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26.09.21 08:44최종 업데이트 26.09.21 08:44
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중국 지방정부에서 도입하는 스마트시티 행정 플랫폼. 부정형의 정보들을 체계적인 데이터로 추출하고 융합한다. 도시 운영 상황을 반영하는 핵심 지표를 추출하여 평가 가능한 도시 지표 체계를 구축한다. 도시 정황에 맞게 행정, 거버넌스, 관리, 민생, 산업, 생태 환경, 문화 관광 등 다양한 업무 주제별 시나리오를 구축할 수 있다.
중국 지방정부에서 도입하는 스마트시티 행정 플랫폼. 부정형의 정보들을 체계적인 데이터로 추출하고 융합한다. 도시 운영 상황을 반영하는 핵심 지표를 추출하여 평가 가능한 도시 지표 체계를 구축한다. 도시 정황에 맞게 행정, 거버넌스, 관리, 민생, 산업, 생태 환경, 문화 관광 등 다양한 업무 주제별 시나리오를 구축할 수 있다. 베이밍 소프트웨어

근 30년 간 중국을 분석하면서 가장 놀라게 되는 부분은 기술의 혁신이 아니었습니다. 15회에 걸쳐 5년 단위의 방향성을 제시하고 이를 단계별로 실현해 가는 정책의 집중력입니다. 지난 2026년 3월, 전국인민대표대회에서 《국민경제와 사회발전 제15차 5개년 규획 요강》이 확정되었습니다. 국가의 향후 5년 방향을 결정하는 최상위 청사진이 공식화 된 것입니다.

그리고 불과 6개월 후인 2026년 7월부터 9월까지 각 산업 분야와 지방정부의 5개년 전문 규획이 구체적인 실행안을 쏟아내기 시작했습니다. 2026년 9월 기준 전국적으로 39 건의 국가급 전문 규획이 공식 발표되었습니다.


많은 관찰자들이 중국의 5개년 규획을 '방향성 선언' 정도로 읽곤 합니다. 그러나 방향이 제시된 지 반년 만에 산업별 정량 목표와 지방정부의 세부 사업 목록까지 나오는 이 속도를 보면 그것이 단순한 선언이 아니라는 점을 직시하게 됩니다.

국가 방향성과 산업-지역 액션플랜의 유기적 연결 구조

중국의 규획 체계는 국가 요강(总纲)과 분야별 전문 규획(施工图)의 이중 구조로 되어 있습니다. 국가 요강이 전략적 방향과 우선순위를 설정하면 각 부처가 이를 해당 분야의 정량적 목표와 구체적 과제로 전환합니다. 이때 단순히 참고하는 것이 아니라 국가 요강의 조항을 조목별로 심화·세분화·구체화하는 작업이 이루어집니다.

전문 규획의 서두에는 반드시 "《국민경제와 사회발전 제15차 5개년 규획 요강》에 근거하여 본 규획을 제정한다"는 문구가 명시됩니다. 실제로 《확대소비 '15·5' 규획》도 "국가 '15·5' 규획 요강에 근거하여" 제정되었음을 밝히고 있습니다.

이 구조의 핵심은 정량적 목표 관리입니다. "디지털 중국을 건설한다"는 방향이 "2030년까지 정보통신 산업 매출 4조 1000억 위안(한화 약 848조 7000억 원), AI컴퓨팅 규모 9800 EFLOPS"라는 수치로 전환됩니다. 목표가 수치로 명시되면 이행 여부를 측정할 수 있고, 측정 가능한 목표는 책임 소재를 명확히 합니다. 중국은 이를 위해 분해·평가·고찰·감독의 전 과정을 포함한 목표 책임제를 운영하며 구속성 지표는 각 지역·부처의 경제사회 발전 종합평가와 성과평가에 포함시킵니다.

국가 방향성 → 산업분야별 액션플랜 → 지방정부 세부 계획 및 연도별 사업 목록으로 이어지는 하향식 연쇄 체계는 중앙의 전략이 현장까지 관통하여 실행되도록 설계된 것입니다.

산업 측면: 정량 목표로 측정 가능한 전략

2026년 7월부터 9월까지 발표된 산업 분야 전문 규획들은 국가의 청사진이 산업 현장의 실행 도면으로 어떻게 전환되는지를 보여줍니다.

