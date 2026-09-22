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2026냔 1월 29일, 전주지방법원 군산지원 형사1부는 신충관에 대한 재심 재판에서 무죄를 선고했다. 검찰도 무죄를 구형했다. 유죄가 선고된 지 50년 만의 일이고, 그가 세상을 떠난 지 42년 만의 일이었다. JTV(전주방송) 뉴스 화면 캡처.신충관은 무장공비한테서 북한 이야기를 들은 게 아니었다. 납북됐다가 풀려나 합법적으로 근무하는 동료 선원으로부터 들은 이야기다. 그런 식으로 북에 갔다 온 사람이 어떤 경험을 했을지를 궁금해 하는 것은 인지상정이다. 북에 갔다 온 사람의 입에서 북에 관한 험담이 나오지 않았다고 해서 수사기관으로 달려갈 사람은 많지 않을 것이다. 신충관에 대한 불고지죄 적용은 위헌 여하를 떠나 이치에 맞지 않는 것이었다.신충관의 불고지가 당국에 알려진 것은 선원 일을 그만둔 뒤였다. 신명구가 북한 경험담을 한 사실이 알려져 수사를 받는 과정에서 그의 지인들도 붙들려 가던 시기에 신충관도 1976년 개천절에 반공법 제8조 위반 혐의로 붙들렸다. 신충관이 스물한 살 나이로 집에서 부대로 출퇴근하는 방위병 근무를 할 때의 일이다.기소 당시의 신분이 군인이었기 때문에, 육군 35사단 106연대 5대대 이병 신충관은 군법회의에 회부됐다. 재판부는 그에게 징역 6개월과 자격정지 6개월을 선고했다. 이렇게 해서 군 복무 중에 감옥살이를 했던 그는 그 뒤 사회생활을 하다가 스물아홉 살 때인 1984년에 부인과 딸들을 남기고 세상을 떠났다.억울함을 간직한 채 세상을 떠난 신충관에게 작은 위로가 될 만한 일이 금년 1월 29일에 있었다. 전주지방법원 군산지원 형사1부는 신충관에 대한 재심 재판에서 무죄를 선고했다. 검찰도 무죄를 구형했다. 유죄가 선고된 지 50년 만의 일이고, 그가 세상을 떠난 지 42년 만의 일이었다.대한민국은 신충관에게 씻을 수 없는 죄를 범했다. 대한민국은 한 사람의 일생을 망가트려놓고도 그가 무죄라는 점을 그의 살아생전에 고지해주지 못했다. 대한민국은 그에게 그런 의미의 불고지죄를 범했다.부인 박점엽씨는 억울한 일을 당한 남편이 젊은 나이에 죽은 뒤로 딸들을 홀로 키워냈다. 남편과 사별한 지 무려 42년 만에 남편의 명예를 회복시킨 그는 무죄선고가 나온 뒤에 "하늘나라에서 많이 좋아하실 것 같아요"라며 "말을 못하겠어요"라는 감회를 밝혔다. 국가보안법 제10조 불고지죄는 이 가족의 가슴에 한을 심어놓은 장본인이다.