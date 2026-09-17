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섬의 모양이 어린 사슴과 닮은 소록도에서 일제강점기 나병에 걸려 강제 수용된 한센인들은 가족과 생이별로 한 번 죽고, 시신 상태로 해부 당해 두 번 죽고, 화장터에서 불태워져 세 번 죽어 ‘3번의 죽음’을 당했다고 말한다. 숱한 이야기를 담고 있는 ‘천형의 섬’ 소록도에서 관람객들은 수탄장, 감금실, 검시실, 중앙공원 등을 돌아보며 통절한 반성과 깊은 깨달음을 얻는다. 1935년에 만들어진 감금실(등록문화재 제67호)은 일본인 소록도 원장의 자의적 판단에 따라 감금과 체벌이 횡행하던 인권 유린의 현장이다. 2017.8.5최근 한 연예인의 가족사를 계기로 한센병에 대한 관심이 일어나고 있다. 원래는 증조부의 친일 행적이 문제가 되었던 것인데 조부 역시 의사로서 소록도에서 근무했던 사실이 밝혀졌기 때문이다.병리학자 안부호는 1949년부터 1953년까지 소록도에서 근무하며 한센병에 대한 연구를 진행하였는데 이 시기에 소록도에서는 강제 불임이나 강제노역 등의 심각한 인권침해가 아주 빈번하게 일어났다.이 사실로부터 안부호가 섬에 만연했던 인권유린에 관여했을 것이라는 추측이 자연스럽게 들기도 하지만 현재로서 물증이 나오진 않았다. 특히, 병리학자는 환자와 직접 대면하기보다는 병의 원리를 연구하는 직업이기 때문에 물증이 없는 상태에서 안부호가 직접적으로 관계가 있다고 말하기는 어려울 것이다.역설적으로 안부호가 한센인의 더 나은 삶과 질병 치료를 위해 노력했다고도 말할 수 있을 것이다. 당시에 많은 병리학자와 세균학자가 한센병 연구에 매진하였고, 그중에서도 안부호는 대한나학회 창립대회에도 참여했던 인물이다 [1].이런 사실들로 미루어볼 때 안부호 역시 소록도에서 보낸 4년의 시간 동안 질병에 대한 이해와 치료법을 향상시키기 위해 노력했을지도 모르는 일이다. 다른 말로 본인 입장에서는 이 모든 활동이 한센인을 위한 최선이라고 생각했을 것이다. 그리고 바로 이 점이 전문가가 말하는 최선이 얼마나 협소하고 편협할 수 있는지 보여주는 사례라고 하겠다.한센병은 나균(Mycobacterium leprae)이라는 세균으로 인해 발생하는 감염증으로 장기간에 걸쳐 서서히 일어나는 세균 증식으로 인해 말단 조직부터 손상되는 질환이다. 한센병 이전에 쓰였던 문둥병이나 나병 같은 이름은 피부나 말단 신경이 손상되어 생김새가 바뀌는 한센병의 전형적인 양상을 이름으로 옮긴 것으로 볼 수 있다.이름에서부터 알 수 있는 것처럼 결핵의 원인균인 결핵균(Mycobacterium tuberculosis)과 분류학적으로 가까운 관계이고 더디게 일어나는 병의 진행과 더불어 치료도 오래 걸린다는 공통점이 있다. 마지막 두 개의 특징은 같은 사실에 뿌리를 두고 있다. 항생제는 세균의 번식을 방해하거나 멈추는 형태로 작용하는데 번식이 느린 만큼 약의 작용도 천천히 일어난다. 더불어 항생제에 내성을 쉽게 획득하기 때문에 다양한 항생제를 병용하는 것이 효과적이다.이러한 사실을 모르던 과거에는 치료에 여러 어려움이 있었고 환자도 많은 차별과 배척을 받았다. 흔히 갖는 오해는 한센병이 유전된다는 믿음으로, 한센병 환자를 대상으로 한 여러 우생학적 정책의 근간이 되기도 했다. 환자의 결혼을 제한하거나 생식 능력을 강제로 제거하는 등의 일들이 그 예시이다.소록도의 예시에서 볼 수 있듯이 환자들을 제한된 공간에 가두고 외부 사회와 격리하는 일이 비일비재 하였다. 일본과 그 영향을 많이 받은 한국에서는 이것이 질병의 전염을 막고 환자를 치료하는 데 도움이 된다고 보았다. 한센병 환자를 향한 여러 차별적인 움직임들이 환자에 대한 차별적이고 적대적인 태도뿐만 아니라 나름의 합리적인 판단에 근거했다는 것이다.현대의 지식에 따르면 한센병은 세균으로 인한 질병이고 이 세균은 일반적인 환경에서도 드물지 않게 발견된다. 그럼에도 불구하고 대부분의 사람은 세균에 노출되어도 한센병에 걸리지 않으며 사람들이 이 질환을 유전병이라고 믿었던 것은 한센병에 취약성을 가진 면역체계가 유전되기 때문이다. 이처럼 질병에 대한 취약성을 의학적으로는 감수성이라고 하는데 이 특징이 유전되기 때문에 이 질환을 유전병이라고 착각했던 것이다.지금의 지식이 완성되기까지 제법 오랜 시간이 걸렸지만 세균이 원인이라는 것은 게르하르 한센이라는 노르웨이 의학자가 1873년에 나균(M. leprae)을 동정하면서 확립된 것으로 아주 오래되었다. 20세기 중간에 프로민이라는 효과적인 항생물질이 발견되고 1970년대를 거치면서 질병 자체가 아닌 감수성이 유전된다는 사실을 알게 됐다. 그럼에도 불구하고 사회적 격리와 생식 능력의 제한은 대표적인 한센병 정책으로 유지되었다.이는 최선의 의학적 치료라는 것이 생물학적 사실에만 의존하여 결정되지 않는 것을 보여주는 대표적인 사례이다. 분명히 한센병에 대한 생물학적 지식은 20세기 동안에도 꾸준히 발전하였다. 그러나 이 질환이 유전병이라고 믿었던 시절에도, 세균이 원인이라는 사실이 밝혀졌을 때도, 나아가 새로운 항생물질이 개발됐을 때도 한국과 일본의 한센병 환자들은 제한된 지역에 격리되어 재생산권을 박탈당했다.이를테면, 질병이 유전되는 것은 아니지만 환자의 생식능력을 제거함으로써 그들이 자식들이 세균에 노출되는 것을 예방할 수 있다는 논리 등이 동원되었다. 한센인을 비문명적인 존재로 간주하는 우생학적 시각에서 한센병 "관리"법이 정해져 있는 상황 속에서 생물학적 사실은 편리한 형태로 동원되었다 [2].