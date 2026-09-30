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2013년 5월 캐나다 밴쿠버에서 열린 대규모 GMO 및 몬산토 반대 평화 시위 장면.GMO(Genetically Modified Organism)는 특정 유전자를 인위적으로 삽입하거나 제거해 기존 생물의 형질을 바꾼 생물체를 의미한다. 병충해 저항성을 높이거나 생산성을 강화하기 위해 개발됐으며, 대표적으로 해충 저항성 옥수수, 제초제 내성 콩 등이 있다.최근에는 식량 생산 효율을 높이고 기후 변화에 대응할 수 있는 기술로 각광 받고 있다. 향후 질병이나 가뭄 저항력이 향상된 식물, 영양소 함량이 증가된 작물뿐 아니라 성장 특성이 개선된 어류 등으로 적용 범위가 확대될 전망이다. [3]GMO의 역사는 1973년 미국 과학자들이 최초로 유전자 재조합 박테리아 개발에 성공하면서 시작됐다. [4] 이후 1994년 세계 최초의 상업용 GMO 식품인 '플레이버 세이버'의 토마토가 미국 시장에 선보이며 GMO가 상용화한다. [5]국내에는 1997년 식용 외 목적으로 GMO가 수입되기 시작했으며 이후 옥수수·대두 등을 중심으로 수입 규모가 빠르게 증가하였다. 1999년 11월 몬산토코리아의 제초제 내성 콩의 심사 신청이 2000년 안전성 심사를 완료하면서 식용 GMO 작물 또한 수입되기 시작했다. [6]GMO 보급 확대와 함께 안전성 우려가 꾸준히 제기됐다. 각국 연구 기관과 국제기구를 중심으로 독성·알레르기·환경 영향에 관한 검증이 이어졌으나, 현재까지 시판 중인 GMO 식품이 인체에 직접적인 위해를 초래한다는 결정적 증거는 발견되지 않았다. [7]2016년 미국 국립과학아카데미가 지난 20여 년 발표된 900여 건의 연구와 다양한 데이터를 분석한 결과에 따르면 GMO가 인간에게 직접적으로 질병을 유발한다는 과학적 증거는 발견되지 않아 인체 위해성 측면에서 비교적 안전한 것으로 평가됐다. [8]그러나 일부 소비자단체와 시민사회에서는 GMO가 상용화한 지 약 30년 남짓에 불과하다는 점에서 장기적 안전성에 여전히 우려를 제기하고 있다. 유해하다는 증거는 발견되지 않았지만(no evidence of harm), 동시에 완전히 무해하다는 증거(evidence of no harm)를 확보했다고 보기 어렵다는 인식이었다. 또한 GMO 자체의 안전성 외에 제초제 오남용과 잔류 독성, 생태계 교란과 슈퍼 잡초 탄생, 생물 다양성 감소, 다국적 기업의 종자 독점 등의 우려는 전혀 해소되지 않았다.2000년 미국의 '스타링크(StarLink) 옥수수' 사건은 안전성 논란을 일으킨 대표적 사례이다. 스타링크는 해충 저항성을 높이기 위해 Cry9C 단백질을 삽입한 GMO 옥수수였으나, 이 단백질의 알레르기 유발 가능성이 완전히 해소되지 않아 미국 환경보호청(EPA)은 인간 식품용이 아닌 사료용·공업용으로만 제한 승인했다.그러나 '타코 셸(Taco Shell, 타코를 만들 때 고기나 채소 등의 재료를 담아내는 바삭한 껍질 모양의 음식)' 등 식품에서 스타링크 성분이 검출되며 대규모 리콜 사태가 발생했다. 이후 조사에서 실제 인체 피해가 명확히 입증되지는 않았으나, 사건은 GMO 자체의 유해성 확정보다는 관리·유통 체계의 문제와 안전성 검증 범위를 둘러싼 논쟁으로 이어졌다. [9]2010년 일본 나고야에서 열린 생물다양성협약 당사국총회(COP10) 및 카르타헤나 의정서 회의(MOP5) 기간 중 전 세계 시민단체들이 10월 16일을 '몬산토 반대의 날'이자 '반GMO 행동의 날'로 선언했다.우리나라에서도 '유전자조작식품반대 생명운동연대' 등 시민사회단체들이 이듬해 10월 13일에 선포식을 열고, 그해 10월 16일을 제1회 반GMO의 날로 지정하여 GMO 반대 활동을 강화하고 있다. 