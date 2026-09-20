기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.09.20 17:53최종 업데이트 26.09.20 17:53
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
육군 헌병대 제15범죄수사대 대장 시절 방자명의 모습.
육군 헌병대 제15범죄수사대 대장 시절 방자명의 모습. 방자명 유족

5·16 쿠데타의 발생은 예방 가능했다. <미국외교관계문서집 1961~1963> 제22권에 실린 '덜레스 중앙정보국(CIA) 국장이 케네디 대통령에게 보내는 비망록'에 따르면, 1961년 4월 21일(미국 시각) CIA 한국지부는 "대한민국 정부를 전복하려는 두 가지의 쿠데타 음모 가운데 하나는 박정희 제2군 부사령관이 지도하고 있다"라는 보고를 발송했다.

장면 총리 역시 보고를 받았다. 위 비망록에 따르면, 4월 26일 CIA 지부는 "장면 국무총리는 군부의 불평분자들 중 일부가 쿠데타를 음모하고 있다는 소문을 알고 있다"라며 "장면은 이런 소문에 대해 특별히 관심을 기울이지는 않고 있는데, 상황이 심각하다고 생각하지 않기 때문"이라고 보고했다.


박정희가 쿠데타를 개시한 것은 1961년 5월 16일 새벽 0시에서 1시 사이다. 무력 충돌이 발생한 것은 새벽 3시 전후다. 여기서 승리한 반군이 한강인도교(지금의 한강)를 넘은 시각은 4시 15분이다. 이로써 대세를 장악한 반군은 서울 시내로 진입해 경복궁 중앙청을 점령했다. 새벽 5시에는 라디오에서 혁명공약이 발표됐다.

정부군이 허무하게 무너진 이유는 위의 CIA 보고서에 나타난다. 국정을 책임진 장면 내각의 안이한 태도가 가장 큰 이유였다. 장면 총리와 장도영 육군참모총장 등의 허술한 방비는 박정희가 별 어려움 없이 정권을 차지하는 데 기여했다.

박정희 반군에 제동 건 중령

정부와 군부가 그처럼 안이했던 상황에서, 용감하게 반군을 막고 나선 장교가 방자명 육군 중령이다. 그는 한강을 넘으려 하는 박정희 부대에 상당한 애를 먹였다. 반군이 한강인도교에서 한 시간 이상 발이 묶인 것은 바로 그 때문이다. 1979년 12·12 쿠데타 때의 장태완처럼 방자명도 쿠데타군의 진격에 제동을 걸었다.

당시 방자명은 전투부대 지휘관이 아니었다. 헌병대 제15범죄수사대장이 그의 소임이었다. 전투부대도 아닌 헌병 병력을 이끌고 쿠데타에 맞섰던 것이다. 더군다나 그의 부대는 소규모였다. 박정희 전문가인 조갑제 기자가 쓴 1998년 9월 11일 자 <조선일보> '내 무덤에 침을 뱉어라! 277'은 그가 지휘한 병력이 50명이었다고 알려준다.

1996년 9월 16일 자 <경향신문> '실록 하나회 <29>'는 "공수특전단 병력이 김포를 떠나 염창교에서 해병대와 합류, 인도교를 넘어 쿠데타에 성공"했다고 기술한다. 방자명이 한강인도교에서 상대한 반군은 공수특전단과 해병대다. 이처럼 부담스런 부대들을 육군 헌병들이 상대했던 것이다.

5·16 상황을 재구성한 2015년 4월 21일 자 <경향신문> '광복 70년 역사르포 (9)'는 "5·16 쿠데타에 동원된 병력은 60만 군대 중 불과 3600여 명에 불과했다"라며 "주된 세력은 김포 해병대 1여단 1500여 명과 역시 김포에 있던 공수특전단 600명"이라고 설명한다.

