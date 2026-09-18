동아일보

9월 18일 동아일보 4면 기사.민주당 김민석 대표가 17일 "일부 여론조사·컨설팅 업체의 부도덕한 상행위 여부를 살펴보고 있다"고 말한 것이 당내에 미묘한 파장을 일으키고 있다.추미애 경기지사가 6·3 지방선거 당시 정치컨설턴트 박시영 씨의 업체에 선거비의 37%를 지출했다는 보도가 나온 뒤 하루 만의 일이어서 추미애를 겨냥한 발언이라는 해석이 나온다.16일 인천·경기지역 탐사보도 매체 <뉴스하다>는 "추미애의 정치자금 수입·지출보고서와 선거비용 보전 청구서를 파악해보니 추미애가 지방선거 과정에서 지출한 55억 6367만 원 가운데 20억 9371만 원이 ㈜박시영에 집중됐다"고 보도했다. ㈜박시영은 정청래 전 대표와 가까운 박시영이 2022년 6월 설립한 회사다.추미애 캠프는 유세차·LED 전광판·현수막·정치컨설팅·여론조사 등 총 33건을 이 업체 한 곳과 거래했고, 항목별로는 LED 전광판이 8억 3668만 원으로 가장 많았다.<뉴스하다>는 "6월 14일자 LED 전광판 7억 원은 추미애 캠프가 회계보고서에 '미지급'으로 표기했다"며 "경기도선관위 확인 결과 미지급은 보전청구 비용을 지급받은 뒤 업체에 지급하는 방식으로, 일종의 '외상' 거래를 의미한다"고 전했다.<뉴스하다>는 박시영이 6·3 지방선거를 앞두고 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장' 유튜브 방송에 출연해 추미애가 출마한 경기지사 여론조사 결과를 여러 차례 소개한 점에도 주목했다. 이 방송에 고정출연한 박시영은 5월 20일 캠프로부터 8억 원을 받은 지 9일 뒤 이 방송에서 추미애와 전화 연결된 상태에서 "전국 득표율 1위 할 가능성도 있죠. 민주당 후보 중에"라고 말했다. 그는 선거 당일인 6월 3일에도 같은 방송에서 "이번에 58년 개띠들이 열심히 뛰었습니다. 추미애, 김부겸"이라고 언급했다.추미애와 박시영 모두 <뉴스하다>의 인터뷰 요청에 응하지 않았다. 홍은광 경기도 대변인은 "따로 여쭤보지는 않았고, (해당 선거비 지출에 대해) 아는지 모르는지는 확인을 안 해봤으니까 정확히 모르겠다"며 "제가 선거 당시의 일은 알 수도 없고, 그것에 대해 말씀드릴 수 있는 게 하나도 없다"고 <뉴스하다>에 답했다.김민석은 17일 당의 유튜브 채널 '민주당TV'에서 "원칙적으로 저는 과거부터 당 주변에 어떤 형태로도 일종의 여론조사나 컨설팅 카르텔은 없어야 한다고 생각하고 있다. 이런 것을 둘러싼 잡음이 없도록 정화해 갈 것"이라고 말했다.정부가 국민이 북한 주민과 접촉할 때 통일부 장관이 신고 수리를 선별적으로 거부할 수 있는 법적 근거를 폐지하는 방향으로 남북교류협력법 개정을 검토 중이다.1990년 북한 주민 접촉 시 정부 승인을 받도록 만들어진 교류협력법의 개정으로 이어질 경우 정부가 신고를 거부해 민간 접촉을 사전에 제한할 수 있는 권한은 사라지게 된다.조선일보에 따르면 통일부는 이 조항을 근거로 최근 5년간 대북 접촉 신고 521건 가운데 90건(17.3%)을 거부해 왔다. 이재명 정부 2년 차인 올해 1~8월엔 거부율이 0%로 떨어졌다.