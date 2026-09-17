삼성전자 경영실적 보고서

삼성전자 2분기 경영실적 보고서 내용 중 시스템 LSI와 파운드리의 실적. 반도체 전체 매출의 5% 남짓한 실적에 메모리 실적 페이지와는 달리 숫자도 표시하지 않았습니다.그래서 따로 계산을 해봤습니다. 반도체 전체 매출액 127.5조 원에서 120.8조 원을 빼면 시스템LSI와 파운드리의 매출은 약 6.7조 원이라는 계산이 나옵니다. 2026년 1분기의 6.9조 원에 비하면 대략 2천억 원 정도가 줄어든 겁니다. 반도체 시장이 역대급 활황을 맞이하고 메모리가 없어서 못 팔 지경인 지금, 삼성전자 파운드리는 점유율을 잃으며 후퇴하고 있는 상황입니다.그렇다면 현시점 삼성전자에 정말로 필요한 반도체 제조 시설은 무엇일까요? 메모리 반도체 팹일까요, 아니면 일감이 부족한 파운드리 팹일까요? 답은 이미 현장에 나와 있습니다. 삼성전자는 평택 캠퍼스 P4와 P5 라인에서 파운드리 구축 계획을 재검토하거나 축소하고, 그 자리를 수요가 확실한 메모리 라인으로 전환 배치하고 있습니다.시장점유율이 과거의 3분의 1 수준으로 줄어든 데다 가동률마저 떨어진 상황에서, 설령 언론 보도대로 일부 빅테크의 추가 물량을 수주한다 해도 이미 투자된 평택 라인과 미국 테일러 팹만으로도 감당이 가능한 형편입니다.상황이 이러한데도 정부는 삼성전자에 시스템 반도체 팹 5기를 지으라며 용인시 처인구 이동·남사읍 일원에 약 728만㎡(약 220만 평) 규모의 국가산업단지 조성을 밀어붙이고 있습니다. 2023년 3월 당시 윤석열 정부가 "세계 최대 규모의 신규 첨단 시스템 반도체 클러스터를 구축하겠다"며 300조 원대 민간 투자 계획을 공식 발표한 바로 그 사업입니다.당사자인 기업의 현실적 수요와 정반대인 '시스템 반도체 클러스터'를 지으라며 천문학적인 혈세와 행정력을 쏟아붓는 기형적인 구조가 펼쳐지고 있는 것입니다. 실제로 업계에서는 국가산단이 완공되더라도 파운드리가 들어갈 필요가 없어 결국 메모리 팹으로 대체될 수밖에 없을 것이라는 우려가 공공연하게 나옵니다.현실성 결여뿐만 아니라 인프라 문제도 심각합니다. 대규모 전력과 용수가 필수적인 용인 국가산단은 화석연료 기반 전력망에 의존할 수밖에 없어 글로벌 빅테크의 핵심 요구조건인 RE100(재생에너지 100%) 충족이 불가능합니다.또한 대규모 반도체 시설의 수도권 집중은 국가 균형발전 기조에도 정면으로 역행합니다. 폭발하는 메모리 반도체 수요 때문에 반도체 팹 건설에 속도전이 필요한 시기에, 토지 보상과 용수·전력 갈등으로 첫 번째 팹 완공조차 7년째 지연되고 있는 인근 SK하이닉스 클러스터의 전철을 밟을 가능성도 큽니다.수요 기업의 실제 필요도, 산업적 타당성도 입증되지 않은 채 결국 메모리 단지로 전락할 것이 뻔한 사업을 두고, 정부는 '세계 최대 첨단 시스템 반도체 클러스터'라는 허울 뿐인 구호를 붙잡고 이를 지적하는 목소리에 귀를 닫고 있습니다. 이 과정에서 필수적인 예비타당성조사는 면제되었고 수도권 공장총량제도 풀렸으며, 1979년 지정된 평택 상수원보호구역 해제와 환경·기후영향평가 간소화까지 일사천리로 강행되었습니다.