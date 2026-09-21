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중국 지방정부에서 도입하는 스마트시티 행정 플랫폼. 부정형의 정보들을 체계적인 데이터로 추출하고 융합한다. 도시 운영 상황을 반영하는 핵심 지표를 추출하여 평가 가능한 도시 지표 체계를 구축한다. 도시 정황에 맞게 행정, 거버넌스, 관리, 민생, 산업, 생태 환경, 문화 관광 등 다양한 업무 주제별 시나리오를 구축할 수 있다.
베이밍 소프트웨어
근 30년 간 중국을 분석하면서 가장 놀라게 되는 부분은 기술의 혁신이 아니었습니다. 15회에 걸쳐 5년 단위의 방향성을 제시하고 이를 단계별로 실현해 가는 정책의 집중력입니다. 지난 2026년 3월, 전국인민대표대회에서 《국민경제와 사회발전 제15차 5개년 규획 요강》이 확정되었습니다. 국가의 향후 5년 방향을 결정하는 최상위 청사진이 공식화 된 것입니다.
그리고 불과 6개월 후인 2026년 7월부터 9월까지 각 산업 분야와 지방정부의 5개년 전문 규획이 구체적인 실행안을 쏟아내기 시작했습니다. 2026년 9월 기준 전국적으로 39 건의 국가급 전문 규획이 공식 발표되었습니다.
많은 관찰자들이 중국의 5개년 규획을 '방향성 선언' 정도로 읽곤 합니다. 그러나 방향이 제시된 지 반년 만에 산업별 정량 목표와 지방정부의 세부 사업 목록까지 나오는 이 속도를 보면 그것이 단순한 선언이 아니라는 점을 직시하게 됩니다.
국가 방향성과 산업-지역 액션플랜의 유기적 연결 구조
중국의 규획 체계는 국가 요강(总纲)과 분야별 전문 규획(施工图)의 이중 구조로 되어 있습니다. 국가 요강이 전략적 방향과 우선순위를 설정하면 각 부처가 이를 해당 분야의 정량적 목표와 구체적 과제로 전환합니다. 이때 단순히 참고하는 것이 아니라 국가 요강의 조항을 조목별로 심화·세분화·구체화하는 작업이 이루어집니다.
전문 규획의 서두에는 반드시 "《국민경제와 사회발전 제15차 5개년 규획 요강》에 근거하여 본 규획을 제정한다"는 문구가 명시됩니다. 실제로 《확대소비 '15·5' 규획》도 "국가 '15·5' 규획 요강에 근거하여" 제정되었음을 밝히고 있습니다.
이 구조의 핵심은 정량적 목표 관리입니다. "디지털 중국을 건설한다"는 방향이 "2030년까지 정보통신 산업 매출 4조 1000억 위안(한화 약 848조 7000억 원), AI컴퓨팅 규모 9800 EFLOPS"라는 수치로 전환됩니다. 목표가 수치로 명시되면 이행 여부를 측정할 수 있고, 측정 가능한 목표는 책임 소재를 명확히 합니다. 중국은 이를 위해 분해·평가·고찰·감독의 전 과정을 포함한 목표 책임제를 운영하며 구속성 지표는 각 지역·부처의 경제사회 발전 종합평가와 성과평가에 포함시킵니다.
국가 방향성 → 산업분야별 액션플랜 → 지방정부 세부 계획 및 연도별 사업 목록으로 이어지는 하향식 연쇄 체계는 중앙의 전략이 현장까지 관통하여 실행되도록 설계된 것입니다.
산업 측면: 정량 목표로 측정 가능한 전략
2026년 7월부터 9월까지 발표된 산업 분야 전문 규획들은 국가의 청사진이 산업 현장의 실행 도면으로 어떻게 전환되는지를 보여줍니다.
정보통신업계의 경우, 공업정보화부(工业和信息化部)가 2026년 9월 7일 발표한 《정보통신업계 발전 '15·5' 규획》은 2030년까지 정보통신 산업 매출 4조 1000억 위안(한화 약 848조 7000억 원), 정보 인프라 누적 투자 3조 8천억 위안(한화 약 786조 6000억 원), 지능형 컴퓨팅 규모 9,800 EFLOPS, 5G(5G-A 포함) 사용자 보급률 95% 등 13개 주요 지표를 제시했습니다. 6G 상용화의 적시 개시, 5G-A 기지국 50만 개 신규 건설, 위성-지상 네트워크 융합 등이 구체적 과제로 명시되었습니다.
전자정보제조업 분야에서는 공업정보화부와 국가발전개혁위원회가 2026년 9월 15일 《전자정보제조업 발전 '15·5' 규획》을 발표했습니다. 2030년까지 규모 이상 기업 매출 30조 위안(한화 약 6210조 원) 돌파, R&D 투자 비중 3.5% 달성이라는 목표가 설정되었습니다. 반도체, 차세대 컴퓨팅, 소비자 가전, 에너지 부품 등에서 경쟁력을 갖춘 세계 일류 기업을 육성하겠다는 구상입니다.
스마트 커넥티드 신에너지 자동차 분야에서는 9개 부처가 2026년 9월 9일 공동으로 규획을 발표했습니다. 2030년까지 자국산 신에너지 승용차와 상용차의 신차 판매 비중을 각각 70%, 40%까지 끌어올리고 자율주행 기능을 갖춘 자동차의 대규모 보급을 실현한다는 목표입니다. 전고체 배터리, 차량용 운영체제 등 핵심 기술 공략 과제도 포함되었습니다.
지식재산권 분야에서는 국무원이 2026년 7월 31일 《지식재산권 보호 및 활용 '15·5' 규획》을 발표했습니다. 2030년까지 지식재산권 종합 실력과 국제 경쟁력을 강화하고 특허·상표 품질 심사 공정을 실시하여 지적재산권 강국을 이루겠다는 목표입니다.
민생 측면: AI시대 분배의 재정의