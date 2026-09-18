마크 밴델

▲검찰청 수사관으로 일하던 시절 양부모님과 함께 마크 밴델

발전소 엔지니어를 꿈꿨지만 경찰로 일하던 두 형들의 권유로 뉴저지 검찰청 수사관이 됐다. 1995년부터 13년을 살인 수사반에서 일했다. 살인사건으로 아버지를 잃은 아홉 살 소년이 이제는 누군가의 아버지가 왜 죽었는지를 밝혀내는 사람이 되어 있었다.



2008년, 살인 수사반 생활에 지쳐갈 무렵이었다. 부서를 옮겨 달라 요청했더니 상사가 연방수사국(FBI) 파견 자리를 제안했다. 월급은 검찰청에서 받지만 신분은 FBI 수사관이었다. 조직범죄와 사이버 범죄를 다루는 부서였다. 파견 나간 지 얼마 되지 않아 검찰청에서 다시 연락이 왔다. 한인 가족이 몰살당한 사건이 터졌는데 한국어를 할 줄 아는 형사가 필요하다는 것이었다. 잠시 복귀해 사건을 마무리한 뒤 다시 FBI로 돌아갔다.



다시 돌아간 그곳에서 이른바 '586사건'을 만났다. 그 자리에서 20년 경력의 FBI 특별수사관 테레사 파넬리를 만났다. 신용 기록이 백지인 사회보장번호 하나가 어떻게 수백만 달러를 빼돌리는 무기가 되는지, 그 피해가 왜 고스란히 이민자들에게 돌아가는지 알게 됐다. 나 역시 이 나라에 던져진 이민자였다.



2012년 말, 5년의 FBI 파견근무를 마치고 검찰청으로 복귀하자마자 나는 테레사와 함께 그 이야기를 썼다. 형사로 13년을 일하며 알게 된 것 하나는 내게 글 쓰는 재주가 있다는 사실이었다. 소설 <

카드 넘버 586 : 한국인 수사관이 파헤친 미국 최악의 사기극> 속 형사 마커스 코슬로는 상당 부분 나 자신이다.



▲마크 밴델의 소설 <카드 넘버 586> 한글판 표지 마크 밴델

나를 위해 열린 세계



2017년, 군복무를 합쳐 연금 수급 자격 기한을 채운 나는 스스로 은퇴를 선택했다. 낯선 땅에서 도움 받아 여기까지 온 사람이었다. 은퇴 후에는 그 낯선 땅에 던져진 사람들을 돕고 싶어 탈북민들에게 영어를 가르치는 비영리단체에서 자원봉사를 했다. 2018년 평창 동계올림픽 때는 NBC스포츠와 함께 일하기도 했다. 최근에는 테레사와 함께 쓴 그 이야기를 한국어로 옮긴 책이 나올 예정이다.



어린 시절 살인 사건으로 아버지를 잃고 연탄가스로 어머니를 잃었다. 할아버지와 할머니의 선택으로 어린 동생과 함께 낯선 나라에서 새 삶을 시작했다. 미국 어머니의 선택으로 내 인생이 통째로 바뀌었다. 나는 한국어판 후기의 마지막 문장을 이렇게 썼다.



"친절의 힘을 절대 과소평가하지 마십시오. 친절은 말 그대로 한 사람의 인생을 바꿀 수 있습니다."



▲서울역 앞 카페에서 만나 인터뷰에 응한 마크 밴델 틈새의시간

하와이에서 은퇴 후의 삶을 살고 있는 나는 지금 잠시 한국에 들어와 있다. 해외 입양이 내게 어떤 의미였냐고 스스로에게 묻는다면 오래 생각할 것도 없다. 입양은 내 생명을 구한 것과 같다. 나를 낳고 길러 준 어머니의 죽음으로 붕괴된 내 세계가 사라졌을 때 나를 다시 일으켜 세우고 새 세상을 열어준 새어머니의 선택이 입양이었다.



