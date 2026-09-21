경향신문

9월 21일 경향신문 5면 기사.이재명 대통령의 18일 기자회견 파장이 이어지고 있다. 기자회견 다음 날 김승원 법무부 장관 후보자가 전격 사퇴했고, 여당 내에서는 '조작기소 특검법' 처리에 대한 신중론이 부상하고 있다.이 대통령이 기자회견에서 특검의 공소취소 권한을 삭제해 달라고 하면서도 국회의 신속한 특검 추진을 요청한 것과는 다른 뉘앙스의 반응이 나온 것이다.한병도 민주당 원내대표는 대통령 회견 직후 진상 규명에 집중하라는 원칙을 제시한 것으로 평가했고, 전은수 원내대변인은 공소취소 논란의 전제가 해소됐다며 국민의힘에 협조를 촉구했다.그러나 여당 지도부 소속 A의원은 20일 경향신문과 통화에서 "공소취소 논란이 해소됐으니 추진할 수도 있지만 (처음) 조작기소 특검법을 추진하던 때와 지금의 동력은 많이 바뀌어서 당 지도부도 의논해 봐야 한다"면서 "정기국회 정국에 특검법으로 시선을 분산할 필요가 적다고 본다"고 말했다.역시 당 지도부 소속 B의원은 "(조작기소 특검법 재추진은) 여론 부담이 있다"며 "추진 초반에 충분히 숙성되지 않은 상태에서 드라이브가 걸렸던 것이 후과로 남아 있다"고 말했다.6·3 지방선거 직전 당내 논의 없이 공소취소 조항이 담긴 법안을 밀어붙이다 여론의 역풍을 맞았다는 얘기다. 4월 30일 민주당이 발의한 특검법안은 수사 대상 12개 사건 가운데 8건이 대통령 관련 사건이었다.익명의 원내지도부 의원은 "(특검법) 추진 여부 및 시점은 미정"이라며 "특검 필요성에 대한 여론 동향과 당내 의견을 먼저 확인해야 한다"고 말했다.국회 법제사법위원회 소속 한 의원은 "조작기소 특검법은 당연히 해야 한다"고 하면서도 "10월은 국정감사라 어렵고, 정상적이라면 11월에는 하지 않겠느냐"고 말했다.국민의힘은 공소취소 조항을 뺀 특검법에도 여전히 반대하는 입장이다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 19일 논평에서 "공소취소 논란을 끝내는 가장 확실한 방법은 특검법에서 공소취소 조항을 빼달라는 눈가림 지시가 아니라 당당하게 법정에 나와 재판을 받는 것"이라며 "조작기소라고 확신한다면 법정에서 입증하면 될 일"이라고 밝혔다.김승원 법무부 장관 후보자가 19일 오전 사퇴한 가운데, 그의 성추행과 음주운전 의혹 등을 담은 전직 보좌진의 탄원서들이 대통령 기자회견 전날인 17일 청와대에 전달된 사실이 알려졌다.19일 KBS에 따르면, 탄원서는 17일 오전 홍익표 정무수석 등 청와대 인사들에게 전달됐다. 같은 날 12시 20분 국회 법제사법위원회가 서영교 위원장 주도로 인사청문 경과보고서 채택을 강행하기 직전의 일이다.탄원서에는 김승원이 2024년 6월 술자리에서 동석자를 성추행했다는 의혹, 만취 상태로 수원에서 차를 몰고 여의도 국회의원실까지 들어갔다는 목격담, 보좌진에 대한 상습 욕설·폭언 등이 담긴 것으로 전해졌다. TV조선은 20일 이 술자리에 김용민, 장경태 의원 등을 포함해 모두 7명이 참석했다고 전했다. 