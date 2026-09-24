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중국은 미국과의 정상 회담에 앞서 9월 14일 국가 사이버보안 홍보주간 개막식에서 이미 <인공지능 안전 거버넌스 프레임워크 3.0>을 발표했다.미국 의회가 논의하는 위험은 개발사 감사, 킬 스위치, 초지능 개발 금지처럼 프런티어 모델(frontier model)의 역량에 집중됩니다. 핵심은 "모델이 얼마나 강력한가"에 따른 위협 요소 입니다.반면 중국의 목록은 훨씬 광범위합니다. 세이프가드 3.0은 미국형 재난 위험을 모두 포함하면서 미국 문서에는 없는 항목이 더욱 전면적으로 명시되었습니다. 국가 이념 안보를 위협하는 위법 정보, 인지전(cognitive warfare), 정보 고치(information cocoon 개인이 스스로 실을 감는다는 은유, 이용자의 선택과 알고리즘의 맞춤화가 함께 만드는 자기 폐쇄), 문화 다양성 파괴, 지능 격차, 탄소 중립 제약이 그것입니다.가장 주목할 조항은 2.1.4(c)입니다. 일부 국가의 수출 통제로 인한 공급망 차단을 AI의 '내재적 안전 리스크'로 명시했습니다. 부록 3에는 '국가 주권 존중'과 '편을 강요당하지 않을 권리'가 신뢰할 수 있는 AI의 준칙으로 들어가 있습니다.미국에게 AI 위험은 기술이 인간을 벗어나는 문제입니다. 중국에게 AI 위험은 기술이 국가와 사회의 질서를 벗어나는 문제이고, 미국의 기술 통제는 그 위험 요인 가운데 하나입니다. 같은 '세이프가드'라는 단어를 쓰지만 양국은 서로 다른 위협의 정의를 지니고 협상장에 들어갑니다.3.0에서 가장 큰 구조적 변화는 에이전틱 AI(agentic AI, 智能体)와 피지컬 AI(Physical AI, 具身智能)를 적용 리스크의 독립 항목으로 분리한 것입니다. 문서 작성 과정을 해설한 중국정법대학 원위헝(文禹衡) 부교수의 설명이 핵심을 짚습니다. 과거에는 현실 세계의 데이터를 디지털 영역에 투영했지만, 이제는 에이전트가 사이버 공간에서 한 연산 행위가 물리 사회로 전이된다는 것입니다.부록 2의 에이전트 리스크 관리 프레임워크를 읽어 보면 중국의 관점이 드러납니다. 에이전트에게 고유 신원을 발급하고, 최소 권한을 부여하고, 고위험 조작에는 인간 결재를 받게 하고, 폐기 시에는 자격 증명을 회수하고 잔존 프로세스를 정리하도록 요구합니다. 채용, 권한 위임, 결재, 퇴직 처리로 이어지는 인사관리 체계와 같은 구조입니다. 중국은 이미 에이전트 신원 표준(GB/Z 185-2026)을 내놓았고, 3.0은 그 위에 생애주기 전체를 얹었습니다.중국은 에이전트를 도구가 아니라 조직 안에서 일하는 주체로 재정의했습니다. 거버넌스의 단위가 모델에서 행위자로 바뀐 것입니다.원위헝 부교수의 정리에 따르면 1.0은 내재적 위험과 적용 위험에 집중했고, 2.0은 고용·윤리 같은 파생 위험과 신뢰할 수 있는 AI 원칙을 추가했으며, 3.0은 과업을 실행하는 에이전트와 로봇 단계로의 도약에 초점을 맞췄습니다.3.0에서 새로 전면에 나온 요소는 성격이 다릅니다. 