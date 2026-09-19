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프랑수아 샤를 보드 <베르테르의 죽음> 1911년
프랑수아 샤를 보드 <베르테르의 죽음> 1911년퍼블릭 도메인

근대 유럽에서는 자살을 낭만주의적 행위로 이해하던 시기가 있었다. 18세기 후반까지는 합리적 이성과 역사적 교훈을 중시하는 계몽주의·고전주의가 지배했다. 이성과 도덕의 이름으로 강제되는 의무에 염증을 느끼면서 19세기 중반까지 낭만주의가 크게 유행했다. 낭만주의는 예술·문학·사상 등 각 분야에서 개인의 주관적인 감정과 상상력을 중시했다.

세상과 인간을 바라보는 사고방식에 큰 변화가 나타났다. 자살에 대해서도 종교 굴레나 사회 중심의 의미보다는 개인의 폭발적인 감정 표현으로 여겼다. 절망스러운 현실에서 벗어나는 자유로운 선택이었다. 고통과 슬픔을 동반하면서도 동시에 아름다운 열정의 표출이었다.

낭만주의의 전형이 된 베르테르의 죽음

프랑스 화가 프랑수아 샤를 보드(1880~1953)의 <베르테르의 죽음>은 낭만주의적 자살의 상징을 담고 있다. 바닥에 구두를 신고 정장까지 차려입은 청년이 쓰러져 있고, 머리에서 흘러내린 피가 흰 셔츠를 물들이고 있다. 한 여인이 손으로 얼굴을 감싼 채 격한 슬픔을 토한다. 주변으로 충격을 받은 표정을 보이는 지인들이 모여있다.


독일인이 가장 사랑하는 작가로 불리는 괴테의 <젊은 베르테르의 슬픔> 마지막 장면이다. 주인공 베르테르가 사랑하는 여인을 향한 마음을 자살로 실현한 순간이다. 연인을 향한 열정과 충격적인 선택은 유럽 청년들에게 큰 반향을 불러일으켰고, 한동안 모방 자살이 이어져 '베르테르 효과'라는 말이 생겨났다.

베르테르는 약혼자가 있는 로테에게 반한다. 로테와 교감이 깊어갈수록 괴로움도 더 커져 다른 도시로 떠나보기도 하지만, 그녀를 향한 마음을 참지 못해 다시 돌아온다. 로테에게 구애하며 키스를 시도하지만, 그녀는 남편이 있기에 친밀감을 느끼면서도 거부하며 관계 중단을 선언한다. 베르테르는 자살을 결심하고 그녀 앞으로 편지를 쓴다.

'내 눈이 다시 태양을 보는 일은 없을 것입니다. (…) 남편! 이승에서는 죄가 되겠지요, 당신을 사랑하고 남편 품에서 빼앗아 내 품에 안으려 하는 게 죄? 좋아요, 그러므로 내게 벌을 내립니다. 이 죄의 성스럽기까지 한 기쁨을 마음껏 맛보았습니다. 생명의 향기와 힘을 들이마셨습니다. 그 순간부터 당신은 내 것이 되었습니다! 로테! 나는 먼저 갑니다.'

자기가 먼저 저승으로 가고, 나중에 그녀가 오면 기쁘게 맞이하여 영원한 포옹을 하겠다고 한다. 베르테르는 로테의 남편에게 빌린 권총으로 자살을 준비한다. 그녀의 손을 거쳐서 받았기에 손길이 닿은 권총에 수없이 키스한다. 자살에 대한 통념이 얼마나 부정적인지는 잘 안다. 기독교인들이 자신과 "한 장소에 묻히기를 싫어할 것"이라고 생각하니 말이다.

하지만 사랑하는 사람이 평화를 되찾게 할 수 있도록 스스로 죽음을 선택하는 것은 "극소수의 숭고한 사람만이 할 수 있는 일"이라며 기꺼이 받아들인다. 죽은 후에는 자신이 입고 있는 옷 그대로 묻어달라고 부탁한다. 사랑하는 "당신의 손이 닿아서 신성화된 옷"이기 때문이다. 평소대로 장화를 신고 푸른 연미복에 노란 조끼 차림으로 방아쇠를 당긴다.