한국 사회에 퍼진 해외 입양에 대한 부정적 시선을 잘 알고 있다. 하지만 나는 그 시선이 누구의 시선인지를 묻고 싶다. 여기 사는 사람들의 시선인가 아니면 거기 가서 살아야 했던 사람들의 시선인가. 나한테 중요한 건 결국 그 당시 그 아이들의 시선과 입장이다. 나는 운 좋게도 미국에서 좋은 부모와 형제들을 만났다.



미국의 형제들은 저마다의 삶을 살아가고 있다. 여동생 둘은 지금도 미국에 산다. 서로 자주 연락하는 사이는 아니다. 한국식 표현으로 '현실 남매'다. 여섯이나 되니 다들 그렇게 산다. 그래도 우리는 완전한 밴델 가족이다. 핏줄이 아니라서 헷갈리거나 서먹할 일은 애초에 없었다.



그 운도 이제는 다 지나간 일이 되었다. 양아버지는 여든다섯을 넘겨 살다가 2~3년 전 조용히 눈을 감았다. 양어머니는 그보다 먼저, 내가 검찰청에서 한창 일하던 10년 전 세상을 떠났다. 두 분 다 이제 이 세상에 없다. 그 사실을 새삼 확인할 때마다 나는 어머니가 했던 그 말을 다시 꺼내본다.



"내 자궁으로 낳은 애는 아니지만 넌 내 심장으로 낳은 애야."



어머니는 떠났지만 이 말은 내가 살아가는 동안 내 안에서 살아 움직일 것이다.



돌이켜보면 어릴 적 한국에서 아홉 살에 아버지를 열두 살에 어머니를 화장터에서 내 손으로 뿌렸다. 두 번째 화장터에서 내 세계는 무너지고 닫혀 버렸다. 그런데 그 무너지고 닫힌 자리에 지구 반대편에서 편지 한 통을 써 보낸 어떤 여성이 새로운 세계를 열어주었다. 이제는 그 여성마저 이 세상에 없다.



하지만 나는 살아 있다. 그녀가 열어준 삶으로 지금까지 살아왔고 앞으로도 살아갈 것이다. 그게 어디인지는 중요하지 않았다. 정작 중요한 것은 나를 위해 열린 세계였다. #보이지않는아이들 #해외입양 #마크밴델 프리미엄 보이지 않는 아이들 이전글 놓쳐버린 '아이들의 골든타임'... 국가 개입이 부른 비극 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 서울역 앞 카페에서 만나 인터뷰에 응한 마크 밴델하와이에서 은퇴 후의 삶을 살고 있는 나는 지금 잠시 한국에 들어와 있다. 해외 입양이 내게 어떤 의미였냐고 스스로에게 묻는다면 오래 생각할 것도 없다. 입양은 내 생명을 구한 것과 같다. 나를 낳고 길러 준 어머니의 죽음으로 붕괴된 내 세계가 사라졌을 때 나를 다시 일으켜 세우고 새 세상을 열어준 새어머니의 선택이 입양이었다.한국 사회에 퍼진 해외 입양에 대한 부정적 시선을 잘 알고 있다. 하지만 나는 그 시선이 누구의 시선인지를 묻고 싶다. 여기 사는 사람들의 시선인가 아니면 거기 가서 살아야 했던 사람들의 시선인가. 나한테 중요한 건 결국 그 당시 그 아이들의 시선과 입장이다. 나는 운 좋게도 미국에서 좋은 부모와 형제들을 만났다.미국의 형제들은 저마다의 삶을 살아가고 있다. 여동생 둘은 지금도 미국에 산다. 서로 자주 연락하는 사이는 아니다. 한국식 표현으로 '현실 남매'다. 여섯이나 되니 다들 그렇게 산다. 그래도 우리는 완전한 밴델 가족이다. 핏줄이 아니라서 헷갈리거나 서먹할 일은 애초에 없었다.그 운도 이제는 다 지나간 일이 되었다. 양아버지는 여든다섯을 넘겨 살다가 2~3년 전 조용히 눈을 감았다. 양어머니는 그보다 먼저, 내가 검찰청에서 한창 일하던 10년 전 세상을 떠났다. 두 분 다 이제 이 세상에 없다. 그 사실을 새삼 확인할 때마다 나는 어머니가 했던 그 말을 다시 꺼내본다.어머니는 떠났지만 이 말은 내가 살아가는 동안 내 안에서 살아 움직일 것이다.돌이켜보면 어릴 적 한국에서 아홉 살에 아버지를 열두 살에 어머니를 화장터에서 내 손으로 뿌렸다. 두 번째 화장터에서 내 세계는 무너지고 닫혀 버렸다. 그런데 그 무너지고 닫힌 자리에 지구 반대편에서 편지 한 통을 써 보낸 어떤 여성이 새로운 세계를 열어주었다. 이제는 그 여성마저 이 세상에 없다.하지만 나는 살아 있다. 그녀가 열어준 삶으로 지금까지 살아왔고 앞으로도 살아갈 것이다. 그게 어디인지는 중요하지 않았다. 정작 중요한 것은 나를 위해 열린 세계였다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 김지영 (redoox) 내방 구독하기

