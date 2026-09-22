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26.09.22 17:28최종 업데이트 26.09.22 17:28
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전국의 도서관을 여행합니다. 도서관 노동자가 낯선 도시에서 발견한 도서관의 매력, 그 안에 깃든 웃음과 감동, 삶의 온기를 캐리어에 차곡차곡 담았습니다. 책과 사람을 잇는 여행이 지금, 여기서 시작됩니다.[기자말]

'지휘자 와이퍼가 온다.'

스물두 살 무렵 썼던 시의 첫 문장이었다. 비 오는 날 버스를 타고 가는데, 유리창의 와이퍼가 오케스트라 지휘자처럼 보였다. 와이퍼 지휘자가 연주하는 웅장한 교향곡을 들으며 세상에 없는 세상 속으로 아득히 내달렸다.

눈뜨면 아침이고 눈감으면 잠들기 바빴던 세월을 통과하며 어느새 중년이 되었다. 삶의 고단함 속에서 짜릿했던 공상과 상상의 감각은 사라지고, 현실에 치여 사는 궁상맞은 모습만 남은 것 같았다. 아무리 기를 쓰고 새벽을 헤매고 다녀도 그 시절의 반짝이던 감각은 돌아오지 않았다. 그나마 낯선 도시의 생경한 도서관을 헤매다 보면, 혼자여서 더 씩씩했던 그 시절의 내가 가끔 마중을 나왔다.

원형으로 비어 있는 공간
원형으로 비어 있는 공간서리풀 공원이 뒤뜰로 펼쳐지는 옥상 정원이인자

지난 8일, 나는 서울 서초구 '방배숲환경도서관'으로 스물두 번째 도서관 여행을 떠났다. 환경에 특화된 공공도서관이라지만, 내게는 상상력에 특화된 도서관처럼 느껴졌다. 곳곳에 기발하고 재미난 생각들이 숨어 있었다.

'방배숲환경도서관'은 2023년 6월에 문을 열었다. 도서관 뒤편으로는 14만 평이나 되는 서리풀근린공원의 울창한 숲이 뒤뜰처럼 펼쳐져 있다. 높은 곳에서 내려다보면 건물 형태가 하나의 커다란 쉼표(,) 모양이라고 했다. 도시와 숲 사이에 쉼표처럼 자리한 도서관이야말로, 답답한 도시인들이 잠시 숨을 고를 수 있는 공간이 아닐까 싶었다.


지하철 7호선 내방역에서 걸어서 10~15분 남짓 걸리고, 주말에는 '방배숲 책-잇는 버스'라는 무료 셔틀버스도 운행한다고 했다. 주차장이 협소한 것도 차보다 대중교통으로 숲을 찾아오라는 도서관의 메시지처럼 느껴졌다.

키즈룸은 '새싹, 숲', 어린이자료실은 '잎새, 숲'이라 불렀다. 하물며 화장실 문짝에도 강은교 시인의 <숲>이 붙어 있었다. 건물 기둥까지 나무처럼 디자인되어 있어 도서관에 온 건지 숲속 산장에 들어온 건지 헷갈릴 정도였다.

'무엇을 비우러 도서관에 오는가'

도서관에 도착하니, 가운데가 원형으로 뻥 뚫린 공간 구조가 가장 먼저 눈에 띄었다. 건물 중심부가 하늘을 향해 열려 있는 중정 형태였다. 무엇인가를 끊임없이 채우는 대신 과감하게 중심을 비워낸 모습이 인상적이었다. 마치 '도서관에 무엇을 채우러 오는가' 대신 '무엇을 비우러 오는가'를 묻는 듯했다.

그때였다. 원형의 푸른 잔디밭 위에 작은 섬 같은 것이 보였는데 가까이 다가가 보니 '새 놀이터'라고 쓰여 있었다. 논 화분 형태였는데, '도서관 탐조단' 어린이들이 함께 만든 공간이라고 했다. 곡식과 물이 있으니 새들에게는 알찬 주방이자 시원한 목욕탕인 셈이다.

새들의 놀이터
새들의 놀이터새들은 좋겠다이인자

순간, 사람들이 모두 사라진 밤의 세상을 상상했다. 마치 장난감이 말을 하는 애니메이션 <토이스토리>처럼 새들이 말도 하는 세상, 새들이 도서관의 이용자가 되는 세상 말이다. 혹시 새도 책을 읽을까. 책장은 부리로 넘길까, 날개로 넘길까. 아니면 한쪽 발을 슬쩍 들어 페이지를 넘길까. 오랜만에 뜬구름 잡는 생각이 꼬리에 꼬리를 물었다. 가벼운 생각이 무거운 근심을 밀어낸 걸까. 무거웠던 머릿속이 가벼워졌다.

