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제676호 대통령 직무 수행 평가 6개월 시계열(한국갤럽, 9월 18일)한국갤럽
4월 말~5월 초(구간 A)에는 고유가지원금 1차 지급이 있었다. 이때 4월 5주 대통령 직무 수행 부정 평가 이유 중 '과도한 복지/민생지원금' 응답은 15%로, 부정 평가 이유 중 가장 높은 비율을 기록했다. 대통령 직무 수행 평가 세부 결과에서는 특히 직업별로 주부, 블루칼라의 변화가 두드러졌다. 4월 4주 71%를 보이던 주부 국정 긍정률은 4월 5주에 55%로 오차범위 밖인 16%포인트 하락했다. 또 4월 5주 74%를 기록한 블루칼라의 경우 5월 2주에 55%로 오차범위 밖인 19%포인트 하락을 보였다.
'구간 B'는 6월 초 지방선거 결과에 의한 충격으로 보인다. 선거 직후인 6월 2주에 지방선거 결과에 대한 전반적 만족도를 물었을 때, '불만족 응답'이 전체 응답자의 60%, 더불어민주당 지지자 중 53%, 국민의힘 지지자 중 72%였다. 양당 지지자를 비롯해 다수의 인구 특성 집단 내에서 불만족 응답 비율이 우세했다.
지역별로 서울 거주자 중에서는 선거 직전 5월 3주 63%였던 대통령 긍정률이 선거 후인 6월 2주에 48%로 오차범위 밖인 15%포인트 하락했다. 충청권에선 6월 2주 66%였던 대통령 긍정률이 6월 4주에는 46%를 기록, 오차범위 밖인 20%포인트 하락했다.
7월 말에서 8월 초(구간 C)에는 부동산 세제개편안 발표 및 더불어민주당 전당대회 열기가 뜨거웠다. 이 시기엔 특히 민주당 지지자 다수 분포 집단이라 볼 수 있는 진보 성향자와 50대의 변화가 두드러졌다. 7월 4주 대비 8월 2주 결과에서 진보 성향자의 국정 긍정률은 오차범위 밖인 13%포인트 하락했고, 50대의 국정 부정률은 16%포인트(오차범위 밖) 상승했다. 또한 '평소 정치에 약간 관심이 있다'고 한 응답자의 7월 4주 긍정률도 전 주 대비 10%포인트(오차범위 밖) 하락했다.
그리고 지금(구간 D)은 앞서 언급한 것과 같이 여러 계층에서 국정 긍정률 하락이 나타났는데, 이는 개각 인사 영향을 크게 받은 듯하다.
인사, 만사에서 참사까지
8월 30일 정부는 6개 부처 장관 후보자를 지명했고, 특히 김승원·용혜인 후보자에 대한 논란이 인사 발표 후 두드러졌다. 한국갤럽 9월 2주 여론조사 결과 김승원 법무부 장관 후보자에 대해 '적합하지 않다'란 응답이 43%를 기록했고, 용혜인 성평등가족부 장관 후보자에 대한 부적합은 61%에 달했다. 용 후보자가 '적합하다'고 한 응답은 전체의 13%에 불과했는데, 이는 올해 1월 1주 한국갤럽의 이혜훈 당시 기획예산처장관 후보자에 대한 적합 응답인 16%보다 낮은 비율이다.
더불어민주당 지지자들로 범위를 좁혔을 때도 용 후보자가 장관으로 적합하다는 응답은 26%에 불과해 여당 지지자들 사이에서도 부적합 여론이 우세했단 점을 알 수 있다. 반면 김승원 후보자의 경우 전체 적합도는 22%로 낮은 편이지만, 더불어민주당 지지자 중 42%가 적합하다고 응답했고 22%가 적합하지 않다고 응답해 지지층 내 기반은 확보된 것으로 보인다.
후보자 인선에 대한 여론은 바로 대통령 국정 평가에 반영됐다. 특히 청년층에서의 국정 평가 하락 기조가 심상치 않았다. 인선 직후인 9월 1주 연령대별 국정 수행 긍정률은 18~29세 응답자 중 25%, 30대 중 31%로, 이번 정부 들어 최저치를 기록했다. 또한 국정평가 부정 이유 비중에서 인사 문제는 8월 4주 1%에서 9월 1주 9%, 9월 2주 16%로 빠르게 증가했고, 9월 3주 결과에서도 16%를 유지했다.
지난 13일, 용혜인 기본소득당 비례의원은 지명 14일 만에 자진 사퇴했다. 그렇다면, 용 후보자가 사퇴했으니, 대통령의 국정 긍정률이 올라갈 수 있을까? 안타깝게도 쉽지는 않을 것 같다. 인사 문제라는 악재를 해소했더라도 새로운 긍정 요인이 없다면, 하방 압력을 완화하는 정도에서 그칠 것으로 보인다. 따라서 국정 긍정률 상승을 위해선 새로운 호재 발굴 및 홍보가 필요해 보인다.
양날의 검 '부동산 정책'
다시 시계열 그래프로 돌아가서 올해 나타난 국정 긍정률 상승 유지기를 찾아보니, 2월 초~3월 말 구간이 눈에 띈다. 한국갤럽의 데일리 오피니언에서 대통령 긍정률은 2월 1주 58%에서 3월 1주 65%까지 상승했으며, 이후 3월 3주 67%를 거쳐 고유가지원금 1차 지급 시기(앞 시계열 그래프의 구간 A)까지 60%대 후반의 긍정률을 유지했다.