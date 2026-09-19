IEA

덕커브 그래프태양광, 풍력 등 저탄소 분산전원은 전원 특성상 에너지를 생산하는 밀도가 전통 화력발전기보다 낮아서, 대용량의 전력을 생산하기 위해서는 광범위한 부지를 필요로 한다. 대량의 부지를 확보하기 위해서는 막대한 토지의 임대 또는 매입 비용이 필요한데, 재생에너지 발전기의 수익을 고려한 사업성을 맞추기 위해서는 저렴한 토지비용이 필요하며 광량 또한 우수해야 한다. [25]이런 조건을 갖춘 곳이 호남이다 보니, 그곳을 중심으로 집중적으로 재생에너지가 보급되었으나 호남 지역은 전통적으로 산업기반이 약한 지역으로 자체 전력 수요가 적다. 전력을 수송하기 위한 송전선로 또한 다중으로 구축되어 있지 않은 상황이었다.한국스마트그리드협회 관계자는 "현재 국내 전력망의 가장 큰 문제는 발전량 부족이 아니라 송전선로 부족"이라며 "송전탑은 대표적인 기피 시설로 주민 수용성 문제 때문에 신규 송전선로 확보가 쉽지 않은 상황"이라고 설명했다. 이 관계자는 "발전소에서 생산된 전력을 소비지까지 보내야 하는데, 이를 담당할 송전선로가 부족해 전력망 운영에 어려움이 발생하고 있다"고 덧붙였다.재생에너지가 집중적으로 보급되고 원전 등 경직성 전원이 동시에 가동되면서 대량의 발전력을 호남 지역 밖으로 수송하는 과정에서 선로에 과부하가 발생하는 송전 혼잡이 호남 지역과 수도권을 연계하는 송전선로에 집중적으로 나타나고 있다. [26]노후화한 송전망 설비는 심각한 안전 및 신뢰성 위험을 야기할 수 있다. 시간이 지남에 따라 변압기의 절연 특성이 감소해 전기적 결함, 단락 및 화재의 발생 가능성이 높아진다. 송전망 설비의 신뢰도는 시간이 지남에 따라 점점 떨어지며, 특히 정격 수명을 초과해 운영될 때 더욱 심해진다. 감소된 신뢰도는 정전을 야기할 수 있을 뿐만 아니라 설비의 보호 메커니즘이 제대로 작동하지 않을 때 설비의 손상으로 이어질 수 있다. [27]송전망 신설이 계획보다 상당 기간 지연됨에 따라 한국 전국 전력망은 동맥경화를 앓고 있다. 송전망 부족은 영동권과 호남권에서 생산된 저렴하고 청정한 전력을 주요 소비지에 원활하게 전달하지 못 하게 할 뿐만 아니라, 전력계통의 안정성을 유지하기 위해 전국 각지의 발전설비에 추가적인 발전 제약을 가하는 원인으로 작용한다. 결과적으로 수요가 집중되어 있는 수도권의 값비싼 LNG 발전기들이 불가피하게 가동되어 연간 수조 원에 이르는 추가 비용이 발생한다. [28]현재 발전설비, 특히 재생에너지 설비의 확충 속도는 이를 뒷받침할 송전망의 확장과 개선 속도를 크게 앞질렀다. 이러한 송전 인프라 부족은 재생에너지의 계통 연계를 제약하며, 장기적으로 재생에너지 확대의 걸림돌로 작용할 수 있다. [29]송전망 부족은 한국만의 문제가 아니다. 일부 국가와 지역에서 송전망 확충이 재생에너지 보급 속도를 따라가지 못하면서 재생에너지 확대의 제약 요인으로 작용하고 있다. 네덜란드에서는 태양광과 풍력 설비가 급격히 늘어나면서 송전망 혼잡이 발생해 일부 지역에서 2021년부터 신규 발전설비의 계통 연계가 제한됐다. 이에 따라 네덜란드는 2026년부터 2029년까지 단계적으로 송전망 확충 사업을 추진할 계획이다.하와이에서는 송배전망 문제로 2013년에 지붕 태양광 설치가 사실상 중단됐지만, 이후 송배전망 개선으로 재개될 수 있었다. 남아프리카에서는 최근의 재생에너지 경매에서 내륙 풍력용량을 할당하지 않았는데, 경매에 제안된 모든 프로젝트가 송전망 이용 가능 지역이 아니었기 때문이다. [30]미국에서도 송전망 문제가 재생에너지 확대의 걸림돌로 지적된다. 