새벽에 하인이 방 안에 들어섰을 때, 그는 피투성이가 되어 쓰러져 있었다. 그 옆에는 권총이 뒹굴고 있었다. 소식을 전해 들은 로테는 실신하여 쓰러졌다. 눈 위에서 머리를 쏘았는데 뇌수가 터져 나와 있었다. 결국 베르테르는 숨을 거두었다. 교회가 자살을 죄악으로 규정했기에 장례식에 성직자는 한 사람도 동행하지 않았다.

개인 삶과 감정 표현으로서의 죽음

헨리 월리스 <채터턴의 죽음> 1856년
헨리 월리스 <채터턴의 죽음> 1856년퍼블릭 도메인

괴테 소설에서 베르테르가 자살로 막을 내리기 몇 년 앞서 유럽 청년들에게 충격을 준 자살 사건이 있었다. 꽤 유명한 사건이었기에 당연히 괴테의 귀에도 들어갔을 테고, 베르테르의 죽음에 영감에 주었으리라 추측된다. 영국 라파엘 전파 화가 헨리 월리스(1830~1916)의 <채터턴의 죽음>이 그 사건을 묘사하고 있다.

토머스 채터턴은 10대에 두각을 나타낸 18세기 후반 영국의 시인이었다. 어려서부터 천재 시인으로 불렸고, 1770년 런던으로 상경하여 본격 작가 활동에 나섰다. 하지만 성공을 거두지 못하고 빈곤이 지속되자 그해에 허름한 다락방에서 비소를 먹고 스스로 목숨을 끊었다. 17세의 어린 나이였다. 이후 낭만주의 시인들에게 '저주받은 천재'의 순교로 추앙받았다.

아직 앳된 소년 분위기가 남아 있는 이가 침대에 쓰러져 있다. 바닥에 독약이 든 작은 병이 나뒹군다. 머리 아래의 상자 주변으로 조각 난 종이들이 널브러져 있다. 허구한 날 밤잠을 설치며 남긴 고뇌의 흔적들이 누구에게도 인정받지 못할 때 끔찍한 절망이 사로잡았으리라. 살을 찢는 고통을 느끼며 시편이 담긴 종이들을 조각내고 비소를 들이켰던 듯하다.

좁은 다락방이 그가 겪은 가난을 보여준다. 침대는 초라하고 시트는 여기저기 해져있다. 창가의 벽에 깊은 틈새가 있어서 비라도 오면 영락없이 방으로 새어 들어올 듯하다. 매일의 끼니가 절박했던 생활이었다. 위안이라고는 고작 좁은 창으로 들어오는 한 줌 햇볕과 작은 화분이었겠지. 삶의 희망이었던 시가 이제는 그에게 가장 큰 절망이기도 했으니 말이다.

당시에는 어린 천재 시인의 자살 소식이 보통의 사람들에게는 하나의 '사건'으로 다가갔다. 하지만 문학의 열정을 불태우던 시인들에게는 남다른 미학적 영감을 자극했다. 특히 날것 그대로의 감정 폭발에 주목하던 낭만주의 문학가들에게 채터턴은 예술적 순교자로 여겨졌다.

적어도 문학 작품에서의 자살은 약 두 세기 전에 사람들의 가슴에 울림을 주었다. 영국 극작가 셰익스피어의 <햄릿>에서, 오필리아의 자살은 가슴을 아리게 하는 자극이었다. 영국 화가 존 에버렛 밀레이(1829~1896)의 <오필리아>는 자살을 비극적이되 아름다운 죽음의 느낌으로 전한다.

햄릿은 선대 왕인 아버지를 죽이고 왕좌를 차지한 삼촌에게 복수하기 위해 미친 척 꾸미며 기회를 엿본다. 하지만 방에 숨어 있던 오필리아의 아버지를 삼촌인 줄 알고 죽인다. 오필리아는 사랑하는 사람이 아버지를 죽였다는 충격에 미쳐서 물가를 떠돌아다니다가 죽는다.

