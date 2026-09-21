국가보훈부

인공지능 얼굴 복원 기술을 활용해 고해상도 컬러 사진으로 복원한 윌리엄 해밀턴 쇼 대위. 2023년 7월 28일 부산 유엔평화기념관에서 열린 ‘6·25 전쟁영웅 특별사진전'에서 공개됐다.남편을 잃은 쇼 대위의 부인 후아니타는 하버드대에서 사회학 박사 학위를 받은 뒤 1956년 두 아들을 데리고 한국으로 건너왔다. 이화여대 교수로 재직하며 세브란스병원에 사회사업실을 개설해 자원봉사자로 일했다.맏아들 로빈슨은 하버드대에서 '조선시대 법제사 연구'로 박사학위를 받은 뒤 하버드대와 존스홉킨스대 법학과 교수를 역임했다. 풀브라이트 장학재단, 하버드 법률연구센터와 함께 한국 대학생들을 위한 장학 사업과 미국 초청 연수 사업을 펼쳤고 서울대 법대 초빙교수로도 활동했다. 한국학 연구에 많은 업적을 남겼는데, 39살의 나이로 일찍 세상을 떠났다. 차남 스티븐 리처드는 오하이오주 법원 판사를 지냈다.로빈슨의 아내 캐롤도 하버드대에서 한국어와 근대 중국사를 전공한 한국학자다. 주미 한국대사관의 역사 편찬 작업에 참여해 미 연방의회 도서관 등에서 한미 외교 자료들을 발굴하는 성과를 거뒀다. 2007년 서울대에서 영문으로 출판한 저서 <외세에 의한 한국 독립의 파괴>는 한일 강제병합 과정에서 미국이 어떻게 일본을 도왔는지를 자세히 밝혀놓았다.책 서문에 "100여 년 전 미국이 공공선이라는 미명 아래 작은 나라 조선에 대해 어떤 짓을 저질렀는지 생각해 보라. 미국인의 한 사람으로 사죄의 뜻을 표하고 싶어 이 책을 썼다"라고 밝혔다.로빈슨과 캐롤 부부의 딸 줄리는 1990년부터 4년간 주한미군 장교로 경기도 오산 공군기지에서 복무했다. 아들 데이비드도 연세대에서 근무했다. 쇼 목사와 쇼 대위 부자의 한국 사랑과 헌신은 4대에 걸쳐 이어졌다.