▲김웅진 의원의 딸 김옥자 여사님
고양시 화정에 있는 그의 자택에서 찍었다.민병래
제가 1941년생이니 올해 86세입니다. 4년 전 갑자기 몸무게가 줄더군요. 알고 보니 암이었습니다. 오른쪽 폐를 절반 가까이 잘라내고 잘 회복 중이었는데 얼마 전 재발했다는 판정을 받았어요. 90을 바라보는 나이고, 세 아들이 잘들 살아가고 있으니 담담하게 받아들이렵니다. 이제 생을 정리하는 마음으로 제가 기억하는 아버지 이야기, 우리 가족이 살아온 이야기 몇 토막 남기고 싶습니다.
저의 아버지는 제헌 국회의원인 김웅진입니다, 수원에서 무소속으로 당선했죠. 당신은 1948년 8월 5일, 제헌국회 제40차 본회의에서 '반민족행위처벌법' 제정을 위해 기초위원회를 제안했어요. 아버지의 뜻은 대부분이 동의해, 반민특위법은 9월 7일에 본회의를 통과했고 반민특위는 곧바로 활동하게 됩니다.
화신백화점 사장으로 일본에 비행기까지 헌납한 박흥식을 반민특위가 제1호로 체포했을 때, 장안에는 만세 소리가 드높았다고 해요. 드디어 민족정기를 세우게 되었다고. 하지만 순탄치 않았죠. 노덕술이 체포되자 이승만은 기어이 반민특위를 공격하라고 지시했죠. 1949년 6월 6일은 해방 뒤 가장 슬픈 날이었습니다. 반민특위가 노덕술에 이어 악질 친일경찰이었던 최운하 서울시경 사찰과장까지 체포하자 경찰은 조직적으로 저항에 나서죠. 이날 중부경찰서장 윤기병은 사복경찰 40여 명을 데리고 반민특위사무실을 포위·공격했습니다. 살벌한 폭력을 쓰며 특위 요원을 체포·연행했다고 해요. 반민특위 특별 검찰부에서 활동한 아버지의 고초가 말이 아니었겠죠.
반민특위가 이승만 정권에 의해 무너진 것과 더불어 이문원·최태규·이구수 같은 소장파 의원이 국회 프락치 사건으로 조작되어 구속된 일도 아버지에게는 큰 상처였습니다. 반민특위를 만드는 데 힘을 모았던 이들이 줄줄이 감옥에 갇히니 아버지로서는 힘을 잃을 수밖에요. 그런 가운데서 치러진 1950년 5월 30일 제2대 총선에서, 아버지는 다시 당선되어 재선 국회의원이 됩니다. 이때 세 딸에 이어 아들로 태어난 막내의 돌도 다가오고 있어 크게 잔치해야 한다고 집안 분위기가 들떴죠. 그런데 한국전쟁이 발발, 안타깝게도 아버지는 납북되고 맙니다.
당신 없이도 4남매를 잘 키웠어요
1950년 여름에 헤어져 눈감던 1983년까지 아버지를 그리다 숨진 엄마는 아버지 김웅진 의원을 만나게 되면 꼭 하고픈 얘기가 있다고 했어요. "당신 없이도 4남매를 자랑스럽게 키워냈다"라는 말이었죠. 엄마가 곧잘 늘어놓은 넋두리도 있어요. (요즘 인권 감수성에는 불편하게 들리겠지만) "아버지가 절름발이가 되었어도 좋다, 돌아오기만 하면 좋겠다"였어요. 또 "아버지가 오래 세월 북녘땅에서 보내 가정을 이뤘을 테니 딱 한 번만 본다면 만족하고 북의 가족에게 보내드리겠다"라고 하셨죠.
결국 바람은 이루어지지 않은 채 엄마는 세상을 등졌어요. 엄마와 아빠의 넋은 군사분계선을 넘어 만나셨겠죠. 아버지가 황해도 재령에서 토목기사를 하다 1945년 겨울 임진강을 넘어 서울 묵정동에 자리 잡았으니, 지나온 길목 어딘가였을테죠. 임진강 폭이 제일 좁다는 연천군 호로고루 근처였을까요? 아니면 연백평야를 마주 보는 교동도 앞바다일까요? 두 분은 오작교 없이도 강물과 바닷물을 넘으셨으리라 생각합니다.
아버지 없는 집은 정말 기둥 뿌리가 뽑힌 상태였습니다. 재선 국회의원의 '사모님'인 엄마는 몸뻬 바지를 입고 청계천으로 나갔죠. 집에 있던 옷가지부터 팔았어요, 나중엔 옷감과 털실 장사를 하셨죠. 엄마는 시장에서 돌아오면, 몸을 추스르지도 않고 우리를 먹인다고 밥솥부터 올렸어요. 아빠가 진밥을 좋아하셨다나요. 물을 조금 넘치게 부으셨어요. 아버지 밥부터 놋쇠 그릇에 담아 아랫목에 묻어놓으셨어요. 엄마는 어느 날 홀연히 아빠가 문을 열고 들어오시리라 믿었죠. 끝내 아랫목 밥 한 공기는 수십 년 동안 주인을 찾지 못했지만...