정보통신업계의 경우, 공업정보화부(工业和信息化部)가 2026년 9월 7일 발표한 《정보통신업계 발전 '15·5' 규획》은 2030년까지 정보통신 산업 매출 4조 1000억 위안(한화 약 848조 7000억 원), 정보 인프라 누적 투자 3조 8천억 위안(한화 약 786조 6000억 원), 지능형 컴퓨팅 규모 9,800 EFLOPS, 5G(5G-A 포함) 사용자 보급률 95% 등 13개 주요 지표를 제시했습니다. 6G 상용화의 적시 개시, 5G-A 기지국 50만 개 신규 건설, 위성-지상 네트워크 융합 등이 구체적 과제로 명시되었습니다.

전자정보제조업 분야에서는 공업정보화부와 국가발전개혁위원회가 2026년 9월 15일 《전자정보제조업 발전 '15·5' 규획》을 발표했습니다. 2030년까지 규모 이상 기업 매출 30조 위안(한화 약 6210조 원) 돌파, R&D 투자 비중 3.5% 달성이라는 목표가 설정되었습니다. 반도체, 차세대 컴퓨팅, 소비자 가전, 에너지 부품 등에서 경쟁력을 갖춘 세계 일류 기업을 육성하겠다는 구상입니다.

스마트 커넥티드 신에너지 자동차 분야에서는 9개 부처가 2026년 9월 9일 공동으로 규획을 발표했습니다. 2030년까지 자국산 신에너지 승용차와 상용차의 신차 판매 비중을 각각 70%, 40%까지 끌어올리고 자율주행 기능을 갖춘 자동차의 대규모 보급을 실현한다는 목표입니다. 전고체 배터리, 차량용 운영체제 등 핵심 기술 공략 과제도 포함되었습니다.

지식재산권 분야에서는 국무원이 2026년 7월 31일 《지식재산권 보호 및 활용 '15·5' 규획》을 발표했습니다. 2030년까지 지식재산권 종합 실력과 국제 경쟁력을 강화하고 특허·상표 품질 심사 공정을 실시하여 지적재산권 강국을 이루겠다는 목표입니다.

민생 측면: AI시대 분배의 재정의

중국 네티즌들이 올린 선전 1070년대~2026년 사진들.
중국 네티즌들이 올린 선전 1070년대~2026년 사진들.자료사진

전문 규획이 산업 육성에만 머물지 않는다는 점은 민생 분야에서 더욱 선명하게 드러납니다.

소비 분야에서는 2026년 7월 13일 국무원이 《확대소비 '15·5' 규획》을 발표했습니다. 소비 영역 최초의 국가급 전문 규획으로 2030년까지 사회소비품 소매 총액을 60조 위안(한화 약 1경 2420조 원) 안팎으로 끌어올린다는 목표를 제시했습니다.

이는 2025년 50조 위안(한화 약 1경 350조 원)을 돌파한 데서 약 10조 위안(한화 약 2070조 원)의 소비 증가분을 만들어내겠다는 의미입니다. AI시대에 맞게 신소비 분야 즉 에이전트 기반 서비스 소비 비중과 토큰으로 결제되는 디지털 소비 규모를 확대하고 도시·지역·계층 간 소비 격차 축소 등이 구체적 과제로 포함되었습니다.

인력자원사회보장 분야에서는 2026년 7월 9일 인력자원사회보장부(人力资源和社会保障部)가 《인력자원사회보장사업 발전 '15·5' 규획》을 발표했습니다. '15·5' 기간 동안 도시 실업자 재취업 2500만 명, 취업 취약계층 650만 명 고용, 도시 조사 실업률 5.5% 이내 유지가 목표로 설정되었습니다. 보조금 지원 직업기능훈련 5000만 명 이상, 기본양로보험 가입률 95% 이상 유지 등도 포함되었습니다.

특수교육 분야에서는 2026년 8월 31일 교육부 등 7개 부처가 《특수교육 발전 '15·5' 행동계획》을 발표했습니다. 2030년까지 적령 장애아동 의무교육 입학률을 97% 이상으로 유지하고 특수교육의 디지털화와 융합 발전을 추진한다는 목표입니다.