페이스북 목차16 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 놓쳐버린 '아이들의 골든타임'... 국가 개입이 부른 비극 맨위로 다크 마크 밴델의 소설 <카드 넘버 586> 한글판 표지2017년, 군복무를 합쳐 연금 수급 자격 기한을 채운 나는 스스로 은퇴를 선택했다. 낯선 땅에서 도움 받아 여기까지 온 사람이었다. 은퇴 후에는 그 낯선 땅에 던져진 사람들을 돕고 싶어 탈북민들에게 영어를 가르치는 비영리단체에서 자원봉사를 했다. 2018년 평창 동계올림픽 때는 NBC스포츠와 함께 일하기도 했다. 최근에는 테레사와 함께 쓴 그 이야기를 한국어로 옮긴 책이 나올 예정이다.어린 시절 살인 사건으로 아버지를 잃고 연탄가스로 어머니를 잃었다. 할아버지와 할머니의 선택으로 어린 동생과 함께 낯선 나라에서 새 삶을 시작했다. 미국 어머니의 선택으로 내 인생이 통째로 바뀌었다. 나는 한국어판 후기의 마지막 문장을 이렇게 썼다. 검찰청 수사관으로 일하던 시절 양부모님과 함께발전소 엔지니어를 꿈꿨지만 경찰로 일하던 두 형들의 권유로 뉴저지 검찰청 수사관이 됐다. 1995년부터 13년을 살인 수사반에서 일했다. 살인사건으로 아버지를 잃은 아홉 살 소년이 이제는 누군가의 아버지가 왜 죽었는지를 밝혀내는 사람이 되어 있었다.2008년, 살인 수사반 생활에 지쳐갈 무렵이었다. 부서를 옮겨 달라 요청했더니 상사가 연방수사국(FBI) 파견 자리를 제안했다. 월급은 검찰청에서 받지만 신분은 FBI 수사관이었다. 조직범죄와 사이버 범죄를 다루는 부서였다. 파견 나간 지 얼마 되지 않아 검찰청에서 다시 연락이 왔다. 한인 가족이 몰살당한 사건이 터졌는데 한국어를 할 줄 아는 형사가 필요하다는 것이었다. 잠시 복귀해 사건을 마무리한 뒤 다시 FBI로 돌아갔다.다시 돌아간 그곳에서 이른바 '586사건'을 만났다. 그 자리에서 20년 경력의 FBI 특별수사관 테레사 파넬리를 만났다. 신용 기록이 백지인 사회보장번호 하나가 어떻게 수백만 달러를 빼돌리는 무기가 되는지, 그 피해가 왜 고스란히 이민자들에게 돌아가는지 알게 됐다. 나 역시 이 나라에 던져진 이민자였다.2012년 말, 5년의 FBI 파견근무를 마치고 검찰청으로 복귀하자마자 나는 테레사와 함께 그 이야기를 썼다. 형사로 13년을 일하며 알게 된 것 하나는 내게 글 쓰는 재주가 있다는 사실이었다. 소설 <카드 넘버 586 : 한국인 수사관이 파헤친 미국 최악의 사기극> 속 형사 마커스 코슬로는 상당 부분 나 자신이다.

