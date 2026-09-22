이인자

새들은 좋겠다순간, 사람들이 모두 사라진 밤의 세상을 상상했다. 마치 장난감이 말을 하는 애니메이션 <토이스토리>처럼 새들이 말도 하는 세상, 새들이 도서관의 이용자가 되는 세상 말이다. 혹시 새도 책을 읽을까. 책장은 부리로 넘길까, 날개로 넘길까. 아니면 한쪽 발을 슬쩍 들어 페이지를 넘길까. 오랜만에 뜬구름 잡는 생각이 꼬리에 꼬리를 물었다. 가벼운 생각이 무거운 근심을 밀어낸 걸까. 무거웠던 머릿속이 가벼워졌다.한쪽에 마련된 '당신 곁의 풍경'이라는 전시 도서 코너도 참 신선했다. 무뎌졌던 내 안의 상상력을 다시 깨워줄, 운명 같은 책도 그곳에서 만났다. <날마다 구름 한 점>과 <구름 관찰자를 위한 가이드>였다.책날개에 펼쳐진 책 소개부터 배꼽을 잡았다. 이 책을 쓴 개빈 프레터피니는 '구름감상협회'의 회장을 자처한 사람이다. 전 세계 구름을 사랑하는 사람들의 모임이다. 이들의 대항마는 '구름 한 점 없는 단조로운 파란 하늘'을 찬양하는 '파란하늘주의자들'이라고 했다. 책 속에 실린 '구름감상협회' 선언문은 비장하다 못해 위장, 소장, 대장까지 꿈틀거리게 만들었다.원형의 공간은 자료실 안에도 있었다. 참 예쁜 공간이다 싶어서 갔더니, '사물의 딴생각'이라는 전시가 마련되어 있었다. '길 위의 인문학' 워크숍의 결과물이라고 했다. 빗, 연필, 칫솔처럼 무심한 일상의 사물들이 빛을 만나 전혀 다른 형상과 의미로 변해 있었다.빗에 빛을 반사해 만든 날카로운 그림자 아래 조그만 사람 모형을 세워둔 작품은 '우리는 평생 무엇을 쫓으며 살아가고 있는가'라는 묵직한 질문을 던졌다. 또 어떤 빗의 살들은 가시밭길이 되어 있었다. 그 뾰족한 길 한가운데서 오히려 신나게 인생을 즐기고 있는 사람의 그림자가 눈길을 끌었다. 영화 <인생은 아름다워>의 마지막 장면처럼 슬프도록 아름다웠다.