▲15만 평양주민에게 인사하는 남-북 정상
2018년 9월 19일 문재인 대통령과 김정은 국무위원장이 평양 5.1 경기장에서 열린 '빛나는 조국'을 관람한 뒤 환호하는 15만 평양시민들에게 손을 맞잡아 들어보이며 인사하고 있다.평양사진공동취재단
2018년 9월 19일, 평양 백화원영빈관에서 남북 정상은 공동선언에 서명했다. 그날 저녁 5·1 경기장에서 대한민국 대통령은 15만 평양 시민 앞에 섰다. 분단 이후 처음 있는 일이었다. 8년이 지난 2026년 9월. 남북을 잇던 통신선은 침묵하고, 경의선 철길은 끊겼다. 북한은 헌법에서 '통일'이라는 단어를 지웠다. 같은 계절, 전혀 다른 풍경이다.
이뿐만 아니다. 트럼프 대통령이 한국이 호르무즈 파병 요청을 거부했다며 불만을 표출했다. 트럼프의 주장에 따르면 정상 차원에서 파병을 요청했다는 것이다. 트럼프의 말에 대한 세상의 신뢰도는 높지 않다. 트럼트도 그것을 개의치 않는 듯하다. 그래서 거침없는 말의 질주를 일삼는다. 신뢰도는 높지 않지만 파괴력은 국제 사회의 그 누구도 부정하기 어렵다. 트럼프는 파병 거절에도 공개적으로 거칠게 파병을 압박해 들어오고 있다.
지금 우리 앞에 놓인 호르무즈 파병이라는 문제는 교과서에 따르면 정답은 분명하다. 그러나 정답을 제출할 경우 도리어 예측 불허의 처벌이 뒤따르는 진퇴양난의 상황이다. 그래서 그런지 정부가 파병을 검토 중이며 국회 동의안 제출을 저울질하고 있다는 소식도 들린다. 청와대는 결정된 바 없다고 말하지만, 국방부는 현지 조사단을 파견했다.
파병에 반대하는 논거는 정파를 넘어 제기되고 있다. 여당 내에서도 반대가 가시화되었다. 헌법 제5조가 침략적 전쟁을 부인하고 있고 유엔 안전보장이사회 결의도 없다는 점, 이라크전보다 명분이 약하다는 점, 국회 통과가 쉽지 않고 헌법적 논란이 예상된다는 점이 지적되었다.
대의명분 없는 전쟁에 휘말려서는 안 된다는 주장과 함께, 항행의 자유와 우리 상선 보호가 목적이라면 영국·프랑스 등과의 협조 방식을 검토해야 한다는 대안도 제시되었다. 영국과 프랑스는 물론 일본도 미국의 요구에 사실상 응하지 않았다는 점과 나아가 2003년 이라크 파병 당시는 비전투 지역에 비전투 병력을 파병했다는 점까지 소환되었다.
타미플루 지원의 불발과 비전통 안보
이러한 상황에서 9·19 공동선언 8주년을 맞이했다. 9·19는 전쟁 위험의 제거와 긴장 고조의 반대를 핵심으로 삼은 합의였다. 한반도에서 전쟁을 막자고 약속한 나라가, 다른 지역의 전쟁에는 어떤 원칙으로 임할 것인가. 우리는 지금 이러한 물음 앞에 서 있는 것이다. 일관된 답을 갖지 못하면 우리의 평화론은 국제 사회에서 신뢰를 얻지 못한다.
우크라이나에서, 가자에서, 이란에서 고통받는 사람들을 위한 국제 사회의 연대와 회복 노력에 한국이 어떻게 기여할 것인가. 군사적 기여가 아니라 인도적·외교적 기여로 우리의 자리를 만들어낼 수 있는가. 우리가 선진국으로 자임하기 위해서는 미국의 요청에 응답하는 속도가 중요한 게 아니다. 응답의 방식을 스스로 설계하는 능력이 중요하다. 9·19 공동선언 8주년이 각별한 이유다.
9·19 평양공동선언의 핵심은 '전쟁 위험의 제거와 적대 관계의 해소'이다. 한반도 전 지역에서 전쟁 위험을 없애고 근본적인 적대 관계를 해소해 나가기로 한 것이다. 당시에는 다소 의례적으로 읽혔던 이 문장이, 지금은 다르게 읽힌다. 우크라이나에서, 가자에서 그리고 이란에서 전쟁이 사람들의 삶을 갈아없애는 광경을 목도하였다. 지구촌에서 벌어지는 이 상황은 전쟁을 멈추는 일보다 전쟁이 일어나지 않게 하는 일이 훨씬 싸다는 것을 말해주고 있다. 그러나 훨씬 어렵다.
9·19 공동선언에서 현시점에서 주목해서 볼 또 다른 점은 비전통 안보 협력이다. 자연생태계 보호·복원을 위한 환경협력, 전염성 질병의 유입과 확산 방지를 위한 방역 및 보건·의료 협력에 합의한 것이다. 2018년의 이 조항은 2년 뒤 팬데믹을 예견한 것처럼 보였고, 기후 위기가 안보 의제가 된 지금은 더 선구적으로 보인다.
북한에 대한 타미플루 지원도 이 합의에 기초한 것이다. 타미플루 지원은 세간에 알려진 것과는 다른 점이 있다. 워킹그룹의 방해로 중단된 것이 아니라 워킹그룹에서 운송 트럭을 제재 대상으로 볼 것인가에 대한 판정이 늦어져서 혼선이 발생했던 것이다.
인도적 목적의 운송 트럭은 제재 대상이 아니라는 결론이 났지만, 그 시점에서 타미플루 부작용 사례가 발생했다. 남북이 합의한 타미플루는 유통기한을 1년 남긴 것이었다. 이 때문에 북한은 부작용 사례에 민감하게 반응했다. 부작용 여부를 판단할 시간이 필요하다고 했다. 그리고 문제의 하노이 결렬로 이어졌다.
결국 타미플루 지원 문제는 워킹그룹의 검토 지연이라는 걸림돌에 타미플루 부작용과 하노이 결렬까지 겹쳐버려서 실종되고 말았던 것이다. 이 사례가 앞으로 기후 위기, 보건의료, 재해 재난 등 비전통적 안보 협력의 걸림돌은 아니다. 지금 악화한 남북 관계를 풀어 나갈 수 있는 하나의 길은 국제 사회와 함께 비전통적 안보 의제를 풀어 나가는 과정에서 남북이 만나는 것이다.
군사분야 합의와 하노이 결렬