이미 두 딸을 한국에서 입양해 키우던 양머니가 또 다시 입양을 결심하게 된 당시 잡지에 실린 형제사진과 사연이다.그 다급함을 붙잡아 준 건 태평양 건너 어느 잡지의 한 페이지였다. 훗날 우리 형제를 데려간 미국 어머니는 이미 한국에서 갓난아기 두 딸을 입양해 키우고 있었다. 그녀는 어느 날 필리핀 아기가 몸이 약하다는 이유로 파양됐다는 소식을 접하고 분을 참지 못해 잡지사에 편지를 썼다.잘못된 아기는 없다. 잘못된 부모가 있을 뿐이라고 했다. 어머니는 몇 달 뒤 자신의 편지가 실린 1980년 9월 잡지를 넘겨보다 어떤 사진에 눈이 박혔다. 입양해 줄 가정을 기다리는 나와 동생이 나란히 선 사진이었다.친아들 둘과 입양한 딸 둘을 키우던 형편이었지만 그녀는 그 사진 한 장으로 마음을 정했다. 지구 반대편의 희미한 사진으로만 보이는 얼굴의 사춘기 형제를 자식으로 받아들이기로 한 것이다. 곧 열네 살이 될 나 때문에 절차는 서둘러야 했다. 남은 시간은 5개월, 비자와 여권이 제때 발급되지 못하면 모든 게 끝이었다.어머니는 뉴저지 지역 상원의원에게 편지를 보냈다. 입양하려는 아이가 있는데 시간이 너무 급하다고 도와 달라고 했다. 상원의원은 이민국에 직접 편지를 썼다. 덕분인지 며칠 만에 비자 문제가 풀렸다. 열네 번째 생일을 3주 앞둔 1981년 1월 16일. 나와 동생은 뉴욕 JFK공항에 내렸다. 열 명 남짓의 갓난아기들과 함께였다.공항 로비에서 가족 이름이 하나씩 불렸다. 누구누구 가족이라고 부르면 그 집 부모와 가족들이 우르르 몰려와 아이를 안고 데려갔다. 내 이름이 불리기를 기다렸다. 두려움은 없었다. 어디로 가는지보다 내게 닫힌 세계를 벗어났다는 사실이 중요했다. 드디어 우리 이름이 불렸다. 밴델 가족이 몰려와 우리를 환영했고 곧 스테이션왜건이라는 가족용 차에 올랐다. 한국에서 붕괴된 김종훈의 세계가 마크 밴델이라는 이름으로 새로 열린 날이었다.양아버지는 용접 도구를 파는 세일즈맨이었다. 아버지는 살갑지는 않았지만 무뚝뚝하지도 않았다. 그냥 좋은 사람이었다. 따뜻한 성격의 큰형은 나와 남동생을 괴롭히는 녀석들을 대신 막아줬다. 둘째 형은 조금 차가운 편이었지만 사이가 나쁘지는 않았다. 집안의 실질적인 대장은 양어머니였다. 우리 가족의 모든 결정 그러니까 나를 데려오기로 한 결정까지도 어머니가 한 일이었다.학교는 낯설었다. 복도가 꼬불꼬불한 미국식 건물 구조부터가 한국 학교와는 완전히 달랐다. 다음 수업 교실이 어디인지도 모르는 나를 위해 학교에서는 학생 한 명을 자원봉사자로 붙여주었다. 그 학생은 수업이 끝날 때마다 미리 와서 나를 다음 교실에 데려다주는 일을 6개월을 반복했다. 나는 그 시기에 과학이든 수학이든 역사든 상관없이 하루 8시간 내내 영어만 배웠다.간혹 인종차별도 겪었다. 