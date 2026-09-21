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26.09.21 07:21최종 업데이트 26.09.21 07:21
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한국시리즈 6차전이 열린 2002년 11월 10일 대구구장. 삼성 라이온즈가 LG 트윈스에 6-9로 뒤진 채 6차전 9회 말을 맞았다. 비록 3승 2패로 앞서고 있긴 했지만, 더그아웃과 관중석은 바닥까지 가라앉아 있었다. 아웃카운트 세 개가 잡히고 나면 승부는 7차전으로 넘어가고, 그렇게 되면 결국 따라잡힌 자의 불안함에 더해 아주 오래도록 이어져 온 불길함까지 업고 벼랑 끝에 서야 했다. 그때 삼성은 늘 가장 강한 팀으로 꼽히면서도 한국시리즈에서 단 한 번도 우승하지 못한 지긋지긋한 불운의 꼬리표를 떼지 못하고 있었다.

그 불안하고 절박한 순간 삼성의 마지막 공격 첫 타석에 들어선 타자는 김재걸이었다. 그해 타율 2할 7리. 흔히 말하는 '멘도사 라인'의 대명사와 같은 이름이었다. 아마 점수 차가 한 점 혹은 두 점만 됐어도 김응용 감독은 대타를 내보냈을 것이다. 남아 있는 대안이 누구였는지는 굳이 따지지 않더라도, 그 누구라도 김재걸보다는 낫다고 생각하는 것이 당연했다. 말하자면 그 순간 타석에 김재걸이 섰고 끝까지 기회를 얻은 것은, 점수 차가 3점이었기 때문이다.

멘도사 라인의 상징적인 이름, 김재걸
멘도사 라인의 상징적인 이름, 김재걸대학 시절 김재걸은 중요한 경기에서 종종 홈런으로 강렬한 인상을 남긴 공수 겸비의 유격수였다. 하지만 프로 선수로서 13시즌 통산 타율은 .230, 홈런은 14개가 전부였다.삼성 라이온즈

그런데 그 김재걸이 때린 타구가 좌중간을 가르는 2루타가 됐고, 브리또의 볼넷이 이어지면서 공기가 바뀌었다. 그리고 시리즈 내내 1할대 빈타에 시달렸던 이승엽이 바뀐 LG의 마무리투수 이상훈의 공을 받아 쳐 동점 3점 홈런을 날리며 경기를 원점으로 돌렸고, 숨 쉴 틈도 없이 마해영이 이상훈 대신 마운드를 이어받은 최원호를 상대로 거짓말 같은 끝내기 홈런을 날렸다. 삼성 라이온스 역사상 첫 한국시리즈 우승이었다.

그 극적인 순간을 기억하며 대부분의 사람들은 이승엽과 마해영 혹은 맞은 편에 무너져 내린 이상훈과 최원호를 떠올린다. 하지만 그 모든 과정이 아무도 기대하지 않았던 9번 타자 김재걸로부터 시작되었음을 아는 이들은 드물다.

한국시리즈의 사나이

김재걸이라는 이름과 함께 세상에 알려진 단어는 '파동'이었다. 그가 대학을 졸업하던 1995년, 기존 구단들의 반대에도 프로팀 창단을 강행하려던 현대그룹이 유망주들에게 저마다 억대의 계약금을 뿌려댔고 나름 아마추어 국가대표 경력의 김재걸도 그 영입 명단에 들어있었던 것이다. 하지만 그에 대한 연고권을 가진 삼성이 순순히 물러서지 않았고, 결국 법정 싸움까지 벌인 끝에 그는 라이온즈 유니폼을 입게 되었다.


삼성은 그룹의 자존심을 건 돈싸움 끝에 모셔 온 김재걸에게 신인 역대 최고액에 해당하던 2억 1천만 원의 계약금으로 예우했고, 어느 팀에서나 주전 유격수의 상징으로 통하는 등번호 7번을 달아주었다. 라이온즈 유격수의 상징 류중일이 마침 노쇠한 기미를 보이고 있었기에, 김재걸이 그 뒤를 이어 삼성의 10년을 책임져 주리라는 것이 당연한 기대였다.

