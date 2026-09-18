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2026년 9월 중국 중앙 정부기관이 발표한 AI 안전 프레임워크 3.0.즈푸의 50억 달러 자금 조달 시점은 미국 AI 업계의 "속도 조절론"이 집중적으로 표출된 시기와 거의 완전히 겹칩니다. Anthropic CEO 다리오 아모데이는 프론티어 모델의 발전 속도를 늦추자고 제안했고, 샘 올트먼은 이에 동의하며 2026년 IPO를 추진하지 않겠다고 밝혔습니다. 머스크도 이를 지지했습니다.그러나 이 "집단적 브레이크"의 이면에는 전략적 이해관계가 자리합니다. 첫째, 기존 우위의 규칙화입니다. 이미 시장 주도권을 확보한 미국 대기업이 높은 안전 기준을 제시함으로써 후발 주자의 추격 비용을 높이는 효과를 낳습니다. 둘째, 자본 시장 리스크 관리입니다. OpenAI와 Anthropic 모두 상장을 준비 중이며 안전에 대한 불확실성은 곧 투자자 손실로 직결됩니다.즈푸의 논리는 정반대입니다. AGI에 도달하지 못한 상태에서의 안전 논의는 저차원적 문제라는 인식입니다. 탕제는 "모델이 진정한 AGI에 도달하지 못했다면, 논의되는 안전은 여전히 낮은 차원의 문제일 수 있다"고 봅니다. 이에 따라 양자의 경쟁 축은 "누가 더 안전한가"에서 "누가 먼저 돌파구를 찾는가"로 이동하고 있습니다. 중국의 오픈 웨이트 진영과 미국의 폐쇄형 진영이라는 기술 패권 경쟁의 구도가 여기에 겹쳐집니다.중국 기업의 가속 선언에 중국 정부도 실질적인 지원책을 발표했습니다. 중국 정부는 브레이크를 점검했다는 것입니다. 멈추기 위해서가 아니라, 더 밟기 위해서입니다.2026년 9월 14일, 2026년 국가 네트워크 보안 홍보 주간 개막식이 열린 산둥성 지난시에서 전국 네트워크 보안 표준화 기술위원회가 <인공지능 안전 거버넌스 프레임워크 3.0>(이하 <프레임워크 3.0>)을 발표했습니다. 2024년 1.0, 2025년 2.0에 이은 세 번째 버전이며, 국가인터넷정보판공실의 지도 아래 중국네트워크공간연구원과 국가인터넷정보판공실 데이터및기술보장센터 등 전문 기관, 연구원, 업계 기업이 공동 편찬했습니다.3.0의 핵심 업데이트는 네 가지입니다.첫째, 지능형 에이전트(AI Agent) 리스크를 독립 범주로 신설했습니다. 응용 안전 리스크 아래 "지능형 에이전트 안전 리스크" 전문 절(2.2.1)을 두고, 부속서 2로 《지능형 에이전트 리스크 관리 프레임워크》를 별도 규정했습니다. 설계·개발, 설치·배포, 추론·계획, 호출·실행, 결과 출력에 이르는 전 생애주기 9대 위험을 포괄합니다. AI가 "질문에 답하는" 단계에서 "임무를 수행하는" 단계로 진화한 것을 세부적으로 다룬 조정입니다.둘째, 신규 리스크 범주를 추가했습니다. 피지컬 AI리스크(2.2.2)와 네트워크 보안 침해 리스크(2.2.3, 자율적 사이버 공격 위협 포함)가 독립 범주가 되었습니다. 내생적 안전 리스크(2.1)는 지능형 에이전트 기억 모듈의 데이터 오염과 합성 데이터 결함으로 확장되었고, GEO(생성 엔진 최적화)를 통한 대형 모델 추천 조작, 지능형 에이전트 소셜 플랫폼 등 새로운 위협 유형이 별도로 다뤄졌습니다.셋째, "신뢰할 수 있는 AI 기본 준칙"을 부속서 3으로 처음 제시했습니다. 넷째, 거버넌스 관점을 단일 기술 단계에서 데이터·알고리즘·모델·응용·공급망 전 과정으로 확장하며 오픈소스 생태계 안전과 공급망 안전 관리를 강조했습니다.중국정법대학 원위헝(文禹衡) 부교수는 이 조정을 "거버넌스 차원의 구조적 전환"으로 규정합니다. 가상 공간에서의 에이전트 행위가 이미 외부로 흘러넘쳐 물리적 사회로 전도될 수 있다는 것입니다. 규제 당국은 기술이 성숙한 뒤 대응하는 것이 아니라 능력 도약의 임계점 앞에서 미리 방어선을 치고 있습니다.메커니즘의 설계도 주목할 만합니다. <프레임워크 3.0>은 "리스크 분류, 기술 대응, 종합 거버넌스"라는 논리를 계승하면서 기술과 관리라는 두 축을 동시에 씁니다. 한편으로 안전 검사 평가, 내용 식별, 추적 가능성 등 능력 건설을 통해 리스크를 가시화하고, 다른 한편으로 주체 책임을 확고히 하여 내부 관리 제도와 비상 대응 메커니즘을 완비합니다.