방자명이 상대한 병력은 반군의 주력 부대다. 그 병력은 2100명을 넘었다. 이 숫자를 2500명으로 보는 쪽도 있다. 2024년 9월 7일 자 <한겨레> 기사는 반군이 2500명을 넘었다고 말한다. 방자명 부대가 반군을 상대로 1대 42 혹은 1 대 50의 전설적인 대결을 펼쳤던 것이다.

한강변에 도달해 방자명 부대를 발견한 반군은 설마 저들이 싸움을 걸까 하는 생각을 했다. 쿠데타 1주년 기념으로 발행된 1962년 5월 16일 자 <동아일보> '혁명부대 중견지휘관 좌담회'에 등장한 최용관 해병대 제1여단 작전 및 군수참모는 방자명 부대와 조우한 일을 떠올렸다. 최용관은 "헌병들이 여러 명 나와 있어 우리는 처음에는 환영하러 나온 줄 알았어요"라며 웃음을 터트렸다.

반군의 눈에는 헌병 50명이 '헌병 여러 명'으로 보였다. 헌병대가 위협적으로 비치지 않았음을 알 수 있다. 반군은 설마 저들이 우리와 싸우려 할까 하는 자신감에서 '환영하러 나왔나 보다'라는 생각까지 품었다.

그러나 헌병들은 환영사가 아닌 경고사를 외쳤다. 그들은 "참모총장의 명령이니 아무도 통과할 수 없다"라고 고함을 쳤다. 반군은 이 경고를 무시하고 한강인도교로 그냥 진입했다.

다리 위의 장애물을 치우며 진격하던 반군은 중간쯤 가서야 분위기가 심상치 않음을 깨달았다. 혹시 다리를 폭파하려는 게 아닌가 하는 두려움이 일었다고 한다. 자신들을 다리 중앙으로 유인한 뒤 한강물에 수장시키는 작전이 있지 않나 하는 의심을 했던 모양이다.

그래서 반군은 지금의 국립서울현충원 쪽으로 철수했다. 이곳 산 위로 올라 한강인도교 북단 상황을 다시 살폈다. 그런 뒤에야 진격을 재개했다. 다리 폭파 움직임이 없음을 확인했던 것이다.

최용관의 회고에 따르면, 이때 선공을 가한 쪽은 방자명 쪽이다. "다시 진군하여 북한강파출소 근방에 오니 이번에는 라이트를 환하게 켜놓은 트럭으로 길을 막고 그 뒤에서 헌병들이 사격을 하더군요"라고 그는 말했다.

방자명 부대는 헤드라이트 불빛에 가려진 트럭을 방패 삼아 총을 쏘아댔고, 반군은 그 불빛으로 인해 훤히 노출돼 있었다. 이로 인한 피해는 적지 않았다. "중대장 이하 7, 8명이 부상"당했다고 최용관은 회고했다.

방자명 부대는 결국에는 철수했다. 반군 일부가 트럭에 접근해 헤드라이트 전등을 깨트리면서 상황은 역전됐다. 이처럼 허술한 장애물에 의지한 채로 2100 혹은 2500명을 상대했던 것이다. 반군을 막겠다는 일념이 그런 무모함을 만들어냈다고 볼 수 있다.

1987년에도 '군 개입 안돼' 외쳐

1961년 10월 28일 <동아일보> 1면에 보도된 방자명 중령의 첫 공판 당시 모습. 가운데가 방자명 중령이다.
1961년 10월 28일 <동아일보> 1면에 보도된 방자명 중령의 첫 공판 당시 모습. 가운데가 방자명 중령이다. 김화빈
5.16 쿠데타군의 한강 진입을 저지했다는 이유로 2년여간 옥살이를 한 방자명 중령이 1963년 8월 15일 특별사면으로 풀려나 가족들을 껴안고 있다.
5.16 쿠데타군의 한강 진입을 저지했다는 이유로 2년여간 옥살이를 한 방자명 중령이 1963년 8월 15일 특별사면으로 풀려나 가족들을 껴안고 있다.김화빈



패장이 된 방자명은 혁명방해죄가 인정돼 1962년 1월 10일 혁명재판소에서 징역 15년을 선고받았다. 감옥을 나온 것은 이듬해의 광복절 특별사면에 의해서다.

