연합뉴스

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다.지난 월요일(21일) 발표된 리얼미터에서는 대통령 지지율이 1%p 반등했습니다. 추석 연휴가 끼어 있어 갤럽이 조사를 할지 모르겠습니다. 한다면 금요일(25일) 나올 결과를 보면 대통령 기자회견 효과를 알 수 있을 듯합니다.여진은 회견 후에도 계속되고 있습니다. 국민의힘이 대통령 말을 애써 믿지 않으려 드는 것이야 익히 예상했던 일입니다.유시민 작가의 '대통령이 지금까지 국민을 속였다'라는 비평은 대통령의 본심이 드러났다는 식으로 들립니다. 애초에 대통령이 검찰개혁을 제대로 할 생각이 없지 않았냐는 주장입니다. 유시민 작가를 비롯한 반뉴이재명 그룹이 대통령을 계속 비판하는 이유는 역시 검찰 개혁의 불철저성이었나 봅니다. 김지용 중수청장 후보 교체와 공소청 직제 안에서 검사의 숫자를 줄이라는 요구가 계속 쟁점화하고 있습니다.여기서 한번쯤 우리 모두 돌이켜봤으면 합니다. 지금 대통령을 이렇게까지 공격하는 게 과연 민주 진영 전체에 플러스가 되는 걸까요? 또는 이재명 정부의 개혁성을 견인하는 채찍이 되는 걸까요? 저는 잘 모르겠습니다. 적어도 지금 민주 진영에게 가장 급한 일은 대통령 직무 수행 긍정률의 반등입니다. 이대로 계속 지지율이 떨어지다간 진짜 야당이 탄핵하겠다고 덤빌 수도 있겠습니다. 출범 1년 반 만에, 조기 레임덕이 올지도 모르겠습니다.대통령과 여당의 지지율이 좋을 때라면, 대통령 비판을 세게 하든 레드팀을 하든 뭐가 걱정이겠습니까? 기자회견 한지 채 1주도 안 지났습니다. 지지율이 반등할지 말지 아직 누구도 모릅니다. 그런데 싸움이 잦아들지 않습니다. 유시민 작가는 대통령을, 조국 원장은 김민석 대표를, 김민석 대표와 송영길 의원은 추미애 경기지사와 조국 원장을, 도대체 하루도 조용할 날이 없습니다. 이쯤 되니, '혹시?' 하는 의구심이 생깁니다.'혹시 여러분들, 지금 조기 대선 레이스 하시는 중인가요?'대통령이 되고 싶은 거, 그거 나쁜 것 아닙니다. 정치인은 권력욕이 있어야 합니다. 그래야 자기 발전이 있습니다. 부정부패를 경계합니다. 끊임없이 공부하고, 사람을 만나고, 현안에 대해 자기 입장을 세우고 관철하기 위해 백방으로 노력합니다. 그러면서 정치가 발전합니다. 정치인의 권력욕이야말로 정치를 살아 움직이게 하는 엔진입니다.그러면 어떤 정치인이 대통령이 될까요? 세 가지 요건이 필요합니다. 숱한 영웅담이 대개 비슷한데, 온갖 위험이 도사리고 있는 숲속을 지나 용을 물리치고, 공주를 구한다는 스토리 라인입니다.첫째, 숲은 서사를 의미합니다. 간난신고를 헤치고 역경을 딛고 서는 자질과 능력을 보여야 합니다. 김대중은 암살의 고비를 넘겼습니다. 노무현, 이명박은 상고 출신이며 이재명은 소년공이었습니다. 문재인 역시 실개천 출신입니다. 박근혜에겐 아버지와 어머니의 비극적 죽음이 서사입니다. 적어도 영남 보수층에게는 그렇습니다.둘째, 용을 베어 자기 진영에 승리를 안겨야 합니다. 2020년 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장을 징계했습니다. 윤석열은 행정법원에서 집행정지 판결을 받아내 총장직에 금방 다시 복귀합니다. 당시 국민의힘 내부 정치지도자들이 지리멸렬할 때 문재인 정부를 처음으로 이겨 먹은 게 바로 윤석열입니다. 한 방에 대통령감으로 떠올랐습니다.셋째, 공주 구하기는 과업입니다. 공주를 구해 왕궁으로 돌아오면 왕국의 온 백성이 축제를 벌였습니다. 대통령이 되려면 국민이 좋아할 어떤 성공적 업적을 이루어야 합니다. 이명박의 청계천, 노무현의 정치개혁, 이재명의 내란 진압이 그들이 세운 공입니다.요즘 선거는 예선인 당내 경선과 본선으로 나뉩니다. 당원과 지지층은 용을 벤 용감한 기사를 좋아합니다. 아무리 서사가 있고, 업적이 있어도 싸움을 탁월하게 하지 못하면 경선에서 탈락하기 십상입니다.서사는 이미 주어진 환경이니 뒤늦게 새로 만들기는 어렵습니다. 하지만 자기 나름의 과업을 설정하고 성과를 이루려는 노력이 지금 정치지도자들에게 너무 부족합니다. 오로지 칼싸움만 열심히 합니다. 망치를 쥐면 모든 게 못으로 보인다더니, 칼을 쥐더니 모든 이들을 베야 할 용으로 삼는 게 문제입니다.