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26.09.25 10:37최종 업데이트 26.09.25 10:37
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한가위 보름달이 주는 희망
한가위 보름달이 주는 희망박순찬

AI가 주도하는 기술 문명의 격변, 탐욕이 낳은 전대미문의 기후 위기, 무너지는 옛 질서와 끊이지 않는 전쟁 속에서도 추석 보름달은 어김없이 떠올라 희망을 전한다.

보름달처럼 둥글고 따뜻하게 온기를 나누는 사람들이 결국 이 세상을 지켜갈 것이다.
덧붙이는 글 이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다.
#AI #기후위기 #전쟁 #한가위 #보름달
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