삼성 라이온즈

정규시즌과 한국시리즈에서 김재걸의 모습은 많이 달랐다. 2002년과 2005년, 삼성 라이온즈의 우승은 그의 활약 없이는 어려웠을 것이다.대부분 선수들이 경험하는 좌절감이란, 바라보고 달려가던 지점에 닿지 못하는 현실에 관한 것이다. 하지만 김재걸이 경험한 것은 처음부터 주어졌던 것들을 하나씩 빼앗기는 경험이었다는 점에서 아마 더 쓰라렸을 것이다. 그것은 누군가를 향한 원망, 자책 혹은 수만 개의 시선 앞에 설 때마다 자신도 모르게 움츠러들게 만드는 자괴감으로 이어졌을 수도 있다.하지만 김재걸은 그 자리에서 버텼고, 집중했으며, 노력했다. 자신이 가졌던 자리를 되찾기 위한 오기가 아니라, 자신이 서게 된 그 자리를 지키기 위한 좀 더 처절한 집중이었다. 반쪽짜리 유격수로서 위태로운 주전 경쟁을 이어나가던 2002년에 한국시리즈의 가장 극적인 역전극을 여는 2루타를 쳤던 그는, 주전 유격수로서의 꿈이 이미 깨져버린 2005년에도 가을야구의 주인공으로 재발견되었다.1차전에서는 박종호가 부상을 당하자 대신 들어가 결승 2루타를 쳤고, 다음 날에는 연장 12회 선두타자로 나와 2루타를 치고 나간 뒤 결승 득점을 만들어 냈다. 이틀 동안 5타석 3안타 2볼넷의 맹활약으로 한국시리즈 1·2차전 연속으로 수훈 선수로 선정된 것이 놀랍게도 김재걸이었다. 그해 한국시리즈를 통틀어도 12타수 6안타의 호성적이었다. 철벽 마무리 오승환과 치열한 한국시리즈 MVP 경쟁을 벌인 끝에 불발되긴 했지만, 그해 그가 팬들로부터 '걸사마'라는 멋진 별명을 선물 받게 된 이유였다. 그런 활약에 힘입어 그는 시즌 후에 치러진 월드베이스볼클래식에 국가대표로 선발되는 뒤늦은 영광도 경험했다.그 뒤로도 그가 새삼 타격에 눈을 떴다거나, 그래서 정규 시즌에 놀랄 만한 성적을 냈거나, 박진만과 주전 유격수 자리를 두고 다시 한번 대대적인 경쟁을 벌였다거나 하는 일은 일어나지 않았다. 그가 남긴 성적도 시종일관 2할대 초중반에서 1할대를 오가는 정도에 불과했다.하지만 그는 2009년까지, 삼성 라이온즈에서만 13시즌과 15년의 세월을 함께하며 대수비와 대주자로서 매 순간 집중한 선수였다. 그 기간 삼성은 최강이었던 때도 있었고 좀 헐거워진 때도 있었으며, 특히 내내 유격수 자리를 지킨 박진만도 간혹 부상에 시달리거나 부진한 때가 있었다. 하지만 그보다 5살이나 많은 노장이면서도 늘 준비된 상태로 그 뒤를 받치던 김재걸로 인해 수비 진형이 망가지며 허무하게 무너지는 모습을 보이지 않을 수 있었다.삶에서든, 야구에서든, 많은 이들이 정상을 바라보지만 그 자리는 높고 또 좁다. 그래서 올라가기도 어렵지만 버텨내기도 어렵다. 누구나 높은 곳을 바라보며 걸어본 적이 있기에 그 길이 얼마나 험한지는 다들 안다. 하지만 한 번 미끄러진 자리에서나마 그 자리를 지키기 위해 버티며 발버둥 쳐 본 이들은 많지 않기에, 그 중턱 어딘가에서 안간힘 쓰는 이들의 수고를 충분히 이해하지는 못한다.김재걸도 언제나 되고 싶은 것은 주전 유격수였을 것이다. 그리고 프로무대에 들어서자마자 그 자리에 서보기도 했고, 또 길지도 않은 시간 사이에 아득한 밑바닥으로 굴러떨어져보기도 했다. 그래서 다시 기를 쓰고 기어오른 끝에 닿은 것이 대주자와 대수비의 자리였다. 그런데 그 자리를 자신의 몫으로 받아들이고, 그 자리에서 집중하며 버텨내며 그가 만든 크고 작은 의미들 앞에 우리는 숙연해진다."그렇게밖에 못할 거면 때려치워라." 우리가 종종 선수들을 향해 쉽게 던지는 그 말은, 사실 우리 자신에게 하고 싶었던 것은 아닐까. 처음 꿈꾸었던 만큼 되지 못했다는 이유로, 지금의 나를 무의미한 존재로 취급하고 있는 것은 아닐까.그런 우리에게 김재걸의 야구가 말한다. 인생에서 가장 중요한 것은 최고가 되는 것이 아니다. 내가 등번호가 몇 번인지, 주전인지 아닌지, 성적이 어느 정도인지도 아니다. 그보다 중요한 것은 나의 능력과 그것에 대한 평가가 나를 실망시킬 때도 그 자리에서 내가 할 수 있는 일을 다 했느냐 하는 것이다.김재걸은 가장 빛나는 자리에서 선수 생활을 이어가지 못했고, 가장 빛나는 순간에 선수 생활을 마치지도 못했다. 하지만 그는 자신에게 남은 야구를 끝까지 포기하지 않았고 마지막에는 그가 생각했던 것보다도 훨씬 소중한 이름으로 남았다.그래서 말하자면, 김재걸은 자신의 야구를 성실하게 완주함으로써 팬들이 자신의 삶을 조금 더 관대하고 상냥하게 바라볼 수 있도록 해준 선수였다.