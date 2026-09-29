Sea Shepherd 유튜브 갈무리

멕시코 캘리포니아만 북부에서 촬영한 바키타의 모습.국제자연보전연맹(IUCN)이 멸종 직전의 '위급(Critically Endangered)' 단계로 경고했을 만큼 상황은 치명적입니다. 불과 10여 년 전인 2008년 무렵만 해도 245마리 남짓이 유영하며 무리를 이루던 바다였습니다. 하지만 그 평화는 순식간에 깨졌습니다. 2018년, 많아야 20여 마리, 비관적인 조사에서는 단 6마리만이 생존했다는 절망적인 보고서가 전 세계 보전 생물학계에 날아들었습니다. 2021년에는 9마리 선마저 무너질 위기라는 참담한 소식이 이어졌습니다.2023년 조사에서 13마리로 아주 미미하게나마 숫자가 반등해 많은 이들이 기적이라며 가슴을 쓸어내렸지만, 자연의 시련은 가혹했습니다. 2024년 다시 6마리에서 8마리 수준으로 곤두박질치며, 녀석들의 운명은 이제 한 치 앞을 내다볼 수 없는 벼랑 끝 중의 벼랑 끝에 내몰렸습니다.이들을 멸종의 구렁텅이로 밀어 넣은 범인은 거대한 백상아리도, 수온 상승에 따른 먹이 감소도, 알 수 없는 전염병도 아니었습니다. 오직 인간, 인간이 바다에 촘촘히 쳐놓은 '불법 그물'이었습니다. 비극의 시작은 엉뚱하게도 다른 물고기에 있었습니다.캘리포니아만 현지에서 잡히는 '토토아바(Totoaba)'라는 대형 어류가 있습니다. 이 물고기의 부레가 중국 등 아시아 암시장에서 신비의 영약이자 '바다의 코카인'으로 불리며 킬로그램당 수천만 원을 호가하는 가격에 거래되기 시작한 겁니다. 돈 냄새를 맡은 밀렵꾼들과 무장 카르텔이 캘리포니아만을 장악했고, 토토아바를 싹쓸이하기 위해 눈에 보이지 않는 나일론 그물을 바다 밑바닥부터 수면까지 겹겹이 쳐놓았습니다.바키타는 바로 이 그물 지옥에 억울하게 희생되었습니다. 초음파로 앞을 보며 유영하는 돌고래라 할지라도, 이 미세하고 질긴 나일론 그물벽은 미처 감지하기 어렵습니다. 수면 위로 정기적으로 올라와 허파로 호흡해야 하는 돌고래가 자망에 얽히는 순간, 바다는 끔찍한 사형장으로 돌변합니다.살기 위해 발버둥 칠수록 그물은 여린 피부를 파고들며 옥죄어옵니다. 숨을 쉬러 물 위로 올라가려 몸부림치다, 결국 폐에 물이 차오르며 고통스럽게 깊은 바다로 가라앉는 최후. 토토아바를 노린 그물에 엉뚱한 생명이 희생되는 것을 학술적 용어로 '혼획'이라 부르지만, 이 차갑고 건조한 단어 이면에는 생명이 겪어야 했던 극단적인 질식의 고통이 숨어 있습니다.한 마리, 또 한 마리. 그렇게 245마리는 20마리 아래로, 다시 한 자릿수로 녹아내렸습니다. 이 끔찍한 살육의 현장에서 야생동물 보호단체들을 가장 좌절하게 만든 것은, 우리가 할 수 있는 일이 아무것도 없었다는 무력감이었습니다. 개체 수가 두 자릿수로 떨어지자, 2017년 전 세계의 해양 포유류 전문가들이 모여 최후의 결단을 내렸습니다. 이대로 두면 그물에 다 죽고 마니, 남은 바키타를 생포해 안전한 해상 가두리와 인공 사육 시설로 옮겨 번식을 시키자는 '바키타 CPR(Vaquita Conservation, Protection, and Recovery)' 프로젝트였습니다.야생동물 전문 수의사와 과학자들이 투입되어 조심스럽게 야생 바키타 암컷 한 마리를 포획하는 데 성공했습니다. 하지만 기쁨은 찰나였습니다. 태어나 처음으로 그물에 갇혀 인간의 손길을 느낀 바키타는 극도의 패닉에 빠졌습니다. 야생의 본성이 강하게 살아있는 녀석에게 좁은 수조와 낯선 소음, 인공적인 환경은 안식처가 아니라 끔찍한 충격이었습니다. 결국 녀석은 구조 풀장에 들어간 지 불과 몇 시간 만에 스트레스로 인한 심장 마비와 근육 괴사로 연구진의 품에서 숨을 거두고 말았습니다.눈앞에서 바키타를 떠나보낸 과학자들은 뼈저린 교훈을 얻었습니다. 녀석들에게 허락된 유일한 세상은 오직 그 거칠고 탁한 캘리포니아만의 바다뿐이었습니다. 그렇다면 해답은 명확해집니다. 동물을 바다 밖으로 꺼내 지키는 것이 아니라, 동물이 숨 쉬는 바다 안에서 죽음의 그물을 모조리 걷어내는 것 입니다. 물론 수십억 원이 오가는 밀렵 조직의 총칼과 현지 어민들의 빈곤한 생계가 복잡하게 얽혀 있어 한 지역의 단속만으로는 벅찬 과제임이 틀림없습니다.다행히도 이 작고 경이로운 돌고래는 삶의 끈을 놓지 않았습니다. 2021년 9월 무렵, 어미의 곁을 바짝 붙어 헤엄치는 갓 태어난 새끼 바키타가 기적처럼 연구진의 카메라에 잡혔습니다. 그리고 2025년 9월, 멕시코 정부와 해양보호단체 연합은 멕시코 해역을 정찰하던 드론의 카메라에 바키타 두 마리가 선명하게 포착되었다는 소식을 발표하였습니다. 단 두 마리. 수치상으로는 너무나도 초라한 숫자입니다. 하지만 해군 함정을 동원하고 국제 환경단체들이 무장 카르텔의 위협에 맞서가며 밤낮없이 불법 그물을 수거해 온 끈질긴 노력의 결과였습니다.인간이 빚어낸 거대한 콘크리트 수조에 갇혀 정형행동을 반복하는 한국의 큰돌고래, 태지와 인간이 쳐놓은 보이지 않는 그물 지옥에 갇혀 질식해 가는 멕시코의 바키타 돌고래의 공통점이 무엇일까요? 두 생명이 처한 억압의 형태는 겉보기엔 다를지 몰라도 오직 인간의 편의, 오락, 그리고 돈벌이라는 욕심에 희생되고 있는 동물이라는 점은 동일합니다.'바다의 판다'라는 그 귀엽고 눈부신 이름이 머지않아 백과사전에나 박제되어 남는 뼈아픈 과거형이 되지 않기를 간절히 바랍니다. 제 손끝에 닿았던 태지의 서늘한 체온과, 캘리포니아만의 푸른 물결을 간신히 가르고 있을 바키타의 작은 지느러미가 끝내 절망적인 결말을 맞이하지 않았으면 좋겠습니다.