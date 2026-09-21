로이터 연합뉴스

▲14일(현지시간) 카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표(왼쪽부터), 안드리스 쿨베르그스 라트비아 총리, 니쿠쇼르 단 루마니아 대통령, 안토니오 코스타 EU 정상회의 상임의장, 페테리 오르포 핀란드 총리, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 기타나스 나우세다 리투아니아 대통령, 메테 프레데릭센 덴마크 총리, 크리스텐 미할 에스토니아 총리가 핀란드 로바니에미의 아르크티쿰 과학센터에서 열린 유럽-북극 정상회의 중 공동 기자회견을 하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크의 자치령인 그린란드를 미국의 통제하에 두겠다고 거듭 위협하면서 동맹국 사이에 외교적 위기가 촉발되었다. AFP 연합뉴스

주권을 말할 때 가장 먼저 떠올리는 것은 영토다. 어느 땅이 누구에게 속하고 누가 최종 권한을 행사하느냐가 가장 분명한 기준처럼 여겨진다. 그러나 현실은 더 복잡하다. 영토는 한 나라에 속해 있어도 군사·안보·투자·자원에 관한 결정권은 다른 국가와 나뉠 수 있다.



이런 구조 자체가 새로운 것은 아니다. 미국은 1951년부터 덴마크의 그린란드 주권을 인정하면서도 광범위한 군사적 권리를 행사해 왔다. 이번 합의가 달라질 수 있는 것은 범위다. 군사기지를 넘어 투자와 자원, 제3국의 진입, 미래 독립국의 선택까지 영향을 미친다면 단순한 기지 사용권을 넘어선다.



통제의 대상이 땅 자체에서 그 땅이 앞으로 가질 수 있는 선택들로 옮겨가는 것이다. 누가 들어올 수 있고, 누구와 거래하며, 자원을 누구에게 맡길 수 있는지를 제한하는 방식이다. 자결권도 마찬가지다. 국기와 정부를 스스로 정하는 것만이 자기결정은 아니다. 어떤 나라와 관계를 맺고 어떤 군대를 받아들이며 자신의 자원을 어떻게 개발할지도 정치공동체가 결정할 문제다.



물론 국가가 합의에 따라 자유를 스스로 제한하는 것과 힘의 차이 때문에 다른 나라가 선택권을 가져가는 것은 다르다. 그 차이는 결국 그 선택을 되돌릴 권리가 누구에게 있느냐에서 드러난다.



미국에 실제 거부권이 있고 그 권리가 그린란드 독립 뒤에도 쉽게 철회할 수 없다면 이번 합의는 '영토 없는 전략적 지배'에 가까워진다. 반대로 최종 결정권과 탈퇴권이 그린란드에 남는다면 새로운 주권 질서라기보다 기존 동맹질서의 확대에 가깝다.



누구의 땅인가 보다 누가 결정하는가



그래서 트럼프가 그린란드를 포기했는지는 아직 단정하기 어렵다. 미국은 땅을 얻지 못했다. 그러나 그 땅에서 무엇을 할 수 있고 누구와 관계를 맺을지를 결정하는 힘을 얼마나 얻었는지는 최종 합의문을 봐야 한다.



과거의 제국은 지도를 바꿨다. 식민지를 만들고 국경선을 옮겼다. 21세기의 강대국은 반드시 그럴 필요가 없을지도 모른다. 영토는 그대로 두고 전략적 선택을 제한하는 것으로도 충분할 수 있다.



이 질문은 한국에도 낯설지 않다. 전시작전통제권을 둘러싼 논쟁도 결국 결정의 최종 권한이 어디에 있느냐는 문제를 품고 있다. 주권을 지도 위의 국경선만으로 이해할 수 없는 이유다. 앞으로 더 중요한 질문은 '누구의 땅인가'보다 '그 땅의 미래를 누가 결정하는가'일지 모른다.

