 않는 것
해수부는 올해 2월 발표한 제4차 수산자원관리기본계획(2026~2030)
에서 2030년까지 TAC 관리 대상을 연근해 생산량의 현행 50%에서 90%로 늘리겠다고 밝혔다. 그러면서 "현 조사·평가체계의 객관성 부족으로 TAC 산정의 신뢰도 낮음", "기후변화 등 해양환경 변동 요인을 반영한 정밀 평가 체계 미흡"을 자인했다.
하지만 여전히 객관성 검증 주체에서 시민은 빠져 있다. 어업인이 보고한 어획 데이터를 검증하는 체계는 전자모니터링과 AI 영상 인식까지 동원해 연도별 추진 일정으로 짜여 있지만, TAC 산정 전반을 검증하는 방안은 "외부 검증을 통해 평가의 신뢰성을 제고"한다는 한 문장뿐이다.
자원평가 보고서 및 관련 회의록 공개 의무를 법에 명시하겠다는 언급도 없다. 게다가 계획서가 약속한 TAC 정보 대시보드 역시 공유 대상을 행정·지자체·어업인으로 한정했을 뿐, 시민과 연구자는 명시하지 않았다.
2023년 국회입법조사처는, 자원 평가 결과와 방법을 어업인에게 투명히 공개하도록 '수산자원관리법' 제10조를 개정할 필요가 있다고 언급
했다. 하지만 바뀐 것은 없다
.
올해 6월 제정된 '지속가능한 연근해어업 발전법'은 불법·비보고 어업 근절에 초점을 맞추고 있다. 어업인에게는 어획을 빠짐없이 보고할 의무가 강화됐지만, 그 데이터로 정부가 내린 판단을 공개할 의무는 여기서도 찾을 수 없다. 오직 어업인에게만 데이터 투명성의 책임이 부과된 것이다.
박 매니저는 해수부를 향해 묻는다.
수산자원 역시 공유 자원인데, 공유 자원의 주인인 국민에게도 정보 접근을 제한한다는 점이 가장 이해하기 어렵습니다. 제한의 근거가 충분한가요? 외부 전문가, 시민사회, 소비자 단체와 논의가 있었나요? 수년간 자원 회복을 위해 국가 예산을 투입했는데, 그 성과, 즉 자원이 지금 어떤 상태인지 알 수 없는데도 국회가 계속 예산을 승인하고 있는 것도 이해가 되지 않습니다.
시민의 검증이 정책을 완성한다
국민의 편익을 최대한으로 증대하는 것, 내가 정의 내린 '진정한 국익'이다. 그것은 시민의 집단 지성과 정부의 방대한 데이터가 조화를 이룰 때, 비로소 성취될 수 있다. 정보공개법이 공공기관에 정보를 적극적으로 공개하도록 노력할 의무를 지우고(제3조), 국민 생활에 큰 영향을 미치는 정책 정보는 정기적으로 공개하도록(제7조) 규정한 것도 같은 취지다.
2024년 캐나다 수산해양부(DFO)가 북방대구 조업 재개를 발표하자, 현지 언론은 "DFO가 도박을 하고 있다"
는 과학자의 비판을 기사에 실었다. 비판의 근거는 같은 해 3월, CSAS가 공개한 북방대구 자원평가 보고서였다. 이들의 논쟁은 캐나다의 지속가능한 대구 어업을 판가름할 시금석이다.
한국에도 정부 데이터를 시민이 성공적으로 활용한 사례
가 있다. 코로나19 때 건강보험심사평가원이 공적 마스크 판매처·재고 데이터를 개방하자, 시민 개발자들이 알림 서비스를 만들어 전 국민의 마스크 구입을 도왔다. 공개된 정부 데이터가 시민의 손을 거쳐 정책의 빈틈을 메운 것이다.
수산자원평가 데이터라고 상황이 다를 이유는 없다. 시민 연구자는 공개된 모델과 가정의 타당성을 검토하고, 결과 재현성을 확인할 수 있다. 어업인은 현장과 숫자의 간극을 짚을 수 있고, 시민 단체는 제도의 성과를 묻고 개선점을 제안할 수 있다.
지속가능어업은 미래 세대를 위한 것이다. 그 미래는 나의 사랑스러운 조카들, 도겸·도윤·찬희·은율의 것이다. 나는 2056년을 상상해 본다. 도겸이는 자식을 둔 어엿한 40대 아버지가 되었다. 도겸이네 가족이 횟집에 가면, 적어도 지금 내가 먹는 만큼의 한국 수산물을 먹을 수 있을까?
나의 마지막 질문에 어부 김세종씨가 답했다.
뭐든지 못 먹는다고 봐요. 그럴 수밖에 없어.
씁쓸한 웃음이 우리의 얼굴에 얼핏 서렸다.
주
¹ 다만 공단이 2025년 언론에 밝힌 같은 어기의 소진율은 각각 71.2%, 48.5%로 이보다 낮다(https://www.aflnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=293686).
² 정석근, <정석근 교수의 되짚어보는 수산학>, (주)베토현대해양, 2024년, 171쪽