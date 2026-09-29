김나연

"여기가 규모로는 가장 크게 훼손되어 있는 곳이죠. 가장 심각하게 훼손된 곳은 자병산 석회석 광산이고요."

"이곳도 원래 지명이 있을 거잖아요. 사람들이 다니던 고개마다 이름이 있었을 거고. 거기에 얽힌 다양한 역사가 있을 텐데. 그런 기억들은 다 잊히고 관광 브랜드만 남는 거죠."

▲ 자병산 석회석 광산. ⓒ 김나연

"저건 초대형 포클레인이에요. 저기 있는 포클레인은 일반 포클레인의 5배, 덤프트럭은 10배 정도 커요. 계단 높이도 실제 가까이서 보면 대략 6~7m에서 10m까지 됩니다."

▲자병산 석회석 광산에서 작업 중인 굴착기와 덤프트럭. 오른쪽 흙더미 아래에 있는 승용차와 비교하면 장비의 크기를 가늠할 수 있다. 김나연

백두대간법상 법 시행 당시 이미 인허가를 받은 광산은 개발이 종료될 때까지 예외적으로 허용된다. 광산 허가에는 기한 제한이 없어, 사업자는 허가받은 면적을 다 캘 때까지 채굴할 권리가 있다고 한다. 김원호는 한라시멘트가 채굴량 감소 등을 이유로 광산을 2080년까지 유지할 수도 있다며 우려했다. 채굴량이 줄어 속도가 느려지면 광산 수명도 그만큼 늘어나기 때문이다.



백두대간법을 만들기까지, 그리고 시행 21년이 지난 지금



한반도의 등뼈로 불리는 백두대간은 우리에게 생태·문화·역사적으로 중요한 곳이다. 또한 DMZ, 연안해양과 함께 우리나라 '3대 핵심 생태축'으로 꼽힌다. 백두대간은 여기저기 흩어진 산들을 하나의 산줄기로 연결해 다양한 생물종이 자유로이 오가게 하여, 생물다양성과 생태계 기능을 지켜내는 역할을 한다.



백두대간이라는 거대한 산줄기를 보호지역으로 지정하기까지는 녹색연합의 지속적인 노력이 있었다. 녹색연합은 1996년 자병산 석회석 광산 문제를 제기한 데 이어, 1997년 수개월에 걸친 '백두대간 환경대탐사'로 끊어지고 훼손된 산줄기의 실상을 알렸다. 특히 자병산의 심각한 훼손 상황이 알려지며 백두대간을 보호해야 한다는 여론이 일었고, 이를 바탕으로 2003년 '백두대간 보호에 관한 법률'이 제정되고 2005년 시행되었다.



▲1997년 6월 1일부터 10월 31일까지 녹색연합이 실시한 '백두대간 환경대탐사' 기념 사진. 녹색연합

2015년 녹색연합은 백두대간 전 구간을 다시 걸으며 마루금 훼손 실태를 전수 조사했다. 그리고 보호지역 지정 20주년인 2025년, 녹색연합은 백두대간 보호지역을 법은 있으나 실효성이 없는 '페이퍼파크'라고 이름 붙였다. 기후위기와 생물다양성 악화를 막아낼 최후의 보루가 여전히 훼손되고, 제대로 관리되지 못한 채 방치되고 있는 현실을 지적한 것이다.



백두대간법에는 수많은 예외 조항이 있다



백두대간 보호지역 안에서 예외적으로 허용되는 행위는 주로 국가의 사회기반시설 개발 사업이라고 김원호는 설명한다. 도로, 철도, 터널, 통신·군사·송전 시설, 재생에너지 설비가 그 예다. 여기에 더해 법 시행 전에 인허가를 받은 사업을 계속 허용하는 예외 조항도 있다.