하지만 대학 무대에서 홈런도 곧잘 날리던 그의 공격력이 상당 부분 금속 배트의 마법 덕분이었음이 곧 드러났고, 출루 자체가 드물어지다 보니 빠른 발을 선보일 기회도 적었다. 늘 리그를 대표하는 강타자들이 그득했던 타격의 팀 삼성에서, 더구나 그가 대체해야 했던 류중일이 공격 면에서도 늘 3할 정도는 기대하게 만들던 선수였기에 김재걸의 허약한 방망이는 더욱 두드러질 수밖에 없었다. 물론 그의 수비력만큼은 훌륭했지만, 그 역시 리그 정상급을 넘어서는 수준이었던 류중일의 수비를 보아온 팬들을 감동시킬 요소가 되긴 어려웠음도 물론이다.

3년 차가 되던 1997년, 백인천 감독의 부임은 그에게 특히 큰 시련이었다. 상대적으로 공격력에 방점을 찍고 팀 체질 개선에 나선 백인천 감독이 정경배와 김태균이라는, 장타력을 갖춘 내야수들로 중앙 라인을 채우기로 했기 때문이다. 양대 재벌 간의 자존심 싸움을 일으키며 역대 최고액의 계약금과 7번의 등번호를 받고 입단했던 차세대 유격수 김재걸은, 그렇게 대수비 겸 대주자 요원으로 전락하고 말았다.

물론 김태균 역시 류중일의 후계자를 찾던 라이온즈의 눈높이를 다 채우지는 못했다. 하지만 2004년에는 이미 그 류중일을 넘어서는 수준의 유격수로서 공인받고 있던 박진만이 영입되며 혹시나 하던 김재걸의 희망을 꺾었다. 김재박으로부터 직접 7번 등번호를 물려받은 박진만이 푸른 유니폼을 입게 되면서, 김재걸은 스스로 자신의 유니폼에서 7자를 떼어내야 했다.

한국시리즈의 사나이 김재걸
한국시리즈의 사나이 김재걸정규시즌과 한국시리즈에서 김재걸의 모습은 많이 달랐다. 2002년과 2005년, 삼성 라이온즈의 우승은 그의 활약 없이는 어려웠을 것이다.삼성 라이온즈

류중일과 박진만 사이에서

대부분 선수들이 경험하는 좌절감이란, 바라보고 달려가던 지점에 닿지 못하는 현실에 관한 것이다. 하지만 김재걸이 경험한 것은 처음부터 주어졌던 것들을 하나씩 빼앗기는 경험이었다는 점에서 아마 더 쓰라렸을 것이다. 그것은 누군가를 향한 원망, 자책 혹은 수만 개의 시선 앞에 설 때마다 자신도 모르게 움츠러들게 만드는 자괴감으로 이어졌을 수도 있다.

하지만 김재걸은 그 자리에서 버텼고, 집중했으며, 노력했다. 자신이 가졌던 자리를 되찾기 위한 오기가 아니라, 자신이 서게 된 그 자리를 지키기 위한 좀 더 처절한 집중이었다. 반쪽짜리 유격수로서 위태로운 주전 경쟁을 이어나가던 2002년에 한국시리즈의 가장 극적인 역전극을 여는 2루타를 쳤던 그는, 주전 유격수로서의 꿈이 이미 깨져버린 2005년에도 가을야구의 주인공으로 재발견되었다.

1차전에서는 박종호가 부상을 당하자 대신 들어가 결승 2루타를 쳤고, 다음 날에는 연장 12회 선두타자로 나와 2루타를 치고 나간 뒤 결승 득점을 만들어 냈다. 이틀 동안 5타석 3안타 2볼넷의 맹활약으로 한국시리즈 1·2차전 연속으로 수훈 선수로 선정된 것이 놀랍게도 김재걸이었다. 그해 한국시리즈를 통틀어도 12타수 6안타의 호성적이었다. 철벽 마무리 오승환과 치열한 한국시리즈 MVP 경쟁을 벌인 끝에 불발되긴 했지만, 그해 그가 팬들로부터 '걸사마'라는 멋진 별명을 선물 받게 된 이유였다. 그런 활약에 힘입어 그는 시즌 후에 치러진 월드베이스볼클래식에 국가대표로 선발되는 뒤늦은 영광도 경험했다.

