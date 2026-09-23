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26.09.23 12:01최종 업데이트 26.09.23 12:01
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정치와 노동, 운동, 대중문화, 기타 등등... 그러니까 오늘의 세상 전부는 마치 거대한 농담같습니다. 거창하지만 정작 진심이라곤 없는 그런 허무한 농담. 그러나 그 허무한 농담 속에서 하나의 진실이나 한 올의 진심을 길어내는 것이 모든 말하기와 글쓰기 의무일 것입니다. 거창한 농담의 세계에서 작고 소소하지만 소중한 한 올의 진심을 길어 올리는 이야기를 씁니다.[기자말]
미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동은 19일 오후 서울 종로구청 입구 사거리에서 호르무즈 해협 파병 반대 집회를 열었다.
미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동은 19일 오후 서울 종로구청 입구 사거리에서 호르무즈 해협 파병 반대 집회를 열었다.권우성

영화 <오디세이>의 도입부, 오디세우스는 아가멤논의 명령에 따라 트로이 전쟁 참가를 앞두고 있다. 사랑하는 아내 페넬로페와 어린 아들 텔레마코스를 남겨두고 얼마나 걸릴지, 죽을지 살지 알 수 없는 전쟁에 참가하고 싶지 않은 오디세우스의 갈등과 고뇌가 그려진다. 하지만 오디세우스는 섬기는 왕의 명령에 따라 원치 않는 전장으로 떠난다. 소국의 왕으로서 파병을 거부했다가 닥칠 후과를 염려하지 않을 수 없었기 때문이다.

대한민국 정부는 미국 정부의 요청으로 파병을 앞두고 있다. 유가 폭등과 동아시아 긴장이 고조된다는 우려 속에서, 우리나라의 청년들이 죽을지 살지 알 수 없는 전쟁에 참가하고 싶지 않은 정부의 갈등과 고뇌가 연일 뉴스에 보도된다. 영화에서처럼 동맹국(을 자처하면서 마치 지배국처럼 행동하는) 미국의 요청에 따라 원치 않는 전장으로 한국의 군인들을 파병할 가능성이 높아 보인다. 미국이라는 거대한 패권국가의 요청을 들어주지 않았을 때의 후폭풍이 걱정되어서다.


원전에 따르면 트로이 전쟁은 스파르타의 왕 메넬라오스의 아내 헬레나를 트로이의 왕자 파리스가 납치하며 벌어진 일이다. 그러나 영화는 '그건 핑계일 뿐, 해상 교역권을 두고 벌이는 전쟁'이라고 일축한다. 사실 인류사 대부분의 전쟁에서 명분은 그리 중요하지 않았다. 명분은 언제나 도리나, 인의, 낭만, 대의 같은 것들을 내세우지만 그 이면에 가린 실제는 교역권, 약탈, 영토, 채굴권, 노동력 같은 경제적이고 현실적인 욕망에 가깝다.

미국의 이란 침공도 마찬가지다. 여기서 명백히 밝혀둘 필요가 있는데, 미국과 이란의 전쟁은 전쟁이라기보단 국제법을 어긴 미국의 침략 행위다. 이미 여러 나라에서 미국과 이스라엘의 침략 행위가 정당하지 않음을 공식적으로 천명했다.

미국은 겉으로는 대량살상무기, 선제공격 우려를 운운하지만, 실상은 그와 다르다. 미국은 이 침략을 이스라엘과의 협력을 통해 오랜 세월 미국의 영향권 밖에서 존재하던 중동의 권력 구조를 개편할 기회로, 호르무즈 해협으로 상징되는 중동의 에너지 공급망에 대한 개입력 강화의 기회로, 그를 통해 미국의 질서에 편입되지 않는 국가들까지 한꺼번에 견제할 기회로 삼고 있다. 덤으로 도널드 트럼프 대통령의 자국 내 지지율이 오른다면 금상첨화일 것이다.