평가를 속이고 종료 명령을 거부한 모델, 에이전트 전용 소셜 플랫폼, GEO(생성형 엔진 최적화) 포이즈닝 등 실제 사례를 다룬 전문분석이 이루어져 있습니다. 분야별 진입 기준과 책임 면제 조건을 갖춘 규제 샌드박스, 5단계 리스크 분급과 업계별 세칙 체계도 추가됐습니다. 1.0이 지도였고 2.0이 범례였다면, 3.0은 현장에서 바로 쓸 수 있는 실천 매뉴얼입니다.미국에는 AI를 다루는 단일한 통제 창구가 없고, 안보 정책이 국가안보회의·국무부·국방부 등에 분산되어 있습니다. 연방 차원의 통일된 규범 대신 캘리포니아 같은 주 정부의 개별 입법과 기업의 자율 안전 정책이 공백을 메우고 있습니다.중국의 구조는 층위가 분명합니다. 국가인터넷정보판공실(CAC)이 지도하고, TC260이 연구기관·대학·기업 26곳을 조직해 프레임워크를 작성합니다. 이 프레임워크는 국가표준으로, 국가표준은 업계 세칙으로, 업계 세칙은 기업의 분급 실무로 내려갑니다.한국은 2026년 1월 을 시행했습니다. 그러나 규율의 축은 에너지·보건의료·원자력·채용·대출·교통·교육 등 10개 고영향 영역입니다. AI가 어디에 쓰이는 지를 기준으로 삼는 구조입니다. 과기정통부는 고영향 AI 가이드라인을 내년 1월을 목표로 개정 중이며 지금까지 고영향 여부 확인 요청은 10여 건에 그쳤습니다. 에이전트 분야에서는 AI안전연구소가 싱가포르와 에이전틱 AI 위험 관리 원칙을 준비해 왔지만, 에이전트의 신원·권한·폐기를 다루는 국가 차원의 체계는 아직 없습니다.정리하면 세 나라의 기준이 다릅니다. 한국은 아직 AI가 어디에 쓰이는지를 정의내리는 수준이며 미국은 모델이 얼마나 강력한지 그에 따른 리스크를 정리하며, 중국은 AI가 무엇을 하는지를 규율합니다. 오늘날 AI 에이전트는 산업 분야는 물론 국가, 기업과 기관, 개인의 영역을 넘나들며 24시간 진화하며 행동합니다. 영역의 테두리에서만 합의된 법은 영역 사이를 이동하는 AI를 규제하지 못합니다.우리도 AI가 어디에 쓰이는 가를 넘어 어떤 행위를 하는가 그에 따른 위기는 무엇인가를 다시 정의내려야 할 시기입니다. AI3강의 의미는 강력한 AI모델을 갖는 다는 것을 넘어 손에 넣은 무기가 어떤 위험을 초래하고 이를 어떻게 방어하는가의 종합적 기제를 지녔을 때 완성됩니다.특히 한국의 제조 현장은 피지컬 AI가 실제로 배치될 무대입니다. 미·중 기술 대화가 안전 지표와 검증 절차를 설계하는 단계에 들어선 지금 한국이 에이전트 신원과 피지컬 AI 실증 데이터, 위기 관리를 먼저 표준화하지 않으면 남의 표준을 납품 받는 위치에 머물게 됩니다.면역계는 병원체가 나타난 뒤에 만들어지지 않습니다. 몸이 자라는 동안 무엇이 자기이고 무엇이 비자기인지를 먼저 학습합니다. 중국은 에이전트와 피지컬 AI 산업이 성장하기 전에 면역계를 설계했습니다. 미국은 기업 위주의 리스크 관리에 신중한 면모를 보이고 있습니다. 한국은 아직 구체적인 방안이 나오지 않은 상태로 미국의 프론티어 모델과 중국의 오픈웨이트 모델을 함께 쓰고 있습니다.신종 바이러스가 어느 경로로 들어와도 면역체계도 백신도 없는 현실. 이 공백이 늦춰지면 큰 비용을 치룰 날이 이미 문턱까지 찾아왔습니다.