그 외에 관광체험 목장 시설이 가능한 초지 관련 조항과 노천 석회석 광산 조항이 예외 조항에 들어간다. 대관령 삼양목장, 하늘목장, 양떼목장과 자병산 석회석 광산이 여기에 해당한다. 2만㎡ 미만의 굴진 채굴(갱도 채굴) 광산도 예외 조항에 들어 있는데, 폐광됐다가 다시 개발이 진행 중인



▲자병산 석회석 광산에서 채굴한 석회석을 실어 나르는 컨베이어 벨트. 김원호 활동가는 석회석이 광산 인근 공장에서 가공을 거친 뒤 덮개를 씌운 벨트를 통해 동해로 옮겨진다고 설명했다. 김나연

녹색연합 보고서에 따르면 백두대간을 관통하는 도로는 2025년 기준 포장도로 64개, 비포장도로 21개로, 약 8km마다 생태축이 단절되어 있다. 터널은 도로 터널 13개, 철도 터널 6개, 수로 터널 2개로 총 21개가 백두대간을 관통하고 있다. 현재 설악산을 관통하는 춘천~속초 동서고속화철도 터널 공사가 진행 중이다.



논란이 많았던 설악산 오색케이블카 사업도 계속 추진되고 있다. 설악산은 국립공원, 천연보호구역, 백두대간 보호지역, 유네스코 생물권보전지역이 겹친 중첩 보호지역이다.



또한 '동해안-신가평 송전선로' 같은 대규모 국책사업이 보호지역을 지나는 구간에서 진행되고 있다. 500kV 초고압 직류송전(HVDC) 방식으로 총 230km 선로에 약 440기 철탑이 설치될 예정이다.



무늬만 보호지역인 곳을 제대로 지키려면



김원호는 백두대간법을 취지에 맞게 개정해야 보호지역으로서 기능할 수 있다고 말했다. 보호지역을 특별 관리하고, 제한 행위를 강화하고, 훼손된 경우 복원을 의무화하는 조항을 법에 담아야 한다는 것이다.



그는 구체적으로 여기저기 분산된 관리 주체를 일원화해 '백두대간 보호지역 전담 조직'을 신설하고, 예외 조항을 엄격히 적용해 불가피한 시설만 허용하며, 탐방객과 등산로도 관리해야 한다고 덧붙였다.



"국립공원이 아닌 백두대간 보호지역에서의 등산은 방치되고 있는 것이 현실입니다. 복원이 필요한 구간은 휴식년제를 도입하고 보전이 필요한 구간은 예약탐방제를 도입하는 등, 적극적인 관리가 이뤄져야 한다고 생각합니다."



그는 또한 백두대간 보호지역을 국제 기준인 IUCN(세계자연보전연맹) 보호지역 카테고리에 맞게 재분류하고, 그 목적에 따라 관리·보호할 수 있도록 국내 제도를 개선해야 한다고 말했다.



▲2025년 11월 20일 백두대간 보호지역 20주년을 맞아 서삼석·박홍배 더불어민주당 국회의원과 녹색연합이 공동 주최한 '백두대간 보호지역 관리제도 개선을 위한 국회토론회' 참석자 단체 사진. 녹색연합

녹색연합은 백두대간법 개정 활동을 중심으로, 설악산 오색케이블카 설치 저지 운동과 신규 케이블카 사업 대응을 이어가고 있다. 또한 백두대간과 주요 국립공원에서 아고산대 침엽수 고사를 모니터링해 기후위기로 인한 환경 변화의 심각성을 알리는 한편, 송전선로 등 대규모 인프라 사업의 문제점을 제기하고 있다.



김원호 활동가는 녹색연합의 활동 계획을 묻는 질문에, 백두대간법이 의미 있게 개정되도록 지속적으로 노력할 것이라고 밝혔다. 한 번의 개정만으로는 완전한 제도 변화가 어렵다는 이유에서다. 또한 법 개정과 함께 현장에서 바로 개선이 필요한 부분을 알리고, 시민들과 함께 백두대간과 훼손된 현장을 찾는 활동도 고민 중이라고 답했다.



계속해서 현장을 방문하고 보호지역을 알리는 사람들



녹색연합 활동가들은 주기적으로 현장으로 향한다. 훼손·방치되거나 개발이 진행되는 보호지역을 살피고, 드론으로 촬영하고, 야생동물의 배설물을 찾고, 관찰 카메라를 설치한다. 언론 홍보를 위해 기자와 동행하기도 하고, 지역 주민들을 만나기도 한다.



▲자병산 석회석 광산을 촬영 중인 김원호 활동가. 김나연

녹색연합은 2001년부터 울진 지역에서 멸종위기 1급 야생생물인 산양 서식지 보호 활동을 지속해 왔다. 김원호 활동가는 종종 이런 댓글을 본다고 했다. "먹고살기 바빠 죽겠는데 웬 산양 타령이냐."



