퍼블릭 도메인

'한계 상황에 놓인 사람에게 죽음이란 친숙한 것도 낯선 것도 아니고, 적도 친구도 아니다. 죽음은 모순된 현상들로 야기되는 긴장 속에서 대립적 양면을 다 갖고 있다. 죽음에 대해 일의적·획일적 태도를 지닌다면, 죽음은 실존의 내용을 확증해주지 못한다. (…) 한계 상황에서 용감성이란 자기 존재의 확정되지 않은, 가능성으로서의 죽음에 대한 태도다.'

존 에버렛 밀레이 <오필리아> 1851년셰익스피어는 명시적으로 오필리아가 자살을 선택했음을 밝히지는 않았다. 그래서 이후 사고에 의한 익사인지, 자살인지를 놓고 의견이 분분했다. 하지만 이는 아직 자살을 죄악으로 규정하던 시대여서 셰익스피어가 나름의 고육지책으로, 정황을 통해 자살임을 암시하는 방식으로 이야기를 풀어갔다고 봐야 한다.오필리아의 장례를 둘러싼 햄릿과 사제의 언급을 보면 의도가 분명해 보인다. 아직 누구의 장례식인지 모르는 상태에서 행렬을 보던 햄릿이 귀족임에도 대단히 약식으로 치르는 것을 보며 "저 시체가 과격한 손으로 제 목숨을 끊었음을 의미해"라고 한다. 너무 초라하게 진행되는 장례에 가족이 불만을 품자 사제가 '수상쩍은 죽음'이었다고 한다.사제는 아예 "왕명으로 관례를 깨지 않았으면, 성스럽지 못한 땅에 최후 나팔 그날까지 묵어야 했을 것"임을 분명히 밝힌다. 자살자는 교회 묘지 매장과 기독교식 장례가 엄격히 금지되었는데, 왕의 명령으로 어쩔 수 없이 약식으로나마 치른다는 말이다. 조금 더 신경을 써줄 수 없냐고 조르자 다시 사제는 "평화롭게 떠나간 영혼처럼 엄숙한 진혼가로 안식을 노래한다면, 그건 장례 예배 모독"이라며 단호하게 선을 긋는다.시체가 오필리아임을 알게 된 햄릿이 달려들며 애통해한다. 오필리아 오빠가 원수 대하듯 적대적인 태도를 보이자, 죽음조차 떼어놓지 못할 둘의 사랑을 절규하듯 풀어낸다. 굶거나 몸을 찢어야 한다면 자신도 그러겠다고 한다. 심지어 "산 채로 그녀와 묻힌다면 나도 그러마"라며, 무덤에 스스로 함께 묻혀야 한다면 망설임 없이 그렇게 하겠다고 단언한다.셰익스피어는 비극 <안토니와 클레오파트라>에서 연인의 자살 후에 클레오파트라가 뒤를 따를 결심을 하고 "죽음이 감히 우리에게 찾아오기 전에, 먼저 그 비밀스러운 죽음의 집으로 달려들어 간다면 죄일까?"라고 독백하게 했듯이 자살에 대한 전통적 사고방식에서 벗어나 있었다. 그런데도 중세의 연인을 묘사한 비극에서는 직접 자살을 드러내지는 못했다. 자살임을 밝히고 개인의 선택으로 풀어가기 위해서는 낭만주의까지 약 200년을 더 기다려야 했다.낭만주의 작가들은 전통적 도덕 규범을 거부하고 개인의 자발적 감정을 중시하기에, 그 사람의 내면에 자살을 향한 절박한 충동이 있다면 인정해야 한다고 보았다. 고정된 규칙에 구속되지 않는, 자유로운 열망의 표출로 이해했다. 자살은 죄악이 아니라, 사람에 따라 생애의 어느 시점에 특정한 상황에서 내면의 요구에 따라 따를 수 있는 선택이었다. 개인이 삶을 이끄는 주인이라면, 삶을 마치는 것도 개인에 속하는 능동적인 결정과 행위로 보았다.낭만주의에서는 예술의 특성상 극적인 효과를 높이기 위해 자살을 미화하는 경우도 나타났다. 현대 실존주의 철학에서는 낭만주의보다 더 신중하지만, 적어도 개인의 실존적 고뇌와 선택이라는 점에서 통하는 면이 있었다. 독일 철학자 카를 야스퍼스는 <철학 2>의 '실존의 해명'에서 '나의 죽음'을 논하면서 다음 주장을 펼친다.그가 보기에 나의 죽음에 관련해 가장 큰 문제는 하나의 의미로 고집스럽게 단정하는 태도다. 자기 생명을 어떤 경우에도 보존해야만 하는 보편적 절대 가치로 규정한다면 여기에서 벗어나는 모든 행위가 단죄의 대상이 된다. 그런데 현실의 구체적 인간은 획일적 보편 개념으로 묶어지지 않는다. 이를 무시하는 순간 실존의 내용은 사라지고 의미 없는 형식만 남는다.특히 '한계 상황'에 놓인 사람들이라면 더욱 하나로 규정되지 않는다. 한계 상황이란 자기 힘으로는 피하거나 바꿀 수 없는 삶의 막다른 처지다. 죽음·고통·죄책감처럼 피할 수 없는 한계 상황에 맞닥뜨렸을 때, 우리는 어떻게 대응할지 스스로 결단한다. 회피나 체념이 아니라 정면으로 마주하는 순간, 우리는 비로소 주체적인 삶으로서의 실존을 만나고 실현한다.문제는 대응이 모두 같을 수가 없다는 점이다. 죽음·고통·죄책감은 각자가 처한 특수한 상황만큼이나 상당히 다른 정도와 양상으로 나타난다. 자기 생명에 대해 '대립적 양면', 즉 생명 유지라는 의무의 성격과 주체로서의 선택이라는 자유의 성격이 다른 비중으로 나타난다. 어떤 사람은 현실적 삶을 지키며 흔들이지 않는 강인함·담대함으로 주체성을 증명한다.하지만 외부 상황에 용감하게 대응하는 사자의 심장이 없는 사람이 현실에서는 얼마든지 있다. 용감성이 대상이나 상황을 향하는 게 아니라 자신을 향하는 사람들이 있다. 스스로 목숨을 끊는 행위를 통해 오히려 자신이 의미 있는 존재임을 확인하는 방식이다. 야스퍼스는 그러한 면에서 자살은 비합리적이거나 무조건 비난받아야 할 행위가 아니라, 한계 상황에서 주체가 취하는 자유로운 선택이자 실존적 결단의 하나가 될 수 있다고 여긴다.