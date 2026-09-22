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조란 맘다니 뉴욕시장AFP / 연합뉴스
올해 5월 연방하원 후보를 뽑는 펜실베이니아주 경선에서 크리스 랩이 DSA 진영의 전폭적인 지지를 등에 업고 승리한 데 이어, 콜로라도주에서도 DSA 소속 신인 멀라트 키로스가 15선 중진 다이애나 디게트 하원의원을 꺾는 이변을 일으켰다. 특히 버니 샌더스 이후 민주사회주의 진영을 대표하는 알렉산드리아 오카시오-코르테스 하원의원은 최근 일부 여론조사에서 민주당 대선주자 지지율 1위에 오르기도 했다. 이제 민주사회주의 진영 정치인은 대안정치를 넘어 미국 정치의 주류로 당당히 진입하고 있다.
그동안 미국에서 사회주의는 뿌리내리기 어려울 것이라는 시각이 광범위하게 존재해 왔다. 20세기 초 독일 사회학자 베르너 좀바르트의 저서 <왜 미국에는 사회주의가 존재하지 않는가?>에 따르면 미국은 사회주의라는 이념이 싹트고 꽃피우기에 척박한 땅이다.
1776년 독립 이후 전통으로 이어져 온 프런티어 정신은 '공동체'보다 '개인'을 중시하는 문화를 정착시켰고, 유럽식 봉건주의를 경험하지 않은 역사, 광대한 자연과 경제적 풍요, 노동자 계급 내부의 인종적·민족적 다양성 그리고 누구나 언제든 자영농이 될 수 있다는 안정감이 겹치며 노동자 계급 중심의 사회주의가 발붙이지 못했다고 설명한다. 여기에 제2차 세계대전 이후 냉전기의 매카시즘(공산주의자로 몰아 정적을 탄압한 정치적 광풍)까지 거치면서, 미국 사회에서 사회주의는 혐오와 공포의 대상이 되었다.
젠지 사회주의(Gen-Z Socialism)의 등장
이들 민주사회주의 계열 정치인이 미국 정치판에서 급부상한 이유는 무엇일까. 우선 트럼프 대통령의 극우 성향에 대한 반발을 들 수 있다. 이런 현상은 한쪽 이념이나 체제가 극단으로 흐르면 사회가 반작용을 일으켜 균형을 찾아간다는 칼 폴라니의 '이중 운동(double movement)' 개념으로 설명할 수도 있지만, 이 반작용이 곧바로 민주당 지지로 이어지는 것은 아니다. 민주사회주의 계열 정치인을 지지하는 유권자들은 공화당 지지자 못지않게 민주당 주류 세력의 현학적 태도와 위선에 염증을 느끼고 있다.
이들은 민주당에 그럴듯한 대의만 내세우지 말고, 당장 우리 집 아이들 보육비와 교육비, 의료비 걱정 없이 살게 해달라고 요구한다. 고용 불안에 시달리며 하루하루 청구서 처리에 골머리를 앓는 사람에게 정치적 올바름(PC, political correctness)이나 거대한 사회적 대의를 설파하는 것은 부당함을 넘어 사람을 약 올리는 일일 것이다.
이들 민주사회주의 진영 정치인의 정치적 원동력이자 가장 든든한 우군은 기존 정치 문법에서 자유로운 Z세대(1990년대 후반~2010년대 초반 출생자)다. 최초의 디지털 원주민인 이들은 저마다의 개성과 가치를 중시하고, 수평적 인간관계 속에서 타인과의 차이를 존중하는 특징을 보인다. 개인주의적 성향이 강한 이 젊은 세대가 사회주의에 친화적인 태도를 보이는 것은 아이러니해 보이지만, 실제로는 그렇지 않다.
2025년 카토연구소(자유지상주의 성향의 미국 싱크탱크)와 여론조사기관 유고브(YouGov)의 조사에서 18~29세 미국인의 62%가 '사회주의'에 호의적이라고 응답했다. 2021년 갤럽 조사에서 18~34세 미국인 중 자본주의에 긍정적이라고 답한 비율이 47%에 그친 것과 대조된다. 자본주의 심장부의 젊은이들이 자본주의보다 사회주의에 더 호의적이라는 조사 결과는 시사하는 바가 크다. 영국 시사주간지 <이코노미스트>(2026년 6월 6일 자)도 이런 젊은 세대의 흐름을 '젠지 사회주의'라 이름 붙이고 특집으로 다뤘다.
물론 이들이 중앙계획 경제와 생산수단의 사회화를 원리로 하는 전통적 사회주의 체제를 지지하는 것은 아니다. 대다수는 사회주의의 기본 개념과 원리, 투쟁의 역사와는 별개로, 사회주의를 '더 나은 삶'을 뜻하는 느슨한 의미로 받아들이는 것일 수 있다.
기존 주류 정당이 청년의 현실을 제대로 대변하지 못하고 위선적인 모습마저 보이자, 대안을 찾는 과정에서 자신들의 아픈 곳을 어루만져주고 가려운 곳을 긁어주는 정치인을 선택하고 지지하는 것으로 볼 수 있다. 이에 발맞춰 민주사회주의 진영 정치인들도 거대한 사회적 대의보다는 당장 유권자의 실생활에 도움이 되는 공약을 내세워 여론조사와 각종 선거에서 약진하고 있다.
하수도 사회주의(Sewer Socialism)의 부활