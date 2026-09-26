▲
2017년 6월 29일 서울중앙지법 제23형사부는 '김제 가족간첩단 사건'에 무죄를 선고했다. 재판이 끝나고 피고인 최을호씨의 아들 최원일씨와 송소연 진실의힘 이사가 눈물을 흘리고 있다.진실의 힘
최을호가 간첩이 아니었음을 확인해주는 서울중앙지방법원의 재심 무죄판결을 다룬 2017년 6월 29일 자 <경향신문>에 따르면, 무장 요원들은 "월북하지 않으면 일가족을 몰살하겠다"고 협박했다. 1959년에 북한을 다녀오고도 남한 당국에 자진 신고하지 않았으니, 당시의 최을호는 그들을 경찰에 신고하기도 어려웠을 것이다.
그렇게 해서 또다시 북한에 가게 됐지만, 이번에도 북한은 그냥 돌려보냈다. 위 진실의힘 재단의 송소연 상임이사는 2017년 7월 10일 자 <오마이뉴스> 기고문에서 "20일 이후 다시 고향집으로 데려다줬다"고 말한다. 1959년과 마찬가지로 1966년에도 이북 당국의 최종 결정권자가 최을호를 살펴본 뒤 그냥 돌려보냈던 것이다. 이번에도 간첩 교육을 시킬 시간은 없었다(관련 기사: 피고인 없는 무죄... 아무도 처벌받지 않았다 https://omn.kr/npi4
).
최을호는 두 번의 경험을 자기만의 비밀로 감춰뒀다. 위의 <남영동 대공분실>은 "오랫동안 폐병을 앓고 있던 최을호는 북한이 두려워 자수하거나 신고하지를 못했다"고 한 뒤, 그가 마치 스토커를 따돌리듯이 북한을 피해 다녔다고 기술한다.
위 책은 "자신만 함구하면 문제가 없을 것이라 여기며, 북쪽에서 다시는 사람들이 찾아오지 않도록 김제와 군산 등지를 전전했다"고 알려준다. 그런 뒤, "더 이상 북쪽 사람들이 찾아오는 일은 없었다"고 덧붙인다.
그런데 그의 비밀은 그 혼자만 아는 것이 아니었다. 그것을 아는 사람들은 이북뿐 아니라 이남에도 있었다. 남한 공안당국도 그 뒤 그 사실을 알게 됐다.
43일간 남영동에 갇힌 뒤 사형선고
위 책에 따르면, 그는 1982년 광복절 전날 연행돼 서울 남영동 대공분실에 수감됐다. 중앙정보부가 아닌 내무부 치안본부의 수중에 들어갔던 것이다. 그가 두 차례에 걸쳐 북한에 체류한 기간은 40일을 조금 넘는다. 남영동 대공분실도 딱 그만큼만 불법구금했다. 8월 14일 연행된 그는 9월 25일까지 43일간 그곳에 갇혀 불법 구금과 불법 수사를 당했다.
1982년 당시의 형사소송법 제249조는 사형에 해당하는 범죄의 공소시효를 15년으로 규정했다. 그랬기 때문에, 1966년에 북한을 다녀온 것이 사형죄에 해당한다 해도 그 사실만으로는 처벌이 불가능했다.
그래서 공안당국은 전혀 엉뚱한 일들을 간첩행위의 증좌로 조작했다. <남영동 대공분실>은 "마을에 살면서 보고 들은 것이 북한의 지령을 받아 군사기밀을 탐지하고 수집한 행위로 날조됐다"라며 이렇게 기술한다.
"이웃과 함께 배 타고 놀러 가면서 봤던 풍경들, 동네 해안가에 설치된 해안초소들, 예비군 훈련을 받은 일, 경계근무 상황에 대한 것들, 그곳에 사는 사람이라면 누구라도 볼 수 있었던 미군 부대의 모습 등, 그들이 보고 들은 모든 것이 국가기밀을 탐지한 행위로 조작됐다."
터무니없는 불법수사가 진행됐는데도 최을호에게는 엄청난 형벌이 선고됐다. 팀스피리트 한미연합군사훈련에 참여한 양국 전투기들의 모습을 담은 사진 옆에 최을호 재판 기사를 배치한 1983년 3월 16일자 <경향신문> 11면은 60세 된 최을호가 서울형사지방법원에서 사형선고를 받은 소식을 보도했다. 최을호의 항소와 상고는 기각돼 이 판결은 그대로 확정됐다. 사형집행은 1986년 5월 27일에 있었다.
최을호에서 가족 전체로 번진 간첩조작
어이없고 난폭한 국가폭력은 최을호 한 사람의 일로 끝나지 않았다. <남영동 대공분실>은 '최을호 간첩조작 사건'이란 표현을 쓰지 않고 '김제 가족간첩 조작사건'이라고 표현한다. 최을호의 납북 사실을 활용해 그 본인뿐 아니라 친척들까지 간첩으로 둔갑시키는 일이 자행됐던 것이다.