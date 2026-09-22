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이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스
지난 18일 진행된 이재명 대통령의 기자회견은 나날이 추락하고 있는 지지율을 단기적 현상으로만 볼 수 없다는 위기의식이 짙게 깔려 있었다. 대통령은 특유의 솔직 화법을 유지하면서도, 자신의 진정성을 몰라주는 국민을 탓하기보다 사과와 양해를 구하는 낮은 자세로 임했다.
그런데 시작 시간을 30분 늦추면서까지 여러 번 검토하고 수정한 것으로 보이는 기자회견문을 천천히 살펴보면, 두 개의 독자가 보인다. 하나는 국민이고, 다른 하나는 더불어민주당이다.
이재명 대통령은 지방선거 이후 갑작스러운 지지율 하락의 원인을 우선 국민과의 제대로 된 소통이 부족했던 자신에게서 찾았다. 국정에 전념하느라, 국민의 마음이나 우려를 제대로 헤아리지 못했다는 것이다.
또한 자신을 지지한 국민이라면 조금 답답하거나 의구심을 품을 수 있는 느린 개혁의 이유에 대해서도 설명하고 양해를 구했다. '모두의 대통령'이 그것이다. 민주당만의 대통령이 아니라, 국민 모두의 대통령이 되어야만 개혁의 반발을 최소화하고 성과를 극대화할 수 있다고 믿는다는 것이다.
'모두의 대통령'은 조기 대선이 가시화되었을 때부터 일관되게 나타난 이재명 대통령의 신조다. 그는 지난해 2월 18일 "민주당은 진보가 아니라 중도 보수로, 오른쪽을 맡아야 한다"고 주장한 이후, 대선 이후 오른쪽으로는 이혜훈 전 의원을, 왼쪽으로는 용혜인 의원을 장관으로 임명하려 시도하기도 했다.
알다시피 이 시도는 모두 실패했다. 좌우 진영의 내각 임명은 각 진영 내부의 반발조차 넘어서지 못했다. 이런 결과는 누구나 '중도'를 원하지만, 누구에게도 '중도'를 허용하지 않는 한국 정치 특유의 적대성에서 기인한다.
다만, 이재명 대통령은 또 하나의 원인을 내부의 문제에서 찾았다. 바로 기자회견문 중간 즈음 불쑥 끼어든 '이재명의 동지들'이다.
이재명 정부의 가장 큰 리스크
기자회견문에는 "우리는 모두 친문이고 친노이며 친김대중이며, 이재명의 동지들입니다"라는, 어쩌면 조금 뜬금없는 구절이 나온다. '모두의 대통령'을 천명하면서도 '이재명의 동지들'을 부르는 기자회견문은 언뜻 모순으로 보인다.
물론 모두의 대통령은 이상일 뿐이고, 친문과 친노, 친김대중이라는 규정은 현실이다. 그러나 문맥상 모순으로 읽힐 수 있음에도 이 내용을 포함한 것은, 그만큼 현재 위기의 중대한 원인 중 하나가 민주당 내부의 갈등과 적대에 있다는 대통령의 인식을 배경으로 한다. 어쩌면 이 대통령이 가장 하고 싶었던 말이 바로 이것이었을지도 모른다.
지방선거 이후 민주당의 지지율 하락 원인은 지난해 조기 대선 이후의 민주당 행보에서부터 찾아야겠지만, 이를 가속화한 것은 전당대회를 거치며 진행된 민주당 내부의 권력 갈등임이 분명하다. 물론 어느 정당이든 개혁의 방향과 정책을 둘러싼 의견 충돌과 갈등은 존재하지만, 민주당의 갈등이 이런 성격이었다고 보는 사람은 거의 없다.
지엽적인 문제들이 배신과 충성을 가르는 갈등의 축으로 순식간에 전환하고, 온갖 낙인찍기가 횡행했다. 어떤 의제와 사안이 갈등을 유발하는 것이 아니라, 여러 계파와 세력이 각종 의제를 갈등에 동원하는 형국이었다. 각 세력과 계파에 이해관계가 얽혀 있는 이들이라면 모르겠지만, 단지 내란 이후의 개혁을 원하는 이들에게는 이것이 좋게 보일 리 없다.
민주당의 권력투쟁은 대통령에 대한 의심으로까지 발전했다. 개헌을 통한 연임, 공소 취소를 위한 검찰 개혁 포기가 숨은 꿍꿍이라는 야권의 공세는 오직 그가 권력의 화신이라는 진단 속에서 가능한 추론이다.
민주당의 권력투쟁을 지켜보며 '혹시나' 하는 의심에 약간의 설득력이 얹어지는 순간, 중도 지지 세력은 순식간에 이탈했다. 결국 민주당의 퇴행적 갈등은, 모두가 이재명 정부의 성공을 원한다는 항변에도 불구하고, 이 정부의 가장 큰 리스크가 되어 버렸다.
민주당은 진정성과 의지가 있는가