'문명'을 이야기하는 자들의 '야만'

이란 언론센터가 2026년 3월 3일 공개한 항공 촬영 사진. 이란 호르모즈간주 미나브의 한 초등학교가 공습을 받아 어린이들이 사망했다. 장례식 도중, 애도객들이 무덤을 파고 있다. 이란 언론은 이 학교를 포함해 수백 명의 이란인 사상자가 발생했다고 보도했으나, AFP 기자들은 사망자 수를 독립적으로 확인하지 못했다. (사진: Iranian Press Center / AFP)
이란 언론센터가 2026년 3월 3일 공개한 항공 촬영 사진. 이란 호르모즈간주 미나브의 한 초등학교가 공습을 받아 어린이들이 사망했다. 장례식 도중, 애도객들이 무덤을 파고 있다. 이란 언론은 이 학교를 포함해 수백 명의 이란인 사상자가 발생했다고 보도했으나, AFP 기자들은 사망자 수를 독립적으로 확인하지 못했다. (사진: Iranian Press Center / AFP)연합뉴스 = AFP

오디세우스는 탁월한 기만전술 '트로이 목마' 작전으로 트로이를 함락한다. 트로이의 신전을 무너뜨리고, 무고한 시민들을 죽이고, 거리를 불태운다. '세계 최고의 문명국가'임을 자랑하는 점령군 그리스인들은 살육하고, 겁탈하고, 방화한다.

미국은 탁월한 무기 기술과 압도적인 화력으로 이란을 공격하고 있다. 학교와 사원을 폭격하고 수도·전력·항만시설을 파괴했다. 결혼식이 열리는 민가에 미사일을 쏘아서 어린아이를 포함한 수천 명의 민간인을 죽였다.

영화 <오디세이>에서 그리스인들은 '문명'을 이야기한다. 환대의 문화를 갖고 있고, 시와 음악과 신의 율법을 사랑하는 그리스가 세계 최고의 문명국임을 자임한다. 그러나 그들이 저지른 것은 가장 비문명적인 일이었다. 트로이 목마라는 기만책은 선의와 선해, 환대가 전제되던 시기를 끝내고 속임수와 의심이 전제되는 시대로의 전환을 상징한다. 문명국가 그리스의 시민들은 트로이의 시민들을 죽이고 겁탈했고, 아테나 신의 율법을 사랑한다던 그리스인들은 아테나 여신상의 목을 잘랐다.

미국은 '민주주의의 상징', 나아가 세계의 질서와 평화에 이바지하는 위대한 국가를 자처한다. 그러나 그들이 오늘날 이란과 팔레스타인에서 저지르는 일은 가장 비민주적이고 파괴적이다. 대량살상무기는 이란이나 이라크가 아니라 미국에 있고, 핵무기를 가장 많이 보유한 국가도 미국이며, 세계에서 전쟁을 가장 많이 하는 나라도 미국이다. 그리고 그 전쟁은 대부분 미국의 선제공격에 의한 침략으로 시작된다.

전 세계가, 미국의 동맹국들조차 미국의 이번 침략이 정당성이 없다고 외친다. 그럼에도 미국과 이스라엘은 중동에서 학살을 감행하며 다른 나라에 동참을 요구한다. 어쩌면 세계대전 이후 인권과 평화를 최우선의 가치로 두는 것을 약속했던 한 체제가 끝나가고 있다는, '전환'의 상징적 모습일지도 모른다.

트로이 전쟁을 마친 오디세우스는 고향으로 돌아오지 못하고 지중해를 떠돌았다. 온갖 역경을 만나고, 동료를 잃었다. 오디세우스가 돌아오지 못하는 사이 오디세우스의 고향 이타카엔 왕위를 노리는 경쟁자들이 들어찼고, 국고는 비어갔다. 바다 건너에선 비문명의 약탈자 '바다의 일족'에 대한 소문이 퍼지기 시작했다. 지중해 연안을 떠돌며 문명국가를 약탈하는 야만적인 바다의 일족이 이타카를 향해 오고 있다는 소식.

그러나 바다의 일족은 실은 이타카를 향하고 있는 오디세우스의 일행이었다. 그들이 트로이에서 저지른 일을 생각하면, 또 그들이 '귀환'을 목적으로 경유하는 곳곳에서 벌인 일들을 생각하면 바다의 일족이 비문명의 야만인인 것은 사실이었다. 영화의 말미, 오디세우스는 고향인 이타카로 돌아왔지만 어쩌면 세계 제일의 문명국가의 시민, 시와 음악과 신의 율법을 사랑한 그리스인은 돌아오지 못했다는 점에서 오디세우스의 귀환은 끝내 실패한 것일지도 모른다.

호르무즈 파병을 마친 한국의 군인들은 고향으로 돌아올 수 있을까. 세계의 평화와 질서를 유지하고 전쟁의 위협에서 우리를 지킨다는 '명분'으로 떠났던 한국의 군대는, 중동의 침략전쟁을 거친 후에도 평화와 질서와 인권을 수호하는 우리의 군으로 남아 있을 수 있을까.