그런 그에게 현장의 지역 주민들이 힘이 되어줄 때가 많았다고 한다. "기후위기가 심각한 만큼 내가 자란 아름다운 고장을 잘 보호해서 물려주어야 한다"는 이야기를 들을 때마다, 도시 사람들보다 자연을 일상적으로 접하고 사는 그분들이 기후위기의 심각성을 피부로 느끼고 생명의 소중함을 더 깊이 받아들이고 있다는 생각을 하게 되었다고 한다.



기후위기는 어느덧 우리에게 익숙한 단어가 되었지만 '생물다양성'은 아직은 멀게 느껴진다. 생태계를 보호하고 환경을 보전하자는 목소리는 너무나도 쉽게 후순위로 밀린다. 더 크고 중요한 일들이 많아서일까?



공공시설은 필요하다. 사회 구성원 모두가 그 편의를 누리며 살아간다. 건물이나 다리나 터널을 지을 때는 석회석도, 돌도, 흙도 필요하다. 그 사실을 알기에 김원호는 지금 현실적으로 우리가 할 수 있는 일이 무엇일지 생각한다고 했다. 적어도 이런 생각이 상식이 되는 사회였으면 좋겠다고.



"예를 들면 터널이든 다리든 아파트든 여기에 들어 있는 돌들이 어디서 왔을까 상상해요. 채석하느라 한 사면이 사라진 산들이 되게 많거든요. 철도 레일에도 돌을 깔아야 하잖아요. 거기에 산을 무너뜨릴 만큼의 많은 돌을 갖다 쓴 거죠."



마지막으로 방문한 백봉령 카르스트 지대에서, 김원호는 5억 년 전쯤 만들어진 석회암 지대가 수천만 년에 걸쳐 서서히 빗물에 녹으며 생긴 크고 작은 지형을 보면서 그 시간의 규모를 실감했다. 그러면서 바로 옆 자병산에 쌓인 그 거대한 시간이 순식간에 파헤쳐지고 있는 건 아닌지 생각하게 된다고 했다.



▲자병산 석회석 광산에서 촬영과 인터뷰를 마치고 내려가는 길. 김나연

그는 녹색연합 홈페이지에 올린 기고문



끝으로 백두대간을 방문하는 이들에게 보내는 김원호 활동가의 메시지를 전하며 이 글을 마친다.



백두대간을 종주하는 분들, 산을 오르는 분들이 많아지고 있는 것 같아 매우 반갑습니다. 산을 좋아하는 마음, 산에서 느끼는 어떤 마음이 우리에게 공통된 정서를 열어 줄 거라고 생각합니다. 산에 가게 된다면 움직이는 생명들, 그 자리를 인간보다 더 오래 지키고 있었을 나무와 돌과 물을 자세히 들여다봐 주시면 좋겠습니다. 산을 오르는 행위보다 있는 그대로의 산을, 정상이든 먼발치에서든 이곳에서 살아가고 있는 생명들을 느끼셨으면 좋겠습니다.



백두대간의 관광명소를 방문하게 되면, 그곳에 어떤 사연이 있는지 돌아가는 길에 한번 찾아봐 주시면 어떨까 합니다. 반달가슴곰이 살지 않는 설악산 소공원 입구에는 왜 반달가슴곰 동상이 있는지, 왜 어떤 고개는 '령'이고 어떤 고개는 '재'인지 말이죠. 신작로가 생기면 그동안 다녔던 작은 길의 이름들은 사라집니다. 백두대간에도 그렇게 사라진 이름들, 생명들이 있지는 않았을지 떠올려 주셨으면 좋겠습니다.



