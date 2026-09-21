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19일(현지시간)덴마크령 그린란드의 수도 누크에 "그린란드는 판매 대상이 아니다"라는 팻말이 세워져 있다.로이터 연합뉴스
지난 18일, 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드를 둘러싼 합의를 발표했다. 몇 달 동안 그린란드를 미국이 가져야 한다고 주장해 온 트럼프의 행보를 생각하면, 싱거운 내용이었다. 그린란드는 미국 땅이 되지 않았다. 덴마크와 그린란드는 주권과 영토 보전, 그린란드인의 자결권이 지켜졌다고 강조했다. 여기까지 보면 트럼프가 한발 물러선 것처럼 보인다.
그런데 트럼프의 설명은 좀 다르다. 미국이 그린란드 안보에 장기적이고 광범위한 권리를 확보했고, 적대국의 군사기지와 민감한 투자를 막을 수 있게 됐다는 주장이다. 한쪽은 주권을 지켰다고 하고, 다른 쪽은 필요한 통제권을 얻었다고 한다. 둘 다 맞을 수도 있다. 이번 일을 누가 이겼고 누가 졌는가의 문제로만 보면, 정작 중요한 권력관계의 변화가 가려진다.
따져봐야 할 것은 승패보다 권한이다. 이번 합의로 누가 무엇을 결정할 수 있게 됐는지, 왜 영토를 둘러싼 충돌이 소유가 아닌 권한을 나누는 방식으로 끝났는지를 봐야 한다. 그러고 나면 더 큰 질문이 남는다. 21세기의 강대국은 국경선을 바꾸지 않고도 자기 땅이 아닌 곳의 중요한 선택을 통제할 수 있는가.
그린란드는 그대로인데, 무엇이 달라졌나
그린란드는 덴마크 왕국에 남고 자결권도 유지된다. 대신 미국의 군사적 권한은 넓어진다. 미국 측 설명대로라면 미군의 접근과 기지 사용, 영공 통과 권리가 장기적으로 보장되고, 북대서양조약기구(NATO) 외 국가는 그린란드에 군사기지를 둘 수 없다. 민감한 투자에도 제한이 생긴다.
핵심은 그 결정권이 누구에게 있느냐다. 트럼프는 적대국의 기지 설치나 민감한 투자가 미국의 승인 없이는 불가능하다고 했지만, 미국이 실제로 독자적 거부권을 갖는지는 확인되지 않았다. 중국 기업의 광산·항만 투자를 미국이 직접 막는 것과, 덴마크와 그린란드가 최종 판단하면서 미국의 안보 우려를 반영하는 것은 전혀 다른 제도다.
군사시설도 마찬가지다. 미국은 1951년 방위협정으로 이미 넓은 기지 사용권과 비행권을 갖고 있다. 이번 합의로 새 기지를 만들 때 덴마크와 그린란드의 동의가 필요한지, 그린란드가 장차 독립한 뒤에도 미국의 권리를 스스로 끝낼 수 있는지는 아직 분명하지 않다.
결국 봐야 할 것은 누가 허락하고, 누가 거부하며, 누가 끝낼 수 있는가다. 여기에 따라 이번 합의는 기존 안보협정의 확대일 수도, 그린란드의 전략적 선택권 일부를 미국이 확보한 것으로 볼 수도 있다.
미국은 정말 땅이 필요했을까
트럼프는 그동안 그린란드를 미국이 소유하거나 통제해야 한다고 주장했다. 하지만 미국이 실제로 원하는 것을 떼어놓고 보면 이야기가 달라진다.
미군이 자유롭게 들어가고 미사일과 우주 방어망을 운용할 수 있어야 한다. 러시아와 중국의 군사적 진입을 막고, 중국 자본이 핵심 인프라와 전략자원을 선점하는 것도 차단하려 한다. 그렇다면 이런 목적을 이루기 위해 반드시 그린란드를 미국 땅으로 만들 필요가 있을까.
덴마크와 그린란드의 계산은 반대편에 있다. 미국의 안보 요구를 모두 외면하기는 어렵지만 영토와 자결권까지 넘길 이유는 없다. 결국 미국은 소유권 요구에서 물러나는 대신 전략적 권리를 넓히고, 덴마크와 그린란드는 안보에서 양보하는 대신 영토주권을 지키는 타협으로 읽을 수 있다.
영토만 보면 트럼프의 후퇴다. 그러나 실제 기능을 보면 미국이 원했던 것의 상당 부분을 얻었을 수도 있다. 문제는 땅을 갖는 것과 그 땅의 중요한 결정을 통제하는 것 가운데 어느 쪽이 주권의 본질에 더 가까운가 하는 점이다.
땅을 가지지 않고 지배하는 시대