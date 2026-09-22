▲
자료사진(기사 내용과 관련 없음)pixtolero2 on Unsplash
1998년 '정보공개법 시행'은 엄청난 사건이었다. 국민이면 누구나 대한민국의 모든 공공기관에 대해 정보공개청구를 할 수 있게 되었기 때문이다. 어떤 정보에 대해 특별한 이해관계가 전혀 없는 사람도 이런 권리를 행사할 수 있게 되었다는 것이 공무원 사회에 준 충격은 컸다.
그러나 막상 정보공개청구를 해 보면, 정보를 비공개하는 경우들이 빈번하게 일어났다. 특히 권력 기관들은 그런 경우가 많았다. 노무현 전 대통령은 정보공개의 중요성을 강조하고 온라인 정보공개시스템(www.open.go.kr
)을 개통했지만, 공직사회의· 비공개 관행은 쉽게 바뀌지 않았다.
지방의원의 위법·비리 의혹 정보공개 판결 내린 서울고법
결국 정보공개를 요구하는 소송이 계속 제기됐고 법원의 판결에 의해 의미 있는 진전들이 이뤄지기 시작했다. 국회가 사용하던 특수활동비에 대해 정보공개판결이 내려지면서 국회 특수활동비가 대폭 감축되었던 일도 있었다.
또 검찰 특수활동비에 대해 정보공개판결이 이뤄지면서, 검찰 내부에서 이뤄졌던 세금 오·남용이 세상이 드러나기도 했다. 검찰총장의 통치자금으로 거액의 현금이 뿌려졌고 일선 검찰청에서도 회식비, 자의적인 격려금 등으로 국민세금이 '쌈짓돈'처럼 사용되었단 사실이 드러난 것이다.
그리고 최근 또 하나의 의미 있는 법원 판결이 나왔다. 지난 9월 3일 서울고등법원 제7부(재판장 권순형 부장판사)가 지방의원들의 이해충돌 실태, 국외출장 비리 실태에 관한 정보를 공개하라는 취지의 판결을 내렸다.
사실 2025년 12월 18일 나온 1심 판결에서도 원고(예산감시 전국네트워크 사무국장이자 세금도둑잡아라 활동가가 원고였다)가 전부 승소했다. 즉 '지방의원의 이해충돌(수의계약 등) 내역 및 연루된 의회·의원 명단'과 '국외출장 비리 내역과 연루된 의회·의원 명단'을 공개하라는 취지의 판결이 나온 것이다. 그런데 국민권익위원회가 항소를 했고, 그에 따라 또 정보공개가 지연될 수밖에 없었다. 그런데 다행히 항소심 재판부가 국민권익위원회의 항소를 기각한 것이다.
이번 판결은 단지 이 사안에 대해서만 적용될 수 있는 것이 아니다. 판결에서 '선출직 공무원인 지방의원의 위법 의혹에 관한 정보는 주민의 알 권리 보장, 지방의회 운영의 투명성 확보 등을 위해 공개대상 정보'라고 판단했기 때문이다. 이는 또다른 선출직인 국회의원에 대해서도 이 판결의 법리를 적용할 수 있다는 의미가 된다.