한쪽에 마련된 '당신 곁의 풍경'이라는 전시 도서 코너도 참 신선했다. 무뎌졌던 내 안의 상상력을 다시 깨워줄, 운명 같은 책도 그곳에서 만났다. <날마다 구름 한 점>과 <구름 관찰자를 위한 가이드>였다.

책날개에 펼쳐진 책 소개부터 배꼽을 잡았다. 이 책을 쓴 개빈 프레터피니는 '구름감상협회'의 회장을 자처한 사람이다. 전 세계 구름을 사랑하는 사람들의 모임이다. 이들의 대항마는 '구름 한 점 없는 단조로운 파란 하늘'을 찬양하는 '파란하늘주의자들'이라고 했다. 책 속에 실린 '구름감상협회' 선언문은 비장하다 못해 위장, 소장, 대장까지 꿈틀거리게 만들었다.

원형의 공간은 자료실 안에도 있었다. 참 예쁜 공간이다 싶어서 갔더니, '사물의 딴생각'이라는 전시가 마련되어 있었다. '길 위의 인문학' 워크숍의 결과물이라고 했다. 빗, 연필, 칫솔처럼 무심한 일상의 사물들이 빛을 만나 전혀 다른 형상과 의미로 변해 있었다.

빗에 빛을 반사해 만든 날카로운 그림자 아래 조그만 사람 모형을 세워둔 작품은 '우리는 평생 무엇을 쫓으며 살아가고 있는가'라는 묵직한 질문을 던졌다. 또 어떤 빗의 살들은 가시밭길이 되어 있었다. 그 뾰족한 길 한가운데서 오히려 신나게 인생을 즐기고 있는 사람의 그림자가 눈길을 끌었다. 영화 <인생은 아름다워>의 마지막 장면처럼 슬프도록 아름다웠다.

사물의 딴생각
사물의 딴생각빗이 빛을 만나면이인자

방배숲환경도서관이 더욱 특별했던 것은 숲으로 향하는 길이 열려 있다는 것이었다. 옥상으로 올라갔더니 서리풀 무장애 벚꽃길과 자연스럽게 이어지는 운치 있는 야외 공간이 펼쳐졌다. 봄이면 아름다운 꽃길이, 가을에는 오색찬란한 단풍길이 펼쳐질 텐데 그 좋은 때를 맞춰서 오지 못해 아쉬웠다.

숲으로 올라가는 초입에는 동화 속 이정표 같은 퍼즐 맞추기 코너가 있었다. 그날 내가 퍼즐로 완성한 문장은 생텍쥐페리의 <어린 왕자>에서 여우가 어린 왕자에게 건넨 말이었다.

"네가 오후 4시에 온다면, 나는 3시부터 행복해지기 시작할 거야."

누군가를 기다리는 시간이 이토록 행복할 수 있다니. 문득 이 까마득한 감정이 낯설게 느껴졌다. 요즘 내 인생에서 누군가를 이토록 설레며 기다려본 적이 있는가. 어쩌면 내가 잃어버린 것은 그 시절의 빛나는 감각이 아니라, 누군가를 기다리며 행복해본 시간인지도 모르겠다.

구름이 만들어내는 상상의 시간 속으로

이런 선물 같은 문장을 받고, 도서관 문을 나왔다. 누가 부르는 것도 아닌데 자꾸 뒤를 돌아봤다. 마치 놀이농원에서 종일 놀고도 집에 가기가 아쉬웠던 시절처럼 말이다. 도서관이 이렇게 재밌어도 되는 건가 싶었다.

문득 하늘이 보고 싶어졌다. 다행히 구름 한 점 없는 하늘이 아니었다. 드높은 고적운이 하늘에 떠 있었다. 파란 눈을 가진 병아리가 '잘 가' 하고 인사하는 것 같기도 하고, 오래전 보았던 아기의 초음파 사진 같기도 했다.

내일 출근하면 <어린 왕자>를 다시 읽어볼까. '구름감상협회'에 가입해 볼까. 이런저런 생각들이 구름처럼 흘러갔다.

'고개를 들어 하늘을 보라. 그 덧없는 아름다움에 경탄하라. 그리고 구름 위에 머리를 두고 사는 듯 공상을 즐기며 인생을 살라.'

-책 <구름 관찰자를 위한 가이드> 속 '구름감상협회 선언문' 중에서
덧붙이는 글 이 기사는 브런치에도 실립니다.

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#방배숲환경도서관 #서리풀공원 #구름관찰자
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