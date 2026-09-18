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이미 두 딸을 한국에서 입양해 키우던 양머니가 또 다시 입양을 결심하게 된 당시 잡지에 실린 형제사진과 사연이다.마크 밴델
그 다급함을 붙잡아 준 건 태평양 건너 어느 잡지의 한 페이지였다. 훗날 우리 형제를 데려간 미국 어머니는 이미 한국에서 갓난아기 두 딸을 입양해 키우고 있었다. 그녀는 어느 날 필리핀 아기가 몸이 약하다는 이유로 파양됐다는 소식을 접하고 분을 참지 못해 잡지사에 편지를 썼다.
잘못된 아기는 없다. 잘못된 부모가 있을 뿐이라고 했다. 어머니는 몇 달 뒤 자신의 편지가 실린 1980년 9월 잡지를 넘겨보다 어떤 사진에 눈이 박혔다. 입양해 줄 가정을 기다리는 나와 동생이 나란히 선 사진이었다.
친아들 둘과 입양한 딸 둘을 키우던 형편이었지만 그녀는 그 사진 한 장으로 마음을 정했다. 지구 반대편의 희미한 사진으로만 보이는 얼굴의 사춘기 형제를 자식으로 받아들이기로 한 것이다. 곧 열네 살이 될 나 때문에 절차는 서둘러야 했다. 남은 시간은 5개월, 비자와 여권이 제때 발급되지 못하면 모든 게 끝이었다.
어머니는 뉴저지 지역 상원의원에게 편지를 보냈다. 입양하려는 아이가 있는데 시간이 너무 급하다고 도와 달라고 했다. 상원의원은 이민국에 직접 편지를 썼다. 덕분인지 며칠 만에 비자 문제가 풀렸다. 열네 번째 생일을 3주 앞둔 1981년 1월 16일. 나와 동생은 뉴욕 JFK공항에 내렸다. 열 명 남짓의 갓난아기들과 함께였다.
마크 밴델이라는 이름으로
공항 로비에서 가족 이름이 하나씩 불렸다. 누구누구 가족이라고 부르면 그 집 부모와 가족들이 우르르 몰려와 아이를 안고 데려갔다. 내 이름이 불리기를 기다렸다. 두려움은 없었다. 어디로 가는지보다 내게 닫힌 세계를 벗어났다는 사실이 중요했다. 드디어 우리 이름이 불렸다. 밴델 가족이 몰려와 우리를 환영했고 곧 스테이션왜건이라는 가족용 차에 올랐다. 한국에서 붕괴된 김종훈의 세계가 마크 밴델이라는 이름으로 새로 열린 날이었다.
양아버지는 용접 도구를 파는 세일즈맨이었다. 아버지는 살갑지는 않았지만 무뚝뚝하지도 않았다. 그냥 좋은 사람이었다. 따뜻한 성격의 큰형은 나와 남동생을 괴롭히는 녀석들을 대신 막아줬다. 둘째 형은 조금 차가운 편이었지만 사이가 나쁘지는 않았다. 집안의 실질적인 대장은 양어머니였다. 우리 가족의 모든 결정 그러니까 나를 데려오기로 한 결정까지도 어머니가 한 일이었다.
학교는 낯설었다. 복도가 꼬불꼬불한 미국식 건물 구조부터가 한국 학교와는 완전히 달랐다. 다음 수업 교실이 어디인지도 모르는 나를 위해 학교에서는 학생 한 명을 자원봉사자로 붙여주었다. 그 학생은 수업이 끝날 때마다 미리 와서 나를 다음 교실에 데려다주는 일을 6개월을 반복했다. 나는 그 시기에 과학이든 수학이든 역사든 상관없이 하루 8시간 내내 영어만 배웠다.
간혹 인종차별도 겪었다. 그 동네에서 동양인은 나와 남동생과 여동생 둘 그리고 이민 온 한인 가족 정도가 전부였다. 처음에는 형들이 나서서 해결해줬지만 그들이 졸업한 뒤 고등학교 1학년 무렵부터 그건 내 몫이었다. 나는 놀리는 애가 있으면 일단 붙어 싸웠다. 한두 번 그렇게 하고 나면 다시는 나를 건드리지 않았다. 그런 데다 나는 그런 일에 크게 신경 쓰지 않는 성격이었다.
레슬링을 시작한 것도 그 무렵이었다. 당시 같은 동네 아이들은 초등학교 때부터 레슬링을 했다. 완전히 초보였던 나는 처음에는 많이 얻어맞았지만 붙들고 늘어지고 이겨내며 학교 대표선수에 이름을 올렸다.
어머니는 나와 동생의 비자 문제를 해결해 준 상원의원과의 끈을 놓지 않았다. 계속해서 잊지 않고 고맙다는 내용의 짧은 편지와 엽서를 보내고 있었다. 그게 또 한 번 힘을 발휘했다. 내 대학 진학 문제였다. 가난한 집안 사정을 고려해서 해군 예비 장교에 지원했다. 학교 성적이 전국 우등생 명단에 오를 만큼 좋았지만, 신체검사에서 색맹 판정을 받아 발이 묶였다.
어머니는 다시 상원의원에게 편지를 보냈다. 이번에는 입양이 아니라 아들의 일생이 걸린 문제라고 썼다. 상원의원은 해군의 한 장군에게 편지를 보냈다. 색맹이라는 결격 사유 하나만 보지 말고 그의 학업과 운동 성적을 포함한 모든 기록을 다시 검토해 주기를 요청했다. 재검토가 이루어졌고 결과는 승인이었다. 나는 4년 장학생으로 해군 예비 장교 과정을 마칠 수 있었다.
다시 이어진 한국 가족들
스물세 살이던 1991년 1월, 임관 후 첫 근무지는 일본이었다. 손을 뻗으면 닿는 곳에 한국이 있었다. 그동안 한국에 있는 가족과는 어떤 연락도 없었다. 함장에게 사정을 말하고 일주일의 휴가를 청해 받았다. 연락처도 지도도 없이 무작정 비행기에 올랐다. 10년 만의 한국행이었다. 내가 가진 것은 한국을 떠나기 전 외우고 있었던 주소 하나뿐이었다.
김포공항에 내리자마자 택시를 타서는 기사에게 외우고 있던 포천 송우리 주소를 읊조렸다. 칠흑 같은 밤 길을 더듬어가던 자정 무렵 간신히 옛집 대문 앞에 섰다. 말은 잃었지만 오랜 기억은 되살아났다. 저기 외할아버지가 술에 취해 걸어오고 있었다. 그는 나를 알아보지 못했지만 외할머니는 나를 보자 단박에 알아보고 부둥켜안았다.
서울 어느 호텔 도어맨으로 일하던 형은 소식을 듣고 깊은 밤 새벽길을 달려왔다. 처음 얼굴을 마주보자 우리는 부둥켜안고 울었다. 말 그대로 엉엉 울었다. 그렇게 울다 지쳐갈 즈음 다시 눈이 마주치면 샘이 터지듯 또 눈물이 쏟아졌다. 한국 가족들과의 인연은 그렇게 다시 이어졌다.
군에서의 의무복무기간은 5년이었다. 그런데 마침 군 감축 정책으로 계약 기간 전에 나갈 수 있는 길이 열렸다. 스물여섯, 나는 그 기회를 잡아 제대했다. 그 후 서울에서 형과 함께 살며 연세어학당을 다니는 1년 동안 최고 단계인 6급까지 마쳤다. 그리고 다시 미국으로 돌아갔다.