#그린란드 #트럼프 #주권 #미국외교 #전시작전통제권 프리미엄 임상훈의 글로벌리포트 이전글 대통령을 지키는 가장 어려운 방법 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 14일(현지시간) 카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표(왼쪽부터), 안드리스 쿨베르그스 라트비아 총리, 니쿠쇼르 단 루마니아 대통령, 안토니오 코스타 EU 정상회의 상임의장, 페테리 오르포 핀란드 총리, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 기타나스 나우세다 리투아니아 대통령, 메테 프레데릭센 덴마크 총리, 크리스텐 미할 에스토니아 총리가 핀란드 로바니에미의 아르크티쿰 과학센터에서 열린 유럽-북극 정상회의 중 공동 기자회견을 하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크의 자치령인 그린란드를 미국의 통제하에 두겠다고 거듭 위협하면서 동맹국 사이에 외교적 위기가 촉발되었다.주권을 말할 때 가장 먼저 떠올리는 것은 영토다. 어느 땅이 누구에게 속하고 누가 최종 권한을 행사하느냐가 가장 분명한 기준처럼 여겨진다. 그러나 현실은 더 복잡하다. 영토는 한 나라에 속해 있어도 군사·안보·투자·자원에 관한 결정권은 다른 국가와 나뉠 수 있다.이런 구조 자체가 새로운 것은 아니다. 미국은 1951년부터 덴마크의 그린란드 주권을 인정하면서도 광범위한 군사적 권리를 행사해 왔다. 이번 합의가 달라질 수 있는 것은 범위다. 군사기지를 넘어 투자와 자원, 제3국의 진입, 미래 독립국의 선택까지 영향을 미친다면 단순한 기지 사용권을 넘어선다.통제의 대상이 땅 자체에서 그 땅이 앞으로 가질 수 있는 선택들로 옮겨가는 것이다. 누가 들어올 수 있고, 누구와 거래하며, 자원을 누구에게 맡길 수 있는지를 제한하는 방식이다. 자결권도 마찬가지다. 국기와 정부를 스스로 정하는 것만이 자기결정은 아니다. 어떤 나라와 관계를 맺고 어떤 군대를 받아들이며 자신의 자원을 어떻게 개발할지도 정치공동체가 결정할 문제다.물론 국가가 합의에 따라 자유를 스스로 제한하는 것과 힘의 차이 때문에 다른 나라가 선택권을 가져가는 것은 다르다. 그 차이는 결국 그 선택을 되돌릴 권리가 누구에게 있느냐에서 드러난다.미국에 실제 거부권이 있고 그 권리가 그린란드 독립 뒤에도 쉽게 철회할 수 없다면 이번 합의는 '영토 없는 전략적 지배'에 가까워진다. 반대로 최종 결정권과 탈퇴권이 그린란드에 남는다면 새로운 주권 질서라기보다 기존 동맹질서의 확대에 가깝다.그래서 트럼프가 그린란드를 포기했는지는 아직 단정하기 어렵다. 미국은 땅을 얻지 못했다. 그러나 그 땅에서 무엇을 할 수 있고 누구와 관계를 맺을지를 결정하는 힘을 얼마나 얻었는지는 최종 합의문을 봐야 한다.과거의 제국은 지도를 바꿨다. 식민지를 만들고 국경선을 옮겼다. 21세기의 강대국은 반드시 그럴 필요가 없을지도 모른다. 영토는 그대로 두고 전략적 선택을 제한하는 것으로도 충분할 수 있다.이 질문은 한국에도 낯설지 않다. 전시작전통제권을 둘러싼 논쟁도 결국 결정의 최종 권한이 어디에 있느냐는 문제를 품고 있다. 주권을 지도 위의 국경선만으로 이해할 수 없는 이유다. 앞으로 더 중요한 질문은 '누구의 땅인가'보다 '그 땅의 미래를 누가 결정하는가'일지 모른다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 임상훈 (anarsh) 내방 구독하기 목차238 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 대통령을 지키는 가장 어려운 방법 맨위로 다크