통일부는 17일 국회 외교통일위원회 소속 안철수 국민의힘 의원에게 제출한 자료에서, 조국혁신당 김준형 의원이 지난해 6월 발의한 교류협력법 개정안에 '수용' 입장을 밝혔다. 국정원과 법무부는 북한의 대남 공작 악용 우려를 들어 애초 반대했으나, 지난 2월 관계부처 협의를 거쳐 통일부 의견을 수용하기로 입장을 바꿨다.개정안은 통일부 장관이 국가 안전보장이나 질서 유지, 공공복리를 해칠 명백한 우려가 있을 때 접촉 신고 수리를 거부할 수 있도록 한 조항을 삭제하는 내용이다. 개정안은 사전신고에 대한 정부의 거부권을 없애는 대신 사후 결과 보고서를 제출하는 내용 등을 담았다.익명의 안보 전문가는 조선일보에 "정부에 신고하지 않고 북한 측 인사와 전화·이메일을 주고받거나 조총련 인사들과 만날 수 있게 된다면 북한 간첩에 문을 열어주는 꼴이 될 수 있다"고 우려를 표했다. 안철수는 "정부는 위험성이 명백한 접촉까지 사전에 막을 법적 권한을 없애기 전에 구체적인 대책부터 국민에게 제시해야 한다"고 말했다.통일부는 "접촉 수리 거부 조항이 삭제되더라도 사전 신고 의무 및 미신고 시 과태료 등 제재 규정은 유지된다"는 입장이다.국토교통부가 토지거래허가구역(토허구역) 내 세입자가 있는 주택을 살 때 적용되는 실거주 의무 유예 조치를 1년 연장하기로 했다. 지난해 10월 토허구역 확대 이후 세 번째 단행된 보완책으로, 실거주 강화라는 애초 목표와 모순된다는 평가도 나온다.국토부는 실거주 유예 신청 기한을 올해 12월 31일에서 내년 12월 31일까지 늘리고, 세입자의 계약갱신요구권까지 인정해 유예 기간을 최장 2029년 12월 31일까지 확대한다고 17일 밝혔다. 개정안 시행일은 10월 1일로, 이 시점 기준 임대차 잔여 기간(최장 15개월)에 갱신 계약 기간(24개월)을 더해 최장 3년 3개월간 실거주가 유예된다. 매수자는 지난 5월 12일부터 계속 무주택 지위를 유지해야 하고, 계약 후 4개월 내에 소유권 이전 등기를 마쳐야 한다.여당인 민주당은 내년에 주택을 매도하면 실거주 유예 신청이 불가능한 점, 전세 매물 감소로 전셋값이 치솟는 상황 등을 고려해 정부에 추가 유예를 제안한 바 있다.다만 실거주 원칙을 앞세워 토허제를 확대해 놓고 부작용이 나타날 때마다 예외를 덧붙이는 것이 토허제의 취지에 맞냐는 지적이 나온다.서정렬 영산대 부동산학과 교수는 동아일보에 "대출 규제에 금리까지 오르고 있어 자금을 마련하기 어려운 상황"이라며 "매물을 소화할 만한 매수자들이 적을 것"이라고 했다.이은형 대한건설정책연구원 연구위원도 "실수요자가 1년 뒤 입주·잔금을 전제로 매매계약을 체결하는 것은 부담스럽다"며 "유예 기간 연장이 당장의 거래량 증가로 이어지지는 않을 것"이라고 말했다.반면, 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "거래 가능한 매물이 늘어나는 만큼 세제 개편안이 확정된 뒤 절세 매물이 증가하고 거래가 회복되는 데 도움이 될 수 있다"고 전망했다.국토부 관계자는 한겨레에 "수도권 규제지역 집값이 안정되면 자연스럽게 토허구역도 재검토될 수 있을 것"이라며 "세제 개편 방안과 주택시장 거래 상황, 집값 추이를 봐가며 대응해 나갈 예정"이라고 말했다.