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박홍근 기획예산처 장관이 8월 28일 세종시 정부세종청사에서 2027년도 예산안과 2026~2030년 국가재정운용 계획에 대해 브리핑하고 있다.삼성전자와 SK하이닉스를 통해 빨아들인 법인세를 적당한 분야에 지출하는 것은 '기능적' 차원에서 매우 필요하다. 그렇지만 경중 완급을 생각하지 않고 지출하는 것은 피해야 한다. 경제를 살리기 위한 대규모 재정지출의 대표적 사례로 손꼽히는 뉴딜 정책은 어느 날 갑자기 책상 위에서 탄생한 것이 아니다. 오랜 검토와 준비가 있었다.뉴딜 정책보다 먼저 시작된 후버 댐의 경우 콜로라도강의 범람을 막는 것이 목적이었다. 하지만 주변 7개 주가 수자원 배분 원칙을 두고 오랜 기간 신경전을 벌이는 바람에 착공이 늦어졌다. 9년의 협상과 타협 끝에 1931년이 되어서야 건설이 시작되었다.테네시강 유역 개발공사(TVA), 워싱턴 주의 그랜드 쿨리 댐, 뉴욕 주의 트라이버러 다리와 맨해튼의 링컨 터널도 마찬가지다. 현역 정치인들의 끈질긴 협상력과 설득력이 미래 세대를 위한 국가기간시설을 가능케 했다. 물론 예산 낭비를 이유로 한 야당의 반대도 많았지만, 여당과 행정부가 국민의 지지를 얻어냈다.우리는 어떠한가? 코로나19 위기 때 문재인 정부는 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜을 외치면서 114조 원에 이르는 대규모 재정지출 계획을 발표했다. 어느 날 갑자기 튀어나온 그 계획에는 철저한 사전 준비의 흔적이 보이지 않았다. 그냥 밀어붙였다.그래서 필자가 '피렌체의식탁' 칼럼을 통해 "장관부터 말단 직원에 이르기까지 이렇게 큰돈을 만져 본 적이 없다. 따라서 정부는 재정집행의 효율성에 특별한 관심을 두어야 한다"고 걱정했었다. 미래대응기금도 마찬가지다. 충분한 검토와 준비가 없는 미래대응은 지지받기도 어렵고, 성공하기도 힘들다.국회의 견제 기능이라든지, 지방재정의 취약성 증가, 기본소득 또는 보조금 성격의 지출 등도 꼼꼼히 따져봐야 할 중요한 이슈다. 하지만 그런 문제는 경제와 정치가 뒤섞인 응용문제다. 문제를 단순화할 필요가 있다. 기능적 재정과 규범적 재정의 분리다. 기능적 재정을 따로 떼어 검토하면, 즉 거시경제적 효과에만 집중하면, 흥분이 가라앉는다.그런 관점에서 미래대응기금의 운용 방법에 대해 한 가지 제안을 하고자 한다. 정부의 계획에 따르자면, 총 162조 원의 기금 자금 중 104.4조 원은 민간 금융기관에 위탁되어 운용된다. 목표 수익률은 연 3.85%다. 10년물 국고채 수익률이 연 4.4%에 이르는 상황에서 차라리 빚을 갚느니만 못하다는 비판이 나온다.그런 계산을 할 때 빠뜨린 것이 있다. 세금으로 거둔 돈이 한국은행을 통해 정부부문으로 흡수되지 않고, 시중에 머물러 유동성을 늘린다는 사실이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 수출로 벌어들인 달러화가 원화로 바뀌어 시중에서 돌면 물가가 오른다. 현재의 국고채 수익률 4.4%는 더 상승할 가능성이 높다.그런 일을 막으려면 미래대응기금의 관리는 한국은행에 맡겨야 한다. 기금 자금이 한국은행에 흡수되어 시중 유동성이 줄어드는 만큼 한국은행은 통화안정증권 발행비용을 낮출 수 있다. 그래서 정부와 한국은행 간에 따로 이자 지급 약정을 맺는 것이 가능하다. 또는 정부가 한국투자공사(KIC) 등에 예탁해 해외에서 자금을 굴릴 수도 있다. 요는 법인세로 거둬들인 세금이 시중에 풀려서 물가를 자극하지 않도록 하는 것이다.대공황 때 미국이 정확하게 그런 방법을 취했다. 1934년 미국은 금의 공정가격을 온스당 20.67달러에서 35달러로 인상하여 달러화의 가치를 41%나 낮췄다. 수출 경쟁력 제고를 통해 경기를 부양하려던 것이다. 그럼으로써 미국 연방정부가 가진 금의 재평가 이익이 28억 달러나 생겼다. 지속가능성이 없는, 일시적인 회계상의 이익이다. 그 규모는 세출의 43%, 세입의 95%에 해당하는 거액이었다.미국 정부는 운용 방법을 고민하다가 그중 일부인 20억 달러를 바탕으로 외환안정기금(ESF)을 설치했다. 그리고 해외에서 자금을 운용키로 했다. 환율안정을 위해 우리 정부가 운용하는 외국환평형기금의 원조다. 지난 7월에는 미 재무부가 엔화 환율 인하를 위해 ESF 자금 일부를 사용했다.한국의 미래대응기금도 그렇게 운용되는 것이 '기능적 재정' 차원에서 합리적인 방법이다. 국내에서 거둔 세금을 국내 금융시장에서 굴리면서 운용수익률을 국채 수익률과 비교하는 것은 솔직히 말해서 어리석다. 해외에서 굴리는 것이 물가 관리와 환율안정 측면에서 지극히 합리적이다. 이런 필자의 제안이 파천황은 아니다. 경제학자라면, 규범적 재정이 아닌 기능적 재정을 생각하는 것이 당연하다.