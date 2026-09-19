이현우

최근 주말에 아내와 스파링한 모습이다. 아내는 공격을 연습하고 필자는 방어를 연습했다.4년 가까이 복싱 훈련을 하고 있는 필자는 복싱을 무도로 대하고 있다. 특히 '절제'라는 덕목을 배양하기에 더없이 좋은 무도가 아닐까 싶다.먼저 복싱은 별다른 도구를 사용하지 않는다. 주먹과 머리를 보호하기 위한 최소한의 방어 장비만을 갖추고 주로 전신을 이용하여 공격하고 수비한다.내 몸을 자유자재로 통제하는 능력이 필요하다. 링 위에서 단 한 번이라도 스파링을 해봤다면 내 몸을 자유자재로 움직인다는 게 얼마나 힘든지 알 것이다.누구나 초보 시절이 있다. 복싱 스파링에 익숙해지기 전에는 1라운드 3분만 움직여도 숨이 차고 온몸에 힘이 들어갔다. 주먹을 뻗는데 도대체 왜 몸 전체가 앞으로 쏠리면서 넘어지려고 하는 걸까? 상대의 주먹을 피하려다가 왜 걸음이 꼬이거나 허리가 뒤로 젖히는 걸까?복싱을 할 때는 몸의 중심을 잘 지켜야만 공격과 방어를 효과적으로 해낼 수 있다. 강하게 타격하기 위해 체중을 많이 실어버리면 중심이 무너지면서 상대에게 빈틈을 보여주게 된다. 복싱 고수일수록 절제의 미덕이 몸에 배어있다. 고수는 몸의 중심을 잘 유지한 채로 상대의 공격을 방어하면서도 언제든지 강한 펀치를 낼 준비가 되어 있다.여전히 같은 체육관 내에 나보다 실력이 좋은 분들이 여럿 있다. 그래도 어느덧 초보 티를 벗고 체육관에서 나름 상급자가 되었다. 초보자를 상대로 지도 스파링을 할 수 있는 정도는 됐다.'지도 스파링'은 초급자가 연습할 수 있도록 상급자가 힘 조절을 하면서 스파링을 하는 것이다. 이때 상급자는 상대가 공격과 수비를 적절하게 연습할 수 있도록 강도와 속도 등을 조절해야 한다.아무리 스포츠라지만, 예상치 못한 강한 타격을 맞으면 확 불타오르는 게 본능인가 보다. 간혹 스파링을 보다 보면 강도가 조절되다가도 순식간에 올라가는 모습을 보기도 한다. 관찰만 한 게 아니다. 링 안에서 직접 경험하기도 했다.햇수로 2년을 채우기 전에는 나보다 못하는 사람과 하더라도 좀처럼 힘 조절이 잘되지 않았다. 긴장을 많이 한 탓이기도 했고, 공격 실력에 비해 방어 실력이 좋지 않았기 때문이기도 할 테다. 솔직히 고백하건대 한 대 맞으면 되돌려주고 싶은 마음이 든 적도 여러 번 있었고 몸소 실천한 적도 있다.하지만 그래선 안 된다. 참아야 한다. 상대의 빈틈이 보인다고 쓰러뜨릴 목적의 강펀치를 날려서는 안 된다. 서로를 쓰러뜨리기 위한 시합이 아니기 때문이다. 서로의 실력 향상을 위한 연습이라면 반드시 힘 조절을 해야 한다. 특히 체중 차나 실력 차가 많이 나는 사람과 할 때는 더 주의해야 한다.물론 요즘은 수많은 스파링을 통해 마음의 근육도 커졌는지 한 대 맞았다고 되돌려주진 않는다. 힘 조절이 가능해졌다. 오히려 상대가 공격 연습을 할 수 있도록 유도하고 필자는 수비 연습을 하는 데 집중한다. 훈련 성과는 몸에서만 드러나지 않는다. 마음과 정신에서도 나타난다.링 안에서뿐만 아니라 링 밖에서도 절제가 필요하다. 어느 정도 실력을 쌓거나 누군가와 맞서볼 용기가 생기면, 생활복싱대회 시합에 나가는 복싱인들이 많다. 시합을 준비할 때는 절제의 미덕이 더욱 필요하다. 왜냐하면 감량을 해야 하기 때문이다.일반적으로 생활복싱대회는 5kg 단위로 체급을 구분한다. 최근 참가했던 아마추어 시합도 5kg 단위로 체급을 구분했다. 필자의 체중은 식사량이나 운동량에 따라 64~67kg을 오간다. 참가했던 체급은 -65kg급이다. 60kg 초과 65kg 이하의 체중인 사람들이 참가하는 체급이다.아무리 2~3kg이지만 시합을 앞두고 몇 주 전부터는 달리기를 통해 미리 체중을 감량해 놓는다. 게다가 1~2주 전에는 식단도 조절한다. 밤늦게 먹지 않기. 감량 때문만은 아니지만 밀가루와 기름진 음식 먹지 않기. 절제가 필요하다.시합에 참여하는 모든 이들은 이른 오전에 계체량을 실시한다. 통과하지 못하면 시합에 참여할 수 없다. 따라서 목표한 체급까지 감량하는 데 운동량 조절, 식단 조절이 필수적이다. 목표한 체급의 계체량에 성공하면 시합을 이기지 않더라도 뿌듯한 마음이 들 수밖에 없다. 이미 나 자신과의 싸움에서 이겼다는 증거이기 때문이다. 다른 스포츠 종목과는 다른 복싱 시합의 묘미이기도 하다.감량은 프로 무대로 가면 더욱 전문적이며 시합만큼 치열하게 준비한다. 주변 프로 복서들은 기본적으로 10kg 이상을 감량한다. 프로복서나 MMA(종합 격투기) 선수들의 감량 과정은 유튜브 검색을 통해서 쉽게 확인할 수 있는데, 체지방뿐만 아니라 수분까지 감량한다. 시합보다 감량이 더 힘들다고 토로하는 선수들이 있을 정도이니, 얼마나 힘들지 상상조차 되지 않는다.