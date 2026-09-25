박순찬

한가위 보름달이 주는 희망AI가 주도하는 기술 문명의 격변, 탐욕이 낳은 전대미문의 기후 위기, 무너지는 옛 질서와 끊이지 않는 전쟁 속에서도 추석 보름달은 어김없이 떠올라 희망을 전한다.보름달처럼 둥글고 따뜻하게 온기를 나누는 사람들이 결국 이 세상을 지켜갈 것이다.