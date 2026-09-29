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삼양목장 동해전망대 인근에서 본 풍경. 나무 없는 초지 너머 안개 낀 능선을 따라 풍력발전기가 늘어서 있다.김나연
아름답고 이국적인 풍경이지만, 오대산에서 선자령으로 이어지던 백두대간 마루금이 목장과 풍력단지로 끊긴 현장이기도 하다.
"여기가 규모로는 가장 크게 훼손되어 있는 곳이죠. 가장 심각하게 훼손된 곳은 자병산 석회석 광산이고요."
백두대간법은 대통령령으로 정하는 농림축산시설과 신재생에너지 시설을 예외적으로 허용한다. 또한 법 시행 전 개발 인허가 등을 받은 경우 개발행위가 끝날 때까지 종전 관계 법률의 적용을 받는다. 삼양목장은 국유림을 대부받아 조성된 초지로 '초지법'이 적용된다며 김원호 활동가는 설명을 이어갔다.
이곳이 백두대간 보호지역이라는 것을 알고 있는 사람은 몇이나 될까. 보호지역 안내판은 찾아볼 수 없었다. 김원호는 법이 만들어진 지 20년이 넘었는데 실질적인 보호 관리 없이 방치되고 있는 것 같다며 아쉬움을 드러냈다.
그는 나무도 없는 드넓은 초지에 양과 알파카가 풀을 뜯고 있고 풍력발전기가 돌아가는 풍경을 보고 누가 보호지역이라고 생각하겠느냐고 물었다. 저 멀리 겹겹이 이어진 산자락을 바라보며 김원호는 목장이 아니었다면 어느 고개며 골짜기였을 이곳을 상상한다고 했다.
"이곳도 원래 지명이 있을 거잖아요. 사람들이 다니던 고개마다 이름이 있었을 거고. 거기에 얽힌 다양한 역사가 있을 텐데. 그런 기억들은 다 잊히고 관광 브랜드만 남는 거죠."
속살이 파헤쳐진 자병산, 사라진 100미터 산봉우리
점심을 먹은 뒤 백봉령 정상 주차장에 차를 세우고 산을 오르기 시작했다. 길이 없는 산속에서 김원호는 낫으로 가시덩굴을 쳐내며 우거진 풀숲을 헤치고 앞으로 나아갔다. 보통은 30분 걸리는 길인데 한 번은 2시간을 헤맨 적도 있다고 했다.
광산은 소음으로 그 존재감을 먼저 알렸다. 나무와 풀숲에 가려 보이지 않는 가운데 콸콸 흐르는 거친 물소리가 들렸다. 발파나 쇄석 작업을 할 때 나오는 석회 먼지를 가라앉히거나 돌을 씻어내기 위해 고압 살수포로 물을 분사하는 소리인 듯했다.
한순간 전망이 트이며 하늘이 한눈에 들어왔다. 눈앞에 거대한 석회석 광산이 펼쳐졌다. 사진 한 장에 담기지 않아 영상으로 촬영했다. 위성 사진으로 볼 때는 평평하고 너른 땅처럼 보였는데, 직접 보니 산 둘레에서부터 계단식으로 깎여 층을 이루고 있었다.
김원호 활동가가 작업 중인 굴착기를 가리켰다.
"저건 초대형 포클레인이에요. 저기 있는 포클레인은 일반 포클레인의 5배, 덤프트럭은 10배 정도 커요. 계단 높이도 실제 가까이서 보면 대략 6~7m에서 10m까지 됩니다."
백두대간 마루금은 맞은편 석병산에서 이곳 자병산을 거쳐 백봉령으로 이어진다. 그러나 자병산이 잘려 나가며 마루금은 단절됐다. 백두대간을 종주하는 이들도 산줄기가 끊긴 이곳에서는 우회할 수밖에 없다.
노천 채굴 방식으로 석회석을 캐내면서 자병산 높이는 100m가량 낮아졌다. 파헤쳐진 면적만 약 277ha. 일부 시험 복구가 진행되고 있으나, 지형과 식생이 심각하게 훼손되어 원래대로 복구하는 것은 사실상 어렵다고 김원호는 설명했다. 사라진 100미터를 다시 쌓아 올릴 수는 없지 않은가.
채굴 작업으로 허공을 가르는 소음이 끊임없이 들렸다. 발파할 때는 소리가 더 커진다고 한다. 사진과 지도에서 봤던 소리 없는 풍경에 자병산의 고통에 찬 아우성이 더해졌다.