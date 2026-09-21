최병성

아파트 건설용 레미콘공장으로 실려가는 골재 파쇄 현장에서 가져 온 샘풀을 매스실린더에 넣고 흔들어 보았다.콘크리트는 모래가 30%를 차지한다. 이렇게 흙덩이인 모래가 레미콘에 30% 투입된다면 흙탕물 범벅이 될 것이고, 그 시멘트의 강도가 약해짐은 자명한 사실이다.매스실린더를 흔들었더니 500ml의 물이 430ml로 줄었다. 모래 사이로 물이 스며들거나 물을 흡수한 것이다. 붉은 흙탕물이 맑아지기까지 기다렸다. 모래 위에 쌓인 토분의 두께는 약 20ml였다. 모래 속에 스며든 토분을 제외하더라도 골재 KS기준 7%를 초과한 8%의 토분이 함유된 것임을 의미한다.국가기술표준원은 <불량 콘크리트용 골재 유통방지를 위한 KS 표준정비 및 제도개선>(2015.12)에서 석산과 발파석 등의 다양한 골재 종류별 압축강도를 비교한 결과, 공사장에서 나오는 발파석으로 만든 굵은골재와 잔골재를 사용할 경우 압축강도가 기준 대비 75% 수준에 머무는 심각한 결과가 나타났다고 밝혔다.