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영화 <오디세이>의 오디세우스.<오디세이> 예고편 스틸컷
3천 년 전에 나온 작품을 각색한 영화 <오디세이>가 관객 수 1100만 명을 넘어섰다. 이유가 뭘까? 짧게 답하면 <오디세이>가 괴물, 마법, 로맨스로 가득한, 10년에 걸친 모험 이야기이며, 미지의 세계로 모험을 떠나 자신을 발견하고 증명하고 싶은 욕망을 표현한 작품이기 때문이다. 모험 끝에 친숙하고 사랑하는 집(가정)으로 돌아가고 싶은 그리움을 극화했다는 점도 꼽을 수 있다.
그 과정에서 떠난다는 행위 자체가 사람을 변화시키며, 시간은 남겨진 사람들도 변화시킨다는 걸 원작은 보여준다. 이는 그때나 지금이나 인간이 보편적으로 겪는 삶의 궤적이다. 영화의 인기에 덩달아 원작의 여러 번역본도 주목을 받는다. 고전을 다시 보게 만드는 좋은 사례이다.
영화가 보여준 고전의 새로운 해석
지난 글에서 썼듯, 나홍진 감독의 <호프>도 주목을 받았지만 찬반이 첨예하게 갈린 경우였다. <오디세이>는 다르다. 내가 읽은 여러 평을 보면 압도적으로 호평이 많다. 나도 동의한다. '2026년 최고의 외국 영화'가 될 만한 작품이다.
이 글에서는 영화 자체에 대한 평가보다는 원작에 충실하다고 자부하는 새로운 번역본과 영화를 비교하면서 영화가 보여주는 새로운 해석의 의미를 따져보겠다. 일부 평에서는 영화와 원작을 비교하면서 영화가 원작에 충실하지 않다고 하는데, 논점을 벗어난 비판이다. 모든 고전이 그렇듯이 <오디세이>는 영원불멸의 단편적 교훈을 주려 하기보다 각 세대가 텍스트의 가르침을 스스로 재해석하도록 유도한다. 이점에 대해 크리스토퍼 놀런 감독이 박찬욱 감독과 나눈 대화를 인용할 만하다.
"박찬욱: 그렇죠. 호메로스도 당대 관점에서 오래된 이야기를 쓴 것이고, 이런 오래된 이야기들은 시대를 바꿔가면서 계속해서 그 시대의 눈으로 각색되고 변주됩니다. 오래된 이야기의 가치가 바로 그 지점에 있습니다. 호메로스의 이야기를 그대로 영화로 옮기는 것이 21세기에 무슨 가치가 있겠습니까. 이 영화의 각색을 두고 원작을 훼손했다는 식의 비판은 정말 아무 가치도 없다고 생각합니다.
크리스토퍼 놀런: 저도 동의합니다. 영화감독으로서 작품을 해석하는 건 우리의 책임입니다. 그리고 우리가 대가를 받는 이유이자 우리의 일이죠. 영화감독은 이야기를 가져와 그것을 자신의 것으로 만들고, 그 안에서 관객이 공감 가능한 진리를 발견해내야 합니다. 이 작업은 분명 특권이지만 동시에 막중한 책임이 따르는 일이라고 봅니다." (<씨네21> 1569호)
그러면 놀런이 이 고전을 어떤 시각에서 "시대를 바꿔가면서 계속해서 그 시대의 눈으로 각색하고 변주"하는지를 살펴보자. 먼저 인간과 신의 관계. 당연한 얘기이지만, 신화적 세계관이 지배하는 시대의 작품인 원작에서 신은 인간사에 광범위하고 직접적으로 개입한다. 예컨대 원작에서 오디세우스의 수호신인 지혜와 문명의 여신 아테나는 오디세우스가 이타카로 돌아갈 수 있도록 제우스의 허락을 받아내고, 텔레마코스가 스스로 정보를 수집하고 세상을 경험하며 후계자로 성장하도록 판을 설계한다. 원작은 신의 개입을 당연시하고 신이 세상을 움직이는 힘을 보여준다. 오디세우스의 운명도 제우스가 미리 결정한다.
"배에 실어 사랑하는 조국 땅으로, 청동과 황금과 또 옷가지들을 듬뿍 선사하고서, 많이, 트로이아에서 가져가지 못했을 만큼 오뒷세우스가 설령 무사히 돌아갔다 해도, 전리품의 몫을 제비 뽑고서. 그렇게 그의 운명은 사랑하는 이들을 보고, 또 이르는 것이다. 높은 지붕의 집에, 그리고 자신의 조국 땅에." (호메로스, <오뒷세이아>, 을유문화사)
각색된 영화에서도 오디세우스는 트로이 전쟁에서 싸웠던, 누구보다도 지략이 뛰어난 사람으로 간주되지만 포세이돈의 분노와 부하들의 어리석음 앞에서는 여전히 취약한 모습을 드러낸다. 여전히 인간은 신 앞에서 약하다. 그래서 7년 동안 오디세우스를 보살핀 혹은 가둔 여신 칼립소는 뗏목을 만들어 이타카로 떠나는 오디세우스에게 이렇게 말한다. "신과 싸우려 하지 말고, 통제하지 말고 맡겨. 시련을 겪겠지만 죽지는 않을 거야." 현대의 우리도 운명의 힘이나 신들의 계획에 지배받을 때, 우리 삶을 통제할 수 없는 인간의 한계를 깨닫고 겸허해진다.
영화는 그 점을 놓치지 않는다. 하지만 동시에 영화는 신이 정해 놓은 운명과 시련에 물음을 던지는 오디세우스의 모습을 보여준다. 그래서 오디세우스는 아들 텔레마코스에게 이렇게 경고한다. "인간에게서 신을 찾으면 실망한다." 그리고 아테나에게 불평한다. "신들은 왜 알아듣기 어렵게 말하나요." 원작과 달리 아테나 여신도 오디세우스의 행로에 적극적으로 개입하지 않으며, 곁에서 지켜만 본다. 이런 장면은 수많은 고통과 시련이 닥치는 우리 시대에 인간과 신이 맺는 관계 또한 돌아보게 한다.
크리스토퍼 놀런이 보여준 오디세우스의 '죄책감'