육사 8기인 방자명은 육사 2기인 박정희와 인연이 있었다. 박정희와 같은 부대에 근무한 적도 있다. 박정희가 그를 상당히 신뢰했다고 한다. 2013년 6월 17일 자 인터넷판 <주간조선>에는 박정희가 쿠데타 이틀 전에 방자명을 신당동 집으로 초대했다고 알려준다. 그랬던 두 사람이 불과 이틀 뒤에 총을 겨누게 됐던 것이다.

쿠데타를 막으려 한 일 때문에 방자명은 신체 장애를 갖게 됐다. 장남 방문성씨는 2024년 9월 19일 자 <오마이뉴스> 인터뷰에서 "불법구금 과정에서 고문을 당해 오른쪽 귀 청력을 잃으셨다"라며 "나중에는 조금만 큰 소리로 얘기하면 깜짝 놀라셨다"라고 안타까워했다(관련기사: 쿠데타 막다 옥살이, 63년 만에 무죄 받아든 아들의 한탄 https://omn.kr/2a87l).

군부의 정치개입에 대한 방자명의 반대는 그날 새벽의 일로 끝나지 않았다. 군부의 개입 가능성이 또다시 우려되던 1987년 6월 항쟁 이후에는 '반독재 민주수호 군 출신 동지회'를 결성해 군의 중립을 촉구하고 나섰다.

그해 11월 11일 자 <동아일보> 3면은 "다가오는 대통령 선거에서 군의 엄정 중립과 공명선거의 실행을 촉구하기 위해 군 출신 동지들의 힘을 결집시키고자 한다"라는 방자명의 결의를 전했다. 6월항쟁으로 군부의 위상이 동요하는 상황에서 군이 또다시 움직이지 않을까 하는 우려를 품고 63세의 방자명은 불편한 몸을 이끌고 목소리를 높이기 시작했다.

1968년 8월 18일 방자명 중령이 <조선일보>와의 인터뷰에서 정치활동정화법 등 박정희 정권 독재에 대해 비판하고 있다.
1968년 8월 18일 방자명 중령이 <조선일보>와의 인터뷰에서 정치활동정화법 등 박정희 정권 독재에 대해 비판하고 있다. 김화빈

문민정권이 들어선 1993년 이전만 해도, 군의 정치적 중립은 한국 민주주의의 핵심 조건이었다. 1961년 이후로 그때까지 한국 민주주의를 가장 크게 위협한 것은 정치군인들이다. 그런 시기에 방자명은 1961년에도 나서고 1987년에도 나섰다. 군부 정치의 시작과 끝 무렵에 자기 존재를 드러내며 '군의 개입은 안 된다'고 외친 셈이다. 그의 투쟁은 군인이 할 수 있는 범위의 민주화 투쟁이다.

방자명(方滋明)의 방(方)은 '바야흐로'로도 풀이된다. 바야흐로 군의 정치개입이 시작되던 1961년 5월 16일 새벽, 그는 한강다리 앞에서 그것을 온몸으로 막아섰다. 바야흐로 군의 정치적 영향력이 저물려 하던 1987년 6월항쟁 이후, 그는 세상 앞에 다시 나타나 군의 중립을 촉구했다. 방자명은 군의 정치 개입으로부터 민주주의를 지키고자 했던 그 시절 한국인들의 열의를 상징적으로 보여주는 인물 중 하나다.
#방자명 #박정희 #5·16 #한강인도교 #장태완
프리미엄

김종성의 '히, 스토리'
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
10만인클럽 회원
김종성 (qqqkim2000) 내방

독자의견

목차1148 첫화부터 읽기>
이전글 모두 박정희와 상극인데... 대구시 불명예로 갈 건가