미국 최대 전력시장 중 하나인 PJM은 [31] 계통 연결 신청이 급증하면서 접속 대기열이 누적되자 2026년까지 신규 계통 연계 신청 검토를 중단한 상태다. [32]우리나라 전력계통 통계는 주로 전력시장에 참여하는 송전망 연계 발전설비를 기준으로 집계·관리된다. 그러나 소규모 태양광을 비롯한 상당수 재생에너지 설비는 배전망에 연결돼 전력을 소비자에게 직접 공급하는 분산 에너지 형태로 운영된다. 이 때문에 실제 발전량의 일부가 전력계통 운영 과정에서 충분히 관측되지 않는 '비가시성(Visibility Gap)' 문제가 발생한다.재생에너지 보급 초기에는 이러한 비가시성 문제가 계통 운영에 큰 영향을 미치지 않았다. 그러나 재생에너지 설비용량이 전체 발전설비에서 차지하는 비중이 20%를 넘어서는 수준에 이르면서 계통 운영의 새로운 과제로 부상했다.특히 한국은 재생에너지 보급의 대부분을 태양광이 차지하고 있어 낮 시간대 태양광 발전량이 급증하면 실제 전력 소비가 줄지 않았음에도 전력 수요가 감소한 것처럼 보이는 덕 커브(Duck Curve) 현상이 나타난다. 이러한 현상이 심화할수록 일몰 전후의 급격한 출력 변화에 대응해야 하는 부담이 커지며, 전력 수급 예측과 계통 운영의 어려움이 함께 증가한다. [33]이러한 재생에너지의 출력 변동성과 간헐성을 보완하기 위해 리튬이온 배터리를 기반으로 한 ESS 수요가 전 세계적으로 급증했다. [34]한국스마트그리드협회 관계자는 "재생에너지 확대의 핵심 과제는 간헐성 문제를 해결하는 것"이라며 "태양광은 낮 시간대에만 발전이 가능하고 기상 조건에 따라 출력이 크게 변동한다"고 설명했다.이어 "일부 시간대에는 오히려 발전량이 과도해 출력 제한이 걸릴 정도인데, 전력을 필요 이상 생산하면 계통 안정성이 저하될 수 있어 출력을 강제로 줄이기도 한다"며 "이 문제를 해결하기 위해서는 생산된 전력을 저장했다가 필요할 때 활용할 수 있는 ESS가 필요하다"고 강조했다.ESS는 전기를 다양한 에너지 형태로 저장하였다가 다시 전기로 변환하여 공급하는 장치이다. [35] ESS는 변동성이 큰 태양광과 풍력과 같은 재생에너지원의 효율적인 통합을 돕는 핵심 기술로 자리 잡았다. 다만 ESS 보급 확대와 함께 안전성 문제도 제기된다.국내에서는 2017년 8월 이후 2024년 7월까지 총 51건의 ESS 화재가 보고됐다. 특히 현재 ESS 시장의 주류를 이루는 리튬이온 배터리 기반 설비에서는 배터리 이상에 따른 열폭주(Thermal Runaway)가 대형 화재로 이어지며 사회적 우려를 낳았다. [36] [37]ESS는 대규모 전력을 저장하는 핵심 인프라인 만큼 실시간 모니터링과 체계적인 안전관리가 필수적이다. [38] 최근에는 인공지능(AI) 기반 예지보전 기술과 스마트그리드 시스템을 활용해 배터리 상태를 상시 진단하고 이상 징후를 조기에 감지하는 기술이 확대되었다.이를 통해 화재 위험을 낮추고 전력계통의 안정성과 전력 품질을 높이려는 노력이 이어지고 있다. 전력 사용에 있어서 발생할 수 있는 사고에 대비하여, 사전에 감지하고 통제함으로써 전력의 품질을 높이고 소비자에게 믿음을 가져다줄 수 있다. [39]스마트그리드는 발전·송변전·배전 설비를 정보통신기술(ICT)과 통합해 고장을 최소화하고, 신재생에너지원의 전력계통 접속을 쉽게 함으로써 이산화탄소 배출 감소와 운영 효율 향상을 동시에 이루는 전력계통망이다.수요와 공급에 따라 전력의 양과 가격을 최적으로 조절해 에너지 효율을 극대화하며, 빠르게 늘어나는 풍력·태양광 등 분산형 재생에너지원에 최적의 운영 환경을 제공한다. [40] 첨단 제어 알고리즘과 실시간 데이터를 활용해 에너지 분배를 동적으로 최적화하고 전력망의 회복력을 높인다. [41]구체적으로는 ESS, 수요 반응(DR), 분산 에너지 자원(DERs), 마이크로그리드 등 첨단 기술을 통합해 전력망 유연성을 강화하고, 실시간 데이터 분석과 스마트 미터·센서를 제어 시스템과 연동해 전력망의 가시성·관리·안정성을 높이게 된다. [42]