화가는 왕비가 전하는 죽음의 장면을 충실하게 재현하고 있다. 왕비에 의하면 오필리아는 야생 난과 풀꽃으로 치장한 화관을 만들었다. 물에 빠진 후에 "입은 옷이 쫙 펴져 인어처럼" 떠 있었다. 마치 물에서 태어나고 적응된 생물 같았다. 그림에서 오필리아 주변으로 야생 난과 수풀이 가득하고, 그녀는 화관을 들고 있다. 마치 인어처럼 물과 하나가 된 모습이다.

아련한 눈빛과 반쯤 벌린 입이 두 팔을 살짝 벌리고 누운 모습과 어우러지면서 묘하게 에로틱한 분위기를 자아내기조차 한다. 적어도 자살자의 참혹한 시신과는 거리가 멀다. 반대로 살아 있는 여인보다 더한 아름다움으로 표현했다. 밀레이의 오필리아는 윌리스의 채터턴 그림과 마찬가지로 다분히 자살에 대한 낭만주의 미술의 감성을 반영한다.

존 에버렛 밀레이 <오필리아> 1851년
존 에버렛 밀레이 <오필리아> 1851년퍼블릭 도메인

셰익스피어는 명시적으로 오필리아가 자살을 선택했음을 밝히지는 않았다. 그래서 이후 사고에 의한 익사인지, 자살인지를 놓고 의견이 분분했다. 하지만 이는 아직 자살을 죄악으로 규정하던 시대여서 셰익스피어가 나름의 고육지책으로, 정황을 통해 자살임을 암시하는 방식으로 이야기를 풀어갔다고 봐야 한다.

오필리아의 장례를 둘러싼 햄릿과 사제의 언급을 보면 의도가 분명해 보인다. 아직 누구의 장례식인지 모르는 상태에서 행렬을 보던 햄릿이 귀족임에도 대단히 약식으로 치르는 것을 보며 "저 시체가 과격한 손으로 제 목숨을 끊었음을 의미해"라고 한다. 너무 초라하게 진행되는 장례에 가족이 불만을 품자 사제가 '수상쩍은 죽음'이었다고 한다.

사제는 아예 "왕명으로 관례를 깨지 않았으면, 성스럽지 못한 땅에 최후 나팔 그날까지 묵어야 했을 것"임을 분명히 밝힌다. 자살자는 교회 묘지 매장과 기독교식 장례가 엄격히 금지되었는데, 왕의 명령으로 어쩔 수 없이 약식으로나마 치른다는 말이다. 조금 더 신경을 써줄 수 없냐고 조르자 다시 사제는 "평화롭게 떠나간 영혼처럼 엄숙한 진혼가로 안식을 노래한다면, 그건 장례 예배 모독"이라며 단호하게 선을 긋는다.

시체가 오필리아임을 알게 된 햄릿이 달려들며 애통해한다. 오필리아 오빠가 원수 대하듯 적대적인 태도를 보이자, 죽음조차 떼어놓지 못할 둘의 사랑을 절규하듯 풀어낸다. 굶거나 몸을 찢어야 한다면 자신도 그러겠다고 한다. 심지어 "산 채로 그녀와 묻힌다면 나도 그러마"라며, 무덤에 스스로 함께 묻혀야 한다면 망설임 없이 그렇게 하겠다고 단언한다.

셰익스피어는 비극 <안토니와 클레오파트라>에서 연인의 자살 후에 클레오파트라가 뒤를 따를 결심을 하고 "죽음이 감히 우리에게 찾아오기 전에, 먼저 그 비밀스러운 죽음의 집으로 달려들어 간다면 죄일까?"라고 독백하게 했듯이 자살에 대한 전통적 사고방식에서 벗어나 있었다. 그런데도 중세의 연인을 묘사한 비극에서는 직접 자살을 드러내지는 못했다. 자살임을 밝히고 개인의 선택으로 풀어가기 위해서는 낭만주의까지 약 200년을 더 기다려야 했다.

