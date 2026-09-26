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강요로 작성된 최낙교씨의 진술서.최을호보다 8일 늦게 남영동에 구금된 조카 최낙교에 관해 위 책은 "공소 후 자살"이라고 표기한다. 검찰이 사건을 재판에 넘긴 뒤에 참변이 벌어졌던 것이다. 이 문구 오른쪽에는 "무죄 2017.6.29"이 적혀 있다. 증거도 없이 끌려가 결국 재심에서 무죄를 받을 사람이 공소제기 이후의 검찰 조사 과정에서 스스로 생을 마감했던 것이다.최을호에 관한 사형선고를 보도한 위 <경향신문> 기사에는 또 다른 조카인 44세의 최낙전이 징역 15년을 선고받은 사실이 기록돼 있다. "최낙전은 9년 감옥살이 끝에 풀려났지만 경찰의 집요한 보안관찰 감시를 견디지 못해 스스로 세상을 떠나고 말았다"고 <남영동 대공분실>은 말한다.최을호와 최낙전은 농민이었다. 최낙교는 초등학교 교사였다. 남영동 대공분실에 끌려가 조사받은 최연석(최을호 사촌동생)은 1970년대 후반부터 유행했던 슈퍼마켓의 운영자였다. 우리 주변에서 성실히 살아가던 평범한 시민들이 터무니없는 간첩조작에 휘말려 참혹한 변들을 당했던 것이다.