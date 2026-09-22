법원

1심 법원의 판결문 중 일부이 사건은 2024년 11월과 12월 국민권익위원회가 '지방의회 이해충돌 실태조사 결과'와 '지방의회 국외 출장 실태 점검 결과'를 발표한 것에서 시작됐다. 당시는 내란을 전후해서 혼란한 정치상황이었기 때문에 국민권익위원회의 발표가 큰 주목을 받지는 못했다.그러나 국민권익위원회가 밝혀낸 실태는 정말 충격적이었다. 전국 243개 지방의회 중에서 20개 지방의회에 대해서만 이해충돌 실태조사를 했는데도, 건수로는 1391건, 액수로는 약 31억 원에 달하는 부적정한 수의계약 체결이 발견됐다. 지방의원과 특수관계에 있는 업체가 지방자치단체와 체결한 수의계약이 이렇게 많았다는 것이다.국외 출장 실태점검 결과는 더 충격적이었다. 국외출장에 대한 조사는 전국 243개 지방의회 전체에 대해 진행되었는데, 최소 87개 이상의 지방의회에서 비리가 적발됐다. 지방의회들이 국외출장을 가면서 항공권 조작으로 빼돌린 예산만 18억 원에 달한다는 것이었다. 비즈니스석을 끊었다가 취소하고 이코노미석으로 바꿔서 차액을 챙긴다든지, 항공권의 금액을 변조한다든지 하는 수법이 동원된 것으로 알려졌다.문제는 국민권익위원회가 어느 지방의회에서 이런 일이 벌어졌는지, 어느 지방의원이 갔다 온 국외출장에서 비리가 있었는지를 공개하지 않았다는 데 있었다. 국민권익위원회가 조사는 잘 해놓고, 정보공개는 거부한 것이다. 그 결과 문제를 일으킨 지방의원들은 뻣뻣하게 고개 들고 다닐 수 있었고, 이번 6.3. 지방선거에도 다시 출마할 수 있었다.국민권익위원회는 국외출장비 비리에 대해 경찰에 수사의뢰를 했다고 하지만, 경찰의 수사도 지지부진했다. 일부 지역에서는 경찰이 지방의원들은 쏙 빼고, 의회 사무국 실무공무원들과 여행사 직원들만 송치하는 일도 발생했다.