시대와 문화에 따라 달라지는 태도

낭만주의 작가들은 전통적 도덕 규범을 거부하고 개인의 자발적 감정을 중시하기에, 그 사람의 내면에 자살을 향한 절박한 충동이 있다면 인정해야 한다고 보았다. 고정된 규칙에 구속되지 않는, 자유로운 열망의 표출로 이해했다. 자살은 죄악이 아니라, 사람에 따라 생애의 어느 시점에 특정한 상황에서 내면의 요구에 따라 따를 수 있는 선택이었다. 개인이 삶을 이끄는 주인이라면, 삶을 마치는 것도 개인에 속하는 능동적인 결정과 행위로 보았다.

낭만주의에서는 예술의 특성상 극적인 효과를 높이기 위해 자살을 미화하는 경우도 나타났다. 현대 실존주의 철학에서는 낭만주의보다 더 신중하지만, 적어도 개인의 실존적 고뇌와 선택이라는 점에서 통하는 면이 있었다. 독일 철학자 카를 야스퍼스는 <철학 2>의 '실존의 해명'에서 '나의 죽음'을 논하면서 다음 주장을 펼친다.

'한계 상황에 놓인 사람에게 죽음이란 친숙한 것도 낯선 것도 아니고, 적도 친구도 아니다. 죽음은 모순된 현상들로 야기되는 긴장 속에서 대립적 양면을 다 갖고 있다. 죽음에 대해 일의적·획일적 태도를 지닌다면, 죽음은 실존의 내용을 확증해주지 못한다. (…) 한계 상황에서 용감성이란 자기 존재의 확정되지 않은, 가능성으로서의 죽음에 대한 태도다.'

그가 보기에 나의 죽음에 관련해 가장 큰 문제는 하나의 의미로 고집스럽게 단정하는 태도다. 자기 생명을 어떤 경우에도 보존해야만 하는 보편적 절대 가치로 규정한다면 여기에서 벗어나는 모든 행위가 단죄의 대상이 된다. 그런데 현실의 구체적 인간은 획일적 보편 개념으로 묶어지지 않는다. 이를 무시하는 순간 실존의 내용은 사라지고 의미 없는 형식만 남는다.

특히 '한계 상황'에 놓인 사람들이라면 더욱 하나로 규정되지 않는다. 한계 상황이란 자기 힘으로는 피하거나 바꿀 수 없는 삶의 막다른 처지다. 죽음·고통·죄책감처럼 피할 수 없는 한계 상황에 맞닥뜨렸을 때, 우리는 어떻게 대응할지 스스로 결단한다. 회피나 체념이 아니라 정면으로 마주하는 순간, 우리는 비로소 주체적인 삶으로서의 실존을 만나고 실현한다.

문제는 대응이 모두 같을 수가 없다는 점이다. 죽음·고통·죄책감은 각자가 처한 특수한 상황만큼이나 상당히 다른 정도와 양상으로 나타난다. 자기 생명에 대해 '대립적 양면', 즉 생명 유지라는 의무의 성격과 주체로서의 선택이라는 자유의 성격이 다른 비중으로 나타난다. 어떤 사람은 현실적 삶을 지키며 흔들이지 않는 강인함·담대함으로 주체성을 증명한다.

하지만 외부 상황에 용감하게 대응하는 사자의 심장이 없는 사람이 현실에서는 얼마든지 있다. 용감성이 대상이나 상황을 향하는 게 아니라 자신을 향하는 사람들이 있다. 스스로 목숨을 끊는 행위를 통해 오히려 자신이 의미 있는 존재임을 확인하는 방식이다. 야스퍼스는 그러한 면에서 자살은 비합리적이거나 무조건 비난받아야 할 행위가 아니라, 한계 상황에서 주체가 취하는 자유로운 선택이자 실존적 결단의 하나가 될 수 있다고 여긴다.
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