그 뒤로도 그가 새삼 타격에 눈을 떴다거나, 그래서 정규 시즌에 놀랄 만한 성적을 냈거나, 박진만과 주전 유격수 자리를 두고 다시 한번 대대적인 경쟁을 벌였다거나 하는 일은 일어나지 않았다. 그가 남긴 성적도 시종일관 2할대 초중반에서 1할대를 오가는 정도에 불과했다.

하지만 그는 2009년까지, 삼성 라이온즈에서만 13시즌과 15년의 세월을 함께하며 대수비와 대주자로서 매 순간 집중한 선수였다. 그 기간 삼성은 최강이었던 때도 있었고 좀 헐거워진 때도 있었으며, 특히 내내 유격수 자리를 지킨 박진만도 간혹 부상에 시달리거나 부진한 때가 있었다. 하지만 그보다 5살이나 많은 노장이면서도 늘 준비된 상태로 그 뒤를 받치던 김재걸로 인해 수비 진형이 망가지며 허무하게 무너지는 모습을 보이지 않을 수 있었다.

버티며, 스스로를 인정하는 싸움

삶에서든, 야구에서든, 많은 이들이 정상을 바라보지만 그 자리는 높고 또 좁다. 그래서 올라가기도 어렵지만 버텨내기도 어렵다. 누구나 높은 곳을 바라보며 걸어본 적이 있기에 그 길이 얼마나 험한지는 다들 안다. 하지만 한 번 미끄러진 자리에서나마 그 자리를 지키기 위해 버티며 발버둥 쳐 본 이들은 많지 않기에, 그 중턱 어딘가에서 안간힘 쓰는 이들의 수고를 충분히 이해하지는 못한다.

김재걸도 언제나 되고 싶은 것은 주전 유격수였을 것이다. 그리고 프로무대에 들어서자마자 그 자리에 서보기도 했고, 또 길지도 않은 시간 사이에 아득한 밑바닥으로 굴러떨어져보기도 했다. 그래서 다시 기를 쓰고 기어오른 끝에 닿은 것이 대주자와 대수비의 자리였다. 그런데 그 자리를 자신의 몫으로 받아들이고, 그 자리에서 집중하며 버텨내며 그가 만든 크고 작은 의미들 앞에 우리는 숙연해진다.

"그렇게밖에 못할 거면 때려치워라." 우리가 종종 선수들을 향해 쉽게 던지는 그 말은, 사실 우리 자신에게 하고 싶었던 것은 아닐까. 처음 꿈꾸었던 만큼 되지 못했다는 이유로, 지금의 나를 무의미한 존재로 취급하고 있는 것은 아닐까.

그런 우리에게 김재걸의 야구가 말한다. 인생에서 가장 중요한 것은 최고가 되는 것이 아니다. 내가 등번호가 몇 번인지, 주전인지 아닌지, 성적이 어느 정도인지도 아니다. 그보다 중요한 것은 나의 능력과 그것에 대한 평가가 나를 실망시킬 때도 그 자리에서 내가 할 수 있는 일을 다 했느냐 하는 것이다.

김재걸은 가장 빛나는 자리에서 선수 생활을 이어가지 못했고, 가장 빛나는 순간에 선수 생활을 마치지도 못했다. 하지만 그는 자신에게 남은 야구를 끝까지 포기하지 않았고 마지막에는 그가 생각했던 것보다도 훨씬 소중한 이름으로 남았다.

그래서 말하자면, 김재걸은 자신의 야구를 성실하게 완주함으로써 팬들이 자신의 삶을 조금 더 관대하고 상냥하게 바라볼 수 있도록 해준 선수였다.

애물단지 김재걸, 걸사마로 남다
애물단지 김재걸, 걸사마로 남다그가 프로 무대에서 가장 많이 들은 말은 아마도 반쪽짜리, 애물단지, 투명인간 같은 것들이었을 것이다. 하지만 은퇴한 지금 팬들의 기억 속에 가장 깊이 새겨진 별명은 '걸사마'다.삼성 라이온즈


#김재걸 #삼성라이온즈 #걸사마 #한국시리즈
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김은식의 야구팬의 탄생
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