그리고 지금처럼 백두대간에 대한 관심과 발걸음을 이어가 주시길 바랍니다. #백두대간보호법 #백두대간법 #백두대간 #백두대간보호지역 #보호지역 프리미엄 2026 환경생태 현장르포 이전글 한국에선 안 된다고 했는데... '화장품 리필' 성공시킨 이 사람 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 자병산 석회석 광산에서 촬영과 인터뷰를 마치고 내려가는 길.그는 녹색연합 홈페이지에 올린 기고문 <백두대간에서 다시 만날 세계> 에 "자병산의 속살은 어느 아파트가 되었다"고 썼다. 현장 인터뷰를 마치고 진부역으로 돌아가는 도로에서 나 또한 같은 생각을 했다. 지금 달리고 있는 이 길도 어느 이름 모를 산이 살을 내어준 길이구나.끝으로 백두대간을 방문하는 이들에게 보내는 김원호 활동가의 메시지를 전하며 이 글을 마친다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 김나연 (elecfish) 내방 구독하기 목차69 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 한국에선 안 된다고 했는데... '화장품 리필' 성공시킨 이 사람 맨위로 다크 자병산 석회석 광산을 촬영 중인 김원호 활동가.녹색연합은 2001년부터 울진 지역에서 멸종위기 1급 야생생물인 산양 서식지 보호 활동을 지속해 왔다. 김원호 활동가는 종종 이런 댓글을 본다고 했다. "먹고살기 바빠 죽겠는데 웬 산양 타령이냐."그런 그에게 현장의 지역 주민들이 힘이 되어줄 때가 많았다고 한다. "기후위기가 심각한 만큼 내가 자란 아름다운 고장을 잘 보호해서 물려주어야 한다"는 이야기를 들을 때마다, 도시 사람들보다 자연을 일상적으로 접하고 사는 그분들이 기후위기의 심각성을 피부로 느끼고 생명의 소중함을 더 깊이 받아들이고 있다는 생각을 하게 되었다고 한다.기후위기는 어느덧 우리에게 익숙한 단어가 되었지만 '생물다양성'은 아직은 멀게 느껴진다. 생태계를 보호하고 환경을 보전하자는 목소리는 너무나도 쉽게 후순위로 밀린다. 더 크고 중요한 일들이 많아서일까?공공시설은 필요하다. 사회 구성원 모두가 그 편의를 누리며 살아간다. 건물이나 다리나 터널을 지을 때는 석회석도, 돌도, 흙도 필요하다. 그 사실을 알기에 김원호는 지금 현실적으로 우리가 할 수 있는 일이 무엇일지 생각한다고 했다. 적어도 이런 생각이 상식이 되는 사회였으면 좋겠다고.마지막으로 방문한 백봉령 카르스트 지대에서, 김원호는 5억 년 전쯤 만들어진 석회암 지대가 수천만 년에 걸쳐 서서히 빗물에 녹으며 생긴 크고 작은 지형을 보면서 그 시간의 규모를 실감했다. 그러면서 바로 옆 자병산에 쌓인 그 거대한 시간이 순식간에 파헤쳐지고 있는 건 아닌지 생각하게 된다고 했다. 2025년 11월 20일 백두대간 보호지역 20주년을 맞아 서삼석·박홍배 더불어민주당 국회의원과 녹색연합이 공동 주최한 '백두대간 보호지역 관리제도 개선을 위한 국회토론회' 참석자 단체 사진.녹색연합은 백두대간법 개정 활동을 중심으로, 설악산 오색케이블카 설치 저지 운동과 신규 케이블카 사업 대응을 이어가고 있다. 또한 백두대간과 주요 국립공원에서 아고산대 침엽수 고사를 모니터링해 기후위기로 인한 환경 변화의 심각성을 알리는 한편, 송전선로 등 대규모 인프라 사업의 문제점을 제기하고 있다.김원호 활동가는 녹색연합의 활동 계획을 묻는 질문에, 백두대간법이 의미 있게 개정되도록 지속적으로 노력할 것이라고 밝혔다. 한 번의 개정만으로는 완전한 제도 변화가 어렵다는 이유에서다. 또한 법 개정과 함께 현장에서 바로 개선이 필요한 부분을 알리고, 시민들과 함께 백두대간과 훼손된 현장을 찾는 활동도 고민 중이라고 답했다.녹색연합 활동가들은 주기적으로 현장으로 향한다. 훼손·방치되거나 개발이 진행되는 보호지역을 살피고, 드론으로 촬영하고, 야생동물의 배설물을 찾고, 관찰 카메라를 설치한다. 언론 홍보를 위해 기자와 동행하기도 하고, 지역 주민들을 만나기도 한다. 자병산 석회석 광산에서 채굴한 석회석을 실어 나르는 컨베이어 벨트. 