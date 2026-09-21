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중국 네티즌들이 올린 선전 1070년대~2026년 사진들.전문 규획이 산업 육성에만 머물지 않는다는 점은 민생 분야에서 더욱 선명하게 드러납니다.소비 분야에서는 2026년 7월 13일 국무원이 《확대소비 '15·5' 규획》을 발표했습니다. 소비 영역 최초의 국가급 전문 규획으로 2030년까지 사회소비품 소매 총액을 60조 위안(한화 약 1경 2420조 원) 안팎으로 끌어올린다는 목표를 제시했습니다.이는 2025년 50조 위안(한화 약 1경 350조 원)을 돌파한 데서 약 10조 위안(한화 약 2070조 원)의 소비 증가분을 만들어내겠다는 의미입니다. AI시대에 맞게 신소비 분야 즉 에이전트 기반 서비스 소비 비중과 토큰으로 결제되는 디지털 소비 규모를 확대하고 도시·지역·계층 간 소비 격차 축소 등이 구체적 과제로 포함되었습니다.인력자원사회보장 분야에서는 2026년 7월 9일 인력자원사회보장부(人力资源和社会保障部)가 《인력자원사회보장사업 발전 '15·5' 규획》을 발표했습니다. '15·5' 기간 동안 도시 실업자 재취업 2500만 명, 취업 취약계층 650만 명 고용, 도시 조사 실업률 5.5% 이내 유지가 목표로 설정되었습니다. 보조금 지원 직업기능훈련 5000만 명 이상, 기본양로보험 가입률 95% 이상 유지 등도 포함되었습니다.특수교육 분야에서는 2026년 8월 31일 교육부 등 7개 부처가 《특수교육 발전 '15·5' 행동계획》을 발표했습니다. 2030년까지 적령 장애아동 의무교육 입학률을 97% 이상으로 유지하고 특수교육의 디지털화와 융합 발전을 추진한다는 목표입니다.이러한 수치는 국민 개개인의 일상과 직결됩니다. 재취업 2500만 명은 AI로 직장을 잃은 이들에게 새로운 출발을, 소매총액 60조 위안(한화 약 1경 2420조 원)은 AI시장에서 분배의 문제를 해결하며 장애아동 입학률 97%는 교육 기회의 보장을 의미합니다. 방향성 선언이 "모두가 더 나은 삶을 누린다"는 수준에 머물지 않고 "누가, 언제까지, 무엇을 달성한다"는 수준으로 구체화되는 것입니다.인프라는 산업 육성과 민생 개선을 동시에 뒷받침하는 토대입니다. 도시재생 분야에서는 노후주거·인프라 개선, 저효율 공간 재편, 도시 안전·문화유산 보존 등 5대 핵심 내용을 담은 도시재생 '15·5' 계획이 추진 중입니다. 이는 국가 요강의 도시 업데이트 및 인프라 고도화 전략을 이행하는 것입니다.정보통신 인프라 분야의 목표는 특히 구체적입니다. 5G-A의 현급 이상 도시 지역 연속 커버리지와 주요 읍·진으로의 확대, 6G 상용화의 적시 개시, 10Gbps 광네트워크 시범 구축, 전국 일체화 컴퓨팅 네트워크 건설, AI 컴퓨팅 규모 9800 EFLOPS 달성, 정보 인프라 누적 투자 3조 8000억 위안(한화 약 786조 6000억 원) 등이 명시되었습니다. 위성 네트워크와 지상 통신망의 심층 융합을 통한 우주-지상 일체형 네트워크 구축도 포함되었습니다.이러한 인프라 투자는 산업과 민생을 동시에 떠받칩니다. 6G 네트워크는 자율주행 자동차와 가정용 로봇의 기반이 되고, 전국 일체화 컴퓨팅 네트워크는 중소기업이 인공지능을 활용할 수 있는 환경을 조성합니다. 인프라는 미래 산업의 토대이자 국민 생활 편의의 기반입니다.이 규획들이 실행되면 중국은 어떻게 변할까요. 2030년까지 6G가 상용화되고, AI 컴퓨팅이 물과 전기와 같은 보편적 자원이 되며, 전자정보 제조업 매출이 30조 위안(한화 약 6210조 원)을 돌파합니다. 소비 시장은 60조 위안(한화 약 1경 2420조 원) 규모로 성장하고, 도시 실업자 2500만 명이 재취업합니다. 이는 단순한 수치의 나열이 아니라, 14억 인구의 일상이 변화하는 과정입니다.1990년대부터 중국 정책을 꾸준히 분석하다 보면 처음에는 "이것을 실행할 수 있을까"라는 의문이 듭니다. 그러나 방향과 액션플랜이 이렇게 공고히 마련되는 것을 보게 되고 계획안대로 현실로 드러나는 모습을 확인할 수 있었습니다.중국의 정책을 볼 때 그냥 방향성이라고 읽으면 안 되는 이유가 바로 여기에 있습니다. 방향이 제시되면 6개월 안에 수치가 나오고, 수치가 나오면 이행 여부가 측정되며 측정 결과는 성과평가에 반영됩니다. 이 순환이 반복되면서 계획은 현실이 됩니다.한국에도 시사하는 바가 적지 않습니다. 한국의 정책 환경은 임기 중심의 단기 계획과 정치적 변동에 취약한 구조를 가지고 있습니다. 우리의 환경에 중국이 사례를 도입할 수는 없지만 정책의 구체성과 이행 메커니즘을 면밀하게 설계하는 데 있어서는 참고할 지점이 있습니다. 정책을 발표하는 것과 정책이 현실이 되는 것 사이에는 거리가 있습니다. 지금 이 시간 중국은 그 거리를 좁히는 데 집중하고 있습니다.