그러나 김용민은 "당시 현장에서는 어떠한 문제 제기도 없었기에 불미스러운 일이 있었는지 전혀 인지하지 못했다"고 했고, 장경태도 "처음 듣는 얘기"라며 "전혀 모른다"고 반박했다.김승원 의원실은 19일 KBS 보도에 대해 "탄원서 소문은 사실과 다르거나 과장·오류가 있다"며 "청와대로부터 연락받은 사실이 없으며, 탄원서가 제출됐는지도 알지 못한다"고 해명했다.KBS는 20일에도 김승원이 대통령 기자회견 직후인 18일 오후 1시 30분쯤 자신의 지역구인 경기 수원시 모처에서 자신의 전직 보좌관을 만나 성추행 관련 탄원서를 쓴 보좌진을 만나게 해달라고 요청했다고 보도했다.탄원서를 전달한 전직 보좌진은 동아일보에 "의원실 출신의 여러 보좌진들과 '김승원은 임명이 안 되지 않겠느냐, 사퇴하지 않겠느냐'고 이야기를 나누고 있다가 국회 법사위에서 보고서를 채택하려는 움직임을 보고 빨리 탄원서를 전달해야겠다고 판단했다"면서 "청와대가 탄원서 내용 사실 확인을 해야 하니 바로 임명하지 못한 것 아니겠느냐"고 했다. 청와대는 "인사와 관련한 사안은 확인이 어렵다"고 했다.8·30 개각에서 용혜인 성평등가족부 장관 후보자와 김승원이 잇따라 낙마하면서 청와대의 인사 검증 실패 책임론도 부각되고 있다.국민의힘 나경원 의원은 20일 페이스북에 "김승원 추천에 이 대통령의 최측근인 정진상 전 민주당 정무조정실장의 입김이 반영됐을 것이라는 말도 나온다"고 주장했다.동아일보에 따르면 김승원은 과거 대장동 관련 사건 1심 변호인단에 이름을 올리며 정진상과 신뢰 관계를 쌓았고, 2024년 민주당 경기도당 위원장에 당선될 때는 정진상이 물밑 지원한 것으로 알려졌다.정부가 국립중앙박물관 입장료를 도입하는 등 국립시설 이용료 현실화를 추진할 방침이라고 한다.한겨레에 따르면, 정부는 수익자 부담 원칙에 따라 내년부터 국립시설 입장료·이용료 인상 방안을 검토 중이다. 현재 7000원인 출국납부금은 최소 3배 가량 오를 것으로 관측된다.국립중앙박물관은 문화체육관광부 연구 용역 결과를 반영해 내년부터 유료화된다. 이명박 당시 대통령이 대선 공약에 따라 2008년 성인 2000원이던 입장료를 없앤 지 19년 만의 일이다. 조용범 기획예산처 예산실장은 "수익자 재정부담 원칙의 대표적 사례가 국립중앙박물관의 유료 전환이 될 것"이라고 말했다.유홍준 국립중앙박물관장은 지난해 10월 "문화체육관광부와 함께 박물관 유료화 준비 절차를 밟아나갈 계획"이라고 밝혔다. 이 대통령도 지난해 12월 "무료로 하면 격이 떨어져 싸게 느껴질 것 같다"고 말했다. 입장료는 성인 기준 5000원~1만원이 거론된다.지난해 관람객은 651만명으로 루브르박물관(905만명), 바티칸박물관(693만명)에 이어 세계 3위였다. 올 상반기에는 380만명이 찾아 전년 대비 39.7% 늘었다.고궁·왕릉 관람료도 2005년부터 20년 넘게 500~3000원에 묶여 있다. 경복궁 3000원, 덕수궁·왕릉 1000원인 입장료를 최대 두 배 올리는 방안이 검토되고 있다. 다만, 무료였던 박물관과 고궁을 유료화할 경우 관람객 수가 급격히 떨어질 수 있다는 우려도 없지 않다.공항 출국납부금은 1997년 도입 뒤 1만원이었으나 2024년 7월 7000원으로 내린 상태다. 관광산업 진흥에 쓰이는 관광진흥개발기금 중 출국납부금 징수액은 지난해 2624억원으로 전년보다 700억원 넘게 줄었다.국회에는 인상 법안이 올라 있다. 