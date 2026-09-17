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경기도 수원시 삼성전자 본사 모습.연합뉴스
<테슬라·엔비디아에 구글까지... TSMC 병목에 삼성 '대박' 터지나>
지난 6월, <중앙일보> 기사 제목입니다. 삼성전자가 테슬라의 차세대 자율주행 칩 생산 계획에 이어 엔비디아의 AI 가속기 생산을 위해 협력하고 있으며, 구글 모바일 칩 핵심 부품 수주를 논의 중이라 곧 '대박'이 터질 것 같다는 내용이었습니다.
<삼성, 파운드리 늘린다 "美 테일러팹 2기 연내 착공">
지난 7월 말 <동아일보>의 이 기사는 이러한 기대감을 한층 더 끌어올렸습니다. 삼성전자가 2분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 "고객 수요에 적기 대응하기 위해 연내에 테일러 2기 팹 착공을 준비 중"이라고 밝혔다고 전하며, 조만간 파운드리 흑자 전환이 가능할 것이라는 장밋빛 전망을 덧붙였습니다.
그동안 삼성전자 반도체 사업부의 아픈 손가락이었던 파운드리에 진짜 반등의 기회가 온 것일까요? 본격적인 논의에 앞서 반도체 산업의 구조적 배경을 짚어볼 필요가 있습니다.
메모리 반도체와 시스템 반도체의 차이
반도체 산업은 제품에 따라 크게 '메모리 반도체'와 '시스템 반도체'로 구분됩니다. 데이터를 저장하는 메모리 반도체는 삼성전자와 SK하이닉스가 글로벌 시장 점유율 약 60%를 차지하고 있으며, 첨단 AI 가속기에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM) 시장에서는 두 회사의 합산 점유율이 80%를 웃돕니다.
반면 데이터를 연산·처리하는 시스템 반도체는 사정이 전혀 다릅니다. 시스템 반도체 시장 규모는 메모리의 두 배 이상에 달하지만, 한국 기업의 점유율은 고작 3% 안팎에 불과합니다. 한국 반도체 산업이 메모리에 심각할 정도로 편중되어 있음을 보여주는 방증입니다.
메모리 반도체는 통상 한 기업이 설계부터 제조, 판매까지 도맡는 종합반도체회사(IDM) 구조로 움직입니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 대표적입니다. 그러나 시스템 반도체는 종류가 워낙 방대하고 기술이 복잡해 전문 분업 체계가 일반적입니다. 엔비디아 같은 팹리스가 설계를 맡고, TSMC 같은 파운드리가 위탁 생산을 담당하며, ASE나 앰코(Amkor) 같은 후공정(OSAT) 업체가 패키징을 진행합니다. 여기에 ARM 같은 IP 기업과 GUC 같은 디자인하우스가 생태계를 촘촘히 뒷받침합니다.
시스템 반도체의 불모지나 다름없는 한국에서 삼성전자는 시스템LSI 사업부를 통해 모바일 AP를 설계하고, 파운드리 사업부를 통해 자사 칩과 글로벌 고객사의 주문을 위탁 생산하는 등 고군분투해 왔습니다. 이런 노력으로 인해 삼성전자 파운드리는 2018년 한때 18%대의 점유율로, 시스템 반도체 1위 TSMC의 강력한 경쟁자로 떠오르기도 했습니다.
그러나 애플, 구글, 퀄컴 등 핵심 고객사들이 삼성전자의 수율과 품질 등의 이유로 줄줄이 TSMC로 이탈하면서 2024년 3분기부터 시장 점유율은 한 자릿수로 주저앉았고, 그 결과 수년째 조 단위 적자를 이어오고 있습니다. 그런데 국내 언론이 연일 '대박'의 꿈을 외치는 분야가 바로 이 부진의 늪에 빠진 파운드리 사업부입니다.
뒤로 밀리기만 하는 삼성전자 파운드리의 현실
그렇다면 언론 보도대로 삼성전자 파운드리는 부활하고 있는 것일까요? 글로벌 시장조사기관의 수치는 정반대의 현실을 보여줍니다.