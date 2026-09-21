▲
붕괴된 39층부터 23층을 타설하기까지 무려 160일이라는 긴 시간이 있었다. 그러나 이 긴 시간에도 제 기능을 발휘하지 못할 만큼 콘크리트가 불량했던 것이다.최병성, 국토교통부
광주 아이파크 붕괴의 핵심 원인은 국토부의 3번째 원인 설명에서 확인할 수 있다.
콘크리트 강도의 부족 및 품질 불량은 철근의 부착, 정착, 이음 성능의 저하를 유발하고, 정상적인 철근콘크리트 구조체로서의 거동이 제대로 될 수 없도록 하며...
23층 바닥을 타설한 21년 8월 4일로부터 39층 바닥을 타설한 22년 1월 11일 사이엔 160일이라는 시간이 있다. 콘크리트 표준 설계기준강도 발현 시점인 28일의 무려 5배가 넘는 충분한 시간이 흐른 것이다.
만약 콘크리트가 정상이었다면 17개 층이 줄줄이 무너지지 않았을 것이다. 저 무수한 철근콘크리트가 붕괴 하중을 잡아주기 때문이다. 39층의 붕괴는 방아쇠 역할을 한 것일 뿐, 콘크리트 불량이 붕괴의 핵심 원인이라고 의심할 수 있다.
층별 압축 강도를 측정한 국토부 조사 자료에 따르면, 대부분의 층이 기준강도(24MPa)의 허용범위(20.4 MPa)인 85% 수준에 미달한다. 무너질 수밖에 없었던 건물이었다. 조사 보고서 역시 언젠가 붕괴될 수밖에 없는 아파트였다고 기록했다.