조계원 민주당 의원이 지난해 12월 발의한 관광진흥개발기금법 개정안은 2만원, 이재정 의원안은 3만원이다. 기획처 관계자는 "국회 논의에 따라 (액수가) 정해질 것"이라고 말했다.부산 북항 친수공원 수로에서 3~4m 무태상어가 사흘째 목격되면서 구경 인파가 몰리고 있다.부산시설공단은 19일 하루 동안 공원 방문객 수를 8000여 명으로 추산했다. 이 정도면 평소 방문객의 4배 수준이라고 한다.친수공원은 2023년 낡은 항만 부지를 재개발해 문을 연 곳이다. 상어는 18일 오전 8시 57분쯤 산책로 옆 수로에서 처음 발견됐다. 19일과 20일에도 나타났으나 같은 개체인지는 확인되지 않았다.국립수산과학원은 지구 온난화로 한반도 주변 바다의 수온이 상승해 무태상어 출몰이 종종 보고되고 있다고 설명했다. 소셜미디어를 통해 사진과 영상이 퍼지면서 상어를 보러 수백 명 이상의 관람객이 공원에 몰렸다.해경은 상어를 먼바다로 유도하려다가 작업을 중단했다. 수산과학원이 무리하게 몰아내면 공격성이 나타날 수 있다고 권고했기 때문이다. 친수공원 측은 상어 출몰 구역 체류 시간을 30분 이내로 제한하고 해상육교를 통제했다.소셜미디어에는 "상어를 부산 마스코트로 만들자"는 반응도 나온다. 부산시는 상어가 출몰한 첫날 "이곳을 산책하는 분들과 인근 주민은 안전에 유의하길 바란다"는 안전문자를 보냈다.도널드 트럼프 대통령이 자신에게 비판적인 CNN, 폴리티코, MS나우의 백악관 출입을 금지한다고 밝힌 데 이어 19일(현지시간) 3개 매체 기자들의 출입증을 실제로 압수했다. 워싱턴포스트에 따르면 이들 기자는 이날 오전 백악관 출입구에서 제지당했다.트럼프는 18일 소셜미디어 트루스소셜에서 "이들이 미국 대통령과 미국에 대해 계속 거짓말을 쓰고 전하도록 놔둬서는 안 된다"며 다른 매체도 뒤따를 것이라고 경고했다. CNN의 벳시 클라인 기자와 MS나우 기자들은 출입증이 비활성화됐다는 비밀경호국 요원의 통보를 받고 백악관 밖에서 생중계했다.조지 W. 부시 행정부 백악관 대변인을 지낸 애리 플라이셔 폭스뉴스 칼럼니스트는 "논쟁으로 이겨야지 출입을 금지해선 안 된다"며 "그렇지 않으면 언젠가 (진보정권이) 우리(보수매체 기자)의 출입을 금지할 것"이라고 경고했다.지난해 4월 연방법원은 앞서 백악관이 AP통신의 취재를 제한한 것을 언론 자유를 보장한 수정헌법 1조 위반으로 판결했으나 연방항소법원이 두 달 뒤 이 판결의 효력을 정지시켜 소송이 진행 중이다.백악관출입기자협회(WHCA) 재키 하인리히 회장(폭스뉴스 선임기자)은 "대통령이 해당 언론사의 보도를 좋아하는지 여부에 따라 수정헌법 1조의 보호가 달라지는 것은 아니다"라며 출입권 복구를 촉구했다.▲ 경향신문 = 김승원도 낙마… '인사' 숙제 안은 청▲ 국민일보 = 확 바뀌는 형사사법 법무장관·공소청장·중수청장·경찰청장 '공백' 수장은 한 명도 없다▲ 동아일보 = 커지는 인사 책임론… 추가의혹 김승원도 낙마▲ 서울신문 = 허술한 검증, 결국 민심 못 넘었다▲ 세계일보 = 또 무너진 인사검증… 李 '쇄신' 다시 시험대▲ 조선일보 = 靑 인사참사에 '경기·성남라인' 책임론▲ 중앙일보 = AI 중독, 인류 퇴화 시작됐다▲ 한겨레 = 연임 종지부, 김승원 정리…여진은 남았다▲ 한국일보 = "님비는 옛말" 데이터센터에 거는 절박한 기대