husky_dooboo_인스타

데이지는 항암제를 투여받고, 치료는 수 분 내로 끝이 난다. 녀석은 일어나 앉아서 꼬리를 흔들어댄다. 방금 일어난 일에 대해 원한을 품지도 않는다. 그저 벌어진 일을 받아들이며 행복하게 하루를 살아간다. 뒤를 돌아보지도 걱정하지도 않는다.



그런 반면에, 나는 항암이 내게 어떤 부작용을 가져올지 생각하며 괴로워한다. 어떤 나쁜 일이 일어날 줄 알면 그런 일이 일어나기 전에 막아버릴 수 있다는 자기 확신을 품어본다. 이러다 보면 결과에 대해 너무 많은 추정을 하게 된다는 걸 나도 안다. (31쪽)

암치료 중에도 현재를 즐길 수 있음을 알려준 '절집개' 두부반려동물은 다르다. 인간은 좀처럼 쉽지 않은 '현재에 있기'를 매일의 삶으로 보여준다. 개인적으로 가장 큰 행복을 느끼는 공간 중 하나는 반려견 운동장이다. 운동장에서 뛰어노는 개를 보면, 놀이 그 자체에 몰입하는 이들의 행복감이 마구 전달된다. 인간의 본질이 유희에 있다며 '호모 루덴스'라고 표현한 네덜란드의 사학자 요한 하위징아는 현재의 즐거움에 집중하는 태도에 실존의 근원이 있다고 했다. 나는 개들이 노는 모습 속에서 이 근원을 느낀다. 이를 보고 있으면, 덩달아 행복해진다.강아지들이 뛰어노는 걸 지켜보다 친구가 된 나의 한 이웃은 출산과 육아로 경력이 단절돼 오랫동안 생기를 잃고 지냈다고 했다. 그러다 반려견 짜장을 입양했는데 개 육아마저독박으로 하게 되면서 더 우울한 날을 보내기도 했다. 하지만 함께 지내는 시간이 늘어나면서 그는 '아무것도 되지 않아도' 행복할 수 있음을 느끼기 시작했다. 짜장과 같이 있는 것만으로도, 이 생기발랄한 생명체에게 도움이 되고 있다는 사실만으로도 스스로를 '꽤 괜찮게' 여기게 됐다.3년간의 노력 끝에 공무원 시험에 합격하고 임용을 기다리는 내담자도 그랬다. 그는 목표를 이룬 후 임용이 늦어지자 공허함과 초조함에 시달렸다. 임용되기 전까지 실컷 자유를 만끽할 줄 알았는데 오히려 불안해졌고, 혹시 합격자 발표가 잘못된 건 아닌지 걱정했다.그의 마음을 돌려놓은 건 바로 반려묘 그루였다. 해야 할 일이 없어진 덕에 그루를 좀 더 세심히 관찰하면서 시간을 보냈는데 하루의 대부분을 아무것도 하지 않고도 평화롭게 머무는 그루가 부러워졌다고 했다. 우리는 상담실에서 불안할 때마다 햇볕을 쐬는 고양이의 한가한 모습을 떠올렸다. 이 연습은 그의 불안을 크게 줄여주었다.그저 현재를 즐기고 행복해하는 반려동물의 모습은 이렇게 미래와 과거 속에 사는 우리에게 현재에 존재하는 감각을 깨워준다.특히, 아픈 반려동물을 보면서 이를 더 깨닫는다. 유방암을 경험하고 오랜 무기력에 빠져 있을 때 내게 큰 위안을 준 존재 중 하나가 랜선 반려동물이었다. 인스타 스타이기도 한 '두부'는 절에 사는 허스키 종의 개다.두부는 간암에 걸려 정기적으로 항암치료를 받고 있다. 인스타 피드에는 '항암치료 OO째'라고 적혀있지만, 두부의 표정은 내가 생각하는 암 환자의 것이 아니었다. 스님의 일상에 함께 하기도 하고 때로는 '방해'하기도 하면서 지내는 절집 개 '두부'는 생기발랄하고 즐거워 보였다. 두부는 암이라는 말만 들어도 주눅이 들었던 내게 '암 환자지만 현재를 즐길 수 있다'는 희망을 전해줬다.나뿐만이 아니다. 스스로가 종양전문 수의사이자 암 환자인 르네 알사라프도 저서 <아픈 동물의 시간은 어떻게 흐르는가>에서 자신이 치료 중인 암에 걸린 개 '데이지'와 자신을 비교하며 병과 함께 실존하는 법을 익혀간다.반려동물은 어떻게 이런 감각을 일깨워주는 걸까. 이는 반려동물이 자신들이 존재하는 방식으로 사람을 바라보기 때문일 거다. 대상관계 이론에 따르면 사람은 '나는 타인에게 어떤 존재인지'를 통해 자기감을 형성한다.반려동물은 우리를 오직 '존재'하는 대상으로만 대한다. 무엇을 하든, 무엇을 했든, 앞으로 무엇이 될지 따위는 반려동물에게는 아무런 의미가 없다. 지금 함께하는 그 자체가 중요할 뿐이다. 이런 반려동물의 태도 덕분에 우리는 '존재만으로도 가치있음'을 느낀다. 그들의 시선 덕분에 우리는 잠시라도 실존할 수 있게 된다.나는 요즘에도 라온이와 그 길을 일주일에 세 번은 걷는다. 라온이와 걸으면 계절의 감각들이 느껴진다. 무더위가 가고 가을이 오는 미세한 바람의 느낌을 알아차릴 수 있다. 한 걸음 한 걸음 내딛는 발걸음 속에 나의 존재를 느낀다. 그리고 나의 사랑하는 반려견과 연결되며 이것만으로도 삶이 충만해지는 기분이 든다. 강아지와 산책 후 마음이 한결 평온해지는 건 잠시라도 실존할 수 있었기 때문일 거다.물론, 온갖 걱정이 가득한 상태로 금세 돌아오고, '무엇이 되지 못할까 봐' 불안해한다. 하지만, 반려동물과 함께 할 때 느끼는 실존의 감각을 반복하려 한다. 조금씩 더 현재에 살아가게 되지 않을까 바라면서. 그래봤자 언제나 어디서나 현재에 실존하는 라온이의 발끝도 못 따라가겠지만 말이다.