NASA

'제로 데브리' 접근법



1. 충돌이나 파손으로 우주 파편이 생길 확률은 전체 궤도 수명 동안 물체 1개당 1000분의 1보다 낮게 유지되어야 한다.



2. 저지구 궤도와 정지지구 궤도는 임무 종료 후 적시에 정리되어야 하며, 필요하면 외부 수단까지 활용하여 최소 99%의 성공 가능성을 확보해야 한다.



3. 재진입 물체로 인한 인명 피해 위험은 1만분의 1보다 훨씬 낮은 수준으로 유지되어야 하며, 궁극적으로는 인명 피해가 없는 상태를 지향해야 한다.



4. 정기적이고 투명한 정보 공유가 원활히 이루어져야 하며, 전 세계 우주 교통 조정 체계를 강화하기 위한 적극적인 참여가 장려되어야 한다.



5. 충돌 회피를 위한 판단 능력을 높이기 위해, 저지구 궤도에서는 5cm 이하, 정지지구궤도에서는 20cm 이하 물체까지 포함하는 시의적절하고 정확한 데이터에 대한 접근성이 개선되어야 한다.

플로리다 네이플스 주택에 떨어진 물체 사진NASA는 우주 쓰레기의 궤도가 낮아지면 우주선 파편이 어느 경도 구역에 떨어질지 정확히 예측할 수 없다고 밝혔다. 희박한 확률이라 해도 인간이 우주 쓰레기 낙하의 위험에 노출돼 있다는 뜻이다. [13]우주 쓰레기가 지상에 환경 피해를 일으킬 가능성 또한 거론된다. 재진입하는 우주 쓰레기 안에 내포된 유해 화학물질이 통제되지 않은 채 방출되면 인간의 건강과 지구 환경에 독이 된다.추진제와 일부 금속 합금은 위험물질로 간주되며, 대표적으로는 베릴륨을 들 수 있다. 생태 독성 때문에 다른 물질보다 더 큰 우려 대상이 된다. 일부 화학물질이 하천이나 호수에 유입되면 해당 지역 생태계에 위협이 될 수 있다. [14]우주 쓰레기가 대기권에서 소멸하는 과정에서도 지구의 대기권 및 지상 환경에 영향을 미친다. 수명이 다한 우주 위성이나 로켓 본체가 대기권으로 재진입할 때 금속 증기가 발생하고, 이 증기는 응축되어 에어로졸 입자가 되어 성층권으로 하강한다.재진입 시 발견된 원소는 우주선에 사용된 합금의 비율과 일치했으며, 우주선이 대기권에 재진입할 때 발생하는 리튬, 알루미늄, 구리, 납의 질량이 우주 먼지 유입량보다 많은 것으로 나타났다. 직경 120nm보다 큰 성층권 황산 입자의 약 10%는 우주선 재진입에 생긴 알루미늄 및 기타 원소를 함유했다. 향후 수십 년 내에 저궤도 위성 수가 증가할 계획이므로 이 비율은 50%까지 높아질 수 있다.우주 쓰레기 진입으로 대기에 유입될 수 있는 주요 원소로 구리가 지목된다. 겨울철에 지구 대기 순환이 중간권에서 성층권으로 하강 기류를 가져오는 곳이 극지방이기에, 이 물질은 극지방 상공의 하부 성층권에 집중된 뒤, 이후 중위도와 고위도 지역의 지표면으로 침적한다. [15]우주 쓰레기는 이처럼 지구나 우주에서 우리 모두에게 직간접적으로 영향을 미친다. 가장 시급하고 큰 우려는, 저지구 궤도에 축적된 우주 파편이 우주 활동의 장기적인 지속가능성을 위협할 수 있다는 점이다. 2007년 FengYun-1C 위성의 파괴는 고도 800km의 파편 양을 두 배로 만들었고, 전체 궤도 파편 개체 수를 30% 증가시켰다.OECD는 이러한 공유지의 비극이 과잉 이용과 오염으로 인해 나타난 공공자원에 대한 부정적 외부효과로, 글로벌한 공공자원 관리 메커니즘이 불완전하다면 결국 규칙과 제도에 기댈 수밖에 없다고 밝혔다.우주 환경은 특정 행위를 특정 운영자에게 귀속시키기 어렵다. 이로 인해 우주물체를 식별하고 명명하기 위해서 위성 운영자들이 제공하는 데이터에만 의존해야 하는 상황에서 현재 여러 위성을 동시에 발사함에 따라 개별 위성을 식별하는 작업이 더욱 복잡해지고 있다고 한다. [16]유럽우주국(ESA)은 2030년까지 우주 파편 발생을 멈추는 것을 목표로 하는 '제로 데브리스' 접근법을 추진하고 있다. ESA는 우주의 안전과 지속가능성을 실질적으로 개선하려면, 공동의 야심 차고 측정 가능한 목표가 있어야 하고 이 목표를 실현하기 위해 행동하는 공동체의 협력적 노력이 필요하다고 강조했다. ESA가 제시한 방안은 다음과 같다. [17]ESA는 우주에서 쓰레기 제거를 시작해야 하며, 이를 위한 연구개발이 긴급히 이루어져야 한다고 지적했다. [18] 이미 우주 쓰레기를 직접 제거하기 위한 다양한 방법이 검토되고 있다.우주 쓰레기와 접촉하여 궤도에서 제거하는 방법을 능동적 제거라고 하는데, 간단히 청소를 떠올리면 된다. [19] 능동적 제거의 대표적 방식은 로봇팔 같은 것을 뻗어 직접 수거하는 것으로, 이중팔 로봇 시스템을 포함해 [20] 이 방식은 1983년부터 계속해서 연구가 이뤄지고 있다. [21]능동적 제거 중 하푼 방식은, 작살을 발사한 후 우주 쓰레기를 고정시켜 대기권으로 끌어가며 소멸시킨다. [22] 실제와 매우 유사한 표적을 사용해 지상에서도 시험하기 쉽기에 연구가 많이 이뤄지고 있다. [23]