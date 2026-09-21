▲태극기와 윌리엄 해밀턴 쇼 대위
서울 은평구 녹번동 은평평화공원에 세워진 윌리엄 해밀턴 쇼(서위렴 2세) 대위 동상. 좌대 정면에는 이름과 생몰연도와 성경 구절, 오른쪽에는 약력이 새겨져 있다.이희용
서울지하철 6호선 역촌역 4번 출구로 나가면 자그마한 근린공원을 만난다. 2010년 조성된 은평평화공원이다. 입구에서 40~50m 걸어 들어가면 왼쪽 가슴에 훈장 두 개를 단 군복 차림의 서양 남성 동상이 우뚝 서 있다. 주인공은 윌리엄 해밀턴 쇼 미국 해군 대위다.
주변에 아파트가 즐비한 이곳에 미군 동상이 왜 서 있을까. 좌대 정면의 이름 아래 새겨진 생몰연도(1922.6.5~1950.9.22)를 보면 짐작이 간다. 1950년 9월 15일 인천상륙작전에 성공한 국군과 미군은 서울 탈환을 위해 9월 22일 이곳 인근에서 북한 인민군과 치열한 전투를 벌였다. 경기도 고양군 녹번리이던 당시 지명은 서울시 은평구 녹번동으로 바뀌었다.
그래도 의문은 남는다. 3년여에 걸친 6·25 전쟁의 미군 전사자는 3만 6574명에 이른다. 이 가운데 계급이 그리 높지도 않고 전공(戰功)이 눈부시게 빼어난 것도 아닌 그를 특별히 동상을 세워 기리고자 한 까닭은 무엇일까.
좌대 정면 이름 아래 새겨진 "사람이 친구를 위하여 목숨을 버리면 이에서 더 큰 사랑이 없나니"란 성경 요한복음 15장 13절의 글귀가 해답의 실마리가 될 수 있고, 좌대 뒷면에 새겨진 가계도를 보면 그제야 고개가 끄덕여진다. 아버지, 어머니, 아내, 장남, 맏며느리 등 일가가 한국에서 봉사한 이력이 적혀 있다.
그의 흉상은 대전시 서구 도안동의 목원대 캠퍼스 교회 앞과 경남 창원시 진해구의 해군사관학교 학술정보원 1층 로비에도 세워져 있다. 그가 무슨 인연이 있고 어떤 활동을 펼쳤기에 목원대나 해사가 두고두고 기억하려는 걸까. 그 내력을 더듬어보자.