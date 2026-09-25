▲한가위 보름달이 주는 희망박순찬 AI가 주도하는 기술 문명의 격변, 탐욕이 낳은 전대미문의 기후 위기, 무너지는 옛 질서와 끊이지 않는 전쟁 속에서도 추석 보름달은 어김없이 떠올라 희망을 전한다. 보름달처럼 둥글고 따뜻하게 온기를 나누는 사람들이 결국 이 세상을 지켜갈 것이다. 덧붙이는 글 이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다. #AI #기후위기 #전쟁 #한가위 #보름달 구독하기 프리미엄 박순찬의 장도리 카툰 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 돈 별 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천1 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박순찬 (jangdory) 내방 구독하기 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 목차386 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 돈 별 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크