김원호 활동가는 석회석이 광산 인근 공장에서 가공을 거친 뒤 덮개를 씌운 벨트를 통해 동해로 옮겨진다고 설명했다.녹색연합 보고서에 따르면 백두대간을 관통하는 도로는 2025년 기준 포장도로 64개, 비포장도로 21개로, 약 8km마다 생태축이 단절되어 있다. 터널은 도로 터널 13개, 철도 터널 6개, 수로 터널 2개로 총 21개가 백두대간을 관통하고 있다. 현재 설악산을 관통하는 춘천~속초 동서고속화철도 터널 공사가 진행 중이다.논란이 많았던 설악산 오색케이블카 사업도 계속 추진되고 있다. 설악산은 국립공원, 천연보호구역, 백두대간 보호지역, 유네스코 생물권보전지역이 겹친 중첩 보호지역이다.또한 '동해안-신가평 송전선로' 같은 대규모 국책사업이 보호지역을 지나는 구간에서 진행되고 있다. 500kV 초고압 직류송전(HVDC) 방식으로 총 230km 선로에 약 440기 철탑이 설치될 예정이다.김원호는 백두대간법을 취지에 맞게 개정해야 보호지역으로서 기능할 수 있다고 말했다. 보호지역을 특별 관리하고, 제한 행위를 강화하고, 훼손된 경우 복원을 의무화하는 조항을 법에 담아야 한다는 것이다.그는 구체적으로 여기저기 분산된 관리 주체를 일원화해 '백두대간 보호지역 전담 조직'을 신설하고, 예외 조항을 엄격히 적용해 불가피한 시설만 허용하며, 탐방객과 등산로도 관리해야 한다고 덧붙였다.그는 또한 백두대간 보호지역을 국제 기준인 IUCN(세계자연보전연맹) 보호지역 카테고리에 맞게 재분류하고, 그 목적에 따라 관리·보호할 수 있도록 국내 제도를 개선해야 한다고 말했다. 1997년 6월 1일부터 10월 31일까지 녹색연합이 실시한 '백두대간 환경대탐사' 기념 사진.2015년 녹색연합은 백두대간 전 구간을 다시 걸으며 마루금 훼손 실태를 전수 조사했다. 그리고 보호지역 지정 20주년인 2025년, 녹색연합은 백두대간 보호지역을 법은 있으나 실효성이 없는 '페이퍼파크'라고 이름 붙였다. 기후위기와 생물다양성 악화를 막아낼 최후의 보루가 여전히 훼손되고, 제대로 관리되지 못한 채 방치되고 있는 현실을 지적한 것이다.백두대간 보호지역 안에서 예외적으로 허용되는 행위는 주로 국가의 사회기반시설 개발 사업이라고 김원호는 설명한다. 도로, 철도, 터널, 통신·군사·송전 시설, 재생에너지 설비가 그 예다. 여기에 더해 법 시행 전에 인허가를 받은 사업을 계속 허용하는 예외 조항도 있다.그 외에 관광체험 목장 시설이 가능한 초지 관련 조항과 노천 석회석 광산 조항이 예외 조항에 들어간다. 대관령 삼양목장, 하늘목장, 양떼목장과 자병산 석회석 광산이 여기에 해당한다. 2만㎡ 미만의 굴진 채굴(갱도 채굴) 광산도 예외 조항에 들어 있는데, 폐광됐다가 다시 개발이 진행 중인 경북 문경시 대야산 장석 광산 이 그 사례다. 자병산 석회석 광산에서 작업 중인 굴착기와 덤프트럭. 오른쪽 흙더미 아래에 있는 승용차와 비교하면 장비의 크기를 가늠할 수 있다.백두대간법상 법 시행 당시 이미 인허가를 받은 광산은 개발이 종료될 때까지 예외적으로 허용된다. 광산 허가에는 기한 제한이 없어, 사업자는 허가받은 면적을 다 캘 때까지 채굴할 권리가 있다고 한다. 김원호는 한라시멘트가 채굴량 감소 등을 이유로 광산을 2080년까지 유지할 수도 있다며 우려했다. 채굴량이 줄어 속도가 느려지면 광산 수명도 그만큼 늘어나기 때문이다.한반도의 등뼈로 불리는 백두대간은 우리에게 생태·문화·역사적으로 중요한 곳이다. 또한 DMZ, 연안해양과 함께 우리나라 '3대 핵심 생태축'으로 꼽힌다. 백두대간은 여기저기 흩어진 산들을 하나의 산줄기로 연결해 다양한 생물종이 자유로이 오가게 하여, 생물다양성과 생태계 기능을 지켜내는 역할을 한다.백두대간이라는 거대한 산줄기를 보호지역으로 지정하기까지는 녹색연합의 지속적인 노력이 있었다. 녹색연합은 1996년 자병산 석회석 광산 문제를 제기한 데 이어, 1997년 수개월에 걸친 '백두대간 환경대탐사'로 끊어지고 훼손된 산줄기의 실상을 알렸다. 특히 자병산의 심각한 훼손 상황이 알려지며 백두대간을 보호해야 한다는 여론이 일었고, 이를 바탕으로 2003년 '백두대간 보호에 관한 법률'이 제정되고 2005년 시행되었다.