남산 케이블카 등 궤도사업자가 지방정부의 재허가를 받도록 하는 궤도운송법 개정 시행령·시행규칙이 18일부터 시행된다국토교통부에 따르면 앞으로 궤도 사업자의 허가 유효기간은 최대 20년으로 제한되며, 만료 2년 전부터 1년 전까지 관할 지자체에 재허가 심사를 신청해야 한다. 남산과 설악산 케이블카처럼 이미 20년을 넘겨 운영 중인 17개 사업자는 법 시행일부터 2년 이내에 재허가를 받아야 한다. 인허가권을 가진 서울시 관계자는 "안전성·업체 건전성·공공기여 등 심사요건을 기준으로 공정하게 심사할 것"이라고 말했다.같은 날 서울고등법원 행정7부는 서울시가 추진해온 남산 곤돌라 사업의 도시관리계획 변경 처분을 취소하라며 남산 케이블카 운영사 한국삭도공업의 손을 들어줬다.연간 1200만 명이 찾는 남산의 이동 편의를 개선하기 위해 서울시가 추진한 곤돌라 공사는 2024년 10월 집행정지 이후 연이은 재판 패소로 진행률 15% 수준에서 멈춰 있다.서울시는 "60년간 고착된 민간 독점 체제와 시민의 심각한 이동 불편을 방치하는 판결"이라며 "대법원 상고를 면밀히 검토해 추진하겠다"고 밝혔다. 서울시는 소송과 별개로 곤돌라 설치가 가능하도록 공원녹지법 시행령 개정도 추진하고 있다.한국삭도공업은 "법과 제도에 따라 남산의 환경 보전을 위한 합리적 해법을 찾겠다"고 밝혔다.전주시의회가 전북도의 동학농민혁명 참여자 유족수당 예산을 전액 삭감했다. 전주시의회는 16일 본회의에서 2026년도 추가경정예산안을 수정 의결하며 14개 사업에서 52억 9109만원을 감액했는데, 이 가운데 유족수당 예산 1억 1214만원이 전액 삭감됐다.전북도는 지난달 26일 특별법에 따라 등록된 유족 723명에게 매달 10만원씩 수당을 지급하기로 하고, 연간 예산 8억 6800만원을 도와 시·군이 3대 7 비율로 분담하도록 했다. 유족이 267명으로 전북도 내 최다인 전주시는 당초 연 60만원 지급을 전제로 부담액 1억1214만원을 이번 추경에 편성했으나 시의회가 이를 전액 삭감했다.장병익 전주시의회 예결위원장은 "도가 30%, 시가 70%를 부담하기로 한 일방적인 분담 비율이 문제"라며 "전북도와 시의 분담 비율을 5대 5 수준까지 조정해야 한다"고 말했다. 분담 비율 재협의가 이뤄지지 않으면 전주 지역 유족 267명에 대한 수당 지급은 계속 미뤄질 전망이다. 전주시는 올해 말 지방채 잔액이 6841억원에 이를 것으로 예상되는 등 재정난을 이유로 공무원 상반기 성과 상여금 40억원 지급도 내년 1월로 미룬 상태다.일부 유족은 16일 전주시의회와 전주시청을 찾아 예산 삭감에 항의했다. 전주시 관계자는 "이번 삭감을 계기로 도와 시·군 매칭 비율을 5대 5로 변경 가능한지 다시 협의할 계획"이라고 했고, 전북도 관계자는 "전주시가 대책안을 마련해 가져오면 논의하겠다"고 말했다.▲ 경향신문 = 다시 '긴축의 시대'▲ 국민일보 = "공포 매물에 농지값만 폭락" 성난 농심▲ 동아일보 = 美, 3년만에 금리인상 긴축시대 다시 열렸다▲ 서울신문 = 與 "국민, 이해할 것" 김승원 보고서 강행▲ 세계일보 = 김승원 임명 밀어붙인 與… 정국 급랭▲ 조선일보 = 투기꾼 잡으려다 농사꾼 잡는 '농지 조사'▲ 중앙일보 = 대통령 회견 전날 김승원 채택 강행▲ 한겨레 = 김승원·강신철 강행…전운 짙어진 국회▲ 한국일보 = 美 금리 인상, 워시가 연 '긴축의 시대'