구도 측면에서는 정부 규제, 기업 주체 책임, 업계 자율, 사회 감독, 국제 협력을 연계하며, 샌드박스 규제를 통해 혁신에 오류 허용과 수정의 공간을 남겨둡니다. "동행하며 지속적으로 최적화하는" 거버넌스입니다.법적 효력은 없습니다. <프레임워크 3.0> 기술 지침 문서이며 법률도 강제성 국가표준도 아니고, 준수 기한도 설정하지 않았습니다. 그러나 영향력은 간접적이면서 실질적입니다. 국가인터넷정보판공실이 이 프레임워크를 안전 평가의 리스크 분류 기준으로 삼고, 《생성형 인공지능 서비스 관리 잠정 방법》에 따른 등록 및 신고 절차에 참고하도록 하기 때문입니다.도구 호출 권한을 가진 자율 지능형 에이전트처럼 고위험으로 분류된 제품은 순수 텍스트 생성보다 훨씬 엄격한 심사를 받습니다. 기업이 3.0의 규범적 조치를 자발적으로 이행하면 소비자와 사용자에게 더 나은 신용을 형성할 수 있습니다. 제재가 아니라 신용으로 작동하는 제동 장치입니다.규제의 목적이 속도의 상한을 정하는 데 있지 않고 사고가 나도 경주가 중단되지 않게 하는 데 있다는 뜻입니다. 산업 전체가 한 번의 실패로 멈춰 서는 일을 막는 것이 결과적으로 가장 빠른 길이라는 판단입니다.즈푸의 자금 사용처가 "차세대 GLM 기반 모델, 완전 자율학습 시스템, 컴퓨팅 인프라"라는 점을 다시 보면 구도가 선명해집니다. 즈푸가 50억 달러를 투입하겠다고 밝힌 영역과, 프레임워크가 새로 규제 범주로 끌어올린 영역이 정확히 겹칩니다. 우연이 아닙니다. 산업 자본은 기술 프런티어의 돌파를 맡고 국가 표준은 행위의 경계를 긋습니다. 서로 다른 주체가 서로 다른 궤도에서 움직이므로 "조이면 죽고 풀면 어지러워지는" 함정을 피해 갑니다.미국과의 차이는 속도가 아니라 주체에 있습니다. 미국에서 감속을 말하는 것은 기업입니다. 아모데이와 올트먼과 머스크의 입장은 각자의 사업 구조와 상장 일정에 따라 갈리며, 연방 정부는 이를 하나의 방향으로 묶는 중앙 정책을 내놓지 않았습니다. 브레이크의 위치가 기업마다 다르고, 그 브레이크를 밟을지 말지도 기업이 결정합니다. 중국은 반대입니다. 가속은 기업이 하고 제동은 국가가 합니다. 미국의 감속론은 기업들의 합의를 기다리지만, 중국의 제동 장치는 기업의 동의를 필요로 하지 않습니다.이것이 중국이 AGI라는 목표를 향해 한 방향으로 움직일 수 있는 이유입니다. 속도와 안전이 제로섬으로 충돌하지 않고, 제도 설계를 통해 기능적으로 분리되어 있기 때문입니다. 중국은 AI를 "생존적 위협"이 아니라 "관리 가능한 리스크"로 정의합니다. 리스크를 존재론에서 공학론으로 강등하는 것, 이것이 가속 전략의 인식론적 전제입니다.즈푸의 오픈 웨이트 전략은 글로벌 AI 민주화에 직접 기여하겠다고 선언했습니다. 특정 기업이나 국가가 AI 기술을 독점할 경우 그 혜택은 소수에게 집중되고 대다수는 배제될 위험이 있다는 주장입니다. 즈푸의 50억 달러 자금 조달은 단순한 기업 이벤트가 아닙니다.이는 AGI를 향한 전략적 선언이며 동시에 문명사적 전환점을 이끌겠다는 의지로 보입니다. 미국의 속도 조절론과 중국의 가속론은 각각 타당성과 한계를 지닙니다. 속도 조절론은 안전과 윤리를 고려하지만, 기존 우위를 공고히 하려는 이해관계에서 자유롭지 않습니다. 가속론은 돌파구를 추구하지만, 안전 문제를 저차원으로 치부할 위험이 있습니다.여기에 거버넌스 차원에서 제시한《프레임워크 3.0》도 의미가 큽니다. 중국을 말고는 정부 차원에서 AGI로 가는 길의 위험 정의를 하지 않고 있기 때문입니다. 이 방식이 AGI 경쟁에서 지속 가능한 제도적 우위가 될 수 있을지는 아직 답이 없는 질문 하나에 달려 있습니다. 재귀적 자기 훈련의 플라이휠이 진정으로 돌기 시작할 때, 그 제동 장치가 여전히 유효한가입니다.중국 정부가 주창하는 글로벌 다자간 AI 거버넌스와 보편적 인류 호혜의 실체가 어떤 모습일지는 아직 드러나지 않았습니다. 그런데 AGI로 가는 가장 뚜렷한 지도를 시시각각 만들어 가고 있음은 부정할 수 없는 현실입니다.우리도 프론티어 모델을 확보하고 있느냐의 유무를 떠나서 현재 이루어 지고 있는 강력한 AI모델의 영향력에 대해서 가능성과 위기 분석을 명확히 해 나가야 할 시점입니다. 왼손에 대형언어모델과 오른손에 피지컬AI까지 쥐고 있는 중국이 AGI 질주 본능을 불태우는 한 미국은 멈출 수 없으며 이 무한 경쟁의 파급력은 국경을 넘어 물리적 시공간을 초월하기 때문입니다.