삼양목장 동해전망대 인근에서 본 풍경. 나무 없는 초지 너머 안개 낀 능선을 따라 풍력발전기가 늘어서 있다.아름답고 이국적인 풍경이지만, 오대산에서 선자령으로 이어지던 백두대간 마루금이 목장과 풍력단지로 끊긴 현장이기도 하다.백두대간법은 대통령령으로 정하는 농림축산시설과 신재생에너지 시설을 예외적으로 허용한다. 또한 법 시행 전 개발 인허가 등을 받은 경우 개발행위가 끝날 때까지 종전 관계 법률의 적용을 받는다. 삼양목장은 국유림을 대부받아 조성된 초지로 '초지법'이 적용된다며 김원호 활동가는 설명을 이어갔다.이곳이 백두대간 보호지역이라는 것을 알고 있는 사람은 몇이나 될까. 보호지역 안내판은 찾아볼 수 없었다. 김원호는 법이 만들어진 지 20년이 넘었는데 실질적인 보호 관리 없이 방치되고 있는 것 같다며 아쉬움을 드러냈다.그는 나무도 없는 드넓은 초지에 양과 알파카가 풀을 뜯고 있고 풍력발전기가 돌아가는 풍경을 보고 누가 보호지역이라고 생각하겠느냐고 물었다. 저 멀리 겹겹이 이어진 산자락을 바라보며 김원호는 목장이 아니었다면 어느 고개며 골짜기였을 이곳을 상상한다고 했다.점심을 먹은 뒤 백봉령 정상 주차장에 차를 세우고 산을 오르기 시작했다. 길이 없는 산속에서 김원호는 낫으로 가시덩굴을 쳐내며 우거진 풀숲을 헤치고 앞으로 나아갔다. 보통은 30분 걸리는 길인데 한 번은 2시간을 헤맨 적도 있다고 했다.광산은 소음으로 그 존재감을 먼저 알렸다. 나무와 풀숲에 가려 보이지 않는 가운데 콸콸 흐르는 거친 물소리가 들렸다. 발파나 쇄석 작업을 할 때 나오는 석회 먼지를 가라앉히거나 돌을 씻어내기 위해 고압 살수포로 물을 분사하는 소리인 듯했다.한순간 전망이 트이며 하늘이 한눈에 들어왔다. 눈앞에 거대한 석회석 광산이 펼쳐졌다. 사진 한 장에 담기지 않아 영상으로 촬영했다. 위성 사진으로 볼 때는 평평하고 너른 땅처럼 보였는데, 직접 보니 산 둘레에서부터 계단식으로 깎여 층을 이루고 있었다.김원호 활동가가 작업 중인 굴착기를 가리켰다.백두대간 마루금은 맞은편 석병산에서 이곳 자병산을 거쳐 백봉령으로 이어진다. 그러나 자병산이 잘려 나가며 마루금은 단절됐다. 백두대간을 종주하는 이들도 산줄기가 끊긴 이곳에서는 우회할 수밖에 없다.노천 채굴 방식으로 석회석을 캐내면서 자병산 높이는 100m가량 낮아졌다. 파헤쳐진 면적만 약 277ha. 일부 시험 복구가 진행되고 있으나, 지형과 식생이 심각하게 훼손되어 원래대로 복구하는 것은 사실상 어렵다고 김원호는 설명했다. 사라진 100미터를 다시 쌓아 올릴 수는 없지 않은가.채굴 작업으로 허공을 가르는 소음이 끊임없이 들렸다. 발파할 때는 소리가 더 커진다고 한다. 사진과 지도에서 봤던 소리 없는 풍경에 자병산의 고통에 찬 아우성이 더해졌다.