그 동네에서 동양인은 나와 남동생과 여동생 둘 그리고 이민 온 한인 가족 정도가 전부였다. 처음에는 형들이 나서서 해결해줬지만 그들이 졸업한 뒤 고등학교 1학년 무렵부터 그건 내 몫이었다. 나는 놀리는 애가 있으면 일단 붙어 싸웠다. 한두 번 그렇게 하고 나면 다시는 나를 건드리지 않았다. 그런 데다 나는 그런 일에 크게 신경 쓰지 않는 성격이었다.레슬링을 시작한 것도 그 무렵이었다. 당시 같은 동네 아이들은 초등학교 때부터 레슬링을 했다. 완전히 초보였던 나는 처음에는 많이 얻어맞았지만 붙들고 늘어지고 이겨내며 학교 대표선수에 이름을 올렸다.어머니는 나와 동생의 비자 문제를 해결해 준 상원의원과의 끈을 놓지 않았다. 계속해서 잊지 않고 고맙다는 내용의 짧은 편지와 엽서를 보내고 있었다. 그게 또 한 번 힘을 발휘했다. 내 대학 진학 문제였다. 가난한 집안 사정을 고려해서 해군 예비 장교에 지원했다. 학교 성적이 전국 우등생 명단에 오를 만큼 좋았지만, 신체검사에서 색맹 판정을 받아 발이 묶였다.어머니는 다시 상원의원에게 편지를 보냈다. 이번에는 입양이 아니라 아들의 일생이 걸린 문제라고 썼다. 상원의원은 해군의 한 장군에게 편지를 보냈다. 색맹이라는 결격 사유 하나만 보지 말고 그의 학업과 운동 성적을 포함한 모든 기록을 다시 검토해 주기를 요청했다. 재검토가 이루어졌고 결과는 승인이었다. 나는 4년 장학생으로 해군 예비 장교 과정을 마칠 수 있었다.스물세 살이던 1991년 1월, 임관 후 첫 근무지는 일본이었다. 손을 뻗으면 닿는 곳에 한국이 있었다. 그동안 한국에 있는 가족과는 어떤 연락도 없었다. 함장에게 사정을 말하고 일주일의 휴가를 청해 받았다. 연락처도 지도도 없이 무작정 비행기에 올랐다. 10년 만의 한국행이었다. 내가 가진 것은 한국을 떠나기 전 외우고 있었던 주소 하나뿐이었다.김포공항에 내리자마자 택시를 타서는 기사에게 외우고 있던 포천 송우리 주소를 읊조렸다. 칠흑 같은 밤 길을 더듬어가던 자정 무렵 간신히 옛집 대문 앞에 섰다. 말은 잃었지만 오랜 기억은 되살아났다. 저기 외할아버지가 술에 취해 걸어오고 있었다. 그는 나를 알아보지 못했지만 외할머니는 나를 보자 단박에 알아보고 부둥켜안았다.서울 어느 호텔 도어맨으로 일하던 형은 소식을 듣고 깊은 밤 새벽길을 달려왔다. 처음 얼굴을 마주보자 우리는 부둥켜안고 울었다. 말 그대로 엉엉 울었다. 그렇게 울다 지쳐갈 즈음 다시 눈이 마주치면 샘이 터지듯 또 눈물이 쏟아졌다. 한국 가족들과의 인연은 그렇게 다시 이어졌다.군에서의 의무복무기간은 5년이었다. 그런데 마침 군 감축 정책으로 계약 기간 전에 나갈 수 있는 길이 열렸다. 스물여섯, 나는 그 기회를 잡아 제대했다. 그 후 서울에서 형과 함께 살며 연세어학당을 다니는 1년 동안 최고 단계인 6급까지 마쳤다. 그리고 다시 미국으로 돌아갔다.