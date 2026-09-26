넷이즈 유다오

2. 정확도보다 중요한 것은 '언제 믿어도 되는가'다

3. AI 경쟁은 '두뇌'에서 '귀'로 확장된다

영어 음성인식 성능을 WER(단어 오류율) 기준으로 다른 ASR 모델들과 비교한 표입니다. 수치가 낮을수록 정확도가 높은 것으로, R2T2의 160ms 설정과 Qwen3-ASR·X-ASR·WhisperRT·Nemotron·Voxtral·AssemblyAI 등의 결과를 비교하고 있습니다.R2T2가 해결하려는 것은 단순한 음성인식 정확도가 아니라 입력의 안정성입니다. 예를 들어 사용자가 "오후 3시에… 아니, 5시에 예약해줘"라고 말한다고 해봅시다. 기존의 유사 스트리밍 음성인식은 먼저 '오후 3시'를 내보낸 뒤, 뒤의 말을 듣고 앞부분을 '오후 5시'로 고칠 수 있습니다. 사람이 자막을 읽는다면 바뀐 문장을 다시 보면 그만이지만, 그 텍스트를 실시간으로 받아 판단하는 에이전트는 이미 입력된 '3시'를 취소하고 '5시'로 다시 해석해야 합니다.R2T2는 접근법이 다릅니다. 확실한 부분은 바로 확정하고(Commit), 아직 의미가 불안정한 부분은 조금 더 듣습니다(Wait). 따라서 '내일'과 '오후'처럼 확실한 정보는 먼저 전달하면서도 '3시에…'처럼 뒤에서 수정될 가능성이 있는 부분은 잠시 기다렸다가 안정된 '5시'를 확정하는 식입니다. 물론 확신할 때까지 기다리면 속도는 늦어질 수 있습니다. R2T2의 핵심은 오래 기다리는 것이 아니라, 확정할 수 있는 말은 즉시 내보내고 불확실한 부분만 잠시 기다려 정확도와 지연시간 사이의 균형을 찾는 데 있습니다.그런데 잘 듣는 것만으로 동시통역이 완성되는 것은 아닙니다. 언제 번역을 시작할 것인가라는 두 번째 문제가 남습니다. 이것이 T3PO의 역할입니다. 예를 들어 한국어로 "이번 계약을 내년까지 연장하지…"라고 말하는 순간 섣불리 번역하면 뜻을 잘못 전달할 수 있습니다. 뒤에 "않겠습니다"가 붙으면 문장의 의미가 완전히 달라지기 때문입니다. T3PO는 들어온 문맥만으로 번역하기 충분한지 판단해 부족하면 더 읽고(READ), 충분하면 번역을 내보냅니다(WRITE). 즉 R2T2가 '언제까지 들어야 하는가'를 판단한다면 T3PO는 '언제부터 말해도 되는가'를 판단하는 셈입니다.이 둘을 연결하면 동시통역의 구조도 달라집니다. 과거처럼 말을 끝까지 들은 뒤 '음성인식→번역'을 순서대로 처리하는 것이 아니라, 듣고→확정하고→읽고→번역하는 과정이 동시에 흐릅니다. R2T2가 경청하는 귀라면 T3PO는 상대의 말이 끝나기 전에 문맥을 판단해 말을 시작하는 동시통역사에 가깝습니다.따라서 질문은 '얼마나 정확하게 들었는가'에서 한 단계 더 나아갑니다. '얼마나 빨리 믿을 수 있는 입력을 만들고, 얼마나 적절한 순간에 다른 언어로 전달할 수 있는가'가 중요해집니다. 바로 이 지점에서 R2T2와 T3PO는 각각의 음성인식·번역 모델이 아니라 하나의 에이전트용 실시간 통역 파이프라인으로 연결됩니다. AI가 대답하는 것을 넘어 예약하고, 주문하고, 기업 시스템을 움직이는 시대라면 이 작은 차이는 점점 중요해질 것입니다.한국어를 두고 흔히 "말은 끝까지 들어봐야 안다"고 합니다. 한국어는 서술어와 부정 표현 등이 문장 뒤에 놓이면서 마지막까지 들어야 의미가 명확해지는 경우가 많기 때문입니다. 그런 점에서 무조건 빨리 번역하기보다 문맥이 충분할 때까지 기다렸다 출력하는 T3PO의 READ/WRITE 방식은 한국어 동시통역으로 확장했을 때 특히 흥미로운 구조입니다. 현재 T3PO는 중국어-영어 중심이지만 한국어처럼 문장 후반부가 전체 의미를 뒤집을 수 있는 언어에서 오히려 이 '기다릴 줄 아는 통역'의 가치가 더 선명하게 드러날 수 있습니다.지난 몇 년 동안 AI 경쟁의 중심에는 거대언어모델이 있었습니다. GPT, Claude, DeepSeek, Kimi, Qwen 가운데 누가 더 똑똑한지가 관심의 대상이었습니다. 그러나 실제로 일하는 Voice Agent의 구조를 뜯어보면 조금 다릅니다.Ear → Brain → Action.사람의 말을 듣는 귀가 있고, 의미를 판단하는 두뇌가 있으며, 실제 업무를 수행하는 손발이 있습니다. 아무리 뛰어난 LLM도 앞단에서 '15억 달러'를 '50억 달러'로 알아들으면 제대로 판단하기 어렵습니다. R2T2가 귀를 담당하고 T3PO가 언어의 장벽을 넘은 뒤, GPT나 Claude, Qwen 같은 LLM이 판단하고 기업의 API와 소프트웨어가 행동하는 구조를 생각해볼 수 있습니다. 결국 에이전트 경쟁은 가장 똑똑한 모델 하나를 갖는 경쟁에서 경청하는 귀와 현명한 두뇌, 자유로운 손발을 얼마나 안정적으로 연결하느냐는 시스템 경쟁으로 확장될 가능성이 큽니다.