방자명 유족

육군 헌병대 제15범죄수사대 대장 시절 방자명의 모습.5·16 쿠데타의 발생은 예방 가능했다. <미국외교관계문서집 1961~1963> 제22권에 실린 '덜레스 중앙정보국(CIA) 국장이 케네디 대통령에게 보내는 비망록'에 따르면, 1961년 4월 21일(미국 시각) CIA 한국지부는 "대한민국 정부를 전복하려는 두 가지의 쿠데타 음모 가운데 하나는 박정희 제2군 부사령관이 지도하고 있다"라는 보고를 발송했다.장면 총리 역시 보고를 받았다. 위 비망록에 따르면, 4월 26일 CIA 지부는 "장면 국무총리는 군부의 불평분자들 중 일부가 쿠데타를 음모하고 있다는 소문을 알고 있다"라며 "장면은 이런 소문에 대해 특별히 관심을 기울이지는 않고 있는데, 상황이 심각하다고 생각하지 않기 때문"이라고 보고했다.박정희가 쿠데타를 개시한 것은 1961년 5월 16일 새벽 0시에서 1시 사이다. 무력 충돌이 발생한 것은 새벽 3시 전후다. 여기서 승리한 반군이 한강인도교(지금의 한강)를 넘은 시각은 4시 15분이다. 이로써 대세를 장악한 반군은 서울 시내로 진입해 경복궁 중앙청을 점령했다. 새벽 5시에는 라디오에서 혁명공약이 발표됐다.정부군이 허무하게 무너진 이유는 위의 CIA 보고서에 나타난다. 국정을 책임진 장면 내각의 안이한 태도가 가장 큰 이유였다. 장면 총리와 장도영 육군참모총장 등의 허술한 방비는 박정희가 별 어려움 없이 정권을 차지하는 데 기여했다.정부와 군부가 그처럼 안이했던 상황에서, 용감하게 반군을 막고 나선 장교가 방자명 육군 중령이다. 그는 한강을 넘으려 하는 박정희 부대에 상당한 애를 먹였다. 반군이 한강인도교에서 한 시간 이상 발이 묶인 것은 바로 그 때문이다. 1979년 12·12 쿠데타 때의 장태완처럼 방자명도 쿠데타군의 진격에 제동을 걸었다.당시 방자명은 전투부대 지휘관이 아니었다. 헌병대 제15범죄수사대장이 그의 소임이었다. 전투부대도 아닌 헌병 병력을 이끌고 쿠데타에 맞섰던 것이다. 더군다나 그의 부대는 소규모였다. 박정희 전문가인 조갑제 기자가 쓴 1998년 9월 11일 자 <조선일보> '내 무덤에 침을 뱉어라! 277'은 그가 지휘한 병력이 50명이었다고 알려준다.1996년 9월 16일 자 <경향신문> '실록 하나회 <29>'는 "공수특전단 병력이 김포를 떠나 염창교에서 해병대와 합류, 인도교를 넘어 쿠데타에 성공"했다고 기술한다. 방자명이 한강인도교에서 상대한 반군은 공수특전단과 해병대다. 이처럼 부담스런 부대들을 육군 헌병들이 상대했던 것이다.5·16 상황을 재구성한 2015년 4월 21일 자 <경향신문> '광복 70년 역사르포 (9)'는 "5·16 쿠데타에 동원된 병력은 60만 군대 중 불과 3600여 명에 불과했다"라며 "주된 세력은 김포 해병대 1여단 1500여 명과 역시 김포에 있던 공수특전단 600명"이라고 설명한다.방자명이 상대한 병력은 반군의 주력 부대다. 그 병력은 2100명을 넘었다. 이 숫자를 2500명으로 보는 쪽도 있다. 2024년 9월 7일 자 <한겨레> 기사는 반군이 2500명을 넘었다고 말한다. 방자명 부대가 반군을 상대로 1대 42 혹은 1 대 50의 전설적인 대결을 펼쳤던 것이다.한강변에 도달해 방자명 부대를 발견한 반군은 설마 저들이 싸움을 걸까 하는 생각을 했다. 쿠데타 1주년 기념으로 발행된 1962년 5월 16일 자 <동아일보> '혁명부대 중견지휘관 좌담회'에 등장한 최용관 해병대 제1여단 작전 및 군수참모는 방자명 부대와 조우한 일을 떠올렸다. 최용관은 "헌병들이 여러 명 나와 있어 우리는 처음에는 환영하러 나온 줄 알았어요"라며 웃음을 터트렸다.반군의 눈에는 헌병 50명이 '헌병 여러 명'으로 보였다. 헌병대가 위협적으로 비치지 않았음을 알 수 있다. 반군은 설마 저들이 우리와 싸우려 할까 하는 자신감에서 '환영하러 나왔나 보다'라는 생각까지 품었다.그러나 헌병들은 환영사가 아닌 경고사를 외쳤다. 그들은 "참모총장의 명령이니 아무도 통과할 수 없다"라고 고함을 쳤다. 반군은 이 경고를 무시하고 한강인도교로 그냥 진입했다.다리 위의 장애물을 치우며 진격하던 반군은 중간쯤 가서야 분위기가 심상치 않음을 깨달았다. 혹시 다리를 폭파하려는 게 아닌가 하는 두려움이 일었다고 한다. 자신들을 다리 중앙으로 유인한 뒤 한강물에 수장시키는 작전이 있지 않나 하는 의심을 했던 모양이다.그래서 반군은 지금의 국립서울현충원 쪽으로 철수했다. 이곳 산 위로 올라 한강인도교 북단 상황을 다시 살폈다. 그런 뒤에야 진격을 재개했다. 다리 폭파 움직임이 없음을 확인했던 것이다.최용관의 회고에 따르면, 이때 선공을 가한 쪽은 방자명 쪽이다. "다시 진군하여 북한강파출소 근방에 오니 이번에는 라이트를 환하게 켜놓은 트럭으로 길을 막고 그 뒤에서 헌병들이 사격을 하더군요"라고 그는 말했다.방자명 부대는 헤드라이트 불빛에 가려진 트럭을 방패 삼아 총을 쏘아댔고, 반군은 그 불빛으로 인해 훤히 노출돼 있었다. 이로 인한 피해는 적지 않았다. "중대장 이하 7, 8명이 부상"당했다고 최용관은 회고했다.방자명 부대는 결국에는 철수했다. 반군 일부가 트럭에 접근해 헤드라이트 전등을 깨트리면서 상황은 역전됐다. 이처럼 허술한 장애물에 의지한 채로 2100 혹은 2500명을 상대했던 것이다. 반군을 막겠다는 일념이 그런 무모함을 만들어냈다고 볼 수 있다.