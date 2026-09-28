빈곤사회연대

지난 5월 6일 동자동 쪽방 주민들과 2026홈리스주거팀이 동자동쪽방 공공주택사업을 촉구하기 위해, 이를 지지하는 시민들이 쓴 1250통의 편지를 전달하는 기자회견을 청와대 사랑채 앞에서 개최했다.그런데 우리의 삶은 왜 늘 '나중'이어야 할까. 그 순서는 누가 정했을까. 이 질문 앞에서 서울역 인근 동자동 쪽방촌에서 오랫동안 이어지고 있는 싸움을 떠올리게 된다. 동자동은 서울 한복판의 이른바 '금싸라기 땅'이다. 국토교통부는 2021년 이곳에 쪽방 주민이 계속 살 수 있는 공공임대주택을 공급하겠다고 발표했다. 주민들이 오랫동안 요구해 온 일이었다.하지만 사업은 수년째 제대로 나아가지 못했다. 민간개발을 요구하는 토지·건물 소유주들의 반대가 이어졌기 때문이다. 그 과정에서 주민들은 비슷한 질문과 끊임없이 마주했다. 왜 가난한 사람들이 굳이 땅값이 비싼 서울 한복판에서 살아야 하느냐고.메가프로젝트와 전혀 다른 이야기 같지만 그렇지 않다. 두 사안 모두 결국 같은 질문으로 이어진다. 한정된 땅과 자원을, 누구의 필요를 기준으로 먼저 배분할 것인가. 이 질문에는 도시의 좋은 위치와 편리한 교통, 잘 갖춰진 생활 인프라는 더 많은 돈을 낼 수 있는 사람에게 돌아가는 게 자연스럽다는 생각이 깔려 있다. 가난한 사람의 집은 도시가 충분히 성장하고 개발이익을 낸 다음, 남는 땅과 예산으로 해결해도 되는 일처럼 뒤로 밀려난다.그러나 쪽방 주민들이 요구하는 것은 성장한 뒤 남는 몫을 조금 더 달라는 것이 아니다. 이들도 이미 이 도시를 만들어온 사람들이다. 평생을 일하고, 동네를 쓸고, 이웃을 돌보며 살아왔다. 그렇다면 도시의 미래를 정할 때 이들의 삶과 필요도 처음부터 그 결정 안에 있어야 한다. 가난한 사람 역시 도시의 미래를 결정하는 사람 가운데 하나여야 한다.메가프로젝트에도 같은 질문을 던져보자. 무엇에 돈을 쓸 것인가. 누구를 위해 도시를 만들 것인가. 누구의 땅과 물과 전력을 사용할 것인가. 좋은 집과 병원, 교통과 돌봄을 어디에 만들 것인가.성장한 뒤 과실을 어떻게 나눌지만 물어서는 부족하다. 애초에 무엇을 성장시킬 것인가. 누구의 필요를 위해 사회의 자원을 쓸 것인가. 그 자원을 소진하는 데 따른 부담과 피해는 누가 감당할 것인가. 그리고 그 결정은 누가 할 것인가.공공임대주택과 충분한 생계비, 공공의료와 돌봄은 경제가 충분히 성장한 뒤 얻는 덤이 아니다. 안전한 집에서 살고, 아프면 치료받고, 필요한 돌봄을 받고, 가난하다는 이유로 삶의 선택지를 빼앗기지 않는 것. 그것 역시 사회가 만들어내는 부이고 풍요다.메가프로젝트는 역설적으로 국가에 얼마나 큰 힘이 있는지를 보여준다. 필요하다고 판단하면 돈을 모으고, 땅을 마련하고, 전기와 물을 끌어오고, 법과 제도까지 바꿀 수 있다.그렇다면 그 힘의 방향을 바꿀 수도 있다. 더 성장한 다음을 기다리지 말고, 지금 필요한 삶에 사회의 힘을 쓰자. 무엇을 만들고 어디에 자원을 쓸지 결정하는 출발점에 우리의 삶과 필요와 목소리를 놓자.