소비자단체 및 시민사회의 관점은 먹거리에 관한 한 엄격한 기준을 견지해야 한다는 것이다.그러나 많은 논란에도 GMO 이전 시대로 돌아가는 건 GMO의 경제적 효율성 때문에 현실적으로 불가능해 보인다. PG이코노믹스에서 1996~2020년의 GMO 도입의 농가 소득 및 국제 곡물 변동을 조사한 보고서에 따르면 GMO 기술 도입으로 전 세계적으로 옥수수는 약 3억 톤, 콩은 약 1억 4000만 톤 이상이 추가 생산됐다.글로벌 농가가 GMO 기술을 포기하고 다시 전통 작물로 돌아갈 때 곡물 공급 부족으로 국제 콩 가격은 20~30%, 옥수수 가격은 10~15% 이상 상승할 가능성이 있다고 분석됐다. [10]2024년 한 해에 국내로 수입된 식품용·사료용 GMO 작물 중 최대 품목은 옥수수로 전체의 90.4%에 해당하는 987.5만 톤이었다. [11] 식품업계에 따르면 GMO와 비GMO 원료 간 가격 차이는 20~70%에 달한다. [12]GMO에 대한 소비자의 알권리는 식품 안전을 넘어 선택권과 정보 접근의 문제로 확대되고 있다. 소비자 인식 연구에서는 GMO에 관한 정보 부족과 불확실성이 클수록 부정적 태도가 강해지는 경향이 확인된다. [13]안전성 여부와 별개로 소비자가 스스로 선택할 수 있는 정보 제공이 중요함을 보여준다. 이에 따라 GMO 표시제는 개인의 가치와 신념에 따라 식품을 선택할 수 있도록 하는 핵심 제도로서 필요성이 인정된다. 그러나 표시제라는 제도적 보완과 별개로, 인체 안전성을 넘어 유전자변형 생물체가 생태계에 미칠 장기적 영향 등 GMO 논쟁은 현재 진행형이다.GMO와 달리 살아있는 상태로 환경에 방출되는 LMO(Living Modified Organism)는 생태계와 직접 상호작용한다는 점에서 더 큰 위험성을 가진다. LMO는 GMO 중에서 생식과 번식이 가능한 유전자변형생물체만을 의미한다.LMO의 문제는 수입 및 유통 과정에서 유출된 LMO가 야생에서 번식했을 때 토종 식물과 교잡을 통해 생물 다양성을 훼손할 수 있으며 [14], 제초제 내성 LMO 작물의 확산이 특정 화학 물질 사용 증가로 이어져 토양 및 수질 오염을 유발할 가능성이 있다는 점이다. [15] 이러한 우려는 2000년대 초부터 제기됐다.2003년 영국의 왕립생물학연구소는 영국 내 60개 지역에서 시행한 3년의 조사에서 제초제에 버티도록 유전자가 조작된 유채와 사탕무밭의 생태계가 현저히 나빠졌다고 밝혔다. [16] 농부들이 독성이 강한 제초제로 잡초를 극단적으로 제거했기 때문으로, 특히 벌과 나비와 같은 유익한 곤충의 개체수가 크게 줄어들어 궁극적으로는 전체 생태계를 파괴할 수도 있다는 우려를 적시했다.이러한 문제점에 대비해 국제사회에서는 LMO의 안전성을 확보하기 위한 장치로서 카르타헤나 의정서를 채택했다. 이 의정서는 1999년 콜롬비아의 카르타헤나에서 GMO의 국가 간 이동 시 안전성을 확보하기 위한 목적으로 체결됐다. GMO의 국가 간 이동을 규제하는 최초의 국제협약으로 유전자조작 농산물의 안전한 교역과 취급, 이용을 보장하는 내용을 담았다. [17]세계 각국은 자국의 사정에 맞춰 LMO 안전관리를 위한 규제를 시행 중이다. 우리나라는 2008년 1월 유전자 변형 생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률(LMO법) 시행을 통해 유전자 변형 생물체의 인체/환경 위해성 심사를 진행하고 있다. 한국바이오안전성정보센터의 위해성 심사를 통과한 유전자 변형 생물체는 안전한 것으로 간주된다. [18]하지만 지난해 국내의 자연생태계서 98개 LMO 작물(97개는 면화)이 자생한다는 사실이 보고되며 우려의 목소리가 다시 나오고 있다. [19] GMO 표시제와 별개의 정책적 과제가 존재한다는 뜻이다.