엄마는 아버지가 북으로 끌려간 뒤, 우리에게 엄격하고 배움에도 공을 들였어요. 인민군 치하에서 지금 계성학교 자리에 임시로 열린 초등학교에도 밀어 넣었어요. 천막 교실에서 배운 건 "장백산 줄기줄기"로 시작하는 인민군 군가밖에 없었지만, 그때 처음으로 강해져야 한다, 살아남아야 한다는 마음을 갖게 되었어요. 전쟁이 막바지로 치달을 무렵, 우리 집에는 또 슬픈 소식이 날아들었습니다. 아버지의 전처소생인 오빠가 17살 학도병으로 출전했는데 숨졌다는 전보였습니다.
지금 생각해도 신기해요. 엄마 나이 서른 후반, 우리 사남매를 데리고 모진 세월을 어찌 살아오셨을까요? 사실 엄마는 자주 흐느꼈어요. 밤에는 하도 진땀을 흘리셔서 베갯잇에 요까지 젖었으니까요. 아버지가 그립고 막막하셨겠죠.
철없게도 저는 그런 엄마 앞에서 "아빠 없어서 힘들다"라고 자주 투정을 부렸어요. 왜 학년 초마다 환경조사서를 썼잖아요. 가족 사항 중, 아빠의 칸이 제일 난감했어요. 연락은 안 되고 생사는 알 수 없고. 그냥 빈칸으로 두고 선생님 눈치를 봤죠. 그런 날은 집으로 돌아와 엄마한테 아빠 왜 안 오시냐고 울면서 발을 굴렀죠.
이런 기억도 있어요. 어느 날인가 엄마가 일찍 집으로 오셨어요. 눈물이 그렁그렁하고 초췌한 모습이었죠. 동생과 나는 엄마 앞으로 달려갔어요. 엄마는 우리를 끌어안고는 계속 흐느끼셨어요. 누군가가 아빠의 소식을 전하고 갔대요. 아빠가 탈출을 시도하다 붙잡혔고 큰 고생을 했다는 얘기였어요. 저는 눈물을 쏟으며 같이 죽자는 엄마에게, "엄마 돈 있어? 우리 먹고 싶은 거 다 사 먹고 죽자"라고 했어요. 매일 허기진 나날이었지만 위로하기는커녕 엄마 마음에 못을 박았다는 생각에 지금도 죄송한 마음이 떠나지 않네요. 아마 그날이 내가 본 엄마의 마지막 눈물이었던 것 같아요.
아빠의 등에서 나던 땀 냄새, 솔잎 향기
열 살 때 헤어졌으나 아빠와 함께한 기억이 많아요. 당신들이 결혼한 뒤, 백일 치성까지 드려 3년 만에 가진 첫 아이니 얼마나 예뻤을까요? 사랑을 듬뿍 받고 컸죠. 아빠가 국회의원에 당선했을 때 국회에서 옷감을 선물로 줬는데 엄마는 그놈으로 세일러복을 맞춰주셨어요. 반도호텔에서 개원 축하 잔치가 열려, 태어나 처음 호텔에 갔어요. (엄마는 가시기를 마다하셨죠) 앉아서 하품만 하다, 아빠를 졸라 화장실에 갔는데 한 번도 본 적 없는 양변기가 있었어요. 나는 어떻게 쓸 줄 몰라 실수를 하고 말았죠. 자주색 바지가 오줌에 젖으니 더욱 짙어졌고 나는 울상이 되어 아빠를 찾았어요. 아빠는 난감한 표정이었으나 행사를 뒤로 하고, 뒷수습을 해주셨어요.
그런 아빠가 전쟁이 나고 얼마 안 있어 사라지셨어요. 엄마는 아무리 물어도 답을 안 하는데 사촌 언니가 "삼촌이 밀짚모자를 쓴 채 내무서원에게 양팔을 잡혀 끌려갔다"라고 알려주더군요. 나는 주먹을 꼭 쥐며 울음을 참았어요. 다른 아빠는 몰라도 우리 아빠는 돌아온다고 되뇌며 나를 달랬죠. 휴전된 날, 동생들과 동네 밖으로 나가서 큰길을 내다봤어요. 해가 넘어가기 전 아빠가 오시리라 믿었죠. 어둠이 가득해도 아빠는 나타나지 않으셨고 어느결에 저희 등 뒤에 서 계셨던 엄마의 손에 이끌려 집으로 돌아왔어요.