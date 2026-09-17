고정희

라이프치거 광장 가로등에도 AfD 선거 포스터만 붙어 있다. 가장 먼저 포스터를 붙이기 때문에 제일 좋은 자리를 차지한다.독일은 선거 포스터를 건물 벽이 아니라 가로등 같은 도로 시설물에, 그것도 지자체 허가를 받아 붙이는 게 관행이다. 잠시 멈춰 서서 검색해 보니, AfD는 포스터 게시가 허용되는 시점 전날 밤에 가장 좋은 길목의 가로등을 먼저 점령해 버린다고 한다. 선거전이 투표함뿐 아니라 거리에서도 벌어지고 있다는 게 실감 났다.사실 나는 크리스틴 브링커가 빌리 브란트와 나란히 찍힌 포스터를 발견할 수 있으리라고는 애초에 생각하지 않았다. 그보다는 그날 아침 방송에서 내보낸 짧은 보도가 마음을 무겁게 짓눌렀다. 제목은 "권력 인수 - 작센안할트 AfD의 계획". 집권 계획을 발표하는 그들의 목소리는 이상하리만치 들떠 있었다.내용은 소름이 끼쳤다. 학교에서는 나치 시대 비중을 줄이고 오토 대제, 루터, 비스마르크 같은 인물을 늘린 역사 교육을 하겠다고 했다. "죄의식의 대물림"을 끝내고 "건강한 애국심"을 기른다는 명분이었다. 반인종주의 네트워크 지원과 강제수용소 견학은 끊겠다고 했다.이민자는 도시 외곽에 모아 수용하고 추방을 전담할 전담 조직을 신설하겠다고 했다. 그리고 경찰 곁에 "자원 시민경비대"를 두어 "질서와 청결"을 지키게 하겠다고 했다. 기민련의 치안 담당 의원조차 "검은 옷을 입은 폭력배 조직"이 될 위험이 있다고 경고했다. 나치 시절의 돌격대가 겹쳐 보이는 건 나만이 아니었던 셈이다.이상한 건 애국심이라는 단어였다. 한국인이 애국심을 말하면 당연하고 정당해 보이는데, 독일인이 애국심을 말하면 왜 이렇게 서늘한가. 아마도 그 단어가 가리키는 과거가 다르기 때문일 것이다. 한쪽은 빼앗긴 것을 되찾으려던 기억이고, 다른 한쪽은 저지른 것을 지우려는 시도이기 때문이다.베를린은 다를까? 산술적으로는 그렇다. 이번 선거에서 AfD 지지율은 13%에서 18% 사이, 43.8%를 얻은 작센안할트와는 비교가 안 된다. 다만 좌파당과 기민련이 근소한 차이로 선두를 다투는 이 팽팽함이 어떤 식으로든 다른 문을 열어주는 건 아닐까? 그렇지 않다고 나는 아직 확언할 수가 없다.평소에 자주 다니고 좋아하는 라이프치히가가 AfD 포스터 거리가 된 것을 보니, 나치 시대 거리마다 내걸렸던 어마어마한 깃발의 행렬이 떠올랐다. 지금은 포스터 규격이 제한되어 있어 다행이지만, 혹시라도 이들이 집권하는 경우 하늘색의 긴 휘장이 거리를 뒤덮는 환상이 눈앞에 펼쳐졌다.