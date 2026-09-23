연합뉴스 = AFP

이란 언론센터가 2026년 3월 3일 공개한 항공 촬영 사진. 이란 호르모즈간주 미나브의 한 초등학교가 공습을 받아 어린이들이 사망했다. 장례식 도중, 애도객들이 무덤을 파고 있다. 이란 언론은 이 학교를 포함해 수백 명의 이란인 사상자가 발생했다고 보도했으나, AFP 기자들은 사망자 수를 독립적으로 확인하지 못했다. (사진: Iranian Press Center / AFP)오디세우스는 탁월한 기만전술 '트로이 목마' 작전으로 트로이를 함락한다. 트로이의 신전을 무너뜨리고, 무고한 시민들을 죽이고, 거리를 불태운다. '세계 최고의 문명국가'임을 자랑하는 점령군 그리스인들은 살육하고, 겁탈하고, 방화한다.미국은 탁월한 무기 기술과 압도적인 화력으로 이란을 공격하고 있다. 학교와 사원을 폭격하고 수도·전력·항만시설을 파괴했다. 결혼식이 열리는 민가에 미사일을 쏘아서 어린아이를 포함한 수천 명의 민간인을 죽였다.영화 <오디세이>에서 그리스인들은 '문명'을 이야기한다. 환대의 문화를 갖고 있고, 시와 음악과 신의 율법을 사랑하는 그리스가 세계 최고의 문명국임을 자임한다. 그러나 그들이 저지른 것은 가장 비문명적인 일이었다. 트로이 목마라는 기만책은 선의와 선해, 환대가 전제되던 시기를 끝내고 속임수와 의심이 전제되는 시대로의 전환을 상징한다. 문명국가 그리스의 시민들은 트로이의 시민들을 죽이고 겁탈했고, 아테나 신의 율법을 사랑한다던 그리스인들은 아테나 여신상의 목을 잘랐다.미국은 '민주주의의 상징', 나아가 세계의 질서와 평화에 이바지하는 위대한 국가를 자처한다. 그러나 그들이 오늘날 이란과 팔레스타인에서 저지르는 일은 가장 비민주적이고 파괴적이다. 대량살상무기는 이란이나 이라크가 아니라 미국에 있고, 핵무기를 가장 많이 보유한 국가도 미국이며, 세계에서 전쟁을 가장 많이 하는 나라도 미국이다. 그리고 그 전쟁은 대부분 미국의 선제공격에 의한 침략으로 시작된다.전 세계가, 미국의 동맹국들조차 미국의 이번 침략이 정당성이 없다고 외친다. 그럼에도 미국과 이스라엘은 중동에서 학살을 감행하며 다른 나라에 동참을 요구한다. 어쩌면 세계대전 이후 인권과 평화를 최우선의 가치로 두는 것을 약속했던 한 체제가 끝나가고 있다는, '전환'의 상징적 모습일지도 모른다.트로이 전쟁을 마친 오디세우스는 고향으로 돌아오지 못하고 지중해를 떠돌았다. 온갖 역경을 만나고, 동료를 잃었다. 오디세우스가 돌아오지 못하는 사이 오디세우스의 고향 이타카엔 왕위를 노리는 경쟁자들이 들어찼고, 국고는 비어갔다. 바다 건너에선 비문명의 약탈자 '바다의 일족'에 대한 소문이 퍼지기 시작했다. 지중해 연안을 떠돌며 문명국가를 약탈하는 야만적인 바다의 일족이 이타카를 향해 오고 있다는 소식.그러나 바다의 일족은 실은 이타카를 향하고 있는 오디세우스의 일행이었다. 그들이 트로이에서 저지른 일을 생각하면, 또 그들이 '귀환'을 목적으로 경유하는 곳곳에서 벌인 일들을 생각하면 바다의 일족이 비문명의 야만인인 것은 사실이었다. 영화의 말미, 오디세우스는 고향인 이타카로 돌아왔지만 어쩌면 세계 제일의 문명국가의 시민, 시와 음악과 신의 율법을 사랑한 그리스인은 돌아오지 못했다는 점에서 오디세우스의 귀환은 끝내 실패한 것일지도 모른다.호르무즈 파병을 마친 한국의 군인들은 고향으로 돌아올 수 있을까. 세계의 평화와 질서를 유지하고 전쟁의 위협에서 우리를 지킨다는 '명분'으로 떠났던 한국의 군대는, 중동의 침략전쟁을 거친 후에도 평화와 질서와 인권을 수호하는 우리의 군으로 남아 있을 수 있을까.