이러한 수치는 국민 개개인의 일상과 직결됩니다. 재취업 2500만 명은 AI로 직장을 잃은 이들에게 새로운 출발을, 소매총액 60조 위안(한화 약 1경 2420조 원)은 AI시장에서 분배의 문제를 해결하며 장애아동 입학률 97%는 교육 기회의 보장을 의미합니다. 방향성 선언이 "모두가 더 나은 삶을 누린다"는 수준에 머물지 않고 "누가, 언제까지, 무엇을 달성한다"는 수준으로 구체화되는 것입니다.

인프라 측면: AI를 물과 전기처럼 보편화 하라

인프라는 산업 육성과 민생 개선을 동시에 뒷받침하는 토대입니다. 도시재생 분야에서는 노후주거·인프라 개선, 저효율 공간 재편, 도시 안전·문화유산 보존 등 5대 핵심 내용을 담은 도시재생 '15·5' 계획이 추진 중입니다. 이는 국가 요강의 도시 업데이트 및 인프라 고도화 전략을 이행하는 것입니다.

정보통신 인프라 분야의 목표는 특히 구체적입니다. 5G-A의 현급 이상 도시 지역 연속 커버리지와 주요 읍·진으로의 확대, 6G 상용화의 적시 개시, 10Gbps 광네트워크 시범 구축, 전국 일체화 컴퓨팅 네트워크 건설, AI 컴퓨팅 규모 9800 EFLOPS 달성, 정보 인프라 누적 투자 3조 8000억 위안(한화 약 786조 6000억 원) 등이 명시되었습니다. 위성 네트워크와 지상 통신망의 심층 융합을 통한 우주-지상 일체형 네트워크 구축도 포함되었습니다.

이러한 인프라 투자는 산업과 민생을 동시에 떠받칩니다. 6G 네트워크는 자율주행 자동차와 가정용 로봇의 기반이 되고, 전국 일체화 컴퓨팅 네트워크는 중소기업이 인공지능을 활용할 수 있는 환경을 조성합니다. 인프라는 미래 산업의 토대이자 국민 생활 편의의 기반입니다.

향후 5년 중국이 어떤 모습으로 변해있을까

이 규획들이 실행되면 중국은 어떻게 변할까요. 2030년까지 6G가 상용화되고, AI 컴퓨팅이 물과 전기와 같은 보편적 자원이 되며, 전자정보 제조업 매출이 30조 위안(한화 약 6210조 원)을 돌파합니다. 소비 시장은 60조 위안(한화 약 1경 2420조 원) 규모로 성장하고, 도시 실업자 2500만 명이 재취업합니다. 이는 단순한 수치의 나열이 아니라, 14억 인구의 일상이 변화하는 과정입니다.

1990년대부터 중국 정책을 꾸준히 분석하다 보면 처음에는 "이것을 실행할 수 있을까"라는 의문이 듭니다. 그러나 방향과 액션플랜이 이렇게 공고히 마련되는 것을 보게 되고 계획안대로 현실로 드러나는 모습을 확인할 수 있었습니다.

중국의 정책을 볼 때 그냥 방향성이라고 읽으면 안 되는 이유가 바로 여기에 있습니다. 방향이 제시되면 6개월 안에 수치가 나오고, 수치가 나오면 이행 여부가 측정되며 측정 결과는 성과평가에 반영됩니다. 이 순환이 반복되면서 계획은 현실이 됩니다.

한국에도 시사하는 바가 적지 않습니다. 한국의 정책 환경은 임기 중심의 단기 계획과 정치적 변동에 취약한 구조를 가지고 있습니다. 우리의 환경에 중국이 사례를 도입할 수는 없지만 정책의 구체성과 이행 메커니즘을 면밀하게 설계하는 데 있어서는 참고할 지점이 있습니다. 정책을 발표하는 것과 정책이 현실이 되는 것 사이에는 거리가 있습니다. 지금 이 시간 중국은 그 거리를 좁히는 데 집중하고 있습니다.
덧붙이는 글 임선영씨는 중국 칭화대 전산언어학 석사를 마친 중국경제전문가이며 <중국경제 미래지도>, <중국AI 미래지도>의 저자입니다. 이 글은 본인의 페이스북에도 올렸습니다.
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