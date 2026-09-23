<오디세이> 예고편 스틸컷

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"그들이 마시고 먹는 욕구를 다 풀었을 때, 데모도코스에게 말했다. 지략 많은 오뒷세우스가. (중략) 목재로 된 그것[목마-인용자]을 에페이오스가 만들었지요. 아테나와 함께, 그 덫을 그때 성채 안으로 들여보냈죠, 고귀한 오뒷세우스가 남자들로 가득 채워서, 그들이 결국 일리오스를 멸망시켰죠. 만약 그대가 내게 그것을 몫에 맞게 들려준다면, 그 즉시 난 모든 인간들에게 이야기하겠소."

"그것을 제우스가 던졌소, 트로이아를 떠나던 내게. 일리오스에서 날 바람이 실어 키코니아인들에게 데려갔소, 사이 이스마로스로, 그곳에서 난 도시를 파괴하고, 그들을 죽였소. 도시로부터 아내들과 수많은 재물을 탈취한 뒤에 나누었소, 아무도 공평한 몫 없이 무시당해 돌아가지 않도록."

영화 <오디세이>에서 불타는 트로이를 바라보는 오디세우스오디세우스의 형상화를 살펴보자. 원작에서 오디세우스는 트로이 전쟁이나 귀환 과정에서 행했던 약탈과 학살에 죄책감을 느끼지 않는다. 오히려 그는 전쟁에서 자신이 한 영웅적 역할을 자부한다. 트로이 전쟁을 대하는 오디세우스의 태도도 그 시대의 정신과 정서를 반영한다이타카로 돌아가서 구혼자들을 학살하고구혼자들에게 협조했다고 간주하고 여성 노예들(사실 그들은 노예이기에 주인의 명령에 따랐을 뿐이다)을 제거하는 과정에서도 오디세우스는 별다른 문제의식을 느끼지 않는다. 역시 당대 사회의 관점이 반영된 모습이다.영화는 매우 강한 해석을 통해 오디세우스의 죄책감을 강조한다. 원작을 읽으면서도 독자는 오디세우스가 구혼자들에게 복수하고 집안의 질서를 회복하는 것에 쾌감을 느낀다. 하지만 이미 원작에서도 독자는 오디세우스가 이타카를 20년 동안 정치적 무정부 상태에 방치했다는 사실을 떠올리게 된다. 영화는 그 점을 아내 페넬로페의 격렬한 발언을 통해 드러낸다. "내가 원하는 것은 오디세우스야." 귀환 후 오디세우스가 홀에서 쏴 죽인 남자 중 일부는 그를 따라 트로이로 향했다가 결국 파멸을 맞이한 전사들의 친척이다. 이런 모습은 원작이 지닌 세계관의 도덕적 복잡성, 그리고 궁극적으로 우리 자신의 도덕적 복잡성을 드러낸다.영화는 원작이 어렴풋이 드러내는 오디세우스의 착잡한 내면을 더욱 또렷하게 표현한다. 가장 눈에 띄는 차이점은 오디세우스가 집으로 돌아갈 방법을 알기 위해 찾아간 지옥에서 만나게 되는, 의미 없는 죽음을 맞은 수많은 병사의 모습이다. 그중에서 시논이라는 인물이 돋보인다. 시논은 원작에는 나오지 않는다. 한참 뒤인 로마 제국 시대에 나온 베르길리우스의 서사시 <아이네이스>에 등장하는 인물이다.놀런은 이 인물을 영화에서 오디세우스가 지닌 죄의식을 부각하는 데 활용한다. 지략가인 오디세우스는 대체로 부하들에게 중요한 정보를 공유하지 않고 독단적으로 일을 처리하는 성향이 있다. 그래서 여러 번 위험에 처한다. 영화의 시작 부분에서 시논은 트로이 목마 안에 병사들이 숨어 있다는 사실을 모른 채 적을 속이기 위해 남았다가 죽임을 당한다. 시논이 목마가 아테나에게 바치는 공물임을 증언하자, 그 말을 믿고 트로이 군인들은 목마를 성안으로 들인다.그 결과 트로이는 멸망한다.지옥에서 시논은 오디세우스에게 자신이 전쟁에 끌려온 사연을 말한다. 그리고 왜 자신을 속였는지를 오디세우스에게 따진다. 오디세우스는 적을 속이려고 그랬다고 변명한다. 그 변명은 공허하다. 애초에 원작과 다르게 영화는 트로이 전쟁의 본질이 지중해 교역권을 차지하려는 아가멤논의 욕심 때문이라는 걸 시작 부분에서 명확히 밝힌다. 3천 년 전이나 지금이나 전쟁의 원인을 돌아보게 하는 감독의 해석이다. 그래서 영화를 보면서 묻게 된다. 누구를, 무엇을 위한 전쟁인가? 원작과는 다르게 영화는 키르케를 통해 전쟁의 희생자가 누구인지를 묻는다. 키르케는 오디세우스를 질타한다. 당신들의 전쟁은 결국 강간과 약탈로 여성과 약자에게 고통을 안길 뿐이라고.영화는 청동기 문명의 몰락과 다가오는 암흑시대를 예언하면서 끝난다. 영화의 핵심 모티브는 제우스의 법인 환대의 정신이다. '손님은 가장한 신일 수 있으니 언제나 환대하라'라는 정신이다. 영화는 그 정신이 어떻게 무너져가는가, 그래서 트로이 전쟁의 시대 배경인 후기 청동기 문화(기원전 12-13세기)가 어떻게 몰락해 가는지를 또렷하게 보여준다. 역시 다른 맥락에서 문명의 위기를 점점 실감하는 우리 시대에도 깊은 울림이 있다. 영화 <오디세이>는 고전의 재해석이 갖는 의미를 확인해준다.