19일(현지시간)덴마크령 그린란드의 수도 누크에 "그린란드는 판매 대상이 아니다"라는 팻말이 세워져 있다.지난 18일, 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드를 둘러싼 합의를 발표했다. 몇 달 동안 그린란드를 미국이 가져야 한다고 주장해 온 트럼프의 행보를 생각하면, 싱거운 내용이었다. 그린란드는 미국 땅이 되지 않았다. 덴마크와 그린란드는 주권과 영토 보전, 그린란드인의 자결권이 지켜졌다고 강조했다. 여기까지 보면 트럼프가 한발 물러선 것처럼 보인다.그런데 트럼프의 설명은 좀 다르다. 미국이 그린란드 안보에 장기적이고 광범위한 권리를 확보했고, 적대국의 군사기지와 민감한 투자를 막을 수 있게 됐다는 주장이다. 한쪽은 주권을 지켰다고 하고, 다른 쪽은 필요한 통제권을 얻었다고 한다. 둘 다 맞을 수도 있다. 이번 일을 누가 이겼고 누가 졌는가의 문제로만 보면, 정작 중요한 권력관계의 변화가 가려진다.따져봐야 할 것은 승패보다 권한이다. 이번 합의로 누가 무엇을 결정할 수 있게 됐는지, 왜 영토를 둘러싼 충돌이 소유가 아닌 권한을 나누는 방식으로 끝났는지를 봐야 한다. 그러고 나면 더 큰 질문이 남는다. 21세기의 강대국은 국경선을 바꾸지 않고도 자기 땅이 아닌 곳의 중요한 선택을 통제할 수 있는가.그린란드는 덴마크 왕국에 남고 자결권도 유지된다. 대신 미국의 군사적 권한은 넓어진다. 미국 측 설명대로라면 미군의 접근과 기지 사용, 영공 통과 권리가 장기적으로 보장되고, 북대서양조약기구(NATO) 외 국가는 그린란드에 군사기지를 둘 수 없다. 민감한 투자에도 제한이 생긴다.핵심은 그 결정권이 누구에게 있느냐다. 트럼프는 적대국의 기지 설치나 민감한 투자가 미국의 승인 없이는 불가능하다고 했지만, 미국이 실제로 독자적 거부권을 갖는지는 확인되지 않았다. 중국 기업의 광산·항만 투자를 미국이 직접 막는 것과, 덴마크와 그린란드가 최종 판단하면서 미국의 안보 우려를 반영하는 것은 전혀 다른 제도다.군사시설도 마찬가지다. 미국은 1951년 방위협정으로 이미 넓은 기지 사용권과 비행권을 갖고 있다. 이번 합의로 새 기지를 만들 때 덴마크와 그린란드의 동의가 필요한지, 그린란드가 장차 독립한 뒤에도 미국의 권리를 스스로 끝낼 수 있는지는 아직 분명하지 않다.결국 봐야 할 것은 누가 허락하고, 누가 거부하며, 누가 끝낼 수 있는가다. 여기에 따라 이번 합의는 기존 안보협정의 확대일 수도, 그린란드의 전략적 선택권 일부를 미국이 확보한 것으로 볼 수도 있다.트럼프는 그동안 그린란드를 미국이 소유하거나 통제해야 한다고 주장했다. 하지만 미국이 실제로 원하는 것을 떼어놓고 보면 이야기가 달라진다.미군이 자유롭게 들어가고 미사일과 우주 방어망을 운용할 수 있어야 한다. 러시아와 중국의 군사적 진입을 막고, 중국 자본이 핵심 인프라와 전략자원을 선점하는 것도 차단하려 한다. 그렇다면 이런 목적을 이루기 위해 반드시 그린란드를 미국 땅으로 만들 필요가 있을까.덴마크와 그린란드의 계산은 반대편에 있다. 미국의 안보 요구를 모두 외면하기는 어렵지만 영토와 자결권까지 넘길 이유는 없다. 결국 미국은 소유권 요구에서 물러나는 대신 전략적 권리를 넓히고, 덴마크와 그린란드는 안보에서 양보하는 대신 영토주권을 지키는 타협으로 읽을 수 있다.영토만 보면 트럼프의 후퇴다. 그러나 실제 기능을 보면 미국이 원했던 것의 상당 부분을 얻었을 수도 있다. 문제는 땅을 갖는 것과 그 땅의 중요한 결정을 통제하는 것 가운데 어느 쪽이 주권의 본질에 더 가까운가 하는 점이다.