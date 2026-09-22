▲원형으로 비어 있는 공간
서리풀 공원이 뒤뜰로 펼쳐지는 옥상 정원이인자
지난 8일, 나는 서울 서초구 '방배숲환경도서관'으로 스물두 번째 도서관 여행을 떠났다. 환경에 특화된 공공도서관이라지만, 내게는 상상력에 특화된 도서관처럼 느껴졌다. 곳곳에 기발하고 재미난 생각들이 숨어 있었다.
'방배숲환경도서관'은 2023년 6월에 문을 열었다. 도서관 뒤편으로는 14만 평이나 되는 서리풀근린공원의 울창한 숲이 뒤뜰처럼 펼쳐져 있다. 높은 곳에서 내려다보면 건물 형태가 하나의 커다란 쉼표(,) 모양이라고 했다. 도시와 숲 사이에 쉼표처럼 자리한 도서관이야말로, 답답한 도시인들이 잠시 숨을 고를 수 있는 공간이 아닐까 싶었다.
지하철 7호선 내방역에서 걸어서 10~15분 남짓 걸리고, 주말에는 '방배숲 책-잇는 버스'라는 무료 셔틀버스도 운행한다고 했다. 주차장이 협소한 것도 차보다 대중교통으로 숲을 찾아오라는 도서관의 메시지처럼 느껴졌다.
키즈룸은 '새싹, 숲', 어린이자료실은 '잎새, 숲'이라 불렀다. 하물며 화장실 문짝에도 강은교 시인의 <숲>이 붙어 있었다. 건물 기둥까지 나무처럼 디자인되어 있어 도서관에 온 건지 숲속 산장에 들어온 건지 헷갈릴 정도였다.
'무엇을 비우러 도서관에 오는가'
도서관에 도착하니, 가운데가 원형으로 뻥 뚫린 공간 구조가 가장 먼저 눈에 띄었다. 건물 중심부가 하늘을 향해 열려 있는 중정 형태였다. 무엇인가를 끊임없이 채우는 대신 과감하게 중심을 비워낸 모습이 인상적이었다. 마치 '도서관에 무엇을 채우러 오는가' 대신 '무엇을 비우러 오는가'를 묻는 듯했다.
그때였다. 원형의 푸른 잔디밭 위에 작은 섬 같은 것이 보였는데 가까이 다가가 보니 '새 놀이터'라고 쓰여 있었다. 논 화분 형태였는데, '도서관 탐조단' 어린이들이 함께 만든 공간이라고 했다. 곡식과 물이 있으니 새들에게는 알찬 주방이자 시원한 목욕탕인 셈이다.