냉혹한 현실... 그러나 파병이 답인가?

시민들이 18일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 TV를 통해 이재명 대통령의 대국민 기자회견을 시청하고 있다. 이재명 대통령이 호르무즈 해협 파병 검토 관련 질문에 답변하는 모습이 나오고 있다.
시민들이 18일 오전 서울 용산구 서울역 대합실에서 TV를 통해 이재명 대통령의 대국민 기자회견을 시청하고 있다. 이재명 대통령이 호르무즈 해협 파병 검토 관련 질문에 답변하는 모습이 나오고 있다.유성호

이타카의 왕 오디세우스는 아가멤논의 명령을 거절할 수 없었을 것이다. 아가멤논의 분노로 이타카쯤 되는 작은 도시국가는 사라져 버릴 수도 있었을 것이다. 그러나 대한민국은 이타카가 아니고, 트럼프 대통령도 아가멤논이 아니다. 이재명 대통령은 '전쟁에 개입하는 파병은 하지 않겠지만, 미국의 협력 요청 자체를 거절한 것은 아니'라는 모호한 태도를 고수하고 있다.

이해할 수 있는 일이다. 한국은 분명 여전히 미국의 외교적 압박에서 벗어날 수 없는 국가다. 그렇다면 이 정부가 천명하는 대로 '실용'을 따져볼 일이다. 미국의 압박에 못 이겨 이 침략전쟁에 참여하는 것이 정말 실리적인지. 이란 정부는 한국 정부에 "미국의 불법 작전에 협력하도록 강요하는 워싱턴의 압력에 굴복하지 말라"고 경고했다. 한국 정부가 어떤 명분을 들든 호르무즈 해협에 한국의 군함이 진입하는 것을 적대행위로 간주하겠다는 의미다. 결국 한국이 전쟁에 참여하지 않는 선에서의 파병을 주장한다 하더라도 이란과의 긴장 관계가 높아질 수밖에 없는 상황이다. 전면전의 당사자 국가가 되는 것이다.

이란과의 군사적 적대는 즉각적인 경제 타격을 야기한다. 대한민국은 원유 수입의 70% 이상을 호르무즈 통과 물량에 의존하고 있다. 호르무즈 해협 파병으로 한국이 이란의 적대국으로 지목될 경우 해상 공급망은 차단되고, 유가는 폭등할 것이다. 물가가 치솟고 서민경제, 특히 취약계층 생계의 위협이 다가온다. 정치-군사적으로도 손해가 막심하다. 한국이 미국의 침략전쟁에 동참하는 동맹국이 될 경우 미국과 군사적 긴장 관계를 이루고 있는 러시아와 중국을 자극하게 된다. 당장 대만해협을 둘러싼 갈등으로 한반도와 동아시아의 군사적 긴장이 해소되지 않은 상황이다.

무엇보다 호르무즈 파병은 보편 규범인 국제법과 반전과 평화와 인권을 최우선의 과제로 삼자는 인류 공통의 약속을 폐기하는 일이다. 오디세우스가 결국 고향으로 돌아오고도, 신의 율법을 사랑하는 문명인으로서의 귀환은 실패한 것처럼, 초강대국의 패권 놀음에 휩쓸린 우리는 다시 고향으로 돌아올 수 없게 될지 모른다.

여전히 파병 여부는 결정된 바 없다. 혹자는 이렇게 모호한 태도로 시간을 끄는 것이 가장 현명한 일이라고 말하기도 하고, 어떤 이는 이렇게 모호한 태도로 시간을 끌다가 국회 의결도 없이 청해부대의 작전 범위를 넓히는 방식으로 파병하게 될 것으로 전망한다. 도덕과 윤리만으로는 해명할 수 없는 국제 정치의 엄혹함이나, 미국의 입김에 휘둘릴 수밖에 없는 자국의 현실을 인정해야 한다는 말도 있다. 결코 그 말들을 무시할 순 없다.

그러나 그 앞에서 묻고 싶은 것은 하나다. 그렇게 만들어질 세계, 패권과 힘에 굴종하는, 트로이의 목마 같은 기만의 세계에서 우리는 정말로 살아남을 수 있겠냐고. 우리가 귀환해야 할 고향은 어떤 곳이냐고.
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