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전국 주유소 기름값이 정부의 최고가격제 영향으로 전주 대비 소폭 내리며 18주 연속 하락세를 이어가는 가운데 20일 서울 시내 한 주유소 모습. 지난 19일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 9월 셋째 주(13∼17일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 0.5원 내린 1천858.6원이었다.22대 국회가 시작된 2024년 5월 30일부터 연말까지, 국회의원들의 정치자금 지출내역에서 확인된 주유비는 5억 160만 원이었다. 실제 주유비가 확인된 의원은 204명, 결제 건수는 5703건에 달했다. 국회사무처가 의원실마다 차량유류비를 별도로 지원하고 있다는 점을 감안하면, 국회의원의 의정활동에서 자동차 이용에 적지 않은 비용이 들어가고 있는 셈이다.국회의원에게 자동차가 필요한 경우가 많다는 점은 부정하기 어렵다. 서울과 지역구를 오가고 여러 지역을 하루에도 수차례 이동해야 하기 때문이다. 그렇다면 질문은 자동차 이용 여부보다, 어떤 자동차로 이동하고 있는가에 가까워진다. 고유가가 일상이 되고 수송부문의 탄소감축이 중요한 과제가 된 상황에서, 관련 법과 예산을 결정하는 국회의원들의 이동 방식도 한번 들여다볼 필요가 있다.정보공개센터는 <오마이뉴스>가 <경향신문> <뉴스타파>와 함께 중앙선거관리위원회에 정보공개를 청구해 구축한 2024년 22대 국회의원 정치자금 수입·지출 자료를 분석했다. 분석기간은 22대 국회 임기가 시작된 2024년 5월 30일부터 12월 31일까지이며, 선거자금은 제외했다. 분석 결과 휘발유·경유 계열의 실제 주유비 지출이 확인된 국회의원은 204명, 주유 거래는 5703건, 금액으로는 5억 160만 2961원이었다.이 금액은 국회의원 차량 이용에 들어간 전체 기름값이 아니다. 실제 주유비인지 확인하기 어려운 거래는 분석에서 제외했다. 개인 비용으로 낸 주유비는 정치자금 자료에 잡히지 않아 확인할 수 없고, 국회사무처가 의원실별로 지원하는 차량유류비 월 110만 원과 차량유지비 월 35만 8000원도 여기에 포함되지 않는다. 5억 160만 원은 공개된 정치자금 지출내역에서 주유비로 확인되는 금액이다. 따라서 이번 분석에서 확인된 5억 160만 원은 국회의원들이 자동차에 쓴 전체 비용이 아니라, 공개된 정치자금 지출내역에서 주유비로 확인할 수 있는 규모다.정치자금에서 확인된 주유비를 바탕으로 이 정도의 연료를 사용했을 때 발생하는 탄소배출량도 계산해봤다. 정치자금 자료에는 유종과 주유량이 기록돼 있지 않기 때문에 이를 감안해 5억 160만 2961원을 모두 휘발유에 사용한 경우와 모두 경유에 사용한 경우를 각각 가정해 보았다.2024년 전국 평균 판매가격을 적용하면 5억 160만 2961원은 휘발유 약 30만 4611리터, 경유 약 33만 3801리터에 해당한다. 여기에 국가 온실가스 산정에 사용되는 배출계수를 적용하면 차량에서 연료를 태울 때 발생하는 직접 이산화탄소는 모두 휘발유였을 경우 약 663톤, 모두 경유였다면 약 860톤으로 추정된다.실제 유종을 알 수 없기 때문에 국회의원이 정확히 이만큼의 탄소를 배출했다고 볼 수는 없다. 다만 공개된 정치자금 자료에서 확인되는 주유비만으로도 수백 톤 규모의 직접배출이